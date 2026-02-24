Новини
Александра Дадарио и Андрю Форм се развеждат с "любов и уважение"

24 Февруари, 2026 07:14 1 201 10

  • александра дадарио-
  • андрю форм-
  • развод

Раздялата идва в изключително деликатен момент.

Александра Дадарио и Андрю Форм се развеждат с "любов и уважение" - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Само две години след приказната си сватба, една от най-красивите двойки в меката на киното обяви окончателната си раздяла. Синеоката изкусителка Александра Дадарио и продуцентът Андрю Форм слагат край на брака си, потвърдиха официално представители на актрисата, пише telegraph.bg.

„Решението беше взето с любов и уважение. Те ще продължат да отглеждат детето си заедно“, гласи сухото изявление, което остави феновете в недоумение.

Раздялата идва в изключително деликатен момент. Двойката има син, който е едва на годинка и три месеца. Припомняме, че малкият се роди на Хелоуин през 2024 г., а бременността на Александра беше едно от най-обсъжданите събития в Холивуд през миналото лято. Изглежда обаче, че магията между двамата се е изпарила по-бързо от очакваното.

Връзката им беше истински „екшън“ сценарий:

  • Май 2021: Първо потвърждение за връзката.
  • Края на 2021: Годеж.
  • Юни 2022: Романтична сватба.
  • Февруари 2026: Край на брака.

Александра, която изгря в „Пърси Джаксън“, а по-късно подлуди мъжете в „Спасители на плажа“ и „Истински детектив“, е на върха на кариерата си. Андрю Форм пък е човекът зад мегахитове като „Нито звук“ и „Чистката“.

Това е втори развод за продуцента, който преди това беше женен за друга холивудска красавица – Джордана Брустър. Дали Дадарио ще намери утеха в нова роля, или ще се отдаде изцяло на майчинството, предстои да разберем.


  • 1 Въй

    3 0 Отговор
    слагат форма на брака си

    07:16 24.02.2026

  • 2 в кратце

    4 1 Отговор
    Мека е Александра Да Дарио-Дар за мъжете.

    07:21 24.02.2026

  • 3 Тотал щета

    6 0 Отговор
    Брачните договори трябва да са като гражданската отговорност, всяка година да се подновяват.

    07:22 24.02.2026

  • 4 Не ме

    5 3 Отговор
    Привлича мацето! Като Терминатора е в ченето!

    07:35 24.02.2026

  • 5 Анелия Андреева

    4 0 Отговор
    С любов и уважение e брачното съжителство,а не е разводът!

    08:14 24.02.2026

  • 7 Анти брак

    3 3 Отговор
    Бракът е отживелица, има ли още глупаци доброволно да влизат в този капан.

    08:32 24.02.2026

  • 8 таксиджия 🚖

    2 1 Отговор
    цици

    08:33 24.02.2026

  • 9 ООрана държава

    2 2 Отговор
    Написах бамбалини бе м@лоумник, не е мръсна дума какво триеш на маа ти шунтерицата

    09:47 24.02.2026

