Шестима министри от служебния кабинет ще отговарят на въпроси на депутати в първия си парламентарен контрол.
В първия си парламентарен контрол министърът на финансите Георги Клисурски ще даде информация за размера на външния дълг на страната, а министърът на външните работи Надежда Нейнски - за наложените глоби на български граждани при напускане на Република Турция.
В контрола ще участват още министрите на отбраната Атанас Запрянов, на здравеопазването Михаил Околийски, на околната среда и водите Юлиян Попов и на младежта и спорта Димитър Илиев.
Макар вчера председателят на НС Рая Назарян да обяви, че служебният министър-председател Андрей Гюров ще отговаря на въпроси на депутати, от програмата, публикувана на парламентарния сайт, става ясно, че той няма да се яви в пленарната зала
Преди това законодателната програма на НС включва и две ратификации. Депутатите трябва да одобрят две споразумения - между ЕС с Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и с ЮНЕСКО относно определянето на Центъра за подводна археология като "Институт за подводно наследство" под егидата на ЮНЕСКО.
Шестима министри на първи парламентарен контрол
27 Февруари, 2026 06:15, обновена 27 Февруари, 2026 06:18 400 4
Георги Клисурски ще даде информация за размера на външния дълг на страната
Шестима министри от служебния кабинет ще отговарят на въпроси на депутати в първия си парламентарен контрол.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
06:24 27.02.2026
2 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
06:28 27.02.2026
3 Много
06:32 27.02.2026
4 Елементарните
06:36 27.02.2026