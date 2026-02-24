23-ма души избягаха от затвора в щата Халиско след убийството на мексиканския наркобос Ел Менчо

Най-малко 23-ма души са избягали от регионален затвор в град Пуерто Валярта в щата Халиско по време на размириците, избухнали след убийството на лидера на наркокартела Jalisco New Generation, съобщи секретарят по обществена сигурност на щата Хуан Пабло Ернандес пред телевизионния канал NMas.

„В момента информацията, с която разполага разследването, показва, че 23 затворници са в бягство. Съответните уведомления са изпратени до федералните власти за тяхното залавяне“, заяви секретарят.

Той отбеляза, че бягството е станало възможно, защото по време на размириците, обхванали щата, съучастниците на затворниците са стреляли по затвора и след това са използвали кола, за да разбият портите, като са влезли в съоръжението. Един от затворническите охранители е бил убит в последвалата престрелка.

Две хиляди войници от мексиканското Министерство на националната отбрана пристигнаха в щата Халиско, за да осигурят сигурност след размириците, предаде Пабло Лемус, губернатор на региона, по време на брифинг на правителството на щата.

Видеоклип от речта беше публикуван на неговата страница във Facebook.

„Две хиляди войници от Министерството на националната отбрана пристигнаха, за да патрулират по улиците на Халиско. Тези служители вече са започнали своите задължения“, отбеляза Лемус. Той добави, че щатските власти продължават постепенно да възстановяват нормалния живот в региона и най-накрая да отварят пътищата за движение. Очаква се общественият транспорт да заработи напълно на 24 февруари.

Губернаторът повтори, че предвид настоящата ситуация всички публични събития в щата са отменени до второ нареждане, а присъствените занятия в образователните институции са преустановени. Той подчерта, че щатските власти получават пълната подкрепа на федералното правителство.

На 22 февруари Министерството на националната отбрана на Мексико обяви за елиминирането на Рубен Осегера Сервантес, известен още като Ел Менчо, лидер на наркокартела „Ново поколение Халиско“. Според министерството той е бил тежко ранен по време на въоръжен сблъсък със силите за сигурност близо до град Тапалпа в щата Халиско и е починал по пътя към болницата.

След специалната операция в цялата страна започнаха блокади на магистрали, палежи на автомобили и опожаряване на предприятия. Президентът Клаудия Шейнбаум обяви, че до 23 февруари ситуацията с обществената сигурност в страната е напълно под контрол.