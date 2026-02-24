Американската армия уби още трима души на лодка в Карибско море

Американската армия съобщи, че е нанесла удар по лодка, използвана за наркотрафик, в Карибско море, убивайки трима души, предаде ДПА, цитирана от БТА.



Лодката е била управлявана от членове на "обявени за терористични организации" и е плавала по известен маршрут за трафик на наркотици, съобщи Южното командване на САЩ в Х.



Военните публикува видео, на което се вижда как лодката експлодира след атаката.



През последните месеци американският президент Доналд Тръмп многократно е нареждал атаки срещу лодки в Карибско море и източната част на Тихия океан, като се аргументира с опити да се спре трансграничният трафик на наркотици.



Критици твърдят, че смъртоносните атаки в международни води нарушават международното право. Според официални данни при подобни удари вече са убити над 130 души.

Бреговата охрана на Съединените щати започна вътрешно разследване след откриването на свастика, нарисувана в център за обучение на новобранци.

Службата преди това беше въвлечена в спорове относно предефинирането на значението на символа и премахването му от асоциацията с омраза, съобщи The Washington Post, позовавайки се на свои източници.

„Към всеки, който подкрепя или пропагандира идеология на омраза или екстремизъм – напуснете! Нямате място в бреговата охрана на САЩ и ние ви отхвърляме. Няма да позволим на никого да ни опетнява с омраза“, цитира вестникът адмирал Кевин Ландей, командир на службата.

Според вестника, инструктор е открил свастиката на стената на мъжка тоалетна в учебния център в Кейп Мей, Ню Джърси, на 19 февруари. Ландей незабавно е напуснал Вашингтон, за да разговаря с 900 новобранци и служители на бреговата охрана.