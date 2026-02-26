Новини
Вицепрезидентът на Тръмп: Това ще ни създаде проблеми! САЩ имат доказателства, че Техеран работи по ядрената си програма

26 Февруари, 2026 08:16 749 31

  • иран-
  • сащ-
  • джей ди ванс-
  • доналд тръмп-
  • израел-
  • фордо-
  • аятолах али хаменей

Джей Ди Ванс добави, че Доналд Тръмп иска да се справи с иранската ядрена програма по дипломатичен път, но разбира се, президентът има и други опции

Снимка: БГНЕС/ЕРА
САЩ разполагат с доказателства, че Иран се опитва да възстанови ядрената си програма след ударите, нанесени от Белия дом срещу ирански ядрени обекти през юни, заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, цитиран от "Ройтерс".

"Принципът е много прост: Иран не може да притежава ядрено оръжие", заяви Ванс.

Той говори пред репортери ден преди преговорите в Женева между делегациите на САЩ и Иран.

"Ако се опитат да възстановят ядреното си оръжие, това ще ни създаде проблеми. Всъщност, имаме доказателства, че са се опитали да направят точно това", обобщи вицепрезидентът.

Ванс отбелязва, че пратениците на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще присъстват на преговорите с Иран в четвъртък.

Той добави, че Доналд Тръмп иска да се справи с иранската ядрена програма "по дипломатичен път, но разбира се, президентът има и други опции".


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Опппааааа

    14 4 Отговор
    Нали ги беше бомбардирал и върнал 20 години назад. Май само кьорфишеци продаваш?

    08:17 26.02.2026

  • 3 Мерси

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "цапаме наред":

    От сутринта ме ташат сърбаците за състоянието на плажовете в Кипър. Благодаря т много, сега съм добре

    08:19 26.02.2026

  • 4 си пън

    12 3 Отговор
    джей ди,нямали да покажете пак бело прахче в шишенце кат с ирак крадливи говеда

    08:19 26.02.2026

  • 5 любопитен

    12 3 Отговор
    Тия улавите каубои сега да не напълнят епруветка с атоми и неутрони и да я мандрахерцат в ООН-то за доказателство?

    08:19 26.02.2026

  • 6 Пич

    9 3 Отговор
    Това е вярно !!! Ако Иран има ядрени оръжия, разиграването на говедарския кон в близкия изток ще приключи завинаги!!! А това САЩ ще опитат да не допуснат никога! Интересно е, защо още не са ударили ?! Вече мисля, че ако не го направят днес или утре, няма да ударят въобще!

    08:19 26.02.2026

  • 7 НАМЕРИЛИ СА ПАК

    6 3 Отговор
    Някое шишенце с бял прах както предния път.

    08:22 26.02.2026

  • 8 име

    8 3 Отговор
    Дай първо да видим доказателствата за химическото оръжие на Садам и Асад, после ще гледаме доказателствата за ядреното оръжие на Иран.

    08:24 26.02.2026

  • 9 Коста

    3 3 Отговор
    Натенахуту ко каза ? кото каже Натенахуту ще става!

    08:24 26.02.2026

  • 10 Госあ

    6 3 Отговор
    Съмнява ме, че ще де стигне до споразумение…тия просто искат да откраднат каквото могат от петрола на Иран…

    08:26 26.02.2026

  • 11 Перо

    6 3 Отговор
    “Доказателствата” са от Израел!

    08:27 26.02.2026

  • 12 Падане на Терористичният режим

    3 6 Отговор
    Време е Путин и Чалмата да Погинат

    08:27 26.02.2026

  • 13 Кирил

    4 5 Отговор
    Ако Иран се сдобие с ядрено оръжие, то тогава Турция и Саудитска Арабия, после Египет и други ще се сдобият с ядрено оръжие. Гърция също. Много хора не разбират колко по опасен ще стане светът

    Коментиран от #27, #28

    08:28 26.02.2026

  • 14 Сзо

    7 3 Отговор
    Опааа, щом Тромпета казва че има доказателства, значи ще удари. Както стана с Ирак.

    08:28 26.02.2026

  • 15 Гошо

    6 3 Отговор
    Измисля се предтекст за войната. Винаги първо се създава причина, после се атакува , накрая се признава след всички бомби и жертви,че причина нямало и нищо не било открито. Примери: Ирак, Афганистан. Разбира се после като се изнасят се прави местна армия за защита и се оставя пък съвсем случайно оръжие за милиарди и американските войници се изтеглят. Винаги едно и също .

