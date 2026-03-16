Майката на Николай Златков: Имаше рани по краката, кожата беше свалена, личаха следи от нагряване

16 Март, 2026 12:51 1 388 34

  • николай златков-
  • майка-
  • ралица асенова

Призовавам патолог с име, професионална чест и достойнство да се съгласи да извърши поне независим външен оглед на тялото на Иво Калушев, за което майка му настоява. Аз вече нямам тази възможност, касаеща сина ми Ники

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Майката на загиналия в кемпера под връх Околчица Николай Златков е успяла да види тялото на сина си ден преди да бъде погребан. Ралица Асенова твърди, че охлузванията в областта на подбедрицата, за които пише в съдебно-медицинската експертиза, всъщност са големи рани.

Тя призова патолози да направят независим външен оглед на тялото на Ивайло Калушев, както и компютърна томография.

Ето какво написа тя във фейсбук:

Ден преди синът ми Николай Златков да бъде погребан, отидох да видя най-сетне тялото му в погребалната агенция, в която се намираше. Не беше никак леко, но с действията на неговия баща не ми оставаше никакъв друг избор освен сама да се изправя и да видя охлузванията, които са описани в епикризата. Настоях да ми бъдат показани. Това не бяха просто охлузвания, а сериозни рани, особено на единия крак. Раната е голяма, има свалена кожа и дори изглежда като че има следи от нагряване при получаването ѝ. Според експертизата очаквах да видя охлузвания, които са вследствие на пренасянето на трупа на сина ми. Това, което видях, е много повече от охлузване, това са сериозни рани, със свалена кожа. Събрах сили и направих снимки! Снимките са разпространени на различни места, включително и при няколко адвокати.

Затова се обръщам към обществото и към професионалната общност.

Призовавам патолог с име, професионална чест и достойнство да се съгласи да извърши поне независим външен оглед на тялото на Иво Калушев, за което майка му настоява. Аз вече нямам тази възможност, касаеща сина ми Ники. Важно е специалист да даде професионална оценка за състоянието на тялото и дали отговаря на експертизата, която все още не е изпратена на майката на Иво, въпреки че ние с бащата на Сашо сме получили нашите още преди дни. Тя днес ще настоява да получи своята.

Това, което аз видях със собствените си очи, не може и не бива да остава единственото свидетелство.

Ще оценим също така много, ако се намери възможност да бъде извършена компютърна томография (CT) на тялото, която би позволила пълно и обективно документиране на състоянието му и би могла да даде допълнителна яснота по случая.

Призовавам също така съвестни хора, които знаят нещо за този случай – участвали по един или друг начин в разследването или станали свидетели на нередности – да намерят сили и смелост да излязат публично и да кажат истината.

Мълчанието не е неутралност. Мълчанието пази и подхранва лъжата.

Ако никой не събере смелост да говори, тогава ще остана сама – обявена най вероятно за „фанатичка“, която отказва да приеме удобната версия. Но аз знам какво видях и знам, че истината не бива да бъде погребана заедно със сина ми.

Само колективното усилие на честни хора – специалисти, журналисти и граждани – може да разбие институционалната стена, която днес пази истината за случилото се.

Моля, медиите да дадат гласност на този призив.

Истината не е лична кауза на една майка, две майки или шест майки.

Тя е въпрос на справедливост за всички.

---

Допълнителна информация!!!

За хора, които желаят да споделят информация, документи или свидетелства, в момента се организира канал за анонимно подаване на данни, който да гарантира защита на подателите.

Истината има нужда от хора, които са готови да застанат зад нея!


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    27 9 Отговор
    Като паднат Бойко и Дебелия от власт ще се разбере истината.

    12:59 16.03.2026

  • 2 Сила

    17 30 Отговор
    Тая "теория на конспирацията" започва да ни идва малко в повече ....класическо отвличане на вниманието от бруталните неща , които се случват и ще се случат в държавата !!!
    Това беше секта , тези хора търсеха друг "път" , Калушев ги беше обсебил духовно и финансово ( някой от тях явно и по друг начин) , тримата се самоубиха и ИЗГОРИХА ЖИВИ КУЧЕТАТА !!! , Калушев уби ритуално на предварително избрано място момчетата и се самоуби !!! Това е , на който не му харесва реалността да продължава да живее в други измерения ...обаче явно това не води до нищо добро !!!?

