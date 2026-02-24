Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Руският СВР обвини Франция и Великобритания, че планират да въоръжат Украйна с ядрена бомба
  Тема: Украйна

Руският СВР обвини Франция и Великобритания, че планират да въоръжат Украйна с ядрена бомба

24 Февруари, 2026 11:53, обновена 24 Февруари, 2026 11:54 1 443 104

  • украйна-
  • великобритания-
  • русия-
  • ядрена бомба-
  • франция

Според разузнаването на Русия Лондон и Париж разработват „скрити доставки“ на ядрени компоненти за Киев, докато Германия отказва участие

Руският СВР обвини Франция и Великобритания, че планират да въоръжат Украйна с ядрена бомба - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Франция и Великобритания работят активно за въоръжаването на Украйна с ядрена бомба, съобщава Службата за външно разузнаване (СВР) на Русия, цитирана от ТАСС, предава News.bg.

Според разузнаването, британският и френският елит не желаят да приемат поражението. Службата посочва, че Украйна би могла да се стреми към по-изгодни условия за прекратяване на военните действия, ако притежава ядрена или поне „мръсна бомба“.

Още новини от Украйна

„В момента, според информацията на руската СВР, Лондон и Париж активно работят по снабдяването на Киев с оръжие от този вид, както и със средства за неговата доставка. Това включва скрито прехвърляне на съответните компоненти, оборудване и технологии, произведени в Европа, на Украйна. Като вариант се разглежда френската малогабаритна бойна глава TN-75 от балистичната ракета M51.1, изстрелвана от подводници“, допълва службата. В същото време Берлин е отказал участие.

СВР предупреждава, че плановете на Лондон и Париж нарушават международното право, включително Договора за неразпространение на ядрени оръжия, и носят риск за глобалната система за неразпространение. „Основните усилия на западняците са насочени към това да представят притежаването на ядрено оръжие от Киев така, сякаш е разработено от самите украинци“, заявява службата.

„Великобритания и Франция са наясно, че ситуацията в Украйна не им оставя шанс да постигнат желаната победа над Русия чрез украинските въоръжени сили. Техните планове показват загуба на връзка с реалността. Надеждите им да избегнат отговорност са безпочвени, особено като се има предвид, че няма нищо скрито, което да не бъде разкрито. Във военните, политическите и дипломатическите среди има хора, които разбират, че безразсъдните действия на техните лидери представляват глобална заплаха“, заключава СВР.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Махараминдри баба

    58 9 Отговор
    Днес се навършват 4 г. от победата на путин велики над ковид 19

    Коментиран от #54, #74

    11:54 24.02.2026

  • 2 Атина Палада

    24 56 Отговор
    Русия ще бъде победена!

    Коментиран от #11, #13, #16, #76, #86

    11:56 24.02.2026

  • 3 честен ционист

    37 5 Отговор
    Къде заминава отработения уран от АЕЦ Козлодуй?

    Коментиран от #62

    11:56 24.02.2026

  • 4 Точно цитирате

    56 21 Отговор
    Не могат да приемат ПОРАЖЕНИЕТО!!!!!
    Русия пак ПОБЕДИ нацистите.

    11:56 24.02.2026

  • 5 ООрана държава

    33 10 Отговор
    Останал ли е някой Царбомба от хрушчов?

    Коментиран от #70

    11:56 24.02.2026

  • 6 Атина Палада

    12 25 Отговор
    Картина от офиса на Зеленски ще се осъществи .

    Коментиран от #15

    11:57 24.02.2026

  • 7 Юсуфа

    45 9 Отговор
    Някой търси голяма патаклама. Ше запалат и Европата така.

    11:57 24.02.2026

  • 8 Изтървахме се вепе

    51 17 Отговор
    Русия не се бие само с Украйна, а с целия сатанински нацистки свят.

    11:57 24.02.2026

  • 9 Ядрени гъби в Лондон и Париж

    35 16 Отговор
    Да ми мислят малобританците и франсетата с техните ръководители воглаве!

    11:57 24.02.2026

  • 10 Трол

    15 20 Отговор
    Англичаните и французите са умни хора и няма да допуснат подобно нещо.

    Коментиран от #20, #34

    11:57 24.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ха-ха!

    12 6 Отговор
    Една птичка пролет не прави !

    11:58 24.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пич

    36 14 Отговор
    Тези нагло - сакски ненормалнци ще унищожат цивилизацията !!! Удри Путине превантивно по змийските глави !!!

