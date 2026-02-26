Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Обръчът се затяга! Пентагонът прехвърля още стелт изтребители F-22 в Близкия изток

Обръчът се затяга! Пентагонът прехвърля още стелт изтребители F-22 в Близкия изток

26 Февруари, 2026 14:23 618 26

  • сащ-
  • иран-
  • израел-
  • ормузки проток-
  • аятолах али хаменей-
  • доналд тръмп

Преместването на изтребителите се случва в момент, в който САЩ увеличават военното си присъствие в Близкия изток, а американският президент Доналд Тръмп обмисля дали да нанесе удари срещу Иран

Обръчът се затяга! Пентагонът прехвърля още стелт изтребители F-22 в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Съединените щати са започнали да преместват още шест стелт изтребителя F-22 към Близкия изток, съобщи в сряда вестник "The Times of Israel".

Изданието цитира анализатори, които следят данни от отворени източници за проследяване на полети.

Според статията, новата партида американски изтребители е излетяла по-рано днес от САЩ и е летяла заедно с придружаващите ги самолети за презареждане, като се е насочила към базата на Кралските въздушни сили в Лейкенхийт, Англия.

Очаква се шестте допълнителни изтребителя да бъдат разположени в база на израелските въздушни сили в южната част на Израел, където вчера кацнаха други 11 F-22 Raptors.

Преместването на изтребителите се случва в момент, в който САЩ увеличават военното си присъствие в Близкия изток, а американският президент Доналд Тръмп обмисля дали да нанесе удари срещу Иран.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червените Хълмове

    4 0 Отговор
    България е Клозет а населението и е Бъгаво

    Коментиран от #19, #24

    14:26 26.02.2026

  • 2 Червените Хълмове

    2 2 Отговор
    България мирише на Негърско Дупе

    Коментиран от #8, #9, #14

    14:27 26.02.2026

  • 3 Бутачо

    4 7 Отговор
    Само ху ЙЛО и лепиларете копейки не загреват, че КОЗЕЛОВЪРИТЕ Брадати... УЙДЕА!
    Оня психара ше покаже на ху ЙЛО Пен ДЕЛА как се праи.. СВО
    Ееееедехееее

    Коментиран от #10

    14:27 26.02.2026

  • 4 Учуден

    6 0 Отговор
    "а американският президент Доналд Тръмп обмисля дали да нанесе удари срещу Иран"

    Защо така го налегнаха мисли - изобщо не му мислеха като нападнаха Ирак, Либия, Сирия, Югославия - ама тогава Русия и Китай ги нямаше.

    Коментиран от #23

    14:28 26.02.2026

  • 5 Глюпости ,

    0 3 Отговор
    Ф 22 ще видят , като арабелите вдигнат СУ 57 ..

    Коментиран от #20

    14:28 26.02.2026

  • 6 Червените Хълмове

    0 1 Отговор
    Атина ми отне Атина ми Даде Атина отново ще ми влезне под кожата след 5 или 6 месеца пак ще съм тяхната Гинека Карагьозка Пута

    14:28 26.02.2026

  • 7 Сила

    2 5 Отговор
    А едно малко злобно човеченце потропва нервно в бункера с обувчиците си на токчета 38 номер и пълни памперса през половин час ....

    Коментиран от #16

    14:28 26.02.2026

  • 8 Ми земи се избаняй

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Червените Хълмове":

    Тее БА у смърдела

    14:29 26.02.2026

  • 9 Брачед,

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Червените Хълмове":

    Блазя ти , че знаеш как мирише ... 🤭😁 А как е на вкус ?

    14:29 26.02.2026

  • 10 Зевзек

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Бутачо":

    "Оня психара ше покаже на ху ЙЛО Пен ДЕЛА как се праи.. СВО"

    Като задръстват тоалетните на самолетоносача ли от страх се прави СВО.

    Коментиран от #15

    14:30 26.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пич

    5 0 Отговор
    Тръмп тъпо се постви в ситуация без полезен ход! Ако удари ще стане за резил, ако не удари - пак ще стане за резил !!! Защо ?! Придвижените войски са за нанасяне на удари. Няма войски за нахлуване и окупация на Иран. А ударите може да не постигнат нищо, както нищо не постигнаха предишните. Но този път отговора на Иран ще нанесе много щети на САЩ, включително и върху рекламата на оръжието на краварите. А ако не удари - отново ще има "голем смех" за сметка на САЩ !!!

    Коментиран от #25

    14:31 26.02.2026

  • 13 СВД

    0 2 Отговор
    Скромните ми спомени показват, че САЩ не струпва стотици хиляди бойци и техника, само за да си направят разходка на хиляди км! Или капитулация, или показно СВО! Да се научи Путен да не се захваща с работа, която не му е работа! Предсказанието на Месинг бе за 26.02.2026 г.!

    14:31 26.02.2026

  • 14 Бай Дончо

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Червените Хълмове":

    Ще сцепи накрая дирника на Чалмата. Тия иранци колкото повече ги мандръсаш, повече въртят дупарите.

    14:31 26.02.2026

  • 15 Ха-ха

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "Зевзек":

    Иранците сега не знаят на кой свят се намират, горките.!

    Коментиран от #21, #22

    14:32 26.02.2026

  • 16 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    "и пълни памперса през половин час"

    За войниците в американския самолетоносач ли говориш щото кенефите им задръстени и им трябват памперси.

    14:32 26.02.2026

  • 17 УСА боклук

    2 0 Отговор
    Няма по-големи боклуци от нас.
    Няма.

    14:32 26.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ха-ха":

    Така е падат от смях със задръстените кенефи

    14:34 26.02.2026

  • 23 F22 вече са проблем.

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Учуден":

    Ф35, Ф18, Ф15, Ф16, са....... средна работа.
    Обаче щом пращат Ф22, значи ще има бой по голото gype на оня с феса.

    14:35 26.02.2026

  • 24 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Червените Хълмове":

    Къш,къш смрадлив. бо.клук

    14:35 26.02.2026

  • 25 Пич , с оценка КА

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Последно , кога Харесваме Дончо ?🤔

    14:35 26.02.2026

  • 26 Пешко

    1 0 Отговор
    Дали ще се задейства "безаналоговото" ПВО?

    14:36 26.02.2026