Моди заминава за Израел, ще разговаря с Нетаняху за задълбочаване на стратегическото партньорство

Министър-председателят на Индия Нарендра Моди заяви, че очаква с интерес предстоящите си разговори с израелския премиер Бенямин Нетаняху, преди да отпътува на двудневно официално посещение в Израел, съобщи индийската агенция ПТИ, предава БТА.

В изявление преди заминаването си Моди подчерта, че разговорите ще бъдат насочени към разширяване на сътрудничеството в ключови сфери като наука и технологии, иновации, земеделие, управление на водните ресурси, отбрана и сигурност, както и търговия и инвестиции. Той акцентира и върху значението на връзките между народите на двете държави.

Индийският премиер посочи, че с Нетаняху ще обсъдят и редица регионални и глобални теми от взаимен интерес. В рамките на визитата е предвидена и среща с израелския президент Ицхак Херцог.

Моди отбеляза още, че ще стане първият индийски министър-председател, който ще се обърне към израелския парламент - Кнесет. По думите му това ще бъде символичен жест към силните парламентарни и демократични връзки между двете страни.

Той определи отношенията между Индия и Израел като стабилно и многостранно стратегическо партньорство, което през годините се е развило динамично. Посещението се осъществява по покана на Нетаняху, когото Моди нарече свой „скъп приятел“.