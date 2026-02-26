Рашков: Напускам МВР заради натиск по случая „Петрохан“

Бившият главен секретар на МВР Мирослав Рашков обяви, че напуска системата заради политически натиск, свързан с разследването по случая „Петрохан“. В емоционално обръщение към колегите си той заяви, че причината за отстраняването му не са „спекулативни мотиви“, а опити за блокиране на разследването и „мачкане на професионалисти“. Рашков предупреди за очаквана вълна от уволнения в МВР, които според него ще бъдат представяни като действия за гарантиране на честни избори. Това заяви той в своя позиция, предаде 24 часа.
Припомняме, че вчера президентът Илияна Йотова подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Преди това – на 24 февруари вътрешният министър Емил Дечев обяви, че е предложил на Министерски съвет да вземе решение, с което да предложи на президента да освободи от длъжност главния секретар на МВР Мирослав Рашков.
Ето и цялото изявление на Рашков:
Благодаря на всички колеги за общата ни работа през последните 20 години в МВР. Винаги съм защитавал и ще продължа да защитавам всички служители на МВР. Професиите на полицая и пожарникаря са сред най-достойните в България и със сигурност - най-опасните. Често пъти, с риск за собствения ви живот, Вие защитавате живота, имуществото и правата на българските граждани. Затова за мен бе огромно признание да бъда един от вас, а през последните години и ваш професионален ръководител.
На всички вас дължа честния отговор на въпроса защо си тръгвам от МВР. Не е заради манипулациите в спекулативните мотиви за моето отстраняване. Или заради провеждането на честни избори, което днешната служебна власт няма как да гарантира. Истинската причина е разследването по случая "Петрохан" и замитането на следи, които водят към една конкретна политическа сила в Народното събрание и мрежата от неправителствени организации, тясно свързани с нея. Как работят нейните политически аватари в служебното правителство стана ясно по време на изслушването в Народното събрание вчера. Тези хора, дори и в качеството им на министри, откриват "офиси" на МВР в ресторанти, където привикват подчинените им служители. Нещо, което се случва за първи път в професионалната кариера на тези служители. Оставям на съвестта на служебния министър на вътрешните работи начина, по който смята да работи, докато заема този пост. Но не приемам мачкането на разследвания и колеги заради служебното им положение.
Аз ще продължа да ги подкрепям и извън МВР. Защото очаквам лавина от следващи уволнения на професионалисти, маскирани като действия, свързани с провеждането на честни избори.
Разследването на случая "Петрохан" няма нищо общо с изборите на 19 април, но първите уволнения в МВР са заради свършената от всички колеги работа по него. Вярвам на разследващите по случая "Петрохан", сигурен съм, че ще удържат на политическия натиск разследването да бъде блокирано.
Завинаги един от вас, колеги!
