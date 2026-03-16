Кая Калас нарече решението на САЩ „опасен прецедент“

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас определи днес като "опасен прецедент" решението на САЩ временно да облекчат санкциите срещу износа на руски петрол, предаде БТА.

Русия трябва да има по-малко, а не повече средства да води война, добави Калас пред журналисти преди началото на днешното заседание на европейските външни министри в Брюксел. Тя призова събитията в Близкия изток да не отклоняват вниманието от войната в Украйна. Затварянето на Ормузкия проток е в интерес и на Русия, каза тя.

Основният въпрос е как протокът да остане отворен, оттам преминават 95 на сто от енергийните доставки за Азия, посочи Калас. Тя съобщи, че е обсъдила с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш дали не може в случая да бъде приложен подход, както при споразумението за износ на украинско зърно през Черно море, по отношение на торовете. В наш интерес е протокът да бъде отворен, макар да не сме толкова зависими, колкото азиатските държави, обобщи Калас.

Преди дни САЩ издадоха снощи нов общ лиценз, позволяващ продажбата на руски суров петрол и нефтопродукти, натоварени на кораби, до 11 април, съобщи на уебсайта си американското Министерство на финансите.

Лицензът, който обхваща петрол и нефтопродукти, натоварени на кораби към 12 март, идва ден, след като американското Министерство на енергетиката обяви, че Съединените щати ще освободят 172 милиона барела петрол от стратегическия петролен резерв на страната в опит да бъде ограничен скокът на цените на петрола заради войната срещу Иран, посочва Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това е част от по-широкия ангажимент на Международната агенция за енергията (МАЕ), състояща се от 32 държави, да освободи 400 милиона барела петрол.