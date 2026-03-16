Майката на Николай Златков: Имаше рани по краката, кожата беше свалена, личаха следи от нагряване

Майката на загиналия в кемпера под връх Околчица Николай Златков е успяла да види тялото на сина си ден преди да бъде погребан. Ралица Асенова твърди, че охлузванията в областта на подбедрицата, за които пише в съдебно-медицинската експертиза, всъщност са големи рани.
Тя призова патолози да направят независим външен оглед на тялото на Ивайло Калушев, както и компютърна томография.
Ето какво написа тя във фейсбук:
Ден преди синът ми Николай Златков да бъде погребан, отидох да видя най-сетне тялото му в погребалната агенция, в която се намираше. Не беше никак леко, но с действията на неговия баща не ми оставаше никакъв друг избор освен сама да се изправя и да видя охлузванията, които са описани в епикризата. Настоях да ми бъдат показани. Това не бяха просто охлузвания, а сериозни рани, особено на единия крак. Раната е голяма, има свалена кожа и дори изглежда като че има следи от нагряване при получаването ѝ. Според експертизата очаквах да видя охлузвания, които са вследствие на пренасянето на трупа на сина ми. Това, което видях, е много повече от охлузване, това са сериозни рани, със свалена кожа. Събрах сили и направих снимки! Снимките са разпространени на различни места, включително и при няколко адвокати.
Затова се обръщам към обществото и към професионалната общност.
Призовавам патолог с име, професионална чест и достойнство да се съгласи да извърши поне независим външен оглед на тялото на Иво Калушев, за което майка му настоява. Аз вече нямам тази възможност, касаеща сина ми Ники. Важно е специалист да даде професионална оценка за състоянието на тялото и дали отговаря на експертизата, която все още не е изпратена на майката на Иво, въпреки че ние с бащата на Сашо сме получили нашите още преди дни. Тя днес ще настоява да получи своята.
Това, което аз видях със собствените си очи, не може и не бива да остава единственото свидетелство.
Ще оценим също така много, ако се намери възможност да бъде извършена компютърна томография (CT) на тялото, която би позволила пълно и обективно документиране на състоянието му и би могла да даде допълнителна яснота по случая.
Призовавам също така съвестни хора, които знаят нещо за този случай – участвали по един или друг начин в разследването или станали свидетели на нередности – да намерят сили и смелост да излязат публично и да кажат истината.
Мълчанието не е неутралност. Мълчанието пази и подхранва лъжата.
Ако никой не събере смелост да говори, тогава ще остана сама – обявена най вероятно за „фанатичка“, която отказва да приеме удобната версия. Но аз знам какво видях и знам, че истината не бива да бъде погребана заедно със сина ми.
Само колективното усилие на честни хора – специалисти, журналисти и граждани – може да разбие институционалната стена, която днес пази истината за случилото се.
Моля, медиите да дадат гласност на този призив.
Истината не е лична кауза на една майка, две майки или шест майки.
Тя е въпрос на справедливост за всички.

Допълнителна информация!!!
За хора, които желаят да споделят информация, документи или свидетелства, в момента се организира канал за анонимно подаване на данни, който да гарантира защита на подателите.
Истината има нужда от хора, които са готови да застанат зад нея!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Сила
Това беше секта , тези хора търсеха друг "път" , Калушев ги беше обсебил духовно и финансово ( някой от тях явно и по друг начин) , тримата се самоубиха и ИЗГОРИХА ЖИВИ КУЧЕТАТА !!! , Калушев уби ритуално на предварително избрано място момчетата и се самоуби !!! Това е , на който не му харесва реалността да продължава да живее в други измерения ...обаче явно това не води до нищо добро !!!?
5 СВД
6 Старчо
10 НЕучуден
Заедно с другата откачалка, че тя и по-голяма от нея.Зомбирани женици.
13:11 16.03.2026
11 аидедед
просто е - трафик на мигранти или нещо друго. минават с бъгита или шейни през зимата.
нашите рейнджъри са ги засякли явно няколко пъти и са ги снимали.
репортнали са ги нашето Деньо Денев опг и какво следва... веднага данс репортува на трафикантите и им подава информация как да екзекутират момците.
Сарафов си е Пепи на втора степен - илзлиза и по български соли в манджата - Туин пиикс :)
да не мислите че ДАНС не ръководи трафиците. Сега покрай последното правителство на Пеевски просто си разчистига сметките с конкуренцията
Коментиран от #15, #17
13:19 16.03.2026
13 00014
До коментар #8 от "Пепи":Защото може да бъде локализиран по сигнала. Бягали са и са искали да се скрият. 80 % дебили не разбраха че са убити от българи по нареждане на чужди служби. А кои са тези служби, можете да разберете от това че гузните б.б. и д.п. се скриха и мълчаха като дупета.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 киноман
До коментар #11 от "аидедед":Много фирми си гледал човече
13:21 16.03.2026
17 Анонимен
До коментар #11 от "аидедед":Много филми си гледал и то някакви евтини продукции
13:26 16.03.2026
19 Механик
Те си оставили синовете "да живеят по мъжки", сега пищят. То е ясно, че тия ги убиха и никога няма да разберем защо, ама че са се плякали нощем, това е повече от ясно.
Ако моят син го бяха мембали, хептен нямаше да се показвам от дома. А тия тръгнали по студиата...
13:28 16.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #5 от "СВД":ти си бил там, или си го чел в УНИАН, ровейки в тавата с фалшивото брашно ?!
22 Лама от ПП
До коментар #18 от "Факт":И кой ги е изтезавал като няма никакви следи в снега? Извънземните с летящата чиния?
23 Кйхгдс
До коментар #2 от "Сила":Глупости
24 Хаха
До коментар #13 от "00014":Къде са "бягали" като няколко часа преди това ги има записани на камера как си вземат сбогом със самоубийците от хижата.
Престанете с тези дивотии. Каквото ходи като жаба и кряка като жаба е най-вероятно жаба а не жирав.
25 Ами сега
Съхранявалк са важна изобличаваща информация за политици.
28 Анонимен
До коментар #25 от "Ами сега":Няма никакви отрязаци във видимото бе шмо.кльо.Камерата записва само при движение.Откъде изпълзяхте такива неграмотни...
29 Анонимен
До коментар #26 от "Трябва":А бе неграмотния,европейската прокуратура не се занимава с криминални дела бе мало умния.
30 Деси Димитрова
До коментар #26 от "Трябва":Айде да си пиеш апчетата че много се излагаш вече
31 До Лама от ПП
33 стоян георгиев
До коментар #9 от "Сиси":За вас е ясно.вие знаете че циганите от ветрен не са цигани а полицаи дето като им хвърлите спестяванията си ще заловят престъпниците на местопрестъплението.
34 Лама от ПП
До коментар #31 от "До Лама от ПП":Искаш да кажеш че ако минеш по пресен сняг с кола и после навали още 10 см сняг ще се заличат следите ли бе ох.ЛюФ?
13:46 16.03.2026