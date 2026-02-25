Моди заминава за Израел, ще разговаря с Нетаняху за задълбочаване на стратегическото партньорство

Министър-председателят на Индия Нарендра Моди заяви, че очаква с интерес предстоящите си разговори с израелския премиер Бенямин Нетаняху, преди да отпътува на двудневно официално посещение в Израел, съобщи индийската агенция ПТИ, предава БТА.
В изявление преди заминаването си Моди подчерта, че разговорите ще бъдат насочени към разширяване на сътрудничеството в ключови сфери като наука и технологии, иновации, земеделие, управление на водните ресурси, отбрана и сигурност, както и търговия и инвестиции. Той акцентира и върху значението на връзките между народите на двете държави.
Индийският премиер посочи, че с Нетаняху ще обсъдят и редица регионални и глобални теми от взаимен интерес. В рамките на визитата е предвидена и среща с израелския президент Ицхак Херцог.
Моди отбеляза още, че ще стане първият индийски министър-председател, който ще се обърне към израелския парламент - Кнесет. По думите му това ще бъде символичен жест към силните парламентарни и демократични връзки между двете страни.
Той определи отношенията между Индия и Израел като стабилно и многостранно стратегическо партньорство, което през годините се е развило динамично. Посещението се осъществява по покана на Нетаняху, когото Моди нарече свой „скъп приятел“.
1 Безпристрастен
09:44 25.02.2026
2 А да видим
09:45 25.02.2026
3 Ха ха ха ха ха
09:50 25.02.2026
4 Българин
10:11 25.02.2026
5 Такаа
10:18 25.02.2026
6 Дааа
10:21 25.02.2026
7 Дааа
10:38 25.02.2026
8 мдаааа
Коментиран от #10
10:45 25.02.2026
9 Атлантист
10:50 25.02.2026
10 Има и друг пирон
До коментар #8 от "мдаааа":Днес германския канцлер замина с цяла група икономисти и бизнесмени за Китай.
След договорите на Урсула с Южна Америка и най-вече с Бразилия, след което с Индия, а после и с Австралия - всички искат да правят бизнес с Европа, а не със САЩ. Китайците миналата седмица и те обясняваха как искали да са приятели, а не конкуренти на ЕС. Е... да видим днес какво ще направят.
10:53 25.02.2026
11 МИЛИАРД И ПОЛОВИНА ОБАЧЕ МАЙМУНИ
12:13 25.02.2026
12 МНОГО ПРАВИЛНО ОТ ЛОНДОН
12:14 25.02.2026