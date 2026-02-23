Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Индийско посолство в Техеран призова гражданите си да напуснат Иран

23 Февруари, 2026 13:27 811 4

Предупреждението идва на фона на протести, напрежение със САЩ и предстоящи ядрени преговори

Индийско посолство в Техеран призова гражданите си да напуснат Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Индийската дипломатическа мисия в Техеран отправи призив към всички свои граждани - студенти, поклонници, бизнесмени и туристи - които се намират в Иран, да напуснат страната, използвайки наличните транспортни възможности, включително търговски полети. За това съобщава изданието The Hindu, предава News.bg.

От посолството подчертават, че индийските граждани трябва да носят със себе си всички документи за пътуване и имиграция - паспорти и лични карти - и при необходимост да потърсят съдействие от дипломатическата мисия.

Призивът следва по-ранни препоръки на Министерство на външните работи на Индия и на посолството в Техеран. На 5 януари външното министерство посъветва индийците да избягват неналожителни пътувания до Иран заради избухналите в страната протести.

През последните седмици в Иран се разразиха нови антиправителствени демонстрации, започнали със студентски протести и довели до сблъсъци в редица университети. Ситуацията се усложнява и от засиленото военно присъствие на Съединени американски щати в региона, докато Техеран се стреми към постигане на ядрено споразумение с Вашингтон.

Иранските власти предупредиха, че при евентуална атака ще отвърнат срещу интересите на САЩ в Западна Азия. В същото време официален Техеран изразява надежда за напредък в преговорите със САЩ, които се очаква да бъдат подновени на 26 февруари.

В последното си съобщение индийското посолство потвърждава, че всички граждани трябва да проявяват повишена предпазливост, да избягват райони с протести и демонстрации, да поддържат връзка с дипломатическата мисия и да следят местните медии за развитие на обстановката.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пасьола

    1 1 Отговор
    Не брасайте пазиции !

    Коментиран от #4

    13:28 23.02.2026

  • 2 Аятолаха

    2 3 Отговор
    Путинее, памаги!

    13:30 23.02.2026

  • 3 Евреина МАДУРОВИЧ

    0 3 Отговор
    С една ще хвърчат

    Чалми ....

    13:36 23.02.2026

  • 4 Своих не Брасаем

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пасьола":

    Просто не ги чуваме и
    Виждаме къде са .

    13:38 23.02.2026

