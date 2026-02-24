Новини
Свят »
САЩ »
Щатски военни предупредиха Тръмп, че удари по Иран не могат да гарантират успех в преговорите

Щатски военни предупредиха Тръмп, че удари по Иран не могат да гарантират успех в преговорите

24 Февруари, 2026 06:41, обновена 24 Февруари, 2026 06:52 2 399 15

  • сащ-
  • иран-
  • удари-
  • конфликт-
  • преговори-
  • тръмп-
  • военни

Служители на Пентагона информираха президента на САЩ, че страната може да бъде въвлечена в продължителен конфликт в Близкия изток

Щатски военни предупредиха Тръмп, че удари по Иран не могат да гарантират успех в преговорите - 1
Дан Кейн, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американски военни представители предупредиха президента на САЩ Доналд Тръмп, че Вашингтон може да не изтръгне отстъпки от Техеран в преговорите за иранската ядрена програма, дори ако Ислямската република бъде ударена, предаде CBS.

Според изданието, американският лидер е оказал натиск върху сътрудниците си да разработят план за евентуална атака срещу Иран, която би принудила властите на републиката „да се върнат към преговори при условия, по-благоприятни за Вашингтон“.

„Но военни стратези предупредиха, че подобен вариант не може да бъде гарантиран“, подчертава изданието. В материала се отбелязва също, че американският лидер е „все по-разочарован“ от информацията, която неговите помощници са му предоставили относно ограниченията на способността на САЩ да оказват военен натиск върху Техеран.

Служители на Пентагона информираха президента на САЩ, че атака срещу Иран „почти сигурно би означавала повече от един решителен удар“, тъй като потенциално би въвлякла САЩ в „продължителен конфликт в Близкия изток“. Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн вече информира Белия дом, че Техеран и свързаните с него сили могат да предприемат ответни удари срещу американските и съюзническите сили в региона, което би изисквало от Вашингтон да разположи допълнителни ресурси.

Кейн е информирал президента на САЩ, че военните действия срещу Иран могат да доведат до продължителен конфликт за Вашингтон и риск от загуби сред американските войски. Президентът на САЩ отхвърли съобщенията за това като неверни.

Влошаването на отношенията между Украйна и Унгария може да доведе до недостиг на средства за украинските въоръжени сили и фалит на страната до април. Това съобщи на 23 февруари унгарското списание Mandiner.

Според списанието съотношението публичен дълг към БВП се е увеличило до 99% до 2025 г., което може да повлияе негативно на готовността на кредиторите да финансират Украйна. Ситуацията се изостри и от влошаването на отношенията между двете страни поради отказа на Киев да деблокира транзита на петрол през петролопровода „Дружба“. Поради това Будапеща блокира решението на Европейския съюз да предостави на Киев „военен заем“ от 90 милиарда евро, който е обвързан и с програма за финансиране от МВФ на стойност 8 милиарда евро.

Списанието подчерта, че на фона на общата мобилизация повече от една трета от бюджета на Украйна отива за финансиране на армията, докато правителството трябва да поддържа инвестиции във военно-промишления комплекс, да изплаща пенсии и заплати и да поддържа болници и училища. Разпределянето на средства за други области изглежда невъзможна задача поради бързо изчерпващата се държавна хазна, което може да показва, че ресурсите на Киев са напълно изчерпани.

Бюджетът на Украйна е с рекорден дефицит от няколко години. Киев признава, че набирането на средства става все по-трудно. Украинските медии и експерти вече посочват април като краен срок за получаване на финансова помощ от партньори. В момента финансирането на определени бюджетни пера се осигурява чрез преразпределение на средства, предназначени за по-късни периоди на годината. Междувременно западните партньори и МВФ призовават властите на страната да потърсят нови източници на финансиране.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    35 2 Отговор
    Фашисткото правителство на ПП и ДБ ни вкара в една безкрайна война която продължава вече 80 години.

    07:01 24.02.2026

  • 2 И какво се оказва...

    40 3 Отговор
    Че първата армия в света не е първа...
    Че не е толкова велика и че кравките не им се мре на чужда земя...
    Само бомбене не върши работа...
    Трябва си сухопътни сили...
    Обаче Оборът там му е слабото място...

    07:04 24.02.2026

  • 3 Нали

    45 2 Отговор
    само преди няколко месеца обявиха, че са унищожили ядрената програма на Иран?
    Пак ли ще я унищожават. Циркаджилъци.

    Коментиран от #5

    07:08 24.02.2026

  • 4 Вече

    34 3 Отговор
    няма кой да уйдисва на акъла на евреите. Малко въздушни удари не могат да променят нищо по същество.

    07:12 24.02.2026

  • 5 Ми толкова си могат...

    39 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нали":

    Те взимат иранците за индианци...
    Ама Персия е била империя хиляди години преди Хамерка да е открита...

    07:12 24.02.2026

  • 6 Мишел

    36 0 Отговор
    САЩ няма да посмеят да воюват с Иран, до който са Китай, Русия и Северна Корея.

    07:19 24.02.2026

  • 7 Шубето идва не от това

    36 0 Отговор
    че щели да гинат американски войници, а от това че Израел ще бъде изравнен и държавата ще изчезне.
    Иранците ясно заявиха, че ако ги нападнат, ще отговорят не само на нападателя, но и на подстрекателя!

    07:45 24.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Отреазвяващ

    22 0 Отговор
    Не помня един удар да е имал успех,та сега ли?

    08:01 24.02.2026

  • 11 може можв

    9 0 Отговор
    А миже и да не може. Много удобна дума е може.

    08:10 24.02.2026

  • 12 ядрени бомби нямат

    12 0 Отговор
    аятоласите няма да сдадат властта . значи ще се трепят . от америка и изрел какво да се очаква . от бомби се печели . правят икономиката силна . в мексико гражданската война е сигурна .

    09:15 24.02.2026

  • 13 Тест

    3 0 Отговор
    Тест

    10:02 24.02.2026

  • 14 Хи хи хи

    7 1 Отговор
    Китайците и Руснаците са предупредили ианките да не хвърлят камъни в лозето им, в Иран де....
    и ианките почнаха да се ослушват.....

    10:08 24.02.2026

  • 15 ЦРУ

    2 1 Отговор
    Заформя се още една война с непредвидим изход.Дали тя няма да се проточи,повече от 4 години никой не знае.Проблемът не е политиката им а личности.Но това винаги е завършвало трагично и за двете воюващи страни.

    10:19 24.02.2026