Иран съобщи, че атакува американските сили - „където и да са те“

18 Март, 2026 08:50 1 669 39

Техеран заяви, че вината за започването на войната на 28 февруари е изцяло на САЩ

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранските удари в близост до градски райони в страните от Персийския залив се дължат на преместването на американските сили от военни бази в хотели в градовете, заяви външният министър Абас Арагчи в изявление по телевизия "Ал Джазира", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Където и да се събираха американски сили, където и да имаше съоръжения, принадлежащи на тях, те бяха набелязани. Възможно е някои от тези места да са били близо до градски райони", заяви иранският дипломат.

Арагчи призна, че страните в региона са "разстроени и техните хора са пострадали или са били обезпокоени" от иранските удари. Той обаче заяви, че вината за започването на войната на 28 февруари е изцяло на САЩ, отбелязва Ройтерс.

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера пред репортери, че си е мислел, че Европа ще изпрати миночистачи, за да помогне на САЩ за отварянето на Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Тръмп изтъкна, че това "не е голяма работа", но е "несправедливо" по отношение на страната му.

Президентът на САЩ добави, че е разочарован от британския премиер Киър Стармър, и подчерта, че двустранните отношения с Обединеното кралство са били добри, преди лейбъристът да стане министър-председател.

Тръмп заяви, че САЩ са били информирани от повечето държави членове на НАТО за тяхното нежелание да бъдат въвличани в американската военна операция срещу Иран, и нарече това "много глупава грешка".

Междувременно стана ясно, че американският самолетоносач „Джералд Форд“, разположен в зоната на военните действия срещу Иран, се очаква временно да акостира в пристанище на остров Крит след пожар на борда, обявиха американски официални представители, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Най-новият и най-голям американски самолетоносач в момента се намира в Червено море. Очаква се той временно да отплава към залива Суда на гръцкия остров Крит, заявиха двамата официални представители.

Военният кораб не се е прибирал у дома от девет месеца, като преди пристигането си в Близкия изток участваше в операции срещу Венецуела в Карибско море. Продължителността na мисиите му повдигна въпроси относно бойния дух на моряците на борда и бойната готовност на военния кораб, отбелязва Ройтерс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Странно

    36 1 Отговор
    Как ли се е запалил най - модерният самолетоносач със система за пожсрогасене? Че 30 часа са гасили пожар.

    Коментиран от #4, #17

    08:54 18.03.2026

  • 2 хехе

    26 1 Отговор
    най-големия атомен ла.новоз допълзя на куц крак до Крит щото им гръмнала една пералня и имало 200 моряци на които им е оказана медицинска помощ.

    Коментиран от #23

    08:56 18.03.2026

  • 3 Ауууу

    31 0 Отговор
    Ама то и у нас има янки....

    Коментиран от #13

    08:58 18.03.2026

  • 4 Случайно

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "Странно":

    Случайно е паднала иранска ракета или може би 2...ама кой да каже....

    Коментиран от #28

    08:59 18.03.2026

  • 5 В правото са си

    29 4 Отговор
    Но това означава, че и нас ще ни гръмнат!
    Само Русия ще ни спаси.!!!

    08:59 18.03.2026

  • 6 сисесеко

    16 1 Отговор
    Нима са недосегаеми и безсмъртни, децата им отвъд океана ??

    09:00 18.03.2026

  • 7 дядо дръмпир-инфо

    1 18 Отговор
    Експлозии в предградията: Масивна вълна от атаки с дронове удари Москва...Отново са докладвани дронове над руската столица. Руските власти съобщават за четвърта поредна вълна атаки срещу Москва. Във вторник вечерта въздушната отбрана прихвана множество самолети, включително няколко, които летяха директно към града. Медиите съобщиха за взривове в предградията.

    Според Министерството на отбраната на Русия, общо 206 украински дрона са били прихванати над руска територия през нощта на 17 март, включително 40 по пътя към Москва.

