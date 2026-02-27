Новини
Пакистан разполага със значително по-големи военни ресурси и по-модерни способности от Афганистан

27 Февруари, 2026 09:08 898 13

  • пакистан-
  • афганистан-
  • талибани

Пакистан разполага с около 660 000 действащи военнослужещи, както и с приблизително 170 ядрени бойни глави

Пакистан разполага със значително по-големи военни ресурси и по-модерни способности от Афганистан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Посграничните боеве между Пакистан и Афганистан се ожесточиха през нощта, като и двете страни съобщават за тежки загуби. Пакистанският министър на отбраната заяви, че страната му се намира в "открита война" със съседа си.

На фона на продължаващото напрежение данни на Международния институт за стратегически изследвания в Лондон показват, че Пакистан разполага със значително по-големи военни ресурси и по-модерни способности, пише БТА, цитирайки "Ройтерс".

Общ преглед

Пакистанските въоръжени сили са добре подсигурени в кадрово и материално-техническо отношение, включително чрез доставки на оръжие от ключовия си партньор Китай. Исламабад продължава да инвестира в ядрената си програма и в модернизация на военноморските и военновъздушните сили.

От своя страна, способностите на командваните от талибаните афганистански сили отслабват. След завръщането си на власт през 2021 г. те плениха значително количество чуждестранна техника, но изпитват затруднения при поддръжката и използването му. Липсата на международно признание допълнително затруднява модернизацията.

Личен състав

Пакистан разполага с около 660 000 действащи военнослужещи – приблизително 560 000 в сухопътните войски, 70 000 във военновъздушните сили и 30 000 във флота.

Активният състав на афганистанските сили се оценява на около 172 000 души, като са обявени планове за увеличаване до 200 000.

Бронирана техника и артилерия

Пакистан разполага с над 6000 бронирани бойни машини и повече от 4600 артилерийски системи.

Афганистан също притежава бронирана техника, включително танкове от съветската епоха и бронетранспортьори, но точните количества не са публично потвърдени. Същото важи и за наличната артилерия.

Военновъздушни сили

Пакистан има около 465 бойни самолета и над 260 хеликоптера, включително многоцелеви, щурмови и транспортни машини.

Афганистан не разполага с бойна авиация от изтребители и няма функциониращи военновъздушни сили в класическия смисъл. Смята се, че има поне шест самолета, някои от които от времето на Съветския съюз, както и 23 хеликоптера, но техническото им състояние е неясно.

Ядрен арсенал

Пакистан е ядрена държава с приблизително 170 бойни глави. Афганистан не притежава ядрен арсенал.


Пакистан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хо хо хо

    1 6 Отговор
    Аре поредния шамар за ка Путин и неговите приятели по целуване на кОран.

    09:10 27.02.2026

  • 2 нека се трепят чаршафите

    3 0 Отговор
    колкото по-малко - толкова по-добре за света

    09:11 27.02.2026

  • 3 ХиХи

    6 1 Отговор
    А достатъчно магарета да пребасят картечници у планината имат ли

    09:13 27.02.2026

  • 4 Трол

    0 0 Отговор
    Така се пада на онези, които се опитват да помагат на Иран/с изключение на руснаците и китайците/.

    09:14 27.02.2026

  • 5 БеГемот

    3 1 Отговор
    Тука сега кой са наще ...демек добрите?!Пари ще даваме ли ?!

    09:18 27.02.2026

  • 6 Гошо

    4 1 Отговор
    Продължава да инвестира в ядрената си програма, но според Тръмп те не са заплаха. Защо тях не нападне , а Иран...

    09:19 27.02.2026

  • 7 Тома

    2 2 Отговор
    Те и краварите бяха по добре въоръжени ама избягаха с Херкулесите от Авганистан

    09:20 27.02.2026

  • 8 Мишел

    1 1 Отговор
    С изключение на кратък период при Александър Македонски, Афганистан никога не е бил завладяван.
    САЩ предизвикаха тази война, за да не могат Пакистан и Китай да помагат на Иран презАфганистан. .

    Коментиран от #13

    09:25 27.02.2026

  • 9 катран

    0 1 Отговор
    Ах тези мюслимани..най много обичат да убиват по време на сватби..и САЩ..много пъти случайно бомбардираха такива тържества..Там обикновенно се събират командири-терористи..

    09:27 27.02.2026

  • 10 име

    0 1 Отговор
    Срамота, бива ли такива работи! Краварите, като се изнасяха по колесниците от Афганистан, не можеше ли да оставят още малко оръжия, що си взимат всичко.

    09:28 27.02.2026

  • 11 Все тая

    1 1 Отговор
    Еее да. Само че в партизанска война никой не се е справил срещу авганистанците. Там не се знае кой кого

    09:32 27.02.2026

  • 12 Жбръц

    0 0 Отговор
    Див бивол,срещу овен! Ще ги смачкат за една седмица,ако се тръгне към директен сблъсък. козари,живеещи още в 18 век,срещу държава с огромно население, и стратегическо ЯО.Индия се съобразява с пакитата,какво остава с тези диви козари.

    09:33 27.02.2026

  • 13 Един поглед

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    На картата, те Пакистан имат голяма граница с Иран защо ще минават през Афганистан

    09:40 27.02.2026