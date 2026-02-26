Вицепрезидентът на Тръмп: Това ще ни създаде проблеми! САЩ имат доказателства, че Техеран работи по ядрената си програма

САЩ разполагат с доказателства, че Иран се опитва да възстанови ядрената си програма след ударите, нанесени от Белия дом срещу ирански ядрени обекти през юни, заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, цитиран от "Ройтерс".

"Принципът е много прост: Иран не може да притежава ядрено оръжие", заяви Ванс.

Той говори пред репортери ден преди преговорите в Женева между делегациите на САЩ и Иран.

"Ако се опитат да възстановят ядреното си оръжие, това ще ни създаде проблеми. Всъщност, имаме доказателства, че са се опитали да направят точно това", обобщи вицепрезидентът.

Ванс отбелязва, че пратениците на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще присъстват на преговорите с Иран в четвъртък.

Той добави, че Доналд Тръмп иска да се справи с иранската ядрена програма "по дипломатичен път, но разбира се, президентът има и други опции".