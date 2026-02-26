Новини
Европрокурор Теодора Георгиева: Нямам отправено конкретно обвинение, а само бланкетна форма за сериозно нарушение

26 Февруари, 2026 14:11 544 10

"Дисциплинарен панел от петима уважавани, изключително опитни съдии, е взел решение, че трябва да се наложи забележка“, коментира Георгиева. По думите ѝ остава неясно как тази препоръка е прераснала в предложение за по-тежко наказание.

Европрокурор Теодора Георгиева: Нямам отправено конкретно обвинение, а само бланкетна форма за сериозно нарушение - 1
Снимка: БГНЕС
Българският европейски прокурор Теодора Георгиева заяви за NOVA, че срещу нея няма ясно формулирано обвинение, след като Европейската прокуратура официално обяви, че е установила сериозно нарушение по дисциплинарната проверка срещу Георгиева. Срещу нея не е наложена конкретна санкция. Обвинителят обаче остава временно отстранен от длъжност. Единствено Съдът на Европейския съюз има правомощията евентуално да я освободи от длъжност.
„Няма конкретно обвинение, а само бланкетна форма за сериозно нарушение. Аз ви моля, като медия, да се обърнете към Европейската прокуратура, която да ви каже какво точно е това сериозно нарушение, защото аз знам какво има като факти. Дисциплинарен панел от петима уважавани, изключително опитни съдии, е взел решение, че трябва да се наложи забележка“, коментира Георгиева.
По думите ѝ остава неясно как тази препоръка е прераснала в предложение за по-тежко наказание.

Дисциплинарното производство срещу българския европрокурор беше образувано заради действията ѝ по разследване, свързано с разширението на газохранилището „Чирен“.
Междувременно служебният правосъден министър Андрей Янкулов коментира, че случаят представлява „поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие“. Според него ситуацията поставя отново въпроса за необходимостта от по-решителни действия срещу нерегламентирани влияния и паралелни структури в съдебната система.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нито глас за украинците от ППДБ!

    9 11 Отговор
    Кьовеши ще окошари тая ППДБ-ейска шарлатанка! Кьовеши служи на ЕНП и ГЕРБ!

    14:14 26.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 БЕЗ ДУМИ

    18 2 Отговор
    Представяте ли си какъв парцал е изпратила мафията да ни представлява като съдия в ЕП !!!

    14:17 26.02.2026

  • 4 ...

    9 0 Отговор
    Дисциплинарно

    14:21 26.02.2026

  • 5 джофрата

    6 1 Отговор
    си мисли,че още е в територията,и си играе с пепи еврото и сарафов,културен шок.

    14:26 26.02.2026

  • 6 Байно

    5 0 Отговор
    Кога крадна, не рива...
    А сега ???

    14:27 26.02.2026

  • 7 Мераклия Илия

    2 4 Отговор
    Като я гледам на фотото ,тая Теди си я бива...

    14:27 26.02.2026

  • 8 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Очаквам скоро Кьовеши ,
    за фалшив пристан
    Портних да спеши.

    14:31 26.02.2026

  • 9 Трол

    0 0 Отговор
    И тя като г-н Цицелков е с чисто досие.

    14:31 26.02.2026

  • 10 Дзак

    0 0 Отговор
    Понякога очите на завистта са много големи.

    14:33 26.02.2026

