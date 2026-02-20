Британският министър на отбраната: Военното дело се развива по-бързо от всякога

Военното дело се развива по-бързо от всякога и нашите технологии трябва да са в крак с това, заяви министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли, цитиран от Пи Ей Мидия и ДПА, предаде БТА.
По време на изказване в Кардиф Хийли подчерта значението на разработването на нови безпилотни оръжейни системи, като например дронове. Той обяви споразумение за развитието на отбранителната промишленост в Уелс, което има за цел да улесни местните малки предприятия в получаването на договори.
„Резултатът ще бъде повече възможности за младите хора в Уелс, повече работни места за работниците в Уелс, повече инвестиции в бизнеса на Уелс и повече печеливши технологии, произведени в Уелс за нашите въоръжени сили“, заяви Хийли.
„Имаме най-добрите моряци, пилоти и пехотинци, но войната в Украйна ни напомня за горчивата истина, че въоръжените сили са толкова силни, колкото са индустрията и иновациите, които ги съпътстват. Днес технологиите променят характера на войната по-бързо от всякога в историята. Така разработването на безпилотни цифрови технологии не е просто допълнителен вариант, а е абсолютно необходимо за бъдещето на нашата отбрана. Искаме да започнем процеса на прехвърлянето на британското им производство тук, в Уелс. Да гарантираме, че бойната готовност на нашите въоръжени сили и тези на нашите съюзници от НАТО ще бъде осигурена за години напред“, добави министърът на отбраната.
Като част от сделката на стойност 50 милиона британски лири се очаква догодина в Уелс да стартира дейност нов колеж за технически постижения в отбраната, за да обучава местни инженери. Сделката има за цел и да увеличи диапазона на изпитанията на дронове чрез разширяване на въздушните коридори в централната част на Уелс.с
1 Георги
Коментиран от #3
09:33 20.02.2026
2 Докога ?
09:34 20.02.2026
3 Георги
До коментар #1 от "Георги":от тях пък 2% ще са за "връзни с обществеността" ( разбирай пропаганда). Кой собственик на медия ще пропусне дял от тея €1,500,000,000 доброволно?
09:36 20.02.2026
4 Питайте Бункера ка се развива
Коментиран от #6
09:36 20.02.2026
5 Ъъъъъ
Кои са бенефициентите от войната?
От 2022 до 2025 г. Великобритания е доставила на Украйна 500 000 единици боеприпаси на стойност над един милиард долара.
Само като част от един от пакетите помощ от миналата година, отбранителната компания Babcock International "подписа“ многомилионен договор с украинските въоръжени сили за обучение на персонал в поддръжката на военна техника, а една от водещите групи- BAE Systems, получи почти 20 милиона за ремонт на артилерийски системи Archer.....Всичко те обаче все още са далеч от германската група Rheinmetall, чиито печалби, според Стокхолмския международен институт за изследване на мира, са се увеличили през 2024 г. с 46,6%.
Коментиран от #8
09:42 20.02.2026
6 Читател
До коментар #4 от "Питайте Бункера ка се развива":"Сънди таймс": В бункера на Зеленски - без телефони, без светлина, без сън и с тайни пароли " Магарето го нямаше . Явно е ново оръжие изпратено от натото , че германските и американски танкове затънаха в украинското блато .
09:45 20.02.2026
7 Д-р Марин Белчев
Историята показва, че военно-промишлените комплекси трудно се самoограничават. Рискът е нормализиране на постоянна военна мобилизация – и психологическа подготовка на младите за бъдещи конфликти.
Сигурността е необходима. Но когато войната започне да се продава като икономическа стратегия, обществото трябва да бъде особено критично.
Трябва мислене, а не блеене и кимане, защото пак изиграват обикновените хора.
09:52 20.02.2026
8 Д-р Марин Белчев
До коментар #5 от "Ъъъъъ":Да, отвратителни човешки същества като Хийли лъжат, мажат и заблуждават, както и за ПАРИ, така и защото и на тях им е толкова акъла, а и са част от британския политически елит и неговите мисловни конструкции и традиции.
Отново и отново старата игра: за едни сватба, за други брадва! Сватбата за елитите: печалби, прекрасен живот, вили, коли, самолети, любовници. Брадвата за обикновените младежи: подмамени за жълти стотинки в армията, да се бият срещу изключително злата, много агресивна и супер силна Рашка, която още малко ще направи не един, а направо десет десанта с пияни братушки във Великобритания, които ще изпият всичката бира от пъбовете. Лъжи, лъжи, манипулации, дезинформации и пр.
10:00 20.02.2026
9 Републиканец
11:08 20.02.2026