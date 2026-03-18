Иран съобщи, че атакува американските сили - „където и да са те“

Иранските удари в близост до градски райони в страните от Персийския залив се дължат на преместването на американските сили от военни бази в хотели в градовете, заяви външният министър Абас Арагчи в изявление по телевизия "Ал Джазира", предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Където и да се събираха американски сили, където и да имаше съоръжения, принадлежащи на тях, те бяха набелязани. Възможно е някои от тези места да са били близо до градски райони", заяви иранският дипломат.
Арагчи призна, че страните в региона са "разстроени и техните хора са пострадали или са били обезпокоени" от иранските удари. Той обаче заяви, че вината за започването на войната на 28 февруари е изцяло на САЩ, отбелязва Ройтерс.
Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера пред репортери, че си е мислел, че Европа ще изпрати миночистачи, за да помогне на САЩ за отварянето на Ормузкия проток, предаде Ройтерс.
Тръмп изтъкна, че това "не е голяма работа", но е "несправедливо" по отношение на страната му.
Президентът на САЩ добави, че е разочарован от британския премиер Киър Стармър, и подчерта, че двустранните отношения с Обединеното кралство са били добри, преди лейбъристът да стане министър-председател.
Тръмп заяви, че САЩ са били информирани от повечето държави членове на НАТО за тяхното нежелание да бъдат въвличани в американската военна операция срещу Иран, и нарече това "много глупава грешка".
Междувременно стана ясно, че американският самолетоносач „Джералд Форд“, разположен в зоната на военните действия срещу Иран, се очаква временно да акостира в пристанище на остров Крит след пожар на борда, обявиха американски официални представители, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.
Най-новият и най-голям американски самолетоносач в момента се намира в Червено море. Очаква се той временно да отплава към залива Суда на гръцкия остров Крит, заявиха двамата официални представители.
Военният кораб не се е прибирал у дома от девет месеца, като преди пристигането си в Близкия изток участваше в операции срещу Венецуела в Карибско море. Продължителността na мисиите му повдигна въпроси относно бойния дух на моряците на борда и бойната готовност на военния кораб, отбелязва Ройтерс.
1 Странно
Коментиран от #4, #17
08:54 18.03.2026
2 хехе
Коментиран от #23
08:56 18.03.2026
3 Ауууу
Коментиран от #13
08:58 18.03.2026
4 Случайно
До коментар #1 от "Странно":Случайно е паднала иранска ракета или може би 2...ама кой да каже....
Коментиран от #28
08:59 18.03.2026
5 В правото са си
Само Русия ще ни спаси.!!!
08:59 18.03.2026
6 сисесеко
09:00 18.03.2026
7 дядо дръмпир-инфо
Според Министерството на отбраната на Русия, общо 206 украински дрона са били прихванати над руска територия през нощта на 17 март, включително 40 по пътя към Москва.
Кметът на столицата Сергей Собянин заяви, че атаките са започнали късно вечерта и са продължили до ранните часове на сутринта. Към 6:15 сутринта местно време бяха свалени 39 дрона. Според властите не са докладвани наранявания или щети, както съобщава порталът Kyiv Independent, позовавайки се на руски източници.
От уикенда насам бяха докладвани няколковълни от атаки.Руските власти съобщават за серия атаки с дронове над руската столица от уикенда насам. Собянин обясни, че през двата дни по-рано въздушната отбрана е прихванала около 250 дрона, приближаващи се към Москва, или прихванати на външна линия на отбрана.
Коментиран от #38
09:01 18.03.2026
8 Разбрахте ли, защо използват гражданско
Коментиран от #15, #25
09:03 18.03.2026
9 Пич
09:04 18.03.2026
10 Тръмп е много глупав
Хахаха- това е от « богатия» речник на перчема!
