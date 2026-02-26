Новини
ЕП: Северна Македония трябва да ускори реформите по пътя към ЕС

ЕП: Северна Македония трябва да ускори реформите по пътя към ЕС

26 Февруари, 2026 14:56, обновена 26 Февруари, 2026 14:58 814 10

Конституционните промени и върховенството на закона остават ключови условия за начало на същинските преговори

ЕП: Северна Македония трябва да ускори реформите по пътя към ЕС - 1
Снимка: Shutterstock
Василена Петрова Василена Петрова

Докладчикът на Европейския парламент за Република Северна Македония изрази надежда властите в Скопие да се възползват от възможността за придвижване напред в процеса на присъединяване към ЕС. Той представи обобщение на проекта за новия годишен доклад за страната, който бе разгледан в комисията по външни работи, предава БТА.

По думите му изискването за промени в конституцията е част от преговорната рамка, одобрена от Съвета на ЕС. Вайц подчерта, че защитата на правата на малцинствата, включително правото на самоопределение, е заложена в европейското законодателство и следва да бъде отразена чрез включване на допълнителни общности в основния закон на страната.

Той обърна внимание и на необходимостта от напредък по въпросите, свързани с върховенството на закона – условие, което е важно и за привличането на инвестиции. Сред нерешените проблеми остават прозрачността на медийната собственост и борбата с дезинформацията. Докладчикът призова за ускоряване на реформите, за да може страната да получи предвидените 48 млн. евро европейска подкрепа.

В хода на дискусията българският евродепутат Ивайло Вълчев заяви, че обществото в Северна Македония е уморено от забавянето, но управляващите продължават да търсят външни врагове вместо решения на вътрешните проблеми. Той изрази тревога от изказванията на премиера Християн Мицкоски, които според него засилват конфронтацията както вътре в страната, така и спрямо съседите и ЕС. Подобна реторика, по думите му, подкопава принципа на добросъседство.

Вълчев отбеляза още липсата на окончателни присъди по дела за корупция по високите етажи на властта, което създава усещане за безнаказаност. Той подчерта, че европейската перспектива на страната остава отворена, но изисква реални резултати.

От своя страна Станислав Стоянов посочи, че въпреки дългото чакане политическият елит в Скопие не демонстрира готовност да изпълни поетите ангажименти. Според него без конституционни промени и прилагане на договора за добросъседство с България преговорният процес може да се проточи с десетилетия. Той настоя за гарантиране на равни права за всички етнически общности.

Представител на Европейската комисия също подчерта, че напредъкът зависи от наличието на политическа воля. По думите му реалният старт на преговорите може да бъде даден веднага след изпълнение на предварителните условия, включително приемането на конституционните изменения.

Председателят на парламентарната комисия Дейвид Макалистър уточни, че предложения за промени в проекта на доклада могат да бъдат внасяни до 6 март, а гласуването в комисията се очаква на 5 май.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Представяте ли си

    9 7 Отговор
    Македония трябва да ускори реформите, а Украйна ще я приемат по бързата процедура. Двойният аршин е факт в ЕС.

    Коментиран от #6

    15:02 26.02.2026

  • 2 Един друг

    11 1 Отговор
    РСМ не само не върви напред, тя върви в обратна посока на ЕС. Тя уверено върви към Сърбия и Русия с този премиер. Проблема си е техен, да не ги мислим.

    Коментиран от #7

    15:05 26.02.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    2 9 Отговор
    Всъщност в индеса за качество на живот Макетата са по-напред от нас... а ние сме кажи речи на нивото на украйна. Единствените две държави в "жълто" в Европа

    Добре сме! Клуба на богатите ни обогатява...

    Коментиран от #4

    15:10 26.02.2026

  • 4 Един друг

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    А ти ходил ли си до там? Или само четеш руска пропаганда? Защото аз ходя по 50 пъти в годината и виждам колко "напред" са. Почти колкото ние бяхме в края на осемдесетте.

    15:18 26.02.2026

  • 5 007

    3 0 Отговор
    Имат си хората лимит на движение, лимит на скоростта на напредък, развитие, на промяна или ако приемем за единица времето за договаряне с Гърция за името РСМ, 17 години (1991-2019), то от след започването на преговорите на19-ти юли 2022 може да се очаква да получат ЕС членство през 2039-та. Да им е честито! Кой каквото сам си направи, никой не можи да му го стори.

    15:44 26.02.2026

  • 6 Разбира ти....

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Представяте ли си":

    Главата от аршини и от глобална политика,колкото магаре от скоростна кутия.Само да драскаш.

    15:51 26.02.2026

  • 7 Анджо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Един друг":

    Първо трябва да се откачат от НАТО и тогава може да мятат гащи на кадето си искат.

    15:58 26.02.2026

  • 8 Анджо

    2 0 Отговор
    Макети иска да излъже целият Европейски съюз. Те още малко ще искат да накарат и Макрон да започне да плюва срещу вятъра. Все пак това е предложение от Макрон и те го подписаха.

    16:02 26.02.2026

  • 9 Анджо

    2 0 Отговор
    Много интересно се получава като отказват да ни впишат конституцията. Те демек така ни легитимират още повече и Европа хептен се убеждава ,че ние сме прави случая.

    16:06 26.02.2026

  • 10 Перо

    2 0 Отговор
    Чакаха заобикаляне на договорите със задкулисни игри и машинации в очакване, вече 9 г. Очаква се от чугунените глави, да замразят РСМ за 90 г. Простотията е по-лошо от болест!

    16:13 26.02.2026

