Васил Терзиев: Всеки отпадък, изхвърлен правилно, е спестени пари за софиянци

Столична община отбелязва Световния ден на рециклирането - 18 март, с акцент върху ролята на разделното събиране като ключов фактор за чистотата на града и устойчивото управление на ресурсите.
Данните показват, че над 60% от отпадъците в сивите контейнери са всъщност рециклируеми материали – хартия, пластмаса, метал и стъкло, които могат да бъдат върнати обратно в икономиката като суровини.
„Всеки отпадък, изхвърлен в грешния контейнер, струва пари на всички нас. Когато изхвърляме разделно, не само пазим природата, но и спестяваме средства от такса смет. Това е най-простото действие, с което всеки може да допринесе за по-чиста София“, заяви кметът на София Васил Терзиев.
По изчисления на Столична община, всеки тон отпадък, попаднал в сивия контейнер, струва на софиянци около 200 евро - за събиране, транспортиране, третиране и депониране. В същото време отпадъците, изхвърлени в цветните контейнери, се обработват чрез системата на продуктовите такси и не натоварват бюджета на общината.
Столична община работи активно за разширяване на системата за разделно събиране чрез:
увеличаване на броя на цветните контейнери;
по-често обслужване;
въвеждане на по-строг контрол върху качеството на услугата.
Като част от тази политика предстои и пилотно въвеждане на общински модел за разделно събиране в районите „Овча купел“ и „Кремиковци“, с по-високи стандарти и по-добър контрол.
„Отпадъците не са просто боклук – те са ресурс. Начинът, по който ги управляваме, определя както чистотата на града, така и това как разходваме общите си средства“, подчерта още Терзиев.
Световният ден на рециклирането е повод Столична община да отправи призив към всички граждани да направят разделното събиране част от ежедневието си.
Малките действия – като сгъването на кашони, отделянето на опаковките и изхвърлянето им в правилния контейнер – имат реален ефект върху чистотата на града и върху разходите, които всички плащаме.
„Разделното събиране трябва да ни стане навик. Всеки отпадък, който попадне в цветния контейнер, е отпадък, за който няма да плащаме втори път“, допълни кметът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така е !
11:00 18.03.2026
2 ДС Терзиев
11:01 18.03.2026
3 ахаааа
11:01 18.03.2026
5 ПП "ПП(П)"
11:04 18.03.2026
11:09 18.03.2026
7 Малкозелено
11:09 18.03.2026
8 гнус
Коментиран от #11
11:10 18.03.2026
9 терзийски
11:10 18.03.2026
10 Счетоводителя
11:11 18.03.2026
11 защо бе
До коментар #8 от "гнус":Нима не се знаеше всичко това още преди да гласувате за него?
11:11 18.03.2026
12 Сила
11:12 18.03.2026
13 Всеки ден в който си кмет
11:12 18.03.2026
14 Тоя па
11:13 18.03.2026
15 еха,
Коментиран от #19, #21
11:14 18.03.2026
16 бармалей
А щом Общината прави пари от НАШИТЕ отпадъци , трябва да сподели тези приходи с НАС !!!!
За да правим ,,разделно" изхвърляне , трябва ФИНАНСОВ СТИМУЛ , а приказки и пожелания , НЕ СЕ МАЖАТ на филия , нито се НАЛИВАТ в чаша !!!
Сумата за плащане на ,,такса смет" , ТРЯБВА да се калкулира на ЧОВЕК , обитаващ имота , А НЕ КАТО ПРОЦЕНТ от ДАНЪЧНАТА оценка на ИМОТА - така ще ббъде стимулирано РАЗДЕЛЯНЕТО на сметта !!!!
11:17 18.03.2026
18 име
11:19 18.03.2026
19 Моарейн
До коментар #15 от "еха,":В сравнение с неумните и кресливите герберастите все повече изглеждат като академици. Което е жалко, разбира се, но това са реалностите. По нек.дърност, некомпетентност и безхаберие Терзиев надмина с много Янчулев.
11:20 18.03.2026
20 Анонимен
11:22 18.03.2026
21 Абе , Педи ,
До коментар #15 от "еха,":какъв Боко , бе ? На теб - харесва ли ти на какво мяза София ??? Доволен ли си от мърльотията , сивотата , дупките по всички пътища , разбитите тротоари , мъждукащото осветление , олющените фасади , купищата боклук , кварталите строителни площадки , свръх презастрояването , липсващите 100 000 паркоместа , липсващите детски градини и училища , липсата на елементарна сигурност , вилнеещите малолетни бандитчета , просяците и наркоманите , талибаните окупирали центъра на града ни , ужасният градски транспорт и пр. и пр. ??? Ако си доволен - пак гласувай за Терзиев и ПП/ДБ. Ама аз не съм !
11:23 18.03.2026