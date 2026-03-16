Кая Калас нарече решението на САЩ „опасен прецедент“
  Тема: Украйна

16 Март, 2026 10:01 4 492 82

Русия трябва да има по-малко, а не повече средства да води война, заяви Калас пред журналисти

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас определи днес като "опасен прецедент" решението на САЩ временно да облекчат санкциите срещу износа на руски петрол, предаде БТА.

Русия трябва да има по-малко, а не повече средства да води война, добави Калас пред журналисти преди началото на днешното заседание на европейските външни министри в Брюксел. Тя призова събитията в Близкия изток да не отклоняват вниманието от войната в Украйна. Затварянето на Ормузкия проток е в интерес и на Русия, каза тя.

Още новини от Украйна

Основният въпрос е как протокът да остане отворен, оттам преминават 95 на сто от енергийните доставки за Азия, посочи Калас. Тя съобщи, че е обсъдила с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш дали не може в случая да бъде приложен подход, както при споразумението за износ на украинско зърно през Черно море, по отношение на торовете. В наш интерес е протокът да бъде отворен, макар да не сме толкова зависими, колкото азиатските държави, обобщи Калас.

Преди дни САЩ издадоха снощи нов общ лиценз, позволяващ продажбата на руски суров петрол и нефтопродукти, натоварени на кораби, до 11 април, съобщи на уебсайта си американското Министерство на финансите.

Лицензът, който обхваща петрол и нефтопродукти, натоварени на кораби към 12 март, идва ден, след като американското Министерство на енергетиката обяви, че Съединените щати ще освободят 172 милиона барела петрол от стратегическия петролен резерв на страната в опит да бъде ограничен скокът на цените на петрола заради войната срещу Иран, посочва Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това е част от по-широкия ангажимент на Международната агенция за енергията (МАЕ), състояща се от 32 държави, да освободи 400 милиона барела петрол.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Така Така

    123 8 Отговор
    Тая па кой я пита хахаха и тая като другата метла приказват идни безмислици

    Коментиран от #22, #27

    10:03 16.03.2026

  • 2 ТАЗИ БУЛКА

    119 7 Отговор
    НА 100% ЩЕ СПЕЧЕЛИ ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА ГАЛФОНИАДАТА. НАПРАВО КЪРТИ ГЛУПОМЕРА ОЩЕ ЩОМ ЗЕЙНА ГРОЗНАТА УСТА.

    10:03 16.03.2026

  • 3 Гретиния

    62 2 Отговор
    Най много шикирии правя на Кая. Само да я видя торпедото излита вертикално. След Кая, на Рая! Ма само щото Рая ми каза така да правя.

    10:04 16.03.2026

  • 4 Ха Ха

    99 8 Отговор
    Атлантическата ястребка силно се разтревожи за спадналия интерес към войната в Украйна и за напредването на руснаците. Защо ли се кефя?

    Коментиран от #5, #16, #17, #18

    10:05 16.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Любител на тихоокеанските ценности

    80 5 Отговор
    Вземи си кака да те отрака!Ама на тази кака само главата и трака!

    10:07 16.03.2026

  • 7 Симпатизант

    91 6 Отговор
    Войната с Иран идва като бонус за братушките. Цените на суровините скачат, санкциите падат, Иран упорито се държи, а Тръмп намразва още повече атлантическа Европа. Ха, Ха, всичко се подрежда

    Коментиран от #12, #23

    10:08 16.03.2026

  • 8 Ами Тръмп с войната си срещу

    55 1 Отговор
    Иран направи същото, което направиха страните от ОАРЕК плюс Сирия, Египет и Тунис през 1973 г.- наложи петролно ембарго.

    10:09 16.03.2026

  • 9 Обективни истини

    76 4 Отговор
    Т.е. заради някакви си до вчера абсолютно безизвестна т.нар. Украйна цените скачат и аз трябва да плащам заради безумните решения на ЕС и заради тази някаква си Украйна. Която ми е абсолютно никаква.
    Това е някакъв патологичен случай с тази скумрия

    Коментиран от #19

    10:10 16.03.2026

  • 10 Надвъховният председател

    33 2 Отговор
    Каза на Върховния ..............

    10:10 16.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Копейка

    6 32 Отговор

    До коментар #7 от "Симпатизант":

    А на нас тук какъв ни е кяра?

    Коментиран от #20

    10:11 16.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тръмп и путин - ОПГ

    6 38 Отговор
    Искат да си поделят света!

    10:11 16.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Русидебил

    4 27 Отговор

    До коментар #4 от "Ха Ха":

    Точно обратното е.