    Коментиран от #23

    13:00 16.03.2026

  • 3 Тц,тц

    14 24 Отговор
    А нещо за интимните епилации на сина да кажеш ? Ааа?

    Коментиран от #14

    13:00 16.03.2026

  • 4 стоян георгиев

    25 2 Отговор
    Наистина е трагедия за тази жена това което и се случва,но търси проблема не там където е.особено е странно как искат да кремират починалите при положение че ако ги кремират не би могла да се извърши ексхумация при нужда?

    13:02 16.03.2026

  • 5 СВД

    8 7 Отговор
    Така бе по времето на Вишински! Ако не те обвинят в шпионаж в полза на империализма и те разстрелят, обявяват те за луд и те вкарват в лудницата! В най щастливия случай те обявяват за гей и те осъждат на дърводобивна екскурзия и риболов в тундрата за срок, докато Сталин е жив! В България гейството бе криминализирано, чрез член от НК до 1968 година! Мракобесие!

    Коментиран от #21

    13:03 16.03.2026

  • 6 Старчо

    19 6 Отговор
    Не знам дали Бойко Борисов и Делян Пеевски имат нещо общо с убийствата. Но за променкаджиите участието в петроханската афера е със сигурност вярно.

    13:06 16.03.2026

  • 7 Ха Хасково

    14 22 Отговор
    Госпожо спри се и се засрами, като майка. Оставила детето си при ппппп

    13:07 16.03.2026

  • 8 Пепи

    19 11 Отговор
    Няма коментари по този пост!!! Очевидно тази жена вече не предизвиква съжаление ... Бих ѝ задал само един въпрос: Защо след като сте били толкова близки, синът ти Николай (Бог да го прости) не се свърза с теб, с баща си, с някой близък/роднина или не ти изпрати SMS, или съобщение по Viber за да ти каже, че той и групата са преследвани от някои злонамерени хора (ББ, Пеевски, мафията, иманяри, дори от извънземни) и така да поиска помощ при положение, че Калушев не е вярвал на МВР! Защо този млад човек не се е опитал да потърси помощ ако се е страхувал за живота си, освен ако не е бил накаран/принуден от Калушев да си мълчи и да не прави опити да се свързва с други хора, дори и с най-близките си!?

    Коментиран от #13

    13:08 16.03.2026

  • 9 Сиси

    19 17 Отговор
    Всички знаем, че са избити, не сме глупаци.Тия с кемпера са бягали от убийците,но са ги стигнали там. На лъжата краката са къси!

    Коментиран от #33

    13:08 16.03.2026

  • 10 НЕучуден

    17 19 Отговор
    Разбирам го бащата на Николай.С тая откачалка какво друго му е оставало да направи?Тя е за лечение.То е очевадно.
    Заедно с другата откачалка, че тя и по-голяма от нея.Зомбирани женици.

    13:11 16.03.2026

  • 11 аидедед

    9 5 Отговор
    за съжаление истината е ясна... но тъжна....

    просто е - трафик на мигранти или нещо друго. минават с бъгита или шейни през зимата.

    нашите рейнджъри са ги засякли явно няколко пъти и са ги снимали.

    репортнали са ги нашето Деньо Денев опг и какво следва... веднага данс репортува на трафикантите и им подава информация как да екзекутират момците.

    Сарафов си е Пепи на втора степен - илзлиза и по български соли в манджата - Туин пиикс :)

    да не мислите че ДАНС не ръководи трафиците. Сега покрай последното правителство на Пеевски просто си разчистига сметките с конкуренцията

    Коментиран от #15, #17

    13:19 16.03.2026

  • 12 ахааа

    12 7 Отговор
    Проблема на 100% е в родителя - от там тръгва всичко. Безмозъчни, облъчени душици.

    13:19 16.03.2026

  • 13 00014

    10 8 Отговор

    До коментар #8 от "Пепи":

    Защото може да бъде локализиран по сигнала. Бягали са и са искали да се скрият. 80 % дебили не разбраха че са убити от българи по нареждане на чужди служби. А кои са тези служби, можете да разберете от това че гузните б.б. и д.п. се скриха и мълчаха като дупета.

    Коментиран от #24

    13:20 16.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 киноман

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "аидедед":

    Много фирми си гледал човече

    13:21 16.03.2026

  • 16 Обаче

    9 2 Отговор
    Калушев се е сетил за майка си и написал прощално съобщение. А синът на тази госпожа не е изпратил нищо към нея. Навярно до последно не е знаел, че ще умре. Калушев се е разпоредил със живота на тези две деца. Ако майките го признават за гуру и духовен баща на децата им следва да се примирят с това негово решение. Обществото и институциите не могат да предприемат нищо, доколкото извършителят на престъпленията е мъртъв.

