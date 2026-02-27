Варшава: Победа на Украйна във войната ще бъде и победа на Полша

Полша понастоящем е доставила 48 пакета военна помощ на Украйна на стойност над 3,5 милиарда евро, заяви полският външен министър Радослав Шикорски, цитиран от Укринформ, предаде БТА.
Украинската новинарска агенция отбелязва, че Шикорски е казал това при вчерашната си реч в полския Сейм, посветена на приоритетите на полската външна политика.
Полският външен министър изтъкна, че страната му е отделила 100 милиона долара за инициативата "Списък с приоритетни нужди на Украйна" (PURL) за закупуването на американски оръжия за Украйна и 100 милиона долара за чешката инициатива за доставяне на боеприпаси за украинската армия.
"Следователно, ние сме лидер в предоставянето на помощ, ще бъдем лидер и във възстановяването на Украйна. Това ще бъде нова възможност за полските предприемачи", каза Шикорски.
В рамките на вчерашната си реч Шикорски каза още, че победа на Украйна ще бъде и победа на Полша, а ако Киев загуби, заплахата за Полша няма да намалее, а ще се увеличи.
1 Атина Палада
Коментиран от #11, #41, #50
11:43 27.02.2026
2 Вашето мнение
11:43 27.02.2026
3 Атина Палада
Коментиран от #8, #12, #16, #22
11:44 27.02.2026
4 Ефектът на бумерангът
Коментиран от #55, #57
11:44 27.02.2026
5 604
Коментиран от #20
11:44 27.02.2026
6 Сталин
А любимото занимание на бандеровците в тези изстъпления и геноцид срещу полското население е било да правят венец- венеца са го правили от малки деца ,като са ги нареждали около стеблото на дърво и са ги връзвали с тел около дървото и тези деца са били оставяни да умрат бавно и мъчително.
Дори и немците били поразени и шокирани от садизма и извращенията на бандеровците които са изваждали очите на поляците ,разпаряли коремите и извършвали жестоки изтезания.
Това събитие е известно като Волинското клане и според редица проучвания са убити между 50-60 000 поляци.
Методите на тези убийства и изтезания които са правели бандеровците са били по жестоки и от Инквизицията от средните векове.
-Изрязване корема на бременни жени и после се зашивали жива котка вътре
-Изрязване на корема и напълване с камъни вътре и изхвърляне в реката
-Обесване
11:45 27.02.2026
7 Трол
11:45 27.02.2026
8 Мишел
До коментар #3 от "Атина Палада":"Руски Z-блогъри - Русия е слаба и не може без промяна. Четири години война са чудовищно дълго и обезсърчително време. Тези резултати са крайно разочароващи и унизителни- за четири години загубихме страната си и сега живеем в друга, която все още се казва Русия, разположена на същото място, но... е различна