    10:14 16.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Факти

    5 57 Отговор

    До коментар #9 от "Обективни истини":

    Цените скачат заради Путин и Тръмп. Украйна какво общо има? Тя не е нападала никой. Тя просто се защитава. Агресорите са Путин и Тръмп. Путин отключи инфлационната вълна през 2022 г. и тъкмо когато тя спадна Тръмп ни заля с нова.

    Коментиран от #37

    10:15 16.03.2026

  • 20 Как Какъв Ти Е Кяра

    41 4 Отговор

    До коментар #12 от "Копейка":

    Гласувай срещу атлантистите и после вземай руски суровини

    10:15 16.03.2026

  • 21 Когато

    44 2 Отговор
    каята каже нещо само по себе си означава, че не казва абсолютно нищо.

    10:15 16.03.2026

  • 22 Факт

    6 42 Отговор

    До коментар #1 от "Така Така":

    Пуслер е мишкар.

    Коментиран от #26

    10:19 16.03.2026

  • 23 ЕвроАтлантически гьон

    45 5 Отговор

    До коментар #7 от "Симпатизант":

    Нашите прости евроатлантици още не вдяват, че Путин и Тръмп ще разпаднат ротшилдовия ЕС.

    Коментиран от #65

    10:19 16.03.2026

  • 24 Ха ХаХа

    35 1 Отговор

    До коментар #17 от "ЪХЪ":

    При 3 млн.загробени укробондирски фашисти
    Хахаха

    10:19 16.03.2026

  • 25 За Отбелязване

    40 1 Отговор
    Много я е яд на Тръмп. И на Путин, разбира се. Не може да сдържа гнева си. Ще й стане нещо. Защо не се откаже от политиката - не е за нея

    10:19 16.03.2026

  • 26 Ха ХаХа

    37 2 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    Наркоманът е въшкар.
    Просяк

    10:20 16.03.2026

  • 27 Европеец

    51 1 Отговор

    До коментар #1 от "Така Така":

    Наистина Кая говори поредните простотии..... Фригидна Европа заради това недоразумение и гинеколожката, А и още много персони вече никой не ги взима на сериозно.... Очаквам да назоват датата кога ще воюват с велика Русия.... Бай Дончо наХендри Европа-забрани да купуват руски Петрол и газ, сега в Иран също ги лиши да има уж други независими източници за доставка на въглеводороди..... Коалицията на импотентните мераклии си буксува, евро пуделите продължава да заседават и светът продължава да върви по своя си начин..... Либералният Путин продължава да се мота в крайна и като че ли на тоя етап се е отказал от Одеса..... Въобще за пореден път се убеждавам че либерализма не е хубаво нещо..... Иранците се представят добре, дано да издържат до есента трети ноември, после кравата сама ще ритне бай Дончо"миротворец"

    10:21 16.03.2026

  • 28 ккк

    33 1 Отговор
    значи рижавия и евреинаа лейнаха пършницатаа , а сега останалата част от света да им я чисти, изобщо не трябва да им се поддвата и да ги сложат където им е мястото и да фалират

    10:22 16.03.2026

  • 29 Надали

    46 1 Отговор
    на някой сериозно му пука за т.нар. санкции на САЩ и ЕС. В Азия си купуват руски петролни продукти, без да се интересуват кога някакви луди били наложили или вдигнали "санкции". Това е смехотворно.

    10:23 16.03.2026

  • 30 ПО ТОЧНО

    35 2 Отговор
    оКАЯната И УРСУЛената БАСТИСАХА ЕUто

    10:23 16.03.2026

  • 31 И кой

    40 1 Отговор
    се интересува от незаконните санкции? Само онези, които ги налагат. Светът дори не е чувал за тези санкции .

    Коментиран от #35

    10:24 16.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Руснаците

    33 2 Отговор
    си го преместиха, след като САЩ бил вдигнал т.нар. санкции.

    10:26 16.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Драги ми смехурко,

    33 1 Отговор

    До коментар #19 от "Факти":

    инфлационната влълна е следствие от мерките срещу КОВИД - пандемията. Тогава се напечатаха много фиатни пари без каквото и да било покритие.Ковида магически изчезна след нападението на Русия над Украйна.Заради тази война ЕС дизертифицира доставките си на горива от Русия, но на по-високи цени, което добави още инфлация.Сега инфлацията ще се ускори още заради кризата с горивата, която пък е следствие на войната на Израел и САЩ срещу Иран и затварянето на Ормузкия проток.Казано накратко - от криза в криза от 2020 г. без пауза между тях.