    13:26 16.03.2026

  • 17 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "аидедед":

    Много филми си гледал и то някакви евтини продукции

    13:26 16.03.2026

  • 18 Факт

    4 6 Отговор
    Били са измъчвани. Спомнете си за горените брада и гръб на първите трима. Явно, всички са били изтезавани, да кажат нещо.

    Коментиран от #22

    13:26 16.03.2026

  • 19 Механик

    8 4 Отговор
    МАЙКАТА да вземе да се събере с Николай Попов, по известен като БАЩАТА и заедно да ходят да цвилят по телевизиите. По-евтинко ще им излезе. Точно два пъти. Плащаш едно, а получаваш две.
    Те си оставили синовете "да живеят по мъжки", сега пищят. То е ясно, че тия ги убиха и никога няма да разберем защо, ама че са се плякали нощем, това е повече от ясно.
    Ако моят син го бяха мембали, хептен нямаше да се показвам от дома. А тия тръгнали по студиата...

    13:28 16.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ама

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "СВД":

    ти си бил там, или си го чел в УНИАН, ровейки в тавата с фалшивото брашно ?!

    13:30 16.03.2026

  • 22 Лама от ПП

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    И кой ги е изтезавал като няма никакви следи в снега? Извънземните с летящата чиния?

    13:31 16.03.2026

  • 23 Кйхгдс

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Глупости

    13:31 16.03.2026

  • 24 Хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "00014":

    Къде са "бягали" като няколко часа преди това ги има записани на камера как си вземат сбогом със самоубийците от хижата.
    Престанете с тези дивотии. Каквото ходи като жаба и кряка като жаба е най-вероятно жаба а не жирав.

    13:32 16.03.2026

  • 25 Ами сега

    2 4 Отговор
    В отрязъците, които липсват от видеото, е как се връщат с кемпера и са в хижата всички. Оттам са изгарянията на Ники. Всички са избити в хижата. Показно, на 01.02.2026, както някога на 01.02.1945, който е в политиката - се сеща за тази дата. Тя е намек за всички политици, които не пеят в хора.
    Съхранявалк са важна изобличаваща информация за политици.

    Коментиран от #28

    13:33 16.03.2026

  • 26 Трябва

    3 3 Отговор
    Да се изпрати искане от близките на жертвите до Европейската Прокуратура за проверка на целия случай, и по-специално на начина, по който се води разследването ! Съвсем явно е, че се прави опит да се заметат важни факти под масата, и бързичко да се премине към план забрава ! Но този път случиха на костелив орех !

    Коментиран от #29, #30

    13:35 16.03.2026

  • 27 Дреме ми

    1 1 Отговор
    За тия дето са крали от мафията и са галили дечица

    13:35 16.03.2026

  • 28 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ами сега":

    Няма никакви отрязаци във видимото бе шмо.кльо.Камерата записва само при движение.Откъде изпълзяхте такива неграмотни...

    13:36 16.03.2026

  • 29 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Трябва":

    А бе неграмотния,европейската прокуратура не се занимава с криминални дела бе мало умния.

    13:38 16.03.2026

  • 30 Деси Димитрова

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Трябва":

    Айде да си пиеш апчетата че много се излагаш вече

    13:40 16.03.2026

  • 31 До Лама от ПП

    0 3 Отговор
    Снегът е валял цяла нощ беглупак ! И аз съм против пепейците, но това е тежко криминално деяние, което трябва да бъде разкрито !

    Коментиран от #34

    13:41 16.03.2026

  • 32 До 28мия

    0 0 Отговор
    А защо липсват записите от най-важната камера ?

    13:45 16.03.2026

  • 33 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сиси":

    За вас е ясно.вие знаете че циганите от ветрен не са цигани а полицаи дето като им хвърлите спестяванията си ще заловят престъпниците на местопрестъплението.

    13:45 16.03.2026

  • 34 Лама от ПП

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "До Лама от ПП":

    Искаш да кажеш че ако минеш по пресен сняг с кола и после навали още 10 см сняг ще се заличат следите ли бе ох.ЛюФ?

    13:46 16.03.2026