    Коментиран от #37, #38, #90, #102

    11:59 24.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 име

    24 12 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Четири години coрocнята повтаряте само ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ!

    11:59 24.02.2026

  • 17 След

    18 33 Отговор
    4 години срам и поражения в Украйна, орките се чудят какво извинение да си намерят че да ползват първи ядрено оръжие. И ето, измислили са си партенка -- че Украйна иначе първа ще ползва ЯО. По съшия начин нападнаха Украйна през 2022, уж защото иначе Украйна щяла да ги нападне първи. Евтини номера за пред прегладнялото руско население

    Коментиран от #18, #19

    12:01 24.02.2026

  • 18 оня ​​​​⚡

    20 9 Отговор

    До коментар #17 от "След":

    Първо мисли , после драскай по сайтовете !

    12:03 24.02.2026

  • 19 Махараминдри баба

    20 10 Отговор

    До коментар #17 от "След":

    Ха ха, ти за преванивен удар май не си чувал. Точно това направиха руснаците. Демилитаризацията на урки продължава

    12:06 24.02.2026

  • 20 Разжалваният принц Андрю

    17 6 Отговор

    До коментар #10 от "Трол":

    и кралското му семейство от сатанисти са умни, но въпреки всичко искат да похапват човешко месо.

    А франсетата са умни, но въпреки всичко си избират гей за президент.

    12:06 24.02.2026

  • 21 Справедлив

    5 13 Отговор
    Така и трябва.

    12:06 24.02.2026

  • 22 Герп боклуци

    19 4 Отговор
    На маймуна автомат не се дава

    12:06 24.02.2026

  • 23 СВО 4 години РЕЗИЛ

    18 20 Отговор
    Преди 4 години според Службата за външно разузнаване на Русия за няколко дни руската армия щеше да превземе Киев и украинците да я посрещат като освободитека. Да, ама НЕ.

    12:07 24.02.2026

  • 24 Няма край руската насс.и.рация

    14 17 Отговор
    Няма.

    12:09 24.02.2026

  • 25 Минувач

    18 9 Отговор
    Тези украинци трябва да са загубили всякаква връзка с реалния свят!
    Как щели да го представят, като своя разработка, след като ядрено оръжие не можеш да притежаваш току-така. То и Иран сами могат да си го направят, но не им се разрешава и затова ги бомбят. Отделно, как ще се сдобият с обогатен уран? Те нямат такива центрофуги, за обогатяване на количество за ядрен заряд е необходимо и време.
    А дори и да имаха ядрено оръжие - с кой акъл ще го ползват? Ами ответния удар? Кое ще е по-добре - да дадат някакви територии, които така и така са загубени, а и са населени с етнически руснаци или да ги унищожат напълно, като държава - цялата!

    Коментиран от #31

    12:12 24.02.2026

  • 26 Оооо

    15 6 Отговор
    Тия дето ги хванаха да шмъркат бело във влака на връщане от Украйна трябва да са в затвора. Не може някой младеж, хванат да шофира с доза да го арестуват, а доказани наркомани да управляват държави и да разполагат с ядрено оръжие.

    12:12 24.02.2026

  • 27 аz СВО Победа 80

    13 8 Отговор
    След като въоръжи ВСУ до зъби сега заради Владимир Владимирович Украйна ще има и ЯО под носът му🤣
    Вовата е гении.🤣🤣🤣

    12:12 24.02.2026

  • 28 да обобщим

    2 6 Отговор
    Никой не познавал порядъчните лами от "Националната агенция", с дроновете, автоматичните пушки, техниката и прекратените сигнали за педофилия. Обаче им дарявали пари, поверявали им момченцата си, министри сключвали договори с тях, давали им разрешителни и извършвали съвместна дейност. Обаче някой ги утрепал по неясни причини. Сигурно само за да има скандал и да плюят по други добри хора от ПП-ДБ, които пък разтягат конспирации за работата на МРВ, ДАНС и прокуратурата. А може би ПП-ДБ са ги убили за да могат да плюят по държавата на боко и шишо, в чието управление и те участваха и не направиха нищо за да я реформират?!

    12:13 24.02.2026

  • 29 !!!?

    12 9 Отговор
    Ние пък си помислихме, че ще Франция и Великобритания ще създават "нови биолаборатории" на границата с "руския мир"...ще измерват алкохолното съдържание на варварите !!!
    Копейките много си падат по такива "новини"...нова дъвка за безмозъчни !!!?

