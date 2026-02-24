Новини
Американската армия уби още трима души на лодка в Карибско море

24 Февруари, 2026 06:29, обновена 24 Февруари, 2026 06:38 1 024 15

Американската армия уби още трима души на лодка в Карибско море - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската армия съобщи, че е нанесла удар по лодка, използвана за наркотрафик, в Карибско море, убивайки трима души, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Лодката е била управлявана от членове на "обявени за терористични организации" и е плавала по известен маршрут за трафик на наркотици, съобщи Южното командване на САЩ в Х.

Военните публикува видео, на което се вижда как лодката експлодира след атаката.

През последните месеци американският президент Доналд Тръмп многократно е нареждал атаки срещу лодки в Карибско море и източната част на Тихия океан, като се аргументира с опити да се спре трансграничният трафик на наркотици.

Критици твърдят, че смъртоносните атаки в международни води нарушават международното право. Според официални данни при подобни удари вече са убити над 130 души.

Бреговата охрана на Съединените щати започна вътрешно разследване след откриването на свастика, нарисувана в център за обучение на новобранци.

Службата преди това беше въвлечена в спорове относно предефинирането на значението на символа и премахването му от асоциацията с омраза, съобщи The Washington Post, позовавайки се на свои източници.

„Към всеки, който подкрепя или пропагандира идеология на омраза или екстремизъм – напуснете! Нямате място в бреговата охрана на САЩ и ние ви отхвърляме. Няма да позволим на никого да ни опетнява с омраза“, цитира вестникът адмирал Кевин Ландей, командир на службата.

Според вестника, инструктор е открил свастиката на стената на мъжка тоалетна в учебния център в Кейп Мей, Ню Джърси, на 19 февруари. Ландей незабавно е напуснал Вашингтон, за да разговаря с 900 новобранци и служители на бреговата охрана.


  • 1 9689

    11 0 Отговор
    И са учасници на Олимпиада.

    06:43 24.02.2026

  • 2 айлайклолипоп

    15 2 Отговор
    Летището в София осигурявало паркоместа за американските самолети.Мълиииий! Нещо,като паркинга край ендека-то.Америкейшънците са паркирали у Българията вече. Виждаш ли ти?! Умници!

    Коментиран от #3

    06:44 24.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Коста

    17 2 Отговор
    Това го прави оня пилман кандидат за Нобеловата награда за мир....и началник на Съвета за Мир... Ужаст... Това ако е Мир

    Коментиран от #5

    06:49 24.02.2026

  • 5 коста

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Коста":

    ше фатеш ростя

    06:51 24.02.2026

  • 6 Срам и позор...

    15 1 Отговор
    С подобни кокошкарски акции $@ш падат до безпрецедентно дъно...
    Тероризъм в действие....
    Обаче е някак си добър и демократичен...

    07:07 24.02.2026

  • 7 Суха съчка

    9 1 Отговор
    Не може да бъде това е най великата демокрация.

    07:12 24.02.2026

  • 8 УБИЙЦИ

    15 1 Отговор
    Неависимо от това какви са тези хора, без съд и присъда да ги убиеш е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. Нещо да кажат апологетите на голямата ДЕМОКРАЦИЯ

    07:47 24.02.2026

  • 9 ПАСИ КЪДЕ СИ

    11 1 Отговор
    да защитиш правото на САЩ да убива където поиска, когото поиска и как това е онази "мечта" , за която плака когато БЪЛГАРИЯ подписа васалния договор за НАТО

    07:49 24.02.2026

  • 10 Хо-ха-ха

    8 1 Отговор
    Някой път ще сгрешат и ще ударят не която лодка трябва и ще се вдигне голяма патардия.

    07:49 24.02.2026

  • 11 Пешо

    7 1 Отговор
    Пирати

    08:32 24.02.2026

  • 12 Оооо не-то,

    7 1 Отговор
    а нещо като междунаровно ембарго и снакции срещу кръвожданите пирати от кравария ще има ли?

    08:43 24.02.2026

  • 13 130 е добре

    3 0 Отговор
    у нас се смята че трафикантите са 2 крачки пред полицаите, невидими, свръх богати , старлинк, корупция, а и малки присъди . там за година 130 изнасят и внасят над 800 тона наркотици . в юса си падат по опиатите . там за година измират по 20 000 свързани с зависимост от наркотици . нямат добри лекари . фенобарбитал, антидепресанти , успокоителни , ами помним джексън, принц, пери .

    09:22 24.02.2026

  • 14 Старецът и морето

    3 0 Отговор
    Хи хи хи
    тиа, ианките де, хептен изперкааа
    почнаха да гонят и потопяват лодки със самолетоносачи ???!

    09:23 24.02.2026

  • 15 ЦРУ

    1 0 Отговор
    Първо потопихме рибарското корабче край Созопол и после нанесохме удара там.Ей тъй,за скръб ваша и за радост наша.

    11:45 24.02.2026