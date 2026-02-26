Обръчът се затяга! Пентагонът прехвърля още стелт изтребители F-22 в Близкия изток

Съединените щати са започнали да преместват още шест стелт изтребителя F-22 към Близкия изток, съобщи в сряда вестник "The Times of Israel".

Изданието цитира анализатори, които следят данни от отворени източници за проследяване на полети.

Според статията, новата партида американски изтребители е излетяла по-рано днес от САЩ и е летяла заедно с придружаващите ги самолети за презареждане, като се е насочила към базата на Кралските въздушни сили в Лейкенхийт, Англия.

Очаква се шестте допълнителни изтребителя да бъдат разположени в база на израелските въздушни сили в южната част на Израел, където вчера кацнаха други 11 F-22 Raptors.

Преместването на изтребителите се случва в момент, в който САЩ увеличават военното си присъствие в Близкия изток, а американският президент Доналд Тръмп обмисля дали да нанесе удари срещу Иран.