    12:13 24.02.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    8 13 Отговор
    Ако Украйна имаше ЯО още 2014г, това щеше да спаси милион животи, разрушения и руска мизерия ☝️

    Коментиран от #43, #81

    12:13 24.02.2026

  • 31 Геро

    4 10 Отговор

    До коментар #25 от "Минувач":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    12:13 24.02.2026

  • 32 Механик

    8 8 Отговор
    На мен козлодуйския ми наду главата че от руснак войник не става.И е прав!

    12:15 24.02.2026

  • 33 Синьоптичко

    7 7 Отговор
    Крайно време е Слънцето да изгрее от запад в Киев в недяля посреднощ и да се ограничи този престъпен хохохолски ген !!!

    Коментиран от #78

    12:15 24.02.2026

  • 34 Аоо

    11 5 Отговор

    До коментар #10 от "Трол":

    Да ама макрончо и стармър държат ядреното копче, а те не само не са разумни, но и доказани наркомани. А наркотиците не прощават. Ако клоуна имаше достъп до ядрено оръжие, досега Земята да е станала пустиня.

    12:16 24.02.2026

  • 35 Заядлив

    4 8 Отговор
    Няма защо да се притесняват руснаците. Дори те трябва да си затворят очите. Сега се мъчат руснаците и още не знаят дали те ще бъдат печелившите. Но с използването на ядрена бомба от украинците войната ще приключи невероятно бързо и успешно.....

    Коментиран от #40

    12:16 24.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Пора

    8 7 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Путинова русия умря.

    Коментиран от #46, #51

    12:20 24.02.2026

  • 38 Смех с копейки

    8 6 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Вовата удря с чехъла хлебарките в бункера.

    Коментиран от #42

    12:21 24.02.2026

  • 39 Човек от народа

    5 7 Отговор
    Възмутително ! Повече от това не може да се превърти! Как ще дадат ядрена бомба в ръцете на един луд , безмозъчен палячо ?!Та ние трябва още от сега да си запалим свещите .Това ще е краят на света !

    12:21 24.02.2026

  • 40 Аоо

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Заядлив":

    И ти мислиш, че ще се скриеш в бункер на Луната?

    12:22 24.02.2026

  • 41 Майор Мишев

    9 4 Отговор
    Правилно говори политолога Андрей Караганов ,че трябва да се ударят с термоядрени тактически заряди центровете за решение в Европа и че янките няма да рискуват да отвърнат и например за сметка на Жешов , Познан или Рамщайн ,например да загубят Бостън или не дай си боже Ню Йоорк ,Уашингтън или Филаделфия .На мръсно богатия не му се умира преждевременно за някаква си пропаганда или идеология ,тя е за оффсетте .

    Коментиран от #45

    12:23 24.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Познайте

    4 7 Отговор

    До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":

    Кой Москвич ще поеме атомен удар в злобната си кратунка? Путин!

    12:26 24.02.2026

  • 44 Даката

    6 6 Отговор
    Само така биха оправдали своето собствено движение на Русия към ядереното копче на апокалипсиса...видите ли имаме информация, никакви доказателства, просто информация дадена от някой си 60клук, а както се знае руснаците са 60клуци безмозъчни и заплашват с унищожение целия свят отдавна, ако не стане тяхната. Никакви компромиси при такива заплахи от руска страна.

    Коментиран от #53, #96

    12:28 24.02.2026

  • 45 Кухоглава копейка

    7 8 Отговор

    До коментар #41 от "Майор Мишев":

    И на Вовата клозетният плъх му е мил животеца.
    Виж го пета година живее на 200 метра под земята.

    Коментиран от #48, #83

    12:28 24.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Кои ли вярва на путлеристите

    7 7 Отговор
    Франция и Великобритания работят активно за въоръжаването на Украйна с ядрена бомба, съобщава Службата за външно разузнаване (СВР) на Русия, цитирана ...
    -;-
    То в първите месеци нали от Студиото на Соловьвов се твърдеше
    -1- били открити биолаборатории и някакаглесивни комари ядел само славяните
    -2- имало открити следи от опити на бандерите да правели атомни бомби
    -3-
    -4-

    Абе Тия путлеристите дали ще успеят да достигнат Национал-социалистите на Лудналото Австрийското художниче по лъжи, лакардии и мюшенгии!
    Егати пропадналите путлеристи и техните вдлъбнати русофили! Руското, та съветското, та третия полюс, та борците за мир и так далее и так далее.

