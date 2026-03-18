Израел започна широкообхватна поредица от удари срещу Ливан

Израел започна широкообхватна поредица от удари срещу Ливан

18 Март, 2026 08:54 686 18

Новите удари въвличат Ливан още по-дълбоко във войната в Близкия изток, след като „Хизбула“ атакува Израел на 2 март

Израел започна широкообхватна поредица от удари срещу Ливан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелски въздушен удар порази квартал „Башура“ в центъра на Бейрут, заяви очевидец на агенция Ройтерс, като добави, че в района се е чул силен взрив, след като израелските военни предупредиха жителите на сграда да я напуснат, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Атаката беше част от по-широкообхватната поредица от израелски удари срещу Ливан рано тази сутрин, включваща нападения срещу други части на ливанската столица, както и южната и източната част на страната, които сигнализираха за засилване на израелската кампания срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.

При други израелски удари в Бейрут тази сутрин са били убити най-малко шестима души и са били ранени 24, съобщи ливанското министерство на здравеопазването. В южната и в източната част на Ливан най-малко 14 души са били убити при отделни израелски въздушни удари, съобщи държавната информационна агенция на Ливан, цитирайки министерството на здравеопазването.

Израелската армия заяви, че е започнала да нанася удари по цели на „Хизбула“ в Южен Ливан.

Новите удари въвличат Ливан още по-дълбоко във войната в Близкия изток, след като „Хизбула“ атакува Израел на 2 март, заявявайки, че целта ѝ е да отмъсти за убийството на върховния лидер на Иран, посочва Ройтерс. Израел отговори с офанзива, която отне живота на повече от 800 души в Ливан и принуди над 800 000 да напуснат домовете си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Д-р Ментал

    12 2 Отговор
    Е нали войната беше, за да се свали режима в Иран!? Какво правят в Ливан?! Или Израел си бомбят навсякъде и просто използват САЩ

    Коментиран от #4, #5, #10

    08:57 18.03.2026

  • 2 Спас

    3 12 Отговор
    Евреите нямат друг избор! Сега когато Иран е отслабен ,а едно прокси Хамас е помляно, идва ред на Хизбула

    09:04 18.03.2026

  • 3 КЪДЕ Е ОНЗИ

    10 1 Отговор
    СЛАДКИШ НЕТАНЯХУ.НЯМА ГОВОР,НЯМА КАРТИНА. ДАЛ Е ФИРА ИЗГЛЕЖДА.

    09:04 18.03.2026

  • 4 Кой му пука ?

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Д-р Ментал":

    60-70 хиляди жертви едва ли са проблем за тях.. А за нас? Народе????

    09:05 18.03.2026

  • 5 Спас

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Д-р Ментал":

    Това сериозен въпрос ли е?

    09:05 18.03.2026

  • 6 Пич

    7 2 Отговор
    Нетаняху:
    - Мислех да се договоря с Бог, ама не ме пускат от Пъклото... Ох ох ох, жежко...

    09:07 18.03.2026

  • 7 още няколко седмици

    2 12 Отговор
    И ни Иран, ни Хамас, ни Хизбула ни ислямска държава а дай боже и Руслямска държава ще изчезнат. Време е да се закрие тази фалшива религия на педофили мечтаещи за девици щото им са малки...

    Коментиран от #14

    09:09 18.03.2026

  • 8 Иран

    3 0 Отговор
    Ще се укаже Украйна на Азия великите сили затънаха в блатото както Ал Македонски

    09:11 18.03.2026

  • 9 Да бе къде

    9 0 Отговор
    се губи онзи"смелчага" Сатаняху ?

    09:12 18.03.2026

  • 10 Европеец

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Д-р Ментал":

    В коментара си поменал двете държави световни терористи, та какво правят в Ливан е ясно..... Но най-смешното е, ще Дончо се превърна в пудел на евреите, та почвам да се питам кой е вече хегемона..... Въобще в много сбъркано време живеем....

    09:13 18.03.2026

  • 11 Грозният Бункер

    0 2 Отговор
    Малии
    Мен да не ме запукат
    Че таз Украйна вече ме попиля
    Малко ми трябва

    Коментиран от #16

    09:15 18.03.2026

  • 12 ЗОРО

    5 0 Отговор
    Къде е Сатаняху с шестте пръста и онзи противен геноцидаджия Бен Гвир?

    09:20 18.03.2026

  • 13 Израел бомбандира ливан

    3 0 Отговор
    А сащ воюва с иран
    И това били съюзници

    09:20 18.03.2026

  • 14 ЗОРО

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "още няколко седмици":

    Нещо се бъркаш, ислямска държава и ал кайда са съюзници на Израел и САЩ!

    Коментиран от #17

    09:23 18.03.2026

  • 15 Боко

    0 0 Отговор
    Е за това трябва да си завършваш започнатото!
    Ако Адолф си беше довършил започнатото сега нямаше да ги има тези изцепки на чифутскотоПлеме👌

    09:23 18.03.2026

  • 16 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Грозният Бункер":

    Ти си грозния ГЪЛТАЧ🤮👌

    09:25 18.03.2026

  • 17 аха

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "ЗОРО":

    Точно так ти се иска да ни излъжеш. Само че не сме от вчера.

    09:25 18.03.2026

  • 18 Браво Нетаняху

    0 1 Отговор
    Дръж чалмите далече от Божи Гроб.

    09:26 18.03.2026