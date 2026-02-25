Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Чили »
Най-малко 11 души загинаха при взрив на камион в столицата на Чили, превозващ втечнен природен газ

Най-малко 11 души загинаха при взрив на камион в столицата на Чили, превозващ втечнен природен газ

25 Февруари, 2026 05:36, обновена 25 Февруари, 2026 05:40 780 3

  • чили-
  • експлозия-
  • загинали-
  • камион-
  • сантяго

Десет души са в болница, шестима от тях в тежко състояние

Най-малко 11 души загинаха при взрив на камион в столицата на Чили, превозващ втечнен природен газ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 11 души са загинали при експлозия на камион, превозващ втечнен природен газ, в северната част на столицата на Чили, предаде радиостанция BioBio.

Според здравния департамент 10 ранени остават в болница. Шестима от тях са в тежко състояние, с животозастрашаващи наранявания.

Експлозията е станала на 19 февруари в столичната община Ренко. Първоначалните съобщения сочеха за трима загинали. Експлозията е станала, когато водачът на камиона, превозващ газ, е загубил контрол и се е блъснал в пътна бариера.

Няколко други превозни средства, пътуващи по магистралата по това време, също са били обхванати от пламъци.


Чили
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За пръв път

    0 0 Отговор
    чувам в камион!?

    05:49 25.02.2026

  • 2 Пешо от панелката

    0 0 Отговор
    За протокола, камионът е превозвал LPG, това дето у наше село му викаме пропан-бутан. Втечнен природен газ братята американци му викат LNG, той е друга бира, не се превозва с камиони а с огромни танкери, защото не се втечнява лесно, мързи ме да пиша защо е така, вервайте ми!

    06:43 25.02.2026

  • 3 Турски паток

    0 0 Отговор
    Превозването на втечнен газ в цистерни е опасно. В Хитрино събориха половината село.

    06:55 25.02.2026