    Абе изродите ленинови, пари ли нямате, студено ли ви е, какво ви е та не се махате овреме в Мамаша си Раша , пък си жиевйте Жизнята Там!!!

    Коментиран от #52

    12:34 24.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Добър ден!

    6 3 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни где лева?

    12:35 24.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 4 Отговор

    До коментар #47 от "Кои ли вярва на путлеристите":

    Как пък един клесс не замина за руският рай!



    Благодаря за вниманието!

    12:37 24.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Европеец

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Махараминдри баба":

    Заглавието ми се струва, че е вярно, като имам в предвид русофобията (съвременния фашизъм и нацизъм), която е обхванала малобританците и френския микрон, та дори и немците, който станаха безочливи, въпреки злините, които направиха на Съветския съюз..... Поляците и немците също имат блянове за атом (явно не са пчели мъжки времена на Хайтов), но за персите не може.....

    Коментиран от #59, #64, #82

    12:39 24.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Винаги":

    Това ми хареса ! Явно няма да е само във вторник , то си му е по рождение !

    12:39 24.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 фон Молтке

    4 7 Отговор
    Войната винаги се познава в числа. Всичко което трябва да се знае за днешната война може да се изрази със следните числа : 40, 41, 4 и 1260000. 40 - това е разтоянито в киломенри по права линия от руската граница до Купянск от където руската армия беше изтласкана преди почти 2 месеца. 41 - това е разтоянито в киломенри по права линия от линията на разграничение на 23 февруари 2022 г. до многострадалния Покровск, който почти падна , но украинската армия все още има позиции в промишлената зона на североизток от града. 4- това са годинте за който руската армия постигна тези """""""невероятни"""""""" или по друг начин казано тези """"""защеметяващи""""""" """""успехи""""""". А над 1260000 ( милион и двеста хиляди) това е цената която плати за тях в оркски животи. От тях около 450 000 убити останалите трайно инвалидизирани или осакатени

    Коментиран от #72

    12:39 24.02.2026

  • 59 Ха ХаХа

    2 3 Отговор

    До коментар #54 от "Европеец":

    Кой па се интересува кво ти се струва па на тебе?

    12:40 24.02.2026

  • 60 Ядрено оръжие за наркомана зеле?

    5 3 Отговор
    Все едно да въоръжим с ядрено оръжие софийските наркомани. Още на същия ден София ще престане да съществува. Наркомани от всички страни, обединявайте се!

    12:41 24.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 ???🤔

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    В АЕЦ Козлодуй не се обогатява уран.

    12:43 24.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ето защо тези две държави,

    0 1 Отговор
    ще изчезнат от лицето на земята. И двете при Атлантида.

    12:47 24.02.2026

  • 68 Бригаден генерал Дин

    3 2 Отговор
    Това е сигнал, че най-сетне ще се случи неизбежното. Опитът на Украйна да се сдобие с ЯО е достатъчно условие да се нанесат ядрени удари по територията.

    12:47 24.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Цар Бомаб

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "ООрана държава":

    ряпа да яде по мощност в сравнение със съвремените руски ядрени оръжия.

    Коментиран от #73

    12:48 24.02.2026

  • 71 НЯМА ДА ИМА МИР

    3 3 Отговор
    Докато голямата гъба не порасне в Лондон.

    12:48 24.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Какви бяха 6-те цели на СВО-то

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Махараминдри баба":

    Махараминдри баба
    426ОТГОВОР
    Днес се навършват 4 г. от победата на путин велики над ковид 19
    -;-
    Ама Фюрера и срещу К-19 ли си бил борел?121
    Значи целите ан Фюрера са били 7 и има поне 1 изпълнена ;цел!

    Браво на Рашмахта!

    12:50 24.02.2026

  • 75 Укрофили,

    5 2 Отговор
    На България една ракета и стига. Успокойте се и не продавайте Родината за шепа пробити центове!

    12:51 24.02.2026

  • 76 Важното е ЧР да спре Усрацията

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Атина Палада
    1644ОТГОВОР
    Русия ще бъде победена!
    Коментиран от 11, 13, 16
    -;-
    Не ме интересува Русията какво и кога, важното е ЧР на Фюрера са спре Усрацията!

