В Русия започнаха снимките на биографичен филм за Сталин

Снимките на мащабната историко-политическа драма „Сталин“ официално стартираха в Ленинградска област, съобщиха от продуцентската компания Triix Media, която реализира проекта в партньорство с онлайн платформата KION. Поредицата ще бъде в четири части и ще обхване последния етап от управлението на Йосиф Сталин – от края на Втората световна война до смъртта му през 1953 г.

Режисьор и сценарист на проекта е Владимир Бортко – едно от утвърдените имена в руското кино и телевизия, познат с адаптациите си по класически литературни произведения и с исторически продукции с висок бюджет. Това е първи негов режисьорски проект от десет години насам, което придава допълнителна тежест на продукцията. По думите му сценарият е бил подготвен преди повече от 15 години, но едва сега получава реална възможност за реализация.

Ролята на Сталин е поверена на заслужения артист на Русия Игор Миркурбанов – актьор с богата театрална и филмова кариера, отличаван за психологическа дълбочина и силно екранно присъствие. Продуцентите подчертават, че филмът няма да бъде нито апологетичен, нито обвинителен, а ще се стреми към „историческа и човешка перспектива“ върху фигурата на съветския лидер.

„През последните десетилетия за Сталин се говори изключително много и често поляризирано. Нашата цел не е да го представим като положителен или отрицателен образ, а да се доближим до сложната историческа реалност“, коментира Бортко в навечерието на първия снимачен ден. Той определи старта на проекта като „важна стъпка“ както за себе си, така и за екипа, който работи по него.

Генералният продуцент на Triix Media Сергей Шчеглов заяви, че продукцията е сред приоритетните за компанията през тази година и я определи като „амбициозен исторически проект с мащабна реконструкция на епохата“. По думите му партньорството с KION гарантира широк достъп до аудиторията на стрийминг пазара, който през последните години се утвърждава като водещ канал за исторически сериали в Русия.

Снимките ще продължат до средата на лятото и ще се проведат в Санкт Петербург, Москва, Ленинградска област и по Черноморието. Очаква се значителна част от продукцията да разчита на реални исторически локации и детайлна сценография, пресъздаваща късния сталински период – време на следвоенно възстановяване, усилена индустриализация и засилени вътрешнополитически репресии.

В актьорския състав участват още Виктор Сухоруков, Александър Яцко, Кристина Бабушкина, Александър Самойленко, Павел Чинарев, Александър Семчев, Семьон Стругачов, Николай Шрайбер, Карен Бадалов, Виталий Кищенко, Юлия Рутберг и Анна Ковалчук – имена с утвърдено присъствие в театъра и телевизионните продукции.

Проектът се реализира на фона на засилен интерес към историческите биографични сериали в региона, като през последните години подобни продукции често предизвикват както висок зрителски интерес, така и обществен дебат относно интерпретацията на съветската история. Очакванията са „Сталин“ да се превърне в едно от водещите заглавия в програмата на KION за предстоящия сезон.