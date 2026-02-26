ЕП: Северна Македония трябва да ускори реформите по пътя към ЕС

Докладчикът на Европейския парламент за Република Северна Македония изрази надежда властите в Скопие да се възползват от възможността за придвижване напред в процеса на присъединяване към ЕС. Той представи обобщение на проекта за новия годишен доклад за страната, който бе разгледан в комисията по външни работи, предава БТА.

По думите му изискването за промени в конституцията е част от преговорната рамка, одобрена от Съвета на ЕС. Вайц подчерта, че защитата на правата на малцинствата, включително правото на самоопределение, е заложена в европейското законодателство и следва да бъде отразена чрез включване на допълнителни общности в основния закон на страната.

Той обърна внимание и на необходимостта от напредък по въпросите, свързани с върховенството на закона – условие, което е важно и за привличането на инвестиции. Сред нерешените проблеми остават прозрачността на медийната собственост и борбата с дезинформацията. Докладчикът призова за ускоряване на реформите, за да може страната да получи предвидените 48 млн. евро европейска подкрепа.

В хода на дискусията българският евродепутат Ивайло Вълчев заяви, че обществото в Северна Македония е уморено от забавянето, но управляващите продължават да търсят външни врагове вместо решения на вътрешните проблеми. Той изрази тревога от изказванията на премиера Християн Мицкоски, които според него засилват конфронтацията както вътре в страната, така и спрямо съседите и ЕС. Подобна реторика, по думите му, подкопава принципа на добросъседство.

Вълчев отбеляза още липсата на окончателни присъди по дела за корупция по високите етажи на властта, което създава усещане за безнаказаност. Той подчерта, че европейската перспектива на страната остава отворена, но изисква реални резултати.

От своя страна Станислав Стоянов посочи, че въпреки дългото чакане политическият елит в Скопие не демонстрира готовност да изпълни поетите ангажименти. Според него без конституционни промени и прилагане на договора за добросъседство с България преговорният процес може да се проточи с десетилетия. Той настоя за гарантиране на равни права за всички етнически общности.

Представител на Европейската комисия също подчерта, че напредъкът зависи от наличието на политическа воля. По думите му реалният старт на преговорите може да бъде даден веднага след изпълнение на предварителните условия, включително приемането на конституционните изменения.

Председателят на парламентарната комисия Дейвид Макалистър уточни, че предложения за промени в проекта на доклада могат да бъдат внасяни до 6 март, а гласуването в комисията се очаква на 5 май.