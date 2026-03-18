Израел започна широкообхватна поредица от удари срещу Ливан

Израелски въздушен удар порази квартал „Башура“ в центъра на Бейрут, заяви очевидец на агенция Ройтерс, като добави, че в района се е чул силен взрив, след като израелските военни предупредиха жителите на сграда да я напуснат, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Атаката беше част от по-широкообхватната поредица от израелски удари срещу Ливан рано тази сутрин, включваща нападения срещу други части на ливанската столица, както и южната и източната част на страната, които сигнализираха за засилване на израелската кампания срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.
При други израелски удари в Бейрут тази сутрин са били убити най-малко шестима души и са били ранени 24, съобщи ливанското министерство на здравеопазването. В южната и в източната част на Ливан най-малко 14 души са били убити при отделни израелски въздушни удари, съобщи държавната информационна агенция на Ливан, цитирайки министерството на здравеопазването.
Израелската армия заяви, че е започнала да нанася удари по цели на „Хизбула“ в Южен Ливан.
Новите удари въвличат Ливан още по-дълбоко във войната в Близкия изток, след като „Хизбула“ атакува Израел на 2 март, заявявайки, че целта ѝ е да отмъсти за убийството на върховния лидер на Иран, посочва Ройтерс. Израел отговори с офанзива, която отне живота на повече от 800 души в Ливан и принуди над 800 000 да напуснат домовете си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Д-р Ментал
Коментиран от #4, #5, #10
08:57 18.03.2026
2 Спас
09:04 18.03.2026
3 КЪДЕ Е ОНЗИ
09:04 18.03.2026
4 Кой му пука ?
До коментар #1 от "Д-р Ментал":60-70 хиляди жертви едва ли са проблем за тях.. А за нас? Народе????
09:05 18.03.2026
5 Спас
До коментар #1 от "Д-р Ментал":Това сериозен въпрос ли е?
09:05 18.03.2026
6 Пич
- Мислех да се договоря с Бог, ама не ме пускат от Пъклото... Ох ох ох, жежко...
09:07 18.03.2026
7 още няколко седмици
Коментиран от #14
09:09 18.03.2026
8 Иран
09:11 18.03.2026
9 Да бе къде
09:12 18.03.2026
10 Европеец
До коментар #1 от "Д-р Ментал":В коментара си поменал двете държави световни терористи, та какво правят в Ливан е ясно..... Но най-смешното е, ще Дончо се превърна в пудел на евреите, та почвам да се питам кой е вече хегемона..... Въобще в много сбъркано време живеем....
09:13 18.03.2026
11 Грозният Бункер
Мен да не ме запукат
Че таз Украйна вече ме попиля
Малко ми трябва
Коментиран от #16
09:15 18.03.2026
12 ЗОРО
09:20 18.03.2026
13 Израел бомбандира ливан
И това били съюзници
09:20 18.03.2026
14 ЗОРО
До коментар #7 от "още няколко седмици":Нещо се бъркаш, ислямска държава и ал кайда са съюзници на Израел и САЩ!
Коментиран от #17
09:23 18.03.2026
15 Боко
Ако Адолф си беше довършил започнатото сега нямаше да ги има тези изцепки на чифутскотоПлеме👌
09:23 18.03.2026
16 Боко
До коментар #11 от "Грозният Бункер":Ти си грозния ГЪЛТАЧ🤮👌
09:25 18.03.2026
17 аха
До коментар #14 от "ЗОРО":Точно так ти се иска да ни излъжеш. Само че не сме от вчера.
09:25 18.03.2026
18 Браво Нетаняху
09:26 18.03.2026