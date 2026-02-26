Обръчът се затяга! Пентагонът прехвърля още стелт изтребители F-22 в Близкия изток

Съединените щати са започнали да преместват още шест стелт изтребителя F-22 към Близкия изток, съобщи в сряда вестник "The Times of Israel".
Изданието цитира анализатори, които следят данни от отворени източници за проследяване на полети.
Според статията, новата партида американски изтребители е излетяла по-рано днес от САЩ и е летяла заедно с придружаващите ги самолети за презареждане, като се е насочила към базата на Кралските въздушни сили в Лейкенхийт, Англия.
Очаква се шестте допълнителни изтребителя да бъдат разположени в база на израелските въздушни сили в южната част на Израел, където вчера кацнаха други 11 F-22 Raptors.
Преместването на изтребителите се случва в момент, в който САЩ увеличават военното си присъствие в Близкия изток, а американският президент Доналд Тръмп обмисля дали да нанесе удари срещу Иран.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Червените Хълмове
Коментиран от #19, #24
14:26 26.02.2026
2 Червените Хълмове
Коментиран от #8, #9, #14
14:27 26.02.2026
3 Бутачо
Оня психара ше покаже на ху ЙЛО Пен ДЕЛА как се праи.. СВО
Ееееедехееее
Коментиран от #10
14:27 26.02.2026
4 Учуден
Защо така го налегнаха мисли - изобщо не му мислеха като нападнаха Ирак, Либия, Сирия, Югославия - ама тогава Русия и Китай ги нямаше.
Коментиран от #23
14:28 26.02.2026
5 Глюпости ,
Коментиран от #20
14:28 26.02.2026
6 Червените Хълмове
14:28 26.02.2026
7 Сила
Коментиран от #16
14:28 26.02.2026
8 Ми земи се избаняй
До коментар #2 от "Червените Хълмове":Тее БА у смърдела
14:29 26.02.2026
9 Брачед,
До коментар #2 от "Червените Хълмове":Блазя ти , че знаеш как мирише ... 🤭😁 А как е на вкус ?
14:29 26.02.2026
10 Зевзек
До коментар #3 от "Бутачо":"Оня психара ше покаже на ху ЙЛО Пен ДЕЛА как се праи.. СВО"
Като задръстват тоалетните на самолетоносача ли от страх се прави СВО.
Коментиран от #15
14:30 26.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пич
Коментиран от #25
14:31 26.02.2026
13 СВД
14:31 26.02.2026
14 Бай Дончо
До коментар #2 от "Червените Хълмове":Ще сцепи накрая дирника на Чалмата. Тия иранци колкото повече ги мандръсаш, повече въртят дупарите.
14:31 26.02.2026
15 Ха-ха
До коментар #10 от "Зевзек":Иранците сега не знаят на кой свят се намират, горките.!
Коментиран от #21, #22
14:32 26.02.2026
16 Учуден
До коментар #7 от "Сила":"и пълни памперса през половин час"
За войниците в американския самолетоносач ли говориш щото кенефите им задръстени и им трябват памперси.
14:32 26.02.2026
17 УСА боклук
Няма.
14:32 26.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Зевзек
До коментар #15 от "Ха-ха":Така е падат от смях със задръстените кенефи
14:34 26.02.2026
23 F22 вече са проблем.
До коментар #4 от "Учуден":Ф35, Ф18, Ф15, Ф16, са....... средна работа.
Обаче щом пращат Ф22, значи ще има бой по голото gype на оня с феса.
14:35 26.02.2026
24 Ха,ха
До коментар #1 от "Червените Хълмове":Къш,къш смрадлив. бо.клук
14:35 26.02.2026
25 Пич , с оценка КА
До коментар #12 от "Пич":Последно , кога Харесваме Дончо ?🤔
14:35 26.02.2026
26 Пешко
14:36 26.02.2026