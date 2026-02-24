Новини
Тръмп: Всяка страна, която си играе с нас, ще се изправи пред още по-високи мита
  Тема: Войната на митата

Тръмп: Всяка страна, която си играе с нас, ще се изправи пред още по-високи мита

24 Февруари, 2026 07:28 1 631 35

Той намекна, че САЩ могат да прибегнат до нови лицензионни такси спрямо търговските си партньори, но не даде повече подробности

Тръмп: Всяка страна, която си играе с нас, ще се изправи пред още по-високи мита - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп предупреди днес държавите по света да не се отклоняват от клаузите на наскоро договорените търговски споразумения със САЩ, след като американският Върховен съд отмени глобалните му мита, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Тръмп заплаши, че ако го сторят, ще им наложи още по-високи мита, съгласно други търговски закони.

"Всяка страна, която иска "да си играе игрички" с абсурдното решение на Върховния съд, особено онези, които "Ограбваха" САЩ от години и дори десетилетия, ще се изправят пред още по-високи мита от тези, които са договорили наскоро. КУПУВАЧО, БЪДИ НАЩРЕК!!!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Американският президент посочи, че въпреки решението на Върховния съд, то не засяга способността му да използва мита съгласно други правни разпоредби "по много по-мощен и гаден начин".

Той намекна, че САЩ могат да прибегнат до нови лицензионни такси спрямо търговските си партньори, но не даде повече подробности.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    37 3 Отговор
    На Тръмп или Мелания не му дава, или той не може и не си иска !!! Няма как иначе да е толкова кисел !!!

    Коментиран от #21, #25

    07:30 24.02.2026

  • 2 Дзак

    19 3 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    07:36 24.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Източна ромелия

    31 3 Отговор
    Рижия перчум що не заплашва Северна Корея?

    07:37 24.02.2026

  • 6 Факт

    16 4 Отговор
    Сайта на Провокатора!

    07:38 24.02.2026

  • 7 Госあ

    45 3 Отговор
    дьо Гол беше казал, че с кравар се преговаря с пистолет на масата ! Не става с игрички. Става като ги плеснеш през ръцете, както направи председателят Си. Изхвърляш всичките им платформи и ако много скачат им спираш доставките на критични суровини. И ако искат да преговарят ги чакаш на килимчето у вас. Нали така ?

    07:39 24.02.2026

  • 8 Боруна Лом

    24 2 Отговор
    ОБОР.....

    07:40 24.02.2026

  • 9 Хе хе...

    27 3 Отговор
    тръмп е инфaнтилен идиoт по рождение. Мята се от крайност в крайност. По зле от него е само камилата. Е, и бай дъно, разбира се.
    Изобщо, с инфaнтилния идиот тръмп малoyмнитe пiHд0cи рипнаха от тигана директно в огъня. Накрая тлъcтите тъпaци верно ще се уредят с пълномащабна и непредизвикана гражданска война.

    07:40 24.02.2026

  • 10 Сайта

    17 1 Отговор
    На глупавите патици!

    07:42 24.02.2026

  • 11 ОНя

    28 1 Отговор
    Направо давай мита върху митата...

    07:42 24.02.2026

  • 12 Тръмп е майстор на елементарните Лъжи

    5 22 Отговор
    Същият е като Путин само дето има армия

    07:42 24.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Знаещ

    32 2 Отговор
    Този човек вместо да си връща заемите по света има наглостта да заплашва със санкции и мита. Това е висша наглост и безочие. Трябва целия разумен свят да наложат мита на САЩ .

    07:44 24.02.2026

  • 15 Тончо

    25 1 Отговор
    Дончо митото. 🤣

    07:48 24.02.2026

  • 16 Прометей

    26 0 Отговор
    "по много по-мощен и гаден начин".
    -----
    Бай Дончо е дефинирал прекрасно какво да разбираме под ,,приятелско партньорство и свободна търговия "
    А заглавията на тема: ,,Флотилия от Задокеански кораби спасява Еуропа от недостига на газ" нещо се изгубиха.
    Къде са Европейските орли,наречени ,,ли-дери"?Мълчат героично и търпят.Така и трябва...

    07:54 24.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Перо

    29 1 Отговор
    Проблемът е, че на другите държави ще им писне от несигурността и ще прекратят бизнеса със САЩ, и ще търсят други партньори, даже и с цената на по-слаб пазар! Никой няма да рискува дългосрочни инвестиции с променящи се мита и такси и в крайна сметка риск от банкрут, поради непазарните условия /протекционизъм/!

