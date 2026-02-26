Новини
В Русия започнаха снимките на биографичен филм за Сталин

26 Февруари, 2026 13:59

Филмът ще бъде поредица от четири части

В Русия започнаха снимките на биографичен филм за Сталин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Снимките на мащабната историко-политическа драма „Сталин“ официално стартираха в Ленинградска област, съобщиха от продуцентската компания Triix Media, която реализира проекта в партньорство с онлайн платформата KION. Поредицата ще бъде в четири части и ще обхване последния етап от управлението на Йосиф Сталин – от края на Втората световна война до смъртта му през 1953 г.

Режисьор и сценарист на проекта е Владимир Бортко – едно от утвърдените имена в руското кино и телевизия, познат с адаптациите си по класически литературни произведения и с исторически продукции с висок бюджет. Това е първи негов режисьорски проект от десет години насам, което придава допълнителна тежест на продукцията. По думите му сценарият е бил подготвен преди повече от 15 години, но едва сега получава реална възможност за реализация.

Ролята на Сталин е поверена на заслужения артист на Русия Игор Миркурбанов – актьор с богата театрална и филмова кариера, отличаван за психологическа дълбочина и силно екранно присъствие. Продуцентите подчертават, че филмът няма да бъде нито апологетичен, нито обвинителен, а ще се стреми към „историческа и човешка перспектива“ върху фигурата на съветския лидер.

„През последните десетилетия за Сталин се говори изключително много и често поляризирано. Нашата цел не е да го представим като положителен или отрицателен образ, а да се доближим до сложната историческа реалност“, коментира Бортко в навечерието на първия снимачен ден. Той определи старта на проекта като „важна стъпка“ както за себе си, така и за екипа, който работи по него.

Генералният продуцент на Triix Media Сергей Шчеглов заяви, че продукцията е сред приоритетните за компанията през тази година и я определи като „амбициозен исторически проект с мащабна реконструкция на епохата“. По думите му партньорството с KION гарантира широк достъп до аудиторията на стрийминг пазара, който през последните години се утвърждава като водещ канал за исторически сериали в Русия.

Снимките ще продължат до средата на лятото и ще се проведат в Санкт Петербург, Москва, Ленинградска област и по Черноморието. Очаква се значителна част от продукцията да разчита на реални исторически локации и детайлна сценография, пресъздаваща късния сталински период – време на следвоенно възстановяване, усилена индустриализация и засилени вътрешнополитически репресии.

В актьорския състав участват още Виктор Сухоруков, Александър Яцко, Кристина Бабушкина, Александър Самойленко, Павел Чинарев, Александър Семчев, Семьон Стругачов, Николай Шрайбер, Карен Бадалов, Виталий Кищенко, Юлия Рутберг и Анна Ковалчук – имена с утвърдено присъствие в театъра и телевизионните продукции.

Проектът се реализира на фона на засилен интерес към историческите биографични сериали в региона, като през последните години подобни продукции често предизвикват както висок зрителски интерес, така и обществен дебат относно интерпретацията на съветската история. Очакванията са „Сталин“ да се превърне в едно от водещите заглавия в програмата на KION за предстоящия сезон.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шеломов е либерал

    3 2 Отговор
    и мрази Джугашвили. Ще го окепазят умишено.

    14:00 26.02.2026

  • 2 Айдееее

    3 3 Отговор
    Продължаваме с "култ към личността" в 4 части.

    14:00 26.02.2026

  • 3 Сталин

    4 2 Отговор
    Демократия,ето строй при котором кучк@ мерзавцев управляет толпой идиотов

    - Й.В.Сталин

    14:03 26.02.2026

  • 4 прокопи

    1 2 Отговор
    Защо Ленинградска област, а не Санкт Петербургска?

    14:12 26.02.2026

  • 5 да питам

    3 1 Отговор
    А за Потьо , коги ? 🤭

    Коментиран от #15, #17

    14:13 26.02.2026

  • 6 пРосия

    2 1 Отговор
    Страната на идиотите.Грузинеца е утрепал между 20 и 40 милиона руснака.

    Коментиран от #7

    14:14 26.02.2026

  • 7 ЕССР-ски де бил

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "пРосия":

    Сталин е чистил е основно 4и-fооt-и и в това няма нищо лошо.

    Коментиран от #9, #16

    14:16 26.02.2026

  • 8 Петър Първи-първият руски император

    3 0 Отговор
    "Със западняците можеш да се разбереш.А аз се опитвам от животни да направя хора."

    14:16 26.02.2026

  • 9 Любо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЕССР-ски де бил":

    Ще те правя женски гълъб.

    14:17 26.02.2026

  • 10 Нормално

    1 1 Отговор
    Там си обичат мракобесието

    14:19 26.02.2026

  • 11 Отговорни Другари

    1 1 Отговор
    Ако Сталин не беше присъединил говорещата на мова Галичина към УССР, сега нямаше да има война.
    Ако Хрушчов не беше присъединил руския Крим към УССР, сега нямаше да има война.
    Ако Горбачов беше разделил УССР по езиков принцип на Рускоезична и Мова, сега нямаше да има война.

    14:21 26.02.2026

  • 12 Рамбо

    1 2 Отговор
    Дали ще снимат как е се е съвкупявал с деца, както нашите ППта или Партията на Педофилите, защото са от едно комунистическо тесто.

    14:21 26.02.2026

  • 13 ,,,,,,

    0 0 Отговор
    Йосиф Висарионович Сталин (рождено име Джугашвили , грузински: იოსებ ჯუღაშვილი ; 6 18 декември 1878 г. , Гори , Тифлиска губерния , Руска империя – 5 март 1953 г. , Ближняя Дача , село Волинское , Кунцевски

    14:24 26.02.2026

  • 14 Перо

    2 1 Отговор
    Щом филма не е на Иван и Андрей, не е интересен за БГ! Няма да има Сорос влияние, а това е забранено от СЕМ!

    14:24 26.02.2026

  • 15 Отговорни Другари

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "да питам":

    То има. Гледай клиповете в Ютуб: 1. Прощай, Пиздабол / Путин / 2. Москва по ком звонят твои колокола 3. Патриотка …

    14:25 26.02.2026

  • 16 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЕССР-ски де бил":

    Йосиф Джугашвили р грузински евреин.Пурин е евреин по майка и монголец по дядо.

    14:26 26.02.2026

  • 17 Защото

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "да питам":

    нямат толкова нисък и плешив актьор като Потьо. И такъв каскадьор нямат.

    14:30 26.02.2026

  • 18 отец Щирлиц

    0 0 Отговор
    Сталин жил, Сталин жив, Сталин будет жить!

    14:34 26.02.2026