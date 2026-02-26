Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Рашков: Напускам МВР заради натиск по случая „Петрохан“

Рашков: Напускам МВР заради натиск по случая „Петрохан“

26 Февруари, 2026 14:06 1 108 31

Рашков предупреди за очаквана вълна от уволнения в МВР, които според него ще бъдат представяни като действия за гарантиране на честни избори

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият главен секретар на МВР Мирослав Рашков обяви, че напуска системата заради политически натиск, свързан с разследването по случая „Петрохан“. В емоционално обръщение към колегите си той заяви, че причината за отстраняването му не са „спекулативни мотиви“, а опити за блокиране на разследването и „мачкане на професионалисти“. Рашков предупреди за очаквана вълна от уволнения в МВР, които според него ще бъдат представяни като действия за гарантиране на честни избори. Това заяви той в своя позиция, предаде 24 часа.

Припомняме, че вчера президентът Илияна Йотова подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Преди това – на 24 февруари вътрешният министър Емил Дечев обяви, че е предложил на Министерски съвет да вземе решение, с което да предложи на президента да освободи от длъжност главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

Ето и цялото изявление на Рашков:

Благодаря на всички колеги за общата ни работа през последните 20 години в МВР. Винаги съм защитавал и ще продължа да защитавам всички служители на МВР. Професиите на полицая и пожарникаря са сред най-достойните в България и със сигурност - най-опасните. Често пъти, с риск за собствения ви живот, Вие защитавате живота, имуществото и правата на българските граждани. Затова за мен бе огромно признание да бъда един от вас, а през последните години и ваш професионален ръководител.

На всички вас дължа честния отговор на въпроса защо си тръгвам от МВР. Не е заради манипулациите в спекулативните мотиви за моето отстраняване. Или заради провеждането на честни избори, което днешната служебна власт няма как да гарантира. Истинската причина е разследването по случая "Петрохан" и замитането на следи, които водят към една конкретна политическа сила в Народното събрание и мрежата от неправителствени организации, тясно свързани с нея. Как работят нейните политически аватари в служебното правителство стана ясно по време на изслушването в Народното събрание вчера. Тези хора, дори и в качеството им на министри, откриват "офиси" на МВР в ресторанти, където привикват подчинените им служители. Нещо, което се случва за първи път в професионалната кариера на тези служители. Оставям на съвестта на служебния министър на вътрешните работи начина, по който смята да работи, докато заема този пост. Но не приемам мачкането на разследвания и колеги заради служебното им положение.

Аз ще продължа да ги подкрепям и извън МВР. Защото очаквам лавина от следващи уволнения на професионалисти, маскирани като действия, свързани с провеждането на честни избори.

Разследването на случая "Петрохан" няма нищо общо с изборите на 19 април, но първите уволнения в МВР са заради свършената от всички колеги работа по него. Вярвам на разследващите по случая "Петрохан", сигурен съм, че ще удържат на политическия натиск разследването да бъде блокирано.

Завинаги един от вас, колеги!


България
  • 1 нормално

    36 3 Отговор
    калиниките напускат кораба, а кукловодите им започват да се прегрупират

    14:07 26.02.2026

  • 2 Нито глас за украинците от ППДБ!

    10 35 Отговор
    Еврофашистките НПО партии ПП и ДБ завладяват службите! Ще правят "честни избори" с тяхно МВР!

    Коментиран от #11

    14:09 26.02.2026

  • 3 честен ционист

    24 18 Отговор
    Направиха му прас-прас отзад.

    14:10 26.02.2026

  • 4 Конв Солтуклиева

    47 3 Отговор
    Готов е за депутат от ДПС НН !
    Машалла!

    14:10 26.02.2026

  • 5 Пешо

    31 3 Отговор
    Тоя не беше ли сричков.