    10:27 16.03.2026

  • 38 Куродръф

    10 15 Отговор
    Леле каква е чаровница с тези извити мигли

    Коментиран от #49

    10:27 16.03.2026

  • 39 тая е страшно голям

    35 1 Отговор
    балтийски боклук

    10:27 16.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Салваторе

    35 1 Отговор
    Госпожо Калас, протокът е затворен само за САЩ и Израел.За всички други държави протокът е отворен и не е миниран. А вашият приятел, рошавият Тръмпи, явно не е чувал българската приказка: Овчар иска, овчар взема, булка, яж сега сирене....... Толкоз.

    Коментиран от #63

    10:28 16.03.2026

  • 42 Хората

    36 1 Отговор
    по света до купуват руски петролни продукти със или без измислените санкции. Никой не обръща внимание на подобни глупости.

    10:28 16.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Копейкин

    4 20 Отговор
    Ако ми платят повече ас ще мина към краварите.

    10:31 16.03.2026

  • 45 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    28 3 Отговор
    Кая много е погрозняла от злоба...

    Коментиран от #53

    10:31 16.03.2026

  • 46 САНДОКАН

    36 3 Отговор
    Скумрия миризлива , каква Русия бълнуваш европа умира благодарение на вас

    10:32 16.03.2026

  • 47 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 11 Отговор
    Тери Портър е Сладур а САЩ е единствената британска колония днес 🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧
    третият Рим едновременно и световния Вампир Сатаната Американска 🤔🇺🇸🇺🇸🇺🇸

    10:32 16.03.2026

  • 48 КПСС

    5 21 Отговор
    Не знам защо комунистите плюят Кая Калас. Та, тя е един от вас, потомствена комунистка до мозъка на костите си.

    10:33 16.03.2026

  • 49 Въх

    21 1 Отговор

    До коментар #38 от "Куродръф":

    мани, тая да не ти е в къщата

    Коментиран от #52

    10:34 16.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ами

    14 1 Отговор
    кая да му се скара на тръмп

    Коментиран от #57

    10:42 16.03.2026

  • 55 Ццц

    25 1 Отговор
    Когато всичките решения на един политик се взимат от омраза, избирателите му отвръщат с омраза. Тази естонска омраз обаче няма от какво да се притеснява, защото нея никой не я е избирал. Но въпросът е кой я е назначил, щом за нея не е важно да има евтин петрол за европейците, а да няма пари за руснаците. Ето защо колкото и да ни обясняват експертите, че е руски агент, ние не експертите ще хвалим Орбан, защото само той в момента има връзките, за да не се притеснява от американските престъпления в Близкия изток. Неговият проблем е терористичния режим в източния му съсед, но същите му връзки скоро ще го избавят от проблемите му. В момента тече подготовка за това. А правоверните да се готвим за шок и криза, придружена от палячовски вой за помощ.

    10:43 16.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ами

    11 0 Отговор

    До коментар #54 от "ами":

    ами така де сащ вместо да си дава парите на украйна както прави европа, тръгнал да воюва

    Коментиран от #67

    10:43 16.03.2026

  • 58 мдаааааааа

    10 0 Отговор
    Калас иска да блокира световната икономика. Явно не вижда как ЕС закъсва все повече. За Индия, че не и пъка е ясно, камо ли за по-малки държавици.

    10:50 16.03.2026

  • 59 Анонимен

    11 1 Отговор
    Разумява се помощта за Украина няма как да не намалее от страна на САЩ.Те са ангажирани дългосрочно с шестолъчките да въдворят ред според техния си вкус .Създадоха голяма бъркотия в голям регион.Сега на драго сърце са готови да ядат гореща каша с черпаците.

    Коментиран от #64

    10:50 16.03.2026

  • 60 шаа

    16 1 Отговор
    европа се срива, а блондинката още се пени накъдето ѝ подшушнат

    10:52 16.03.2026

  • 61 Я да започнем отначало

    1 7 Отговор
    29-годишен оборва теория на Айнщайн
    София. 29-годишният Емил Гигов от село Хаджиево, Пазарджишко, обяви,
    че 90 на сто от теорията за относителността на Айнщайн е грешна,
    предаде БТА. Според Гигов гениалният евреин греши, като казва,
    че покоят и движението са относителни и че вакуумът е празно място.
    Емил заяви, че пространството във Вселената е запълнено с гравитационно поле,
    създавано от материалните обекти. На тази база той конструирал модел за вечен
    двигател, който може да отчита движение на обектите спрямо това гравитационно поле.
    Моделът представлява трилитров буркан, пълен почти догоре с вода, в който плува
    пластмасова туба, пълна с половин килограм пясък, примесен с железен прах.
    Тубата следи движението на слънцето от изток на запад, като източник на
    енергия за движението е гравитационното поле на Слънцето.

    10:54 16.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 За съжаление

    13 0 Отговор

    До коментар #41 от "Салваторе":

    Протокът е затворен за САЩ и Израел
    И ПРИЯТЕЛИТЕ ИМ ...
    Към които ни причисляват нашите мили лидери и ортаците им начело на ЕС ...

