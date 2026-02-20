Британският министър на отбраната: Военното дело се развива по-бързо от всякога

Военното дело се развива по-бързо от всякога и нашите технологии трябва да са в крак с това, заяви министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли, цитиран от Пи Ей Мидия и ДПА, предаде БТА.

По време на изказване в Кардиф Хийли подчерта значението на разработването на нови безпилотни оръжейни системи, като например дронове. Той обяви споразумение за развитието на отбранителната промишленост в Уелс, което има за цел да улесни местните малки предприятия в получаването на договори.

„Резултатът ще бъде повече възможности за младите хора в Уелс, повече работни места за работниците в Уелс, повече инвестиции в бизнеса на Уелс и повече печеливши технологии, произведени в Уелс за нашите въоръжени сили“, заяви Хийли.

„Имаме най-добрите моряци, пилоти и пехотинци, но войната в Украйна ни напомня за горчивата истина, че въоръжените сили са толкова силни, колкото са индустрията и иновациите, които ги съпътстват. Днес технологиите променят характера на войната по-бързо от всякога в историята. Така разработването на безпилотни цифрови технологии не е просто допълнителен вариант, а е абсолютно необходимо за бъдещето на нашата отбрана. Искаме да започнем процеса на прехвърлянето на британското им производство тук, в Уелс. Да гарантираме, че бойната готовност на нашите въоръжени сили и тези на нашите съюзници от НАТО ще бъде осигурена за години напред“, добави министърът на отбраната.

Като част от сделката на стойност 50 милиона британски лири се очаква догодина в Уелс да стартира дейност нов колеж за технически постижения в отбраната, за да обучава местни инженери. Сделката има за цел и да увеличи диапазона на изпитанията на дронове чрез разширяване на въздушните коридори в централната част на Уелс.с