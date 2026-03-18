Васил Терзиев: Всеки отпадък, изхвърлен правилно, е спестени пари за софиянци

18 Март, 2026 10:54 416 21

  • васил терзиев-
  • рециклиране-
  • контейнери

СО отбелязва Световния ден на рециклирането с призив за повече разделно събиране

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община отбелязва Световния ден на рециклирането - 18 март, с акцент върху ролята на разделното събиране като ключов фактор за чистотата на града и устойчивото управление на ресурсите.

Данните показват, че над 60% от отпадъците в сивите контейнери са всъщност рециклируеми материали – хартия, пластмаса, метал и стъкло, които могат да бъдат върнати обратно в икономиката като суровини.

„Всеки отпадък, изхвърлен в грешния контейнер, струва пари на всички нас. Когато изхвърляме разделно, не само пазим природата, но и спестяваме средства от такса смет. Това е най-простото действие, с което всеки може да допринесе за по-чиста София“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

По изчисления на Столична община, всеки тон отпадък, попаднал в сивия контейнер, струва на софиянци около 200 евро - за събиране, транспортиране, третиране и депониране. В същото време отпадъците, изхвърлени в цветните контейнери, се обработват чрез системата на продуктовите такси и не натоварват бюджета на общината.

Столична община работи активно за разширяване на системата за разделно събиране чрез:

увеличаване на броя на цветните контейнери;

по-често обслужване;

въвеждане на по-строг контрол върху качеството на услугата.

Като част от тази политика предстои и пилотно въвеждане на общински модел за разделно събиране в районите „Овча купел“ и „Кремиковци“, с по-високи стандарти и по-добър контрол.

„Отпадъците не са просто боклук – те са ресурс. Начинът, по който ги управляваме, определя както чистотата на града, така и това как разходваме общите си средства“, подчерта още Терзиев.

Световният ден на рециклирането е повод Столична община да отправи призив към всички граждани да направят разделното събиране част от ежедневието си.

Малките действия – като сгъването на кашони, отделянето на опаковките и изхвърлянето им в правилния контейнер – имат реален ефект върху чистотата на града и върху разходите, които всички плащаме.

„Разделното събиране трябва да ни стане навик. Всеки отпадък, който попадне в цветния контейнер, е отпадък, за който няма да плащаме втори път“, допълни кметът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е !

    9 5 Отговор
    А пък ако софиянци изхвърлят и ОТПАДЪКА Васил Терзиев на определеното за него място (СЦЗ) , цяла България ще им е благодарна , а столицата ни може (бавно) да започне да приолича на град , а не на изоставена кочина .

    11:00 18.03.2026

  • 2 ДС Терзиев

    8 3 Отговор
    Всеки боклук изхвърлен правилно е спестени пари за петроханци

    11:01 18.03.2026

  • 3 ахаааа

    7 2 Отговор
    колко опадък и отпадък има в НС - та не е истина

    11:01 18.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ПП "ПП(П)"

    8 5 Отговор
    Нещастното , слабоумно , извратено , тотално деградирало БСП/ДС отроче се прави на кмет ???!!! Призовава ни ?! П.д.филино , София не е хижа до Петрохан и ние не сме дечица от у-ще Космос , та да можеш срещу някое и друго евро да "приласкаеш" , не разбра ли ?! Не знам защо ,всички (имащи се за "умно-красиви") задължително са изватеняци ,явно това е някаква норма .

    11:04 18.03.2026

  • 6 гласувайте с номер 11

    3 4 Отговор
    Да изхвърлим отпадъците на предстоящите избори!

    11:09 18.03.2026

  • 7 Малкозелено

    2 2 Отговор
    ЕВропа 4 години отглежда една жертава (с пари и технологии) и сега тази жертва отива и предлага морски дронове за нападение с/у Иран. Питат ли се сега Кой е агресора в Иран и защо 4 годишната жертва стана агресор за един ден (или е бил такъва през цялото време) ?

