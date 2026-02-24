Франция и Великобритания работят активно за въоръжаването на Украйна с ядрена бомба, съобщава Службата за външно разузнаване (СВР) на Русия, цитирана от ТАСС, предава News.bg.

Според разузнаването, британският и френският елит не желаят да приемат поражението. Службата посочва, че Украйна би могла да се стреми към по-изгодни условия за прекратяване на военните действия, ако притежава ядрена или поне „мръсна бомба“.

„В момента, според информацията на руската СВР, Лондон и Париж активно работят по снабдяването на Киев с оръжие от този вид, както и със средства за неговата доставка. Това включва скрито прехвърляне на съответните компоненти, оборудване и технологии, произведени в Европа, на Украйна. Като вариант се разглежда френската малогабаритна бойна глава TN-75 от балистичната ракета M51.1, изстрелвана от подводници“, допълва службата. В същото време Берлин е отказал участие.

СВР предупреждава, че плановете на Лондон и Париж нарушават международното право, включително Договора за неразпространение на ядрени оръжия, и носят риск за глобалната система за неразпространение. „Основните усилия на западняците са насочени към това да представят притежаването на ядрено оръжие от Киев така, сякаш е разработено от самите украинци“, заявява службата.

„Великобритания и Франция са наясно, че ситуацията в Украйна не им оставя шанс да постигнат желаната победа над Русия чрез украинските въоръжени сили. Техните планове показват загуба на връзка с реалността. Надеждите им да избегнат отговорност са безпочвени, особено като се има предвид, че няма нищо скрито, което да не бъде разкрито. Във военните, политическите и дипломатическите среди има хора, които разбират, че безразсъдните действия на техните лидери представляват глобална заплаха“, заключава СВР.