    12:51 24.02.2026

  • 77 Кирил Петков

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Стоене пиле червено":

    Прррд Льоо ,а ти кой беше бе ,Утре Пак ,че хич не моа се сетя .Да не беше онази многополловатта Димитър Георгиев -Диди -Доротея -Линда-Електра -Сюзън и т.н.Абе като почна да ги изреждам и чак еррек циа получава чак .

    12:54 24.02.2026

  • 78 Като изчегърташ името "Украина"

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Синьоптичко":

    се появява нов юдео-хазарски хаганат под кощунственото име "Небесен Йерусалим".

    Юдео-ционистите управляват укро-нацистите в Киев.

    12:54 24.02.2026

  • 79 ХА ХА

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Кухоглава копейка":

    Лапуркай бре жълтопаветна мрррршооо ,не ми се прави на гнуслив !

    12:56 24.02.2026

  • 80 фиат

    1 2 Отговор
    Ми защо не, те имаха, че го харизаха на руснаците. Пак ще имат.

    12:58 24.02.2026

  • 81 Бат Тъньо Кочаня

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":

    Ако е в сферата на вероятностите жълтопаветна небинарна кукло 👅,таа акоо аз ти го отт перрем в тяс нотто епплиранно дпенннцее би се изкефил много ,но не съм си намразил ....я за да яздя долни пиии рууугии .Вместо бат Тъньо щаа пррраzкаа Дилл Доо Бегинс .

    Коментиран от #99

    13:04 24.02.2026

  • 82 Дервишоглу

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Европеец":

    Украйнската ядрена бомба е в сънищата на либералната педофилска секта управляваща Европа.Путин направи Беларус ядрена държава до преди година. Колко му е и персите да се събудят след няколко дена също с ядрена триада. Пакистан и Китай също могат да помогнат.

    13:04 24.02.2026

  • 83 Безмозъчна шекелка

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Кухоглава копейка":

    Вовата ви nyka дюзите отвсякъде, зеления rном сменя бункерите в различни държави, но малко му остава на циониския гарбидж.

    13:06 24.02.2026

  • 84 Мммчи

    3 1 Отговор
    Що не? Рушнята що не си утилизира ядрените бомби първа, че да покаже колко милее за мир?

    13:07 24.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Това е

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    вече факт. Ако не е Краснов вече да е утекла в канала.

    Коментиран от #93

    13:07 24.02.2026

  • 87 Димитър Георгиев- ДиДи

    2 0 Отговор
    Предлагам нестандартна любов от всякакво естество на умерени цени,а парите дарявам безрезервно на Украйна .Предлагам неограничен достъп на всякакви етнически,религиозни или полловви малцинства ,гарантирана дискретност .Слава Украине 🇺🇦 !

    13:11 24.02.2026

  • 88 стоян

    3 1 Отговор
    Евроатлантическите reйzepи да дадат ядро и на Иран, защо само на украинските отпадъци.

    Коментиран от #91

    13:12 24.02.2026

  • 89 Сашето Великийоот

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "На маикяти":

    Шо укра све е ллл ..ай..ноо ,ако си пълковедец па ке тее йе 6емм и теббе .

    13:13 24.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "стоян":

    прав си адашче и те подкрепям в случая ...хахах .

    13:14 24.02.2026

  • 92 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "Голям майтап":

    Лапуркай бе глобалистска бун керна мррршоо,кво ми се обясняваш !

    13:16 24.02.2026

  • 93 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Това е":

    Агент Моше (Краснов) е безгласна буква, дъртия изкуфялник може само да се плюнчи и да напада слаби държави, ако Русия беше слаба, досега да са я превзели.

    Коментиран от #95, #103

    13:17 24.02.2026

  • 94 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "На маикяти":

    Лап Пай У Йоттт бре хъесоссс .

    13:17 24.02.2026

  • 95 Леонсио Парчето

    1 1 Отговор

    До коментар #93 от "Сила":

    Муци 👅,закопчай си задния цип,че като си без бельо и освен буззз китте тии се вижда и силата .

    Коментиран от #97, #100, #101

    13:19 24.02.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Бандерите да получат ядрено оръжие

    0 3 Отговор
    Дали бандерите да не получат ядреното оръжие и да видим путлеристите къде ще показват възможностите на Искандерите?!?!

    13:23 24.02.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Голям майтап":

    Лапуркай бе ,небинарен педикюррр,кво анкета ли ще ми правиш,аааа минн диллл ?

    13:33 24.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания