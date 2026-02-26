Вицепрезидентът на Тръмп: Това ще ни създаде проблеми! САЩ имат доказателства, че Техеран работи по ядрената си програма

САЩ разполагат с доказателства, че Иран се опитва да възстанови ядрената си програма след ударите, нанесени от Белия дом срещу ирански ядрени обекти през юни, заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, цитиран от "Ройтерс".
"Принципът е много прост: Иран не може да притежава ядрено оръжие", заяви Ванс.
Той говори пред репортери ден преди преговорите в Женева между делегациите на САЩ и Иран.
"Ако се опитат да възстановят ядреното си оръжие, това ще ни създаде проблеми. Всъщност, имаме доказателства, че са се опитали да направят точно това", обобщи вицепрезидентът.
Ванс отбелязва, че пратениците на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще присъстват на преговорите с Иран в четвъртък.
Той добави, че Доналд Тръмп иска да се справи с иранската ядрена програма "по дипломатичен път, но разбира се, президентът има и други опции".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Опппааааа
08:17 26.02.2026
3 Мерси
До коментар #1 от "цапаме наред":От сутринта ме ташат сърбаците за състоянието на плажовете в Кипър. Благодаря т много, сега съм добре
08:19 26.02.2026
4 си пън
08:19 26.02.2026
5 любопитен
08:19 26.02.2026
6 Пич
08:19 26.02.2026
7 НАМЕРИЛИ СА ПАК
08:22 26.02.2026
8 име
08:24 26.02.2026
9 Коста
08:24 26.02.2026
10 Госあ
08:26 26.02.2026
11 Перо
08:27 26.02.2026
12 Падане на Терористичният режим
08:27 26.02.2026
13 Кирил
Коментиран от #27, #28
08:28 26.02.2026
14 Сзо
08:28 26.02.2026
15 Гошо
08:28 26.02.2026
16 Иван от Иран
08:29 26.02.2026
17 Без съмнение
08:29 26.02.2026
18 30 ГОТОВИ ЯДРЕНИ БОМБИ
Коментиран от #30
08:31 26.02.2026
19 Гост
08:31 26.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ЖЪЛТИТЕ МАЙМУНИ ОЩЕ НЕ ИСКАТ
08:34 26.02.2026
22 Мишел
08:34 26.02.2026
23 Механик
После Ирак го сринахте изоснови , убихте милион иракци (мирни), окрадохте им петрола, убихте им държавния глава, а когато не намерихте хим. оръжие казахте простичко "Im sorry".
08:35 26.02.2026
24 РУСИЯ ВНАСЯ ГОРИВА
08:35 26.02.2026
25 Град Козлодуй
08:36 26.02.2026
26 БИОЛОГИЧНИ ОТПАДЪЦИ !
08:37 26.02.2026
27 Гошо
До коментар #13 от "Кирил":Това са кьорфишеците на САЩ и е.реите,чудят се какво да измислят,за да атакуват,ограбят и обезвредят поредната държава. Саудитите го играят с е.реите и Тръмп , ама явно заблудените не го виждат. Колкото намериха нещо в Ирак и Афганистан,толкова ще намерят и в Иран. На Тръмп щерката прие юдаизма, зет мине такъв, цялото му правителство е такова , те си играят на война като се крият зад гърба на САЩ. Жалко че има наивници като теб ,които още вярват,че г.ноцидът,който САЩ и Израел извършват от много години е за доброто и демокрацията .
08:39 26.02.2026
28 А50
До коментар #13 от "Кирил":Пропускаш Израел или те май вече имат атомно оръжие. Дай да казваме цялата истина, половин истина си е лъжа
08:42 26.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тръмп
До коментар #18 от "30 ГОТОВИ ЯДРЕНИ БОМБИ":Ще ги направим 60. Останалите 30, ще ги доставим с въздушна поща....
08:44 26.02.2026
31 Имате по-големи проблеми
08:45 26.02.2026