Антъни Джошуа и Тайсън Фюри са уредили битката, твърди журналист

17 Март, 2026 07:00 648 1

Те се движат към нея - и двамата искат битката

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Британските боксьори Тайсън Фюри и Антъни Джошуа са постигнали споразумение за битка, според журналиста на talkSPORT Гарет Дейвис. Според него страните вече са сe договорили за срещата.

„Битката между Фюри и Джошуа е подписана. Всичко е договорено зад кулисите. Имам надежден източник. Това са хора с големи пари. Битката ще бъде показана по Netflix. Те се движат към нея- и двамата искат битката. Случва се“, написа Дейвис.

36-годишният Джошуа се състезава професионално от 2013 г. Той има 29 победи, 26 от които с нокаут, и четири загуби. В началото на януари чичото на боксьора обяви, че роднината му е сложил край на кариерата си. 37-годишният Фюри има 34 победи (24 с нокаут), две загуби и едно равенство. Следващият опонент на британеца е 36-годишният руски боксьор Арсланбек Махмудов.


  • 1 това ясно

    1 0 Отговор
    еми като знаете че са я уредили кажете тогава кой ще бие

    07:37 17.03.2026

