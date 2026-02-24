Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите

ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите

24 Февруари, 2026 07:31

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на парламента. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е 4 март

От днес ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в предсрочните парламентарни избори, насрочени за 19 април, съобщават от БНТ.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на парламента. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е 4 март. От 17 март участниците на изборите могат да регистрират своите листи. Междувременно, на първото заседание на служебното правителство, кабинетът „Гюров“ отпусна 65 млн. евро за организацията на изборите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Плешива фуражка

    4 1 Отговор
    Юмручето ше ригистрира ли нещо или директно с фашистите от ппдб?

    07:46 24.02.2026

  • 2 Какви документи?

    2 1 Отговор
    Каква игра на "избори". Като мъртвите души не са изчистени? Около един милион. Ние не знаем истински данни за население на Територията и брой избиратели. Неофициално се говори, че вече сме под 6 милиона. Какви избори, като КС установи и реши: в 2000 проверени секции са открити 46% изборни нарушения, какво правим с останалите десет хиляди секции?. Та каква легитимност имат 50% от състав на НС, Комисии, органи? Поправки закон прием юро, незаконни, гласувани от незаконно НС. Унищожаване лЪв Незаконно, незаконно НС. Всички решения на нац. и меж. ниво, концесии, договори са Незаконни.
    Дори служебен кабинет е НЕзаконен. Свикване на ВНС от граждански експерти.
    Какво става с Референдумът 360 000 гласа, мотаят го незаконно избраните Комисии?
    И не го внасят в НС, законопроектът.

    07:52 24.02.2026

  • 3 Цар Борис 2

    1 0 Отговор
    Забрана на всички партийни мафии, бе!

    08:37 24.02.2026

  • 4 препис

    0 1 Отговор
    мембраните на
    сепаратор-паропрегревателите (СПП), които са част от турбинната (конвенционалната) част на блока на АЕЦ-а

    08:46 24.02.2026

  • 5 ОнЯ

    0 0 Отговор
    ИТН няма смисъл да се регулират. Няма да влязат. Да си търсят друга работа за 500лева

    09:52 24.02.2026

  • 6 Жбръц

    0 0 Отговор
    Няма соц.агенции,няма 1008 допитвани българи.Класирането ще бъде: Радев първа политическа сила - 88-92 депутати.Втора сила - много е сложно,но или ППДб,или възраждане,с по голяма вероятност - ППдб.Трети е Пеевски,който ще измести или ППдб,или Възраждане.Четвърти с много условности ще бъдат ,ако имат негласна подкрепа от някой ,в определени региони са Герб.Възможно е БСП да прескочи 4%,за да послужи като патерица.На есен,ще имаме отново предсрочни избори 2в едно.

    12:12 24.02.2026

