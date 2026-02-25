Новини
Свят »
Израел »
Моди заминава за Израел, ще разговаря с Нетаняху за задълбочаване на стратегическото партньорство

Моди заминава за Израел, ще разговаря с Нетаняху за задълбочаване на стратегическото партньорство

25 Февруари, 2026 09:35 732 12

  • израел-
  • нарендра моди-
  • разговаря-
  • бенямин нетаняху-
  • задълбочаване-
  • стратегическо партньорство

Индийският премиер ще се срещне и с президента Ицхак Херцог и ще произнесе реч пред Кнесета

Моди заминава за Израел, ще разговаря с Нетаняху за задълбочаване на стратегическото партньорство - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят на Индия Нарендра Моди заяви, че очаква с интерес предстоящите си разговори с израелския премиер Бенямин Нетаняху, преди да отпътува на двудневно официално посещение в Израел, съобщи индийската агенция ПТИ, предава БТА.

В изявление преди заминаването си Моди подчерта, че разговорите ще бъдат насочени към разширяване на сътрудничеството в ключови сфери като наука и технологии, иновации, земеделие, управление на водните ресурси, отбрана и сигурност, както и търговия и инвестиции. Той акцентира и върху значението на връзките между народите на двете държави.

Индийският премиер посочи, че с Нетаняху ще обсъдят и редица регионални и глобални теми от взаимен интерес. В рамките на визитата е предвидена и среща с израелския президент Ицхак Херцог.

Моди отбеляза още, че ще стане първият индийски министър-председател, който ще се обърне към израелския парламент - Кнесет. По думите му това ще бъде символичен жест към силните парламентарни и демократични връзки между двете страни.

Той определи отношенията между Индия и Израел като стабилно и многостранно стратегическо партньорство, което през годините се е развило динамично. Посещението се осъществява по покана на Нетаняху, когото Моди нарече свой „скъп приятел“.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Безпристрастен

    5 3 Отговор
    Чакай от м,нгян кисело млеко.Въртят се като фурнаджийски лопати.Хлъзгава и коварна нация.

    09:44 25.02.2026

  • 2 А да видим

    6 4 Отговор
    Президентът на белите цигани и президентът на тъмните цигани, какъв тюрлю-гювеч ще сготвят.

    09:45 25.02.2026

  • 3 Ха ха ха ха ха

    2 4 Отговор
    Моди бил по-висок от Путин с няколко сантиметра. Жужето си е жуже.

    09:50 25.02.2026

  • 4 Българин

    7 0 Отговор
    Талмудистите отново подчиниха Индия!

    10:11 25.02.2026

  • 5 Такаа

    3 0 Отговор
    Щели да правят коалиция срещу Турция, Саудитска Арабия, Пакистан, Египет

    10:18 25.02.2026

  • 6 Дааа

    3 1 Отговор
    Щели да правят военна коалиция Исраел,Индия, Гърция,Кипър

    10:21 25.02.2026

  • 7 Дааа

    4 0 Отговор
    Пакистан каза че при нужда ще доставят ядрено оръжие на Турция

    10:38 25.02.2026

  • 8 мдаааа

    4 1 Отговор
    След Урсула, сега Нетаняху. Още един пирон в ковчега на БРИКС. Стабилен ще да е.

    Коментиран от #10

    10:45 25.02.2026

  • 9 Атлантист

    1 2 Отговор
    Май са в търсене на по-надеждни оръжия от руските

    10:50 25.02.2026

  • 10 Има и друг пирон

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "мдаааа":

    Днес германския канцлер замина с цяла група икономисти и бизнесмени за Китай.
    След договорите на Урсула с Южна Америка и най-вече с Бразилия, след което с Индия, а после и с Австралия - всички искат да правят бизнес с Европа, а не със САЩ. Китайците миналата седмица и те обясняваха как искали да са приятели, а не конкуренти на ЕС. Е... да видим днес какво ще направят.

    10:53 25.02.2026

  • 11 МИЛИАРД И ПОЛОВИНА ОБАЧЕ МАЙМУНИ

    0 0 Отговор
    ПО КОРЕМ ПРЕД 8 МИЛИОНА МАЙМУНИ :) И ЕВРЕИТЕ ГАНДИ ДА ВИКНЕТЕ !

    12:13 25.02.2026

  • 12 МНОГО ПРАВИЛНО ОТ ЛОНДОН

    0 0 Отговор
    СА ВИ МОНТИРАЛИ ЕВРЕИ ДЖАГАЛ-ХАРВАРЛИ ДА ВИ УПРАВЛЯВАТ МАЙМУНИ !

    12:14 25.02.2026