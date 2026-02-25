Най-малко 11 души загинаха при взрив на камион в столицата на Чили, превозващ втечнен природен газ

Най-малко 11 души са загинали при експлозия на камион, превозващ втечнен природен газ, в северната част на столицата на Чили, предаде радиостанция BioBio.

Според здравния департамент 10 ранени остават в болница. Шестима от тях са в тежко състояние, с животозастрашаващи наранявания.

Експлозията е станала на 19 февруари в столичната община Ренко. Първоначалните съобщения сочеха за трима загинали. Експлозията е станала, когато водачът на камиона, превозващ газ, е загубил контрол и се е блъснал в пътна бариера.

Няколко други превозни средства, пътуващи по магистралата по това време, също са били обхванати от пламъци.