Американската армия уби още трима души на лодка в Карибско море

Американската армия съобщи, че е нанесла удар по лодка, използвана за наркотрафик, в Карибско море, убивайки трима души, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Лодката е била управлявана от членове на "обявени за терористични организации" и е плавала по известен маршрут за трафик на наркотици, съобщи Южното командване на САЩ в Х.
Военните публикува видео, на което се вижда как лодката експлодира след атаката.
През последните месеци американският президент Доналд Тръмп многократно е нареждал атаки срещу лодки в Карибско море и източната част на Тихия океан, като се аргументира с опити да се спре трансграничният трафик на наркотици.
Критици твърдят, че смъртоносните атаки в международни води нарушават международното право. Според официални данни при подобни удари вече са убити над 130 души.
Бреговата охрана на Съединените щати започна вътрешно разследване след откриването на свастика, нарисувана в център за обучение на новобранци.
Службата преди това беше въвлечена в спорове относно предефинирането на значението на символа и премахването му от асоциацията с омраза, съобщи The Washington Post, позовавайки се на свои източници.
„Към всеки, който подкрепя или пропагандира идеология на омраза или екстремизъм – напуснете! Нямате място в бреговата охрана на САЩ и ние ви отхвърляме. Няма да позволим на никого да ни опетнява с омраза“, цитира вестникът адмирал Кевин Ландей, командир на службата.
Според вестника, инструктор е открил свастиката на стената на мъжка тоалетна в учебния център в Кейп Мей, Ню Джърси, на 19 февруари. Ландей незабавно е напуснал Вашингтон, за да разговаря с 900 новобранци и служители на бреговата охрана.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 9689
06:43 24.02.2026
2 айлайклолипоп
Коментиран от #3
06:44 24.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Коста
Коментиран от #5
06:49 24.02.2026
5 коста
До коментар #4 от "Коста":ше фатеш ростя
06:51 24.02.2026
6 Срам и позор...
Тероризъм в действие....
Обаче е някак си добър и демократичен...
07:07 24.02.2026
7 Суха съчка
07:12 24.02.2026
8 УБИЙЦИ
07:47 24.02.2026
9 ПАСИ КЪДЕ СИ
07:49 24.02.2026
10 Хо-ха-ха
07:49 24.02.2026
11 Пешо
08:32 24.02.2026
12 Оооо не-то,
08:43 24.02.2026
13 130 е добре
09:22 24.02.2026
14 Старецът и морето
тиа, ианките де, хептен изперкааа
почнаха да гонят и потопяват лодки със самолетоносачи ???!
09:23 24.02.2026
15 ЦРУ
11:45 24.02.2026