    10:58 16.03.2026

  • 64 За съжаление

    10 0 Отговор

    До коментар #59 от "Анонимен":

    Със служебно правителство на ППДБ,
    България ескалира разграбването на държавата в полза на Укроландия ....

    11:01 16.03.2026

  • 65 койдазнай

    8 2 Отговор

    До коментар #23 от "ЕвроАтлантически гьон":

    А ти против ли си, Путин и Тръмп да разпаднат ротшилдовския ЕС?!?

    Коментиран от #70

    11:01 16.03.2026

  • 66 Трътлю

    1 7 Отговор
    Как ще го изнасят този петрол като ЕС и Англия им спират танкерите в европейските морета?

    Коментиран от #73

    11:03 16.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Бас

    11 0 Отговор
    че в цяла Азия не знаят за тези смехотворни от санкции. Руският петрол си върви без оглед дали ги налагат или ги вдигат. Политическа пропаганда на запада.

    11:06 16.03.2026

  • 69 Край

    10 0 Отговор
    Специално Естония, Русия може да я завоюва с джобните на Путин и Захарова, за това Кая се дръжте добре с тези 30% от населението си, които са руснаци.

    11:06 16.03.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Обективни истини

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Клошар болен, каква е връзката с твоята 3дневна опеация с това, което съм написал бе смърдеL?

    11:12 16.03.2026

  • 72 Перо

    12 0 Отговор
    Пази боже сляпо да прогледа! Съветската другарка по-голям русофоб от западните политици и ционисти, взети заедно! А баща и е бил номенклатурчик от ЦК на КПСС! Също като в ПП/ДБ и ГЕРБ!

    11:12 16.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 не може да бъде

    9 0 Отговор
    Ормузкия пролив е запушен но и г-жа Калас е напълно задръстена както се казва!?За нея дипломация няма идеи разговори срещи компромиси ... -табу ...може би тя ще остави следа като създател но нови вид дипломация -чугунено-бетонирана дипломация !?Заливаш всички проблеми с бетон и стопен чугун и готово!?...Просто нямам идея кои канали на г-жа Калас са запушени/задръстени и се нуждаят от отпушване!?

    11:22 16.03.2026

  • 75 откъде ги копаят тия кобили?

    10 0 Отговор
    същата кобила като мърсулата

    11:25 16.03.2026

  • 76 а ма..

    5 0 Отговор
    Смотаната и да търкаш и да не търкаш в пекине и делхи през час стоварват масковски петрол,а първите танкери с нефтогорска нафта от сахалине вече е в градо на ангелите,а джендър урсуль и мелез калассь..нека си пеят и да изнасят концерти за зеления мухал

    11:26 16.03.2026

  • 77 История

    3 1 Отговор
    20 години Европа изплащаше дългове към Арабските държави и Русия производители на петрол и именно това е причината за тия днешни войни. В момента идва ерата на КОНОПА - КОНОПА ЩЕ СПАСИ СВЕТА! КОНОПЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЩЕ СПАСЯТ СВЕТА... ДРЕХИ ОТ КОНОП ТАКА КАКТО НАШИТЕ ДЕДИ преди 1944г са отхлеждали Коноп и са правели Конопени Дрехи. Карусериите на Леки Коли на FORD са били правени от КОНОПЕНА ПЛАСТМАСА. Колите са карали на КОНОПЕНО ОЛИО. Идва Нафтата и оппърдява света..... Конопа ще спаси света - YouTube "Hemp could safe the world"

    11:29 16.03.2026

  • 78 Имам

    4 0 Отговор
    Чувството, че тези от Европейския парламент не знаят къде се намират и какво се случва около тях . През последните години да вземат толкова грешни решения, че хората вече ги имат за умствено изостанали е някак си много странно .

    11:41 16.03.2026

  • 79 Айле

    2 0 Отговор
    Никой не може да даде, според мен логично обяснение защо "По-малко е повече" и не мога да разбера защо продължават да използват тази фраза.
    Да я оберем Кая, че да има по-малко, щом и харесва повече така. Хаха!

    11:42 16.03.2026

  • 80 Гражданин.

    3 0 Отговор
    Трябва 300 долара да стане варела , за да се събудят овцете

    11:45 16.03.2026

  • 81 Смешник

    3 0 Отговор
    Тая фашизирана куха лейка Калас денонощно ляга и става със сянката на Путин

    11:54 16.03.2026

  • 82 гочето

    1 0 Отговор
    Кайчето скоро ще търси грапава керемида да си натърка езика, щото сапа на Вова гладки езици не обича...

    12:01 16.03.2026

