Григор Димитров с успех на двойки на старта в Акапулко

24 Февруари, 2026 07:08 952 0

  • григор димитров -
  • акапулко-
  • мексико-
  • atp 500-
  • флавио коболи-
  • тенис

Българинът играе в тандем с италианския талант Флавио Коболи

Григор Димитров с успех на двойки на старта в Акапулко - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Григор Димитров даде силна заявка за отлично представяне на турнира в Акапулко, Мексико, част от престижната верига ATP 500. В първия си мач на двойки, хасковлията, който вече е на 34 години, обедини сили с италианския талант Флавио Коболи. Двамата демонстрираха впечатляваща игра и надделяха над четвъртите поставени в схемата – Люк Джонсън (Великобритания) и Ян Желински (Полша) – след истински трилър: 7:6(6), 2:6, 10:8.

Срещата продължи час и 39 минути и предложи на зрителите истинско зрелище. Димитров и Коболи впечатлиха с мощен сервис, реализирайки цели 6 аса – с 4 повече от своите опоненти.

Въпреки че допуснаха 4 двойни грешки, докато съперниците им направиха само 2, българо-италианското дуо показа хладнокръвие в ключовите моменти. Те спасиха 6 от 10 възможности за пробив, а на свой ред успяха да реализират два брейка, които се оказаха решаващи за крайния успех.

В следващия кръг – четвъртфиналите, Димитров и Коболи ще се изправят срещу ново предизвикателство. Техни съперници ще бъдат или испанско-мексиканска комбинация, или хърватско-американски тандем.


Оценка 4.2 от 5 гласа.
