Александра Дадарио и Андрю Форм се развеждат с "любов и уважение"

Само две години след приказната си сватба, една от най-красивите двойки в меката на киното обяви окончателната си раздяла. Синеоката изкусителка Александра Дадарио и продуцентът Андрю Форм слагат край на брака си, потвърдиха официално представители на актрисата, пише telegraph.bg.
„Решението беше взето с любов и уважение. Те ще продължат да отглеждат детето си заедно“, гласи сухото изявление, което остави феновете в недоумение.
Раздялата идва в изключително деликатен момент. Двойката има син, който е едва на годинка и три месеца. Припомняме, че малкият се роди на Хелоуин през 2024 г., а бременността на Александра беше едно от най-обсъжданите събития в Холивуд през миналото лято. Изглежда обаче, че магията между двамата се е изпарила по-бързо от очакваното.
Връзката им беше истински „екшън“ сценарий:
- Май 2021: Първо потвърждение за връзката.
- Края на 2021: Годеж.
- Юни 2022: Романтична сватба.
- Февруари 2026: Край на брака.
Александра, която изгря в „Пърси Джаксън“, а по-късно подлуди мъжете в „Спасители на плажа“ и „Истински детектив“, е на върха на кариерата си. Андрю Форм пък е човекът зад мегахитове като „Нито звук“ и „Чистката“.
Това е втори развод за продуцента, който преди това беше женен за друга холивудска красавица – Джордана Брустър. Дали Дадарио ще намери утеха в нова роля, или ще се отдаде изцяло на майчинството, предстои да разберем.