    Кметът на столицата Сергей Собянин заяви, че атаките са започнали късно вечерта и са продължили до ранните часове на сутринта. Към 6:15 сутринта местно време бяха свалени 39 дрона. Според властите не са докладвани наранявания или щети, както съобщава порталът Kyiv Independent, позовавайки се на руски източници.



    От уикенда насам бяха докладвани няколковълни от атаки.Руските власти съобщават за серия атаки с дронове над руската столица от уикенда насам. Собянин обясни, че през двата дни по-рано въздушната отбрана е прихванала около 250 дрона, приближаващи се към Москва, или прихванати на външна линия на отбрана.

    Коментиран от #38

    09:01 18.03.2026

  • 8 Разбрахте ли, защо използват гражданско

    28 2 Отговор
    летище в България, защото са страхливи мишки!? Заради тези тенекии, ще останем без летище, Иран ще го затрие заради краварите!?

    Коментиран от #15, #25

    09:03 18.03.2026

  • 9 Пич

    25 2 Отговор
    САЩ и Израел касираха голям бой, и още ще касират!!! Направиха изумително тъпа инвестиция!!!

    09:04 18.03.2026

  • 10 Тръмп е много глупав

    26 3 Отговор
    И много лошо бъдеще го чака.
    Хахаха- това е от « богатия» речник на перчема!

    09:04 18.03.2026

  • 11 Роден в НРБ

    24 3 Отговор
    Ало, Иран ли е? Здравейте. Искам да съобщя за американски сили на летище София, Ново село и Безмер. Удряйте смело.

    09:04 18.03.2026

  • 12 като отреже урк и ес мишоците

    14 0 Отговор
    Тръмп изтъкна, че това "не е голяма работа"

    09:04 18.03.2026

  • 13 при това

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ауууу":

    са разпределени по територията на цялата страна. Обаче няма страшно, Тръмп каза, че е избомбил всички ракетни установки на Иран и няма откъде да си изстрелват ракетите, ако още ги имат. А Израел обяви, че са спечелили войната. СКоро ще настъпи мир и благоденствие - на този или на онзи свят.

    09:05 18.03.2026

  • 14 стоян георгиев

    1 11 Отговор
    Това плашене е като на руснаците е видите утре...явно до сега иран не е искал да удря аюерикански цели а?сащ ию избиха ръководството ама щели да видят...

    09:06 18.03.2026

  • 15 Абе

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "Разбрахте ли, защо използват гражданско":

    Споко бе, персите са наши ора, родееме се с тех по прабългарска линия.

    Коментиран от #18

    09:08 18.03.2026

  • 16 ДА ЖИВЕЕ ИРАН

    17 0 Отговор
    СВЕТЪТ РАЗЧИТА НА ВАС.

    09:09 18.03.2026

  • 17 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Странно":

    Заглавието интересно.... Дано да им стигнат силите на иранците..... Това с пералните на борда много интересно също за прогреса на хегемона...

    09:10 18.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мислете, бе!

    4 0 Отговор
    Защо не настоявате за мир и за прекратяване на военните действия и срещу Иран, и срещу Украйна, ами вместо това аплодирате ту едните, ту другите, защото били осъществили успешни удари по противника? През 21-и век човешки жертви вследствие на войни не бива да има! Материалните щети изобщо не ги коментирам, но и тяхното компенсиране ще се откъсне от залъка на народа.

    09:11 18.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ццц

    4 0 Отговор
    Настанете и моряците в хотели, че бойният дух е нисък! 🤣 Ами къде сте тръгнали с тия ниски духове? Тръмп е очаквал пак на европейците, те пък този път даже и не дойдоха. Никой не очакваше украинци, но пък те дойдоха. Това е запазена марка на воеводата им. 🤣 Ако ще правите същите циркове и като дойдат руснаците до 5-6-7-8 години (зависи от медията), аз съм ви обиден и повече няма да си играя с вас!

    09:14 18.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Моряците са саботирали самолетоносача

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    натъпвайки тенски и слипове във всичките му тоалетни! Канализацията е дала фира, за основен ремонт!

