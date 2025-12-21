Новини
Свят »
Германия »
Кметът на Берлин: Всеки, който предизвика безредици или извърши престъпление, ще почувства силата на закона

Кметът на Берлин: Всеки, който предизвика безредици или извърши престъпление, ще почувства силата на закона

21 Декември, 2025 13:19 749 14

  • тероризъм-
  • берлин-
  • германия-
  • кай вегнер

Той заяви, че полицията в Берлин се подготвя за Нова година от месеци, добре е оборудвана и ще бъде в пълна готовност по улиците

Кметът на Берлин: Всеки, който предизвика безредици или извърши престъпление, ще почувства силата на закона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в Берлин ще предприеме твърди мерки спрямо нарушителите на реда по време на празненствата за Нова година в германската столица, заяви кметът Кай Вегнер в интервю за ДПА, предаде БТА.

"Всеки, който предизвика безредици или извърши престъпление, ще почувства силата на закона", каза той.

"За нас е важно всеки да може да празнува, всеки да може да се забавлява, но когато става въпрос за престъпления, полицията ще се намесва изключително последователно и много решително, както и през миналите години", каза Вегнер.

Той заяви, че полицията в Берлин се подготвя за Нова година от месеци, добре е оборудвана и ще бъде в пълна готовност по улиците. "Ще направим всичко, за да гарантираме, че нощта ще бъде мирна и щастлива, докато посрещаме Новата година", каза Вегнер.

Хвърлянето на незаконни фойерверки в тълпата или по полицията е престъпление, отбеляза Вегнер, изразявайки надежда, че това може да бъде предотвратено. Той добави, че през последните седмици са били конфискувани големи количества незаконни фойерверки.

По отношение на продължаващия дебат за забрана на фойерверките, Вегнер каза: "Забрана на фойерверките ще има ефект само ако има обща забрана на продажбата им." Забрана, ограничена само до Берлин, би довела до това хората да купуват фойерверки в съседните провинции, добави той.

"Тогава трябва да има забрана на фойерверките в цяла Германия, но няма мнозинство за това сред федералните провинции", каза Вегнер.

Берлин ще продължи да подкрепя по-строги регулации на ниво Германия и ЕС, каза той, като отбеляза, че за големите фойерверки вече има забрана.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БОЛШЕВИК

    18 5 Отговор
    Ултралиберализма е система при която държавата е само проформа, големите капитали управляват всичко в ултралибералните кочини и над 80% от хората живеят зле и са като роби.

    13:22 21.12.2025

  • 3 Германистан на три минарета

    17 5 Отговор
    Ама, как те инженерите и хирурзите на Меркел и Урсула са толкова кротички!

    13:22 21.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    16 5 Отговор
    1200 жалби на изнасилени германки на Нова година и още няколко пъти по толкова без жалба

    Коментиран от #13

    13:29 21.12.2025

  • 5 Тия ваши сънародници

    15 5 Отговор
    Брадати, космати с чалмите, ако ви избомнат, иди търси закона.

    13:31 21.12.2025

  • 6 Поканете още

    12 5 Отговор
    тapамбykи и няма да имате ядове...

    13:31 21.12.2025

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 2 Отговор
    Другарят кмет пропусна да спомене,че това за клетите мигранти не се отнася!🦍🦍🦍🥳🤣🖕

    13:36 21.12.2025

  • 8 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!

    8 1 Отговор
    И кво стана с ония мигранти,дето изнасилиха германки на площада,в Коледната нощ...?!
    Май не им падна дори и косъм от главата...?!

    Коментиран от #12

    13:37 21.12.2025

  • 9 Само фойерверките ли

    6 1 Отговор
    са проблема за реда в Германия?

    13:39 21.12.2025

  • 10 Фори

    3 1 Отговор
    Ще почуства защитата от неправителствени организации а не силата на закона. Всички ще писнат да оставят на мира бедния сириец или африканец. Той е онеправдан и му трябва защита да тероризира германците на воля!

    13:49 21.12.2025

  • 11 Баце ЕООД

    2 1 Отговор
    Мда е освен ако не е:
    Афганистанец, Сириец, турчин, мюсюлманин, африканец, обратен, кю джендър.. Тогава няма проблеми

    13:52 21.12.2025

  • 12 Нищо не стана

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":

    Даже "изнасилената" тази Коледа ги е поканила на гости. Та какъв ти е точно проблемът на тебе...

    14:01 21.12.2025

  • 13 Еми доволните

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Не подават жалби

    14:03 21.12.2025

  • 14 съветник

    0 0 Отговор
    За всеки случай разположете снайперисти на някои места!

    14:05 21.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания