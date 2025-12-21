Кметът на Берлин: Всеки, който предизвика безредици или извърши престъпление, ще почувства силата на закона

Полицията в Берлин ще предприеме твърди мерки спрямо нарушителите на реда по време на празненствата за Нова година в германската столица, заяви кметът Кай Вегнер в интервю за ДПА, предаде БТА.

"Всеки, който предизвика безредици или извърши престъпление, ще почувства силата на закона", каза той.

"За нас е важно всеки да може да празнува, всеки да може да се забавлява, но когато става въпрос за престъпления, полицията ще се намесва изключително последователно и много решително, както и през миналите години", каза Вегнер.

Той заяви, че полицията в Берлин се подготвя за Нова година от месеци, добре е оборудвана и ще бъде в пълна готовност по улиците. "Ще направим всичко, за да гарантираме, че нощта ще бъде мирна и щастлива, докато посрещаме Новата година", каза Вегнер.

Хвърлянето на незаконни фойерверки в тълпата или по полицията е престъпление, отбеляза Вегнер, изразявайки надежда, че това може да бъде предотвратено. Той добави, че през последните седмици са били конфискувани големи количества незаконни фойерверки.

По отношение на продължаващия дебат за забрана на фойерверките, Вегнер каза: "Забрана на фойерверките ще има ефект само ако има обща забрана на продажбата им." Забрана, ограничена само до Берлин, би довела до това хората да купуват фойерверки в съседните провинции, добави той.

"Тогава трябва да има забрана на фойерверките в цяла Германия, но няма мнозинство за това сред федералните провинции", каза Вегнер.

Берлин ще продължи да подкрепя по-строги регулации на ниво Германия и ЕС, каза той, като отбеляза, че за големите фойерверки вече има забрана.