    08:28 26.02.2026

  • 16 Иван от Иран

    6 3 Отговор
    А защо Иран не може а Вие можете бре Вие от шарената крава ли сте !!!???

    08:29 26.02.2026

  • 17 Без съмнение

    3 3 Отговор
    Ще има размяна на удари между Иран и големия и малкия сатана от цялата работа горивата ще скочат поне с 20% и за пукотевицата ще платим от джоба си

    08:29 26.02.2026

  • 18 30 ГОТОВИ ЯДРЕНИ БОМБИ

    2 3 Отговор
    И КВО ТОЧНО ЩЕ НАПРАВИТЕ ПО ВЪПРОСА ? ОСВЕН ДА СЕ ХВАНЕТЕ ЗА ПАЛЦИТЕ :)

    Коментиран от #30

    08:31 26.02.2026

  • 19 Гост

    6 3 Отговор
    Абе. Много им се иска на САЩ но вероятно тоя път знаят че няма да се разминат без загуби и явно чуденката е голяма . Иначе до сега да бяха действали

    08:31 26.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ЖЪЛТИТЕ МАЙМУНИ ОЩЕ НЕ ИСКАТ

    1 3 Отговор
    ДА ГО ГЛЪТНАТ ЦЕЛИЯ, НО НАФТАТА НЕМА ДА ИЗПУСНАТ :)

    08:34 26.02.2026

  • 22 Мишел

    4 3 Отговор
    Проблемите на САЩ са, че Иран има съюзници Китай, Русия и Северна Корея и САЩ могат само да отправят " китайски хиляда сто и първите последни предупреждения "

    08:34 26.02.2026

  • 23 Механик

    6 3 Отговор
    Вие и махте доказателства и за Ирак, че и мат химическо оръжие. Дори показахте едно шишенце пълно с бел прашец.
    После Ирак го сринахте изоснови , убихте милион иракци (мирни), окрадохте им петрола, убихте им държавния глава, а когато не намерихте хим. оръжие казахте простичко "Im sorry".

    08:35 26.02.2026

  • 24 РУСИЯ ВНАСЯ ГОРИВА

    2 2 Отговор
    ОТ ЧУЖБИНА, ВИЕ КВИ СТЕ ДА СЕ ЗЪБИТЕ БЕ, БИО ОТПАДЪЦИ ОТ МОЛ ФЛАНДЪРС !

    08:35 26.02.2026

  • 25 Град Козлодуй

    1 3 Отговор
    Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия

    08:36 26.02.2026

  • 26 БИОЛОГИЧНИ ОТПАДЪЦИ !

    0 2 Отговор
    КАЗАХ ПО КОРЕМ НА ЗЕМЯТА ПРЕД МЕН ! ИЛИ ПОД МАСИТЕ У ТАЙЛАНД !

    08:37 26.02.2026

  • 27 Гошо

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Кирил":

    Това са кьорфишеците на САЩ и е.реите,чудят се какво да измислят,за да атакуват,ограбят и обезвредят поредната държава. Саудитите го играят с е.реите и Тръмп , ама явно заблудените не го виждат. Колкото намериха нещо в Ирак и Афганистан,толкова ще намерят и в Иран. На Тръмп щерката прие юдаизма, зет мине такъв, цялото му правителство е такова , те си играят на война като се крият зад гърба на САЩ. Жалко че има наивници като теб ,които още вярват,че г.ноцидът,който САЩ и Израел извършват от много години е за доброто и демокрацията .

    08:39 26.02.2026

  • 28 А50

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Кирил":

    Пропускаш Израел или те май вече имат атомно оръжие. Дай да казваме цялата истина, половин истина си е лъжа

    08:42 26.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тръмп

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "30 ГОТОВИ ЯДРЕНИ БОМБИ":

    Ще ги направим 60. Останалите 30, ще ги доставим с въздушна поща....

    08:44 26.02.2026

  • 31 Имате по-големи проблеми

    1 1 Отговор
    ДиДжей Ванс първо да си оправи тоалетните на Джералд Форд, че вече една седмица на великия кораб cepат и пиkаят през борда.

    08:45 26.02.2026