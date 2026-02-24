Успех за Радослав Росенов на старта на Купа „Странджа“

Радослав Росенов започна с убедителна победа участието си в 77-ото издание на боксовия турнир Купа „Странджа“.
Носителят на трофея в последните 4 години срази представителя на Азербайджан Таги Насибов. Бронзовият медалист от Световното първенство в Ливърпул обра овациите на публиката в зала „София“. В категория до 60 килограма той се поздрави с успех с 4:1 гласа.
В сряда Росенов ще се изправи срещу Ален Рустомовски (Северна Македония).
Поражение допусна Стелиан Страхилов. В категория до 75 килограма той отстъпи на арменеца Марат Микаелян с 0:5 гласа.