    08:00 24.02.2026

  • 19 Някой

    18 2 Отговор
    А ако всички страни, с които вие си играете, се обединят и се изправят срещу вас, какво ли ще последва? Да не се окажете затворени в концлагера САЩ?

    08:16 24.02.2026

  • 20 Ее, канадците

    17 0 Отговор
    го послушаха и загубиха. На хокей.

    08:24 24.02.2026

  • 21 Пич кa

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Тя Меланията от острова на чичко Епщайн си е дащна, ама на тоя дъртия тотално превъртял педофил явно вече и виаграта не му действа.

    08:38 24.02.2026

  • 22 Кирил

    16 1 Отговор
    Заплахата се тълкува така- всеки един американски гражданин ще плаща по високи мита реално. Много мъдро на гърба на краварите да пълни хазната. И той е като нашия тиквеник.

    08:42 24.02.2026

  • 23 Спрете бе

    7 0 Отговор
    да "ограбвате" САЩ. Не се търпи повече

    08:44 24.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Курсант

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Любов в затвора ще го облагороди.

    08:54 24.02.2026

  • 26 гошо

    16 0 Отговор
    Изобщо трябва да се спре търговията с Кравария докато тоя оранжев идиот не бъде вкаран в затвора.

    09:03 24.02.2026

  • 27 преминаващ

    7 0 Отговор
    Имам 17 долара отивам да ги сменя за китайски юан

    10:04 24.02.2026

  • 28 Бай онзи

    6 1 Отговор
    На този индивид му е необходимо нещо повече от психиатър!

    10:08 24.02.2026

  • 29 конакчиев

    5 0 Отговор
    "Всяка страна, която иска "да си играе игрички" с абсурдното решение на Върховния съд, особено онези, които "Ограбваха" САЩ от години и дори десетилетия, ""
    Вие престъпни Англосаксонски колонизатори повече от 80 години грабите Светът с изкуствено създадена мошеническа финансова система и печатате "Зелената хартия " толкова колкото смятате за нужно . Под формата на акции , облигации, ценни книжа и всякакви спекулативни средства биват купувани от другите страните които влагат Милиарди в Американската икономика . Когато нямат никакво покритие ще дойде ден когато ще станат само безценна хартия и всяка страна която е вложила огромни средства ще остане за тяхна сметка .

    10:11 24.02.2026

  • 30 Бай онзи

    7 0 Отговор
    Не е правилно да ги наричаме ,,кравари,, защото освен крави в стадото има и бикове,а общото название е ,,ГОВЕДА,,

    Коментиран от #32

    10:11 24.02.2026

  • 31 Майор Мишев

    5 0 Отговор
    Супер нагли янките ,хем преговори водят ,хем и удари искат да нанасят !

    10:20 24.02.2026

  • 32 Правилна забалежка

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Бай онзи":

    Вече ще им казваме ГОВЕДАPИ.

    10:30 24.02.2026

  • 33 Куку без бенд

    4 0 Отговор
    Почти в целия Свят,хората носят каубойски дрехи(джинсови облекла- дънкови)по лиценз на САЩ.Сега Президента Тръмп ги лишава чрез лиценза за тях от любимо облекло.Е сега вече жените и мъжете,могат да ходят и без дрехи,само по бельо, през
    годината(обикновено през летния сезон.) позовавайки се на отменените лицензите на Тръмп.А само на официални места ще могат да си обличат костюми и рокли, т.н.официални облекла.Модните къщи ще живнат с нови модели дрехи без джинсовите такива.Но и износа от САЩ на такива дрехи ще спре.
    На" търговски" език,това се нарича,удар в празно пространство.Още един удар в гърбът на американската лека индустрия и нов тласък на китайската лека индустрия.
    С тия строги мерки,направо се самоубиват.А може би целта му е точно зануляване.

    10:37 24.02.2026

  • 34 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Тръмп може да върши много глупави неща ,ама ми харесва как говори за държавата си истински патриот !Къде по хубаво би било и президентите в Европа да мислят така за народа си и континента ,днес вече щяхме на добро ниво ама не само предатели,анти европейци и крадци !

    11:06 24.02.2026

  • 35 Мишел

    4 2 Отговор
    Най модерният , най-нов и най- голям американски самолетоносач "Джералд Форд" се връща от Персийско море в САЩ под благовиден предлог: нужда от спешен ремонт на запушени тоалетни. Екипажът на кораба е над 4000 човека, работят само 40 тоалетни. Опашките за ползване са почти по час, което означава небоеспособност на кораба.

    11:10 24.02.2026