09:04 18.03.2026
11 Роден в НРБ
09:04 18.03.2026
12 като отреже урк и ес мишоците
09:04 18.03.2026
13 при това
До коментар #3 от "Ауууу":са разпределени по територията на цялата страна. Обаче няма страшно, Тръмп каза, че е избомбил всички ракетни установки на Иран и няма откъде да си изстрелват ракетите, ако още ги имат. А Израел обяви, че са спечелили войната. СКоро ще настъпи мир и благоденствие - на този или на онзи свят.
09:05 18.03.2026
14 стоян георгиев
09:06 18.03.2026
15 Абе
До коментар #8 от "Разбрахте ли, защо използват гражданско":Споко бе, персите са наши ора, родееме се с тех по прабългарска линия.
Коментиран от #18
09:08 18.03.2026
16 ДА ЖИВЕЕ ИРАН
09:09 18.03.2026
17 Европеец
До коментар #1 от "Странно":Заглавието интересно.... Дано да им стигнат силите на иранците..... Това с пералните на борда много интересно също за прогреса на хегемона...
09:10 18.03.2026
19 Мислете, бе!
09:11 18.03.2026
21 Ццц
09:14 18.03.2026
23 Моряците са саботирали самолетоносача
До коментар #2 от "хехе":натъпвайки тенски и слипове във всичките му тоалетни! Канализацията е дала фира, за основен ремонт!
09:18 18.03.2026
25 Фуууу
До коментар #8 от "Разбрахте ли, защо използват гражданско":Ама ти къде си тръгнал да летиш, бе? Не вярвам за Москва?
09:18 18.03.2026
26 тия моряци
09:19 18.03.2026
27 Абе
До коментар #22 от "стоян георгиев":Питай ма кя си минг янката. Она знае.
09:20 18.03.2026
28 Мишел
До коментар #4 от "Случайно":Иран е изстрелял 4 ракети, вероятно хиперзвукови.. Няма информация дали и колко от тях са ударили самолетоносача , но е факт, че има пожар на кораба. Ненапразно двата самолетоносача на САЩ, които бяха тръгнали за атака срещу Иран, избягаха на 1000 мили от него.
Коментиран от #32
09:20 18.03.2026
29 Питане
09:21 18.03.2026
30 кво стана с Иран за три деня
Коментиран от #37
09:21 18.03.2026
31 Народе???
09:21 18.03.2026
32 желанието мишел не е истина!
До коментар #28 от "Мишел":Добре и така да е ,но......Идва друг самолетоносач и кара към 5000 войника......Не виждаш ли ОЧЕИЗвадното.Сега ще им приберат урана и затова им трябват поне 3 седмици.Трябва да стигнат до хранилищата ,но ще им трябва техника за разчистване и ще им трябва защита.Една седмица писа за оня евреин ,но той е жив ,а тези от иран мрат всеки ден.
09:25 18.03.2026
34 Механик
Войната я почна ИЗРАЕЛ. САЩ са само ръцете с които евреите вадят горещите картофи. Е това е истината.
Иранците трябва да знаят, че докато съществува Израел, до тогава Иран ще е под заплаха. Обратното се отнася и за Израел, но те това вече отдавна го знаят и работят по въпроса, както е видно.
09:26 18.03.2026
35 Глупости
09:28 18.03.2026
36 Ще победим ли Иран?
09:29 18.03.2026
37 Дълбоко виждащ!
До коментар #30 от "кво стана с Иран за три деня":Къде видя 33дни????можеш ли да броиш или ти си като иранците.Загубиха щото не могат да броят!Същото стана и с просиянците.Ако можеха да броят в кремъл нямаше да я докарат до тук!
09:29 18.03.2026
38 Украински, украински, колко да украински
До коментар #7 от "дядо дръмпир-инфо":тия дронове???:):) Пък и кой ги насочва и изстрелва??
Да не си клъвнал на въдицата, че украинци ги проектират и произвеждат в нагличанските военни заводи??
09:29 18.03.2026
39 Чест
09:30 18.03.2026