    Коментиран от #12

    14:10 26.02.2026

  • 6 Много

    30 2 Отговор
    мачкане е нужно за тея професионалисти

    14:12 26.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Йотова подписа указ за прекратяване

    23 2 Отговор
    на правомощията и освобождаване....но иначе Рашков обявил че напуска системата.... цялата система оуууу... щото е и пенсионер впрочем с мноо хубава пенца ...

    14:15 26.02.2026

  • 9 Електра

    5 10 Отговор
    Пеги Бънди даде на шарлатанте и педофилите на др. Боташ властта, за да могат да заметат следите...

    14:15 26.02.2026

  • 10 Нещо направили ли са

    13 3 Отговор
    Професионално тези професионалисти ? А?

    Коментиран от #27

    14:16 26.02.2026

  • 11 Има ни пак

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Нито глас за украинците от ППДБ!":

    Ходи се снимай под герба. И питай твоя любимец да каже най после дали е мюсюлманин. Още никой не знае.

    14:17 26.02.2026

  • 12 Бай Иван

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пешо":

    тоя го е набутал в ауспуха ти.

    Коментиран от #16

    14:17 26.02.2026

  • 13 Българин

    5 13 Отговор
    пипидофилите гонят най-големите професионалисти от МВР, защото те са разкрили безпорното участи на жълтопаветната върхушка в извращенията на Петрохан!

    14:17 26.02.2026

  • 14 Така си е

    10 2 Отговор
    Всички очакваме очаквана вълна от уволнения в МВР

    14:18 26.02.2026

  • 15 този тупан

    22 3 Отговор
    не напуска системата на МВР, а го гонят от нея защото::
    1. е неграмотен и трудно чете
    2. има акъл колкото герберска калинка
    3. е калинка, обслужваща ОПГ ГЕРБ-НН

    14:19 26.02.2026

  • 16 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бай Иван":

    От моя ауспух в твоята уста

    14:20 26.02.2026

  • 17 Ура,,Ура

    14 1 Отговор
    Напускал бил системата. Сега ще си вържа черна панделка, че някой световно неизвестен връзкар щял бил да се махне. Че кой си ти бе?

    14:20 26.02.2026

  • 18 Да признава веднага гнидичката

    6 11 Отговор
    Че петроханските педофили са работили за Моссад !

    14:20 26.02.2026

  • 19 уникум държава сме

    16 1 Отговор
    Ама този не знае за какво е назначен в МВР , а той и за пазач на паркинг не става , и две думи правилно да свърже !!

    14:20 26.02.2026

  • 20 Мутрите го захвърлиха кат ненужен парцал

    8 2 Отговор
    Пак някой му е писал казването.Не може да казваш накъде водели следите, след като МВР- Митов-Калин Стоянов, ДАНС, прикрива фактология и факти от обществото.Това е политическо изхвърляне.
    И Не стига, че си избърсаха ръцете с него и Полицията, като го изпречкаха в НС-Тошковци и Алабамовци, ами и сега продължават с униженията с това напускане на МВР.
    Иии гледам последното Соц. Проучване ПП ДБ-18.9% Бойко-18.9%, Радев-33.7%.
    Е това е резултата от мръснишката акция на мутрите и мафиотите.

    14:25 26.02.2026

  • 21 Анджо

    3 1 Отговор
    Знаеме за замитането под килима, на повечето хора им е ясно , че не е това което ни представят. Така командваха комунягите и си продължават да го правят. КЕШ БОТАШОВ ще продължи старата песен на нов глас. Не виждат ли Българите че с тия хептен нямаме бъдеще. Как така ще се откриват офиси в ресторанти и ще привикват персонала. Алооо готви се преврат, ама вие си коментирате колкото си искат. Руското блато ще ни залее. Няма по безмозъчни същество от русофила. По някой път пиша ,че имат мозък колкото на медуза, но разликата е ,че от медузата има нужда в природата, но от русофила няма никаква нужда.🫥👈

    14:25 26.02.2026

  • 22 Юрист

    10 0 Отговор
    Не драги . Напускаш защото е законово право (Кодекс на Труда) на всеки новоназначен Директор,Министър и т.н. да избере сам ръководния екип с който смята да работи . А резонно е Ти драги да не се вписваш в този нов екип . Кое не разбра ?

