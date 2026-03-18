Иран съобщи, че атакува американските сили - „където и да са те“

Иранските удари в близост до градски райони в страните от Персийския залив се дължат на преместването на американските сили от военни бази в хотели в градовете, заяви външният министър Абас Арагчи в изявление по телевизия "Ал Джазира", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Където и да се събираха американски сили, където и да имаше съоръжения, принадлежащи на тях, те бяха набелязани. Възможно е някои от тези места да са били близо до градски райони", заяви иранският дипломат.

Арагчи призна, че страните в региона са "разстроени и техните хора са пострадали или са били обезпокоени" от иранските удари. Той обаче заяви, че вината за започването на войната на 28 февруари е изцяло на САЩ, отбелязва Ройтерс.

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера пред репортери, че си е мислел, че Европа ще изпрати миночистачи, за да помогне на САЩ за отварянето на Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Тръмп изтъкна, че това "не е голяма работа", но е "несправедливо" по отношение на страната му.

Президентът на САЩ добави, че е разочарован от британския премиер Киър Стармър, и подчерта, че двустранните отношения с Обединеното кралство са били добри, преди лейбъристът да стане министър-председател.

Тръмп заяви, че САЩ са били информирани от повечето държави членове на НАТО за тяхното нежелание да бъдат въвличани в американската военна операция срещу Иран, и нарече това "много глупава грешка".

Междувременно стана ясно, че американският самолетоносач „Джералд Форд“, разположен в зоната на военните действия срещу Иран, се очаква временно да акостира в пристанище на остров Крит след пожар на борда, обявиха американски официални представители, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Най-новият и най-голям американски самолетоносач в момента се намира в Червено море. Очаква се той временно да отплава към залива Суда на гръцкия остров Крит, заявиха двамата официални представители.

Военният кораб не се е прибирал у дома от девет месеца, като преди пристигането си в Близкия изток участваше в операции срещу Венецуела в Карибско море. Продължителността na мисиите му повдигна въпроси относно бойния дух на моряците на борда и бойната готовност на военния кораб, отбелязва Ройтерс.