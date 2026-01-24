Новини
Самоубийствен атентат на сватба в Пакистан взе жертви

Самоубийствен атентат на сватба в Пакистан взе жертви

24 Януари, 2026 14:45

Нападението идва на фона на усилията на страната да се справи с вълната от екстремистко насилие

Самоубийствен атентат на сватба в Пакистан взе жертви - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко седем души загинаха при самоубийствен атентат на сватба в пакистански район, близо до афганистанската граница, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Нападението идва на фона на усилията на страната да се справи с вълната от екстремистко насилие.

В района на Дера Исмаил Хан в северозападната част на Пакистан, взрив е разтърсил сграда, в която се е състояла сватбена церемония. На нея са присъствали членове на комитет за поддържане на мира, заяви полицейският служител Мухамад Аднан. Тези комитети се състоят от местни жители и старейшини и се подкрепят от Исламабад като част от усилията му за противодействие на ислямистките екстремисти в районите по протежение на афганистанската граница.

Четирима от ранените при нападението, сред които 12 са пострадали, са починали в болница, добави Аднан. Вчера беше потвърдена смъртта на трима души. Нито една групировка не е поела отговорност за атентата.

Групировката на пакистанските талибани, известна още като "Техрик е Талибан Пакистан", които действат от двете страни на границата с Афганистан, са определили членовете на комитетите за мир като предатели.

Пакистанските талибани представляват обединение от няколко сунитски въоръжени групировки, които водят борба срещу държавата от 1997 г. насам. Обявената им цел е да заменят системата на управление на Пакистан със своята строга интерпретация на ислямските закони.

Исламабад обвинява талибаните в Афганистан, че позволяват на пакистанската групировка да планира нападенията си от територията на Афганистан. Кабул отхвърля тези обвинения, като заявява, че въоръжената дейност е вътрешен проблем на Пакистан.


Пакистан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Варна 3

    6 6 Отговор
    Русия и Индия са виновните.

    14:46 24.01.2026

  • 2 отец Щирлиц

    5 1 Отговор
    Рижавата глава да праща самолетоносачите бърже. Не може те са му приятели.

    14:54 24.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Асен

    10 0 Отговор
    Исляма в действие.

    14:56 24.01.2026

  • 5 Скоро и

    6 2 Отговор
    В София. С поздрави от Карачи

    15:04 24.01.2026

  • 6 Тошко Африкански

    7 0 Отговор
    Като напълним София с пакистанци да работят за 500 евро ще си избухнем както си му е редът само че не икономически

    15:06 24.01.2026

  • 7 татунчо 🍌

    4 0 Отговор
    В Пакистан не можеш да разбереш кой-кой е ... Едните талибани , другите - иди , че ги разбери ...🙄

    15:15 24.01.2026

  • 8 Сър ПиЧук

    3 0 Отговор
    Тссс ганнии сър ....!

    15:37 24.01.2026

  • 9 Механик

    0 0 Отговор
    Е тва беше най-важната новина за българите!
    Мерси!

    15:53 24.01.2026