Тръмп: Всяка страна, която си играе с нас, ще се изправи пред още по-високи мита

Американският президент Доналд Тръмп предупреди днес държавите по света да не се отклоняват от клаузите на наскоро договорените търговски споразумения със САЩ, след като американският Върховен съд отмени глобалните му мита, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Тръмп заплаши, че ако го сторят, ще им наложи още по-високи мита, съгласно други търговски закони.
"Всяка страна, която иска "да си играе игрички" с абсурдното решение на Върховния съд, особено онези, които "Ограбваха" САЩ от години и дори десетилетия, ще се изправят пред още по-високи мита от тези, които са договорили наскоро. КУПУВАЧО, БЪДИ НАЩРЕК!!!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".
Американският президент посочи, че въпреки решението на Върховния съд, то не засяга способността му да използва мита съгласно други правни разпоредби "по много по-мощен и гаден начин".
Той намекна, че САЩ могат да прибегнат до нови лицензионни такси спрямо търговските си партньори, но не даде повече подробности.
1 Пич
Коментиран от #21, #25
07:30 24.02.2026
2 Дзак
07:36 24.02.2026
5 Източна ромелия
07:37 24.02.2026
6 Факт
07:38 24.02.2026
7 Госあ
07:39 24.02.2026
8 Боруна Лом
07:40 24.02.2026
9 Хе хе...
Изобщо, с инфaнтилния идиот тръмп малoyмнитe пiHд0cи рипнаха от тигана директно в огъня. Накрая тлъcтите тъпaци верно ще се уредят с пълномащабна и непредизвикана гражданска война.
07:40 24.02.2026
10 Сайта
07:42 24.02.2026
11 ОНя
07:42 24.02.2026
12 Тръмп е майстор на елементарните Лъжи
07:42 24.02.2026
14 Знаещ
07:44 24.02.2026
15 Тончо
07:48 24.02.2026
16 Прометей
-----
Бай Дончо е дефинирал прекрасно какво да разбираме под ,,приятелско партньорство и свободна търговия "
А заглавията на тема: ,,Флотилия от Задокеански кораби спасява Еуропа от недостига на газ" нещо се изгубиха.
Къде са Европейските орли,наречени ,,ли-дери"?Мълчат героично и търпят.Така и трябва...
07:54 24.02.2026
18 Перо
08:00 24.02.2026
19 Някой
08:16 24.02.2026
20 Ее, канадците
08:24 24.02.2026
21 Пич кa
До коментар #1 от "Пич":Тя Меланията от острова на чичко Епщайн си е дащна, ама на тоя дъртия тотално превъртял педофил явно вече и виаграта не му действа.
08:38 24.02.2026
22 Кирил
08:42 24.02.2026
23 Спрете бе
08:44 24.02.2026
25 Курсант
До коментар #1 от "Пич":Любов в затвора ще го облагороди.
08:54 24.02.2026
26 гошо
09:03 24.02.2026
27 преминаващ
10:04 24.02.2026
28 Бай онзи
10:08 24.02.2026
29 конакчиев
Вие престъпни Англосаксонски колонизатори повече от 80 години грабите Светът с изкуствено създадена мошеническа финансова система и печатате "Зелената хартия " толкова колкото смятате за нужно . Под формата на акции , облигации, ценни книжа и всякакви спекулативни средства биват купувани от другите страните които влагат Милиарди в Американската икономика . Когато нямат никакво покритие ще дойде ден когато ще станат само безценна хартия и всяка страна която е вложила огромни средства ще остане за тяхна сметка .
10:11 24.02.2026
30 Бай онзи
Коментиран от #32
10:11 24.02.2026
31 Майор Мишев
10:20 24.02.2026
32 Правилна забалежка
До коментар #30 от "Бай онзи":Вече ще им казваме ГОВЕДАPИ.
10:30 24.02.2026
33 Куку без бенд
годината(обикновено през летния сезон.) позовавайки се на отменените лицензите на Тръмп.А само на официални места ще могат да си обличат костюми и рокли, т.н.официални облекла.Модните къщи ще живнат с нови модели дрехи без джинсовите такива.Но и износа от САЩ на такива дрехи ще спре.
На" търговски" език,това се нарича,удар в празно пространство.Още един удар в гърбът на американската лека индустрия и нов тласък на китайската лека индустрия.
С тия строги мерки,направо се самоубиват.А може би целта му е точно зануляване.
10:37 24.02.2026
34 Соваж бейби
11:06 24.02.2026
35 Мишел
11:10 24.02.2026