ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите

От днес ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в предсрочните парламентарни избори, насрочени за 19 април, съобщават от БНТ.
Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на парламента. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е 4 март. От 17 март участниците на изборите могат да регистрират своите листи. Междувременно, на първото заседание на служебното правителство, кабинетът „Гюров“ отпусна 65 млн. евро за организацията на изборите.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Плешива фуражка
07:46 24.02.2026
2 Какви документи?
Дори служебен кабинет е НЕзаконен. Свикване на ВНС от граждански експерти.
Какво става с Референдумът 360 000 гласа, мотаят го незаконно избраните Комисии?
И не го внасят в НС, законопроектът.
07:52 24.02.2026
3 Цар Борис 2
08:37 24.02.2026
4 препис
сепаратор-паропрегревателите (СПП), които са част от турбинната (конвенционалната) част на блока на АЕЦ-а
08:46 24.02.2026
5 ОнЯ
09:52 24.02.2026
6 Жбръц
12:12 24.02.2026