    11:09 18.03.2026

  • 8 гнус

    8 3 Отговор
    Нещастник , абсолютен нещастник - забатачи столицата ни тотално , всичко съсипа , всичко за.ба , изпокраде де-що има и сключи заробващи концесионни договори за още сума-ти години , сега се сетил за боклуците !!! Ми , по големи боклуци от теб и аверите ти от ПП+ДБ+СС има ли , бе ! Остана ти само още година и сега се чудиш какво още да откраднеш ! Гнус !!!

    Коментиран от #11

    11:10 18.03.2026

  • 9 терзийски

    5 2 Отговор
    Кога ще запълниш дупките по софийските улици? Или го няма вече ламата? А за трайна маркировка вече няма и да питам. Кауза пердута.

    11:10 18.03.2026

  • 10 Счетоводителя

    7 2 Отговор
    ...и милиони, за собствениците на фирмата.

    11:11 18.03.2026

  • 11 защо бе

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "гнус":

    Нима не се знаеше всичко това още преди да гласувате за него?

    11:11 18.03.2026

  • 12 Сила

    1 6 Отговор
    Изхвърлете провинциалните отпадъци от София !!!

    11:12 18.03.2026

  • 13 Всеки ден в който си кмет

    7 2 Отговор
    Е мъчение за софиянци

    11:12 18.03.2026

  • 14 Тоя па

    6 1 Отговор
    Петрохански хижар

    11:13 18.03.2026

  • 15 еха,

    1 6 Отговор
    подложките на Боко веднага се подложиха. но.. боко няма да се върне в София през този век.

    Коментиран от #19, #21

    11:14 18.03.2026

  • 16 бармалей

    1 1 Отговор
    ,,Всеки боклук изхвърлен правилно е спестени пари " , НО АЗ НЕ ГО РАЗБРАХ , когато платих такса СМЕТ в Общинската каса !!!!
    А щом Общината прави пари от НАШИТЕ отпадъци , трябва да сподели тези приходи с НАС !!!!
    За да правим ,,разделно" изхвърляне , трябва ФИНАНСОВ СТИМУЛ , а приказки и пожелания , НЕ СЕ МАЖАТ на филия , нито се НАЛИВАТ в чаша !!!
    Сумата за плащане на ,,такса смет" , ТРЯБВА да се калкулира на ЧОВЕК , обитаващ имота , А НЕ КАТО ПРОЦЕНТ от ДАНЪЧНАТА оценка на ИМОТА - така ще ббъде стимулирано РАЗДЕЛЯНЕТО на сметта !!!!

    11:17 18.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 име

    2 1 Отговор
    Могат да бъдат върнати в икономиката, но само ако има примешленост, която да ги рециклира и използва. А такава няма.

    11:19 18.03.2026

  • 19 Моарейн

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "еха,":

    В сравнение с неумните и кресливите герберастите все повече изглеждат като академици. Което е жалко, разбира се, но това са реалностите. По нек.дърност, некомпетентност и безхаберие Терзиев надмина с много Янчулев.

    11:20 18.03.2026

  • 20 Анонимен

    2 1 Отговор
    Някой да изхвърли кмета

    11:22 18.03.2026

  • 21 Абе , Педи ,

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "еха,":

    какъв Боко , бе ? На теб - харесва ли ти на какво мяза София ??? Доволен ли си от мърльотията , сивотата , дупките по всички пътища , разбитите тротоари , мъждукащото осветление , олющените фасади , купищата боклук , кварталите строителни площадки , свръх презастрояването , липсващите 100 000 паркоместа , липсващите детски градини и училища , липсата на елементарна сигурност , вилнеещите малолетни бандитчета , просяците и наркоманите , талибаните окупирали центъра на града ни , ужасният градски транспорт и пр. и пр. ??? Ако си доволен - пак гласувай за Терзиев и ПП/ДБ. Ама аз не съм !

    11:23 18.03.2026

