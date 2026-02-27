Новини
Шестима министри на първи парламентарен контрол

27 Февруари, 2026 06:15, обновена 27 Февруари, 2026 06:18 400 4

  • парламентарен контрол-
  • министри-
  • депутати

Георги Клисурски ще даде информация за размера на външния дълг на страната

Шестима министри на първи парламентарен контрол - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Шестима министри от служебния кабинет ще отговарят на въпроси на депутати в първия си парламентарен контрол.

В първия си парламентарен контрол министърът на финансите Георги Клисурски ще даде информация за размера на външния дълг на страната, а министърът на външните работи Надежда Нейнски - за наложените глоби на български граждани при напускане на Република Турция.

В контрола ще участват още министрите на отбраната Атанас Запрянов, на здравеопазването Михаил Околийски, на околната среда и водите Юлиян Попов и на младежта и спорта Димитър Илиев.

Макар вчера председателят на НС Рая Назарян да обяви, че служебният министър-председател Андрей Гюров ще отговаря на въпроси на депутати, от програмата, публикувана на парламентарния сайт, става ясно, че той няма да се яви в пленарната зала

Преди това законодателната програма на НС включва и две ратификации. Депутатите трябва да одобрят две споразумения - между ЕС с Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и с ЮНЕСКО относно определянето на Центъра за подводна археология като "Институт за подводно наследство" под егидата на ЮНЕСКО.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Фашистко правителство.

    06:24 27.02.2026

  • 2 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    4 3 Отговор
    Лама Гюро Кюмюро почна с номерата на Тиквоча и Хаяшито още от първия си ден.

    06:28 27.02.2026

  • 3 Много

    2 4 Отговор
    неудачно е да има работещ парламент по време на служебен кабинет. Да се разпуснат редовното правителство заедно с парламента. Правят депутатите само поразии.

    06:32 27.02.2026

  • 4 Елементарните

    1 2 Отговор
    провокатори вече са си подготвили махленските клеветнически въпроси - абсолютно непродуктивни лъжи и губене на време ! За изпроводяк !

    06:36 27.02.2026

