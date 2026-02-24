Щатски военни предупредиха Тръмп, че удари по Иран не могат да гарантират успех в преговорите

Американски военни представители предупредиха президента на САЩ Доналд Тръмп, че Вашингтон може да не изтръгне отстъпки от Техеран в преговорите за иранската ядрена програма, дори ако Ислямската република бъде ударена, предаде CBS.

Според изданието, американският лидер е оказал натиск върху сътрудниците си да разработят план за евентуална атака срещу Иран, която би принудила властите на републиката „да се върнат към преговори при условия, по-благоприятни за Вашингтон“.

„Но военни стратези предупредиха, че подобен вариант не може да бъде гарантиран“, подчертава изданието. В материала се отбелязва също, че американският лидер е „все по-разочарован“ от информацията, която неговите помощници са му предоставили относно ограниченията на способността на САЩ да оказват военен натиск върху Техеран.

Служители на Пентагона информираха президента на САЩ, че атака срещу Иран „почти сигурно би означавала повече от един решителен удар“, тъй като потенциално би въвлякла САЩ в „продължителен конфликт в Близкия изток“. Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн вече информира Белия дом, че Техеран и свързаните с него сили могат да предприемат ответни удари срещу американските и съюзническите сили в региона, което би изисквало от Вашингтон да разположи допълнителни ресурси.

Кейн е информирал президента на САЩ, че военните действия срещу Иран могат да доведат до продължителен конфликт за Вашингтон и риск от загуби сред американските войски. Президентът на САЩ отхвърли съобщенията за това като неверни.

Влошаването на отношенията между Украйна и Унгария може да доведе до недостиг на средства за украинските въоръжени сили и фалит на страната до април. Това съобщи на 23 февруари унгарското списание Mandiner.

Според списанието съотношението публичен дълг към БВП се е увеличило до 99% до 2025 г., което може да повлияе негативно на готовността на кредиторите да финансират Украйна. Ситуацията се изостри и от влошаването на отношенията между двете страни поради отказа на Киев да деблокира транзита на петрол през петролопровода „Дружба“. Поради това Будапеща блокира решението на Европейския съюз да предостави на Киев „военен заем“ от 90 милиарда евро, който е обвързан и с програма за финансиране от МВФ на стойност 8 милиарда евро.

Списанието подчерта, че на фона на общата мобилизация повече от една трета от бюджета на Украйна отива за финансиране на армията, докато правителството трябва да поддържа инвестиции във военно-промишления комплекс, да изплаща пенсии и заплати и да поддържа болници и училища. Разпределянето на средства за други области изглежда невъзможна задача поради бързо изчерпващата се държавна хазна, което може да показва, че ресурсите на Киев са напълно изчерпани.

Бюджетът на Украйна е с рекорден дефицит от няколко години. Киев признава, че набирането на средства става все по-трудно. Украинските медии и експерти вече посочват април като краен срок за получаване на финансова помощ от партньори. В момента финансирането на определени бюджетни пера се осигурява чрез преразпределение на средства, предназначени за по-късни периоди на годината. Междувременно западните партньори и МВФ призовават властите на страната да потърсят нови източници на финансиране.