    09:18 18.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Фуууу

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Разбрахте ли, защо използват гражданско":

    Ама ти къде си тръгнал да летиш, бе? Не вярвам за Москва?

    09:18 18.03.2026

  • 26 тия моряци

    4 0 Отговор
    Нямат време да си направят маникюрите .

    09:19 18.03.2026

  • 27 Абе

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    Питай ма кя си минг янката. Она знае.

    09:20 18.03.2026

  • 28 Мишел

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Случайно":

    Иран е изстрелял 4 ракети, вероятно хиперзвукови.. Няма информация дали и колко от тях са ударили самолетоносача , но е факт, че има пожар на кораба. Ненапразно двата самолетоносача на САЩ, които бяха тръгнали за атака срещу Иран, избягаха на 1000 мили от него.

    Коментиран от #32

    09:20 18.03.2026

  • 29 Питане

    7 0 Отговор
    Защо Украйна отиде в Близкия изток да помагана агресора, а не на напраднатия ... нали до вчера тя беше нападнатата и и пращахме технологии и пари, сега се оказва че тя ги ползва за да агресира срещу други държави ? Защо не питате сега тези които пращаха парите "Кой е Агресора в Иран" и защо наши пари и технологии ходят там чрез Украйна ?

    09:21 18.03.2026

  • 30 кво стана с Иран за три деня

    5 1 Отговор
    Нещата вървят ли по план ? Сега станаха 33 деня .

    Коментиран от #37

    09:21 18.03.2026

  • 31 Народе???

    5 0 Отговор
    Американските мишки се крият на гражданското летище в София. Въпрос на ереме е да долети ракетата на възмездието която напълно заслужаваме. А народът спи дълбок сън докато нашите еничари го дават за курбан заради американски интереси!

    09:21 18.03.2026

  • 32 желанието мишел не е истина!

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    Добре и така да е ,но......Идва друг самолетоносач и кара към 5000 войника......Не виждаш ли ОЧЕИЗвадното.Сега ще им приберат урана и затова им трябват поне 3 седмици.Трябва да стигнат до хранилищата ,но ще им трябва техника за разчистване и ще им трябва защита.Една седмица писа за оня евреин ,но той е жив ,а тези от иран мрат всеки ден.

    09:25 18.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Механик

    3 0 Отговор
    Иран също нямат доблест да кажат кой почна войната.
    Войната я почна ИЗРАЕЛ. САЩ са само ръцете с които евреите вадят горещите картофи. Е това е истината.
    Иранците трябва да знаят, че докато съществува Израел, до тогава Иран ще е под заплаха. Обратното се отнася и за Израел, но те това вече отдавна го знаят и работят по въпроса, както е видно.

    09:26 18.03.2026

  • 35 Глупости

    0 0 Отговор
    нищо не атакуват, защото почти не им остана с какво. Ако атакуваха, петрола щеше дае вече над 150 долара за барел

    09:28 18.03.2026

  • 36 Ще победим ли Иран?

    2 0 Отговор
    Има много американски самолети накуп използвани във войната с Иран намиращи се в в София .Запрянов ги набутал там.

    09:29 18.03.2026

  • 37 Дълбоко виждащ!

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "кво стана с Иран за три деня":

    Къде видя 33дни????можеш ли да броиш или ти си като иранците.Загубиха щото не могат да броят!Същото стана и с просиянците.Ако можеха да броят в кремъл нямаше да я докарат до тук!

    09:29 18.03.2026

  • 38 Украински, украински, колко да украински

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "дядо дръмпир-инфо":

    тия дронове???:):) Пък и кой ги насочва и изстрелва??

    Да не си клъвнал на въдицата, че украинци ги проектират и произвеждат в нагличанските военни заводи??

    09:29 18.03.2026

  • 39 Чест

    0 0 Отговор
    Признавам, че шефа за борба с териоризма като видя, "кой е терориста" и си подаде отстравката - чест и почитание, за днешно време трудно да свалиш шапка на политик. Евала, един американец ми се издигна в очите.

    09:30 18.03.2026

