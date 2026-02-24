Вземете 50% отстъпка за хостинг от

23-ма души избягаха от затвора в щата Халиско след убийството на мексиканския наркобос Ел Менчо

24 Февруари, 2026 05:57, обновена 24 Февруари, 2026 06:27 2 341 12

  • мексико-
  • размирици-
  • войници-
  • ел манчо-
  • щат халиско

Две хиляди войници осигуряват сигурността в щата, учебните занятия са преустановени

23-ма души избягаха от затвора в щата Халиско след убийството на мексиканския наркобос Ел Менчо - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 23-ма души са избягали от регионален затвор в град Пуерто Валярта в щата Халиско по време на размириците, избухнали след убийството на лидера на наркокартела Jalisco New Generation, съобщи секретарят по обществена сигурност на щата Хуан Пабло Ернандес пред телевизионния канал NMas.

„В момента информацията, с която разполага разследването, показва, че 23 затворници са в бягство. Съответните уведомления са изпратени до федералните власти за тяхното залавяне“, заяви секретарят.

Той отбеляза, че бягството е станало възможно, защото по време на размириците, обхванали щата, съучастниците на затворниците са стреляли по затвора и след това са използвали кола, за да разбият портите, като са влезли в съоръжението. Един от затворническите охранители е бил убит в последвалата престрелка.

Две хиляди войници от мексиканското Министерство на националната отбрана пристигнаха в щата Халиско, за да осигурят сигурност след размириците, предаде Пабло Лемус, губернатор на региона, по време на брифинг на правителството на щата.

Видеоклип от речта беше публикуван на неговата страница във Facebook.

„Две хиляди войници от Министерството на националната отбрана пристигнаха, за да патрулират по улиците на Халиско. Тези служители вече са започнали своите задължения“, отбеляза Лемус. Той добави, че щатските власти продължават постепенно да възстановяват нормалния живот в региона и най-накрая да отварят пътищата за движение. Очаква се общественият транспорт да заработи напълно на 24 февруари.

Губернаторът повтори, че предвид настоящата ситуация всички публични събития в щата са отменени до второ нареждане, а присъствените занятия в образователните институции са преустановени. Той подчерта, че щатските власти получават пълната подкрепа на федералното правителство.

На 22 февруари Министерството на националната отбрана на Мексико обяви за елиминирането на Рубен Осегера Сервантес, известен още като Ел Менчо, лидер на наркокартела „Ново поколение Халиско“. Според министерството той е бил тежко ранен по време на въоръжен сблъсък със силите за сигурност близо до град Тапалпа в щата Халиско и е починал по пътя към болницата.

След специалната операция в цялата страна започнаха блокади на магистрали, палежи на автомобили и опожаряване на предприятия. Президентът Клаудия Шейнбаум обяви, че до 23 февруари ситуацията с обществената сигурност в страната е напълно под контрол.


Мексико
Оценка 3 от 8 гласа.
  • 1 Швейк

    8 2 Отговор
    Идват Ел Генчо и Ел Пенчо

    Коментиран от #12

    06:09 24.02.2026

  • 2 Малиииии

    14 2 Отговор
    А в България повече милиционери пазят едни 240 заплатополучатели и родата им

    06:10 24.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Коста

    8 0 Отговор
    Абе мексикански нарко- рибари няма ли? Само венецуелски ли има?

    06:22 24.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гориил

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "изгорилке":

    Животът е много странен. Войната в Украйна причинява щети на Европа, сравними с ядрения удар над Хирошима, но един европеец, който не е много образован и не е много богат, я подкрепя и одобрява.Парадокс.

    06:56 24.02.2026

  • 8 бибитков

    1 0 Отговор
    Защо затворниците ги хранят безплатно а бездомните не?

    07:45 24.02.2026

  • 9 Ей, за сетен път

    1 0 Отговор
    Не е Пуерто Валярта, а е Пуерто Ваярта. Хе се научихте. Puerto Vallarta не се произнася с "л". Всеки, дори леко запознат с испанския ще ви го каже.

    08:07 24.02.2026

  • 10 Лазо

    1 0 Отговор
    Явно народа в Мексио подкрепя наркокартела повече, отколкото правителството.

    09:36 24.02.2026

  • 11 очевидец

    0 0 Отговор
    Добре де , аз ли съм единственият дето вижда очевидната връзка между убийствата на Петрохан , Мексиканеца и Менчо?! Две и две ,а?!
    Чобанина и Бенатова къде дремят ?
    Абе какви сте хора Вие бе 🤦🏼

    10:39 24.02.2026

  • 12 Мек

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    Бахмамууу .Нещо като гражданска война в мек сик ооооо.
    Пещерни хора се бият за власт.Но имат кал в ушите.
    Криви влакна изправят,на гайда свирят.
    Нека пасат магарета!И да доят пръча!

    10:54 24.02.2026