    14:26 26.02.2026

  • 23 петроханските педофили са работили за

    1 0 Отговор
    Моссад ! Моля от МС и министъра на вътрешните работи мнение да дадат по темата за връзката на групата на Калушев с израелските служби ! За връзката на групата на Калушев в състава на "Европейската федерация на рейнджърите" с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Моссад) ! ..... Реално тези хора са служители на Моссад и пряка връзка имат със убитите в Петрохан и Околчица. Вижте на сайта им с какво са се занимавали. Интересно е ! Там където става дума за военни бази затвори и тунели .. Интересно съвпадение е че освен "Европейската федерация на рейнджърите" и Калушевците със SensoGuard (фирма на Моссад) контакти с Михаел Гросман и Томер Леви е имал и Алексей Петров и това е било във връзка с електрониката и т.н на няколко охраняеми обекта един от който някакъв затвор и периметър до Дупница за който не съм и чувал даже. Жертвите са имали контакт и са работили за Моссад и вероятно и за други чужди служби като подизпълнители и това лесно може да се докаже ! Вижте и видеата и снимките от конференцията в Румъния от 2025 г .... все още ги има качени за сега ...Моля от МС мнение да дадат по темата ! Кой са всички лица и фирми в България които връзки са имали и имат с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Моссад) ? За сега от публично достъпни ресурси сме открили 51 ....

    14:27 26.02.2026

  • 24 Майстор

    2 0 Отговор
    Търся и наемам общак !

    14:28 26.02.2026

  • 25 Нима ясно не е написано

    0 0 Отговор
    още на заглавната страница на сайта на SensoGuard ( фирма на Моссад !) : СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ
    ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РЕЙНДЖЪРИТЕ и т.н..... Нима не е написано за какво става дума? А? Гранични власти....
    Летища, затвори, военни бази....
    Военни и правоприлагащи органи..... Тунели и периметри .. А? Дали не го знаят от службите и ДАНС? Дали ВКР не го знае? А министъра? ...., има ли опити за блокиране на разследването и „мачкане на професионалисти“ ?

    14:30 26.02.2026

  • 26 и „мачкане на професионалисти“ ?

    0 0 Отговор
    Поне 2 документа, 2-3 видея и над 30-35 снимки доказват категорично връзка на групата на Калашев с Моссад ! По точно с фирми контролирани от Моссад и тяхни представители ! "Европейската федерация на рейнджърите" може обосновано да се твърди че и кадрово и финансово е имала взаимоотношение със Моссад. Лично аз предполагам че дори и униформите на калушковците са били израелски...

    14:31 26.02.2026

  • 27 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нещо направили ли са":

    Точно за това ги махат, защото ровят в раните и като ги разровят ще тече много кръв. Така беше през комунизма , само некадърници командваха и бяха на най високите постове. Обаче не се отказваха от кадърните, но после си присвояваха техните успехи. А честито.

    14:32 26.02.2026

  • 28 Такива като теб,

    0 0 Отговор
    имат запазено място в НС.

    14:32 26.02.2026

  • 29 Да не се прави на лудичък

    0 0 Отговор
    А да признава веднага гнидичката че петроханските педофили са работили за Моссад !

    14:33 26.02.2026

  • 30 Просто мнение

    0 0 Отговор
    Сега този т.н ,,мачкан служител" ще получи политическо назначение и ще се разберат истинските му господари, както стана с един друг вътрешен министър

    14:34 26.02.2026

  • 31 Израелско ционистка

    0 0 Отговор
    Долна сган от извратеняци и педофили. Всички заслужават като калушковците да свършат

    14:34 26.02.2026

