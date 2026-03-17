Новини
България »
София »
Изтича крайният срок за регистрация на листи за изборите на 19 април

17 Март, 2026 07:06 658 8

  • цик-
  • избори-
  • парламент-
  • листи

В надпреварата ще участват ключови лица на формацията, но без успешните кметове на партията

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В 17 часа изтича крайният срок за регистрация на листите за следващия парламент. Повечето партии и коалиции обявиха на кого залагат. Вече са ясни са водачите на листите на "Прогресивна България", посочи БНТ.

Доскорошният президентът Румен Радев е начело на листата на партията в 25 МИР - София. Негови бивши служебни министри, както и легендарни спортисти също се включват в надпреварата. ГЕРБ-СДС също обявиха официално водачите си на листи.

В надпреварата ще участват ключови лица на формацията, но без успешните кметове на партията. Бойко Борисов оглавява листата в 25 МИР-София, където е лидерската битка.

Там начело на листата на "Възраждане" е Костадин Костадинов. Лидерът на ДПС Делян Пеевски ще води листите - в Благоевград и в Кърджали. Лидерът на БСП Крум Зарков повежда листата на социалистите в 24 МИР - София. ПП-ДБ все още не са регистрирали своите листи.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Вече има алтернатива.Движението на непартийните кандидати.Партията на редовите трудови хора от протеста.

    07:11 17.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АГАТ а Кристи

    2 5 Отговор
    Целокупно партиите номинират "другарката" Мутрофанова за губернатор, тъй като ВСИЧКИТЕ "ПАРТИИ" са дечица и произлезли от БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

    07:37 17.03.2026

  • 5 Какво става

    6 0 Отговор
    с любимците на народа Божанков и Лорел?

    07:39 17.03.2026

  • 6 гост

    5 0 Отговор
    МНОГО ТРУДЕН ИЗБОР! Когато човек погледне кандидатските листи все МЕРАКЛИИ ТРЕТА-ЧЕТВЪРТА УПОТРЕБА!

    07:43 17.03.2026

  • 7 Бастардо

    1 2 Отговор
    Новия спасител направи много поразии в 9годишното си седене в мекото кресло.Единствената му грижа беше къде да заведе своята госпожа,на коя луксозна дестинация.Цял живот на държавна издръжка,или по-точно на гърба на народа.И да не пропусна Боташ.Сега с нашето мвр ,ала бала,и спонсорите зад гърба му, ще печели честни и прозрачни избори.Пълен цирк в който за съжаление са въвлечени и голяма част от наивния народ.

    08:01 17.03.2026

  • 8 гласувайте за номер 11

    0 2 Отговор
    Останалото ще се нареди.

    08:14 17.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове