Изтича крайният срок за регистрация на листи за изборите на 19 април

В 17 часа изтича крайният срок за регистрация на листите за следващия парламент. Повечето партии и коалиции обявиха на кого залагат. Вече са ясни са водачите на листите на "Прогресивна България", посочи БНТ.

Доскорошният президентът Румен Радев е начело на листата на партията в 25 МИР - София. Негови бивши служебни министри, както и легендарни спортисти също се включват в надпреварата. ГЕРБ-СДС също обявиха официално водачите си на листи.

В надпреварата ще участват ключови лица на формацията, но без успешните кметове на партията. Бойко Борисов оглавява листата в 25 МИР-София, където е лидерската битка.

Там начело на листата на "Възраждане" е Костадин Костадинов. Лидерът на ДПС Делян Пеевски ще води листите - в Благоевград и в Кърджали. Лидерът на БСП Крум Зарков повежда листата на социалистите в 24 МИР - София. ПП-ДБ все още не са регистрирали своите листи.