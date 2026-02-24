Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Успех за Радослав Росенов на старта на Купа „Странджа“

Успех за Радослав Росенов на старта на Купа „Странджа“

24 Февруари, 2026 07:39 573 0

  • радослав росенов-
  • бокс-
  • турнир -
  • купа странджа

Поражение допусна Стелиан Страхилов

Успех за Радослав Росенов на старта на Купа „Странджа“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Радослав Росенов започна с убедителна победа участието си в 77-ото издание на боксовия турнир Купа „Странджа“.

Носителят на трофея в последните 4 години срази представителя на Азербайджан Таги Насибов. Бронзовият медалист от Световното първенство в Ливърпул обра овациите на публиката в зала „София“. В категория до 60 килограма той се поздрави с успех с 4:1 гласа.

В сряда Росенов ще се изправи срещу Ален Рустомовски (Северна Македония).

Поражение допусна Стелиан Страхилов. В категория до 75 килограма той отстъпи на арменеца Марат Микаелян с 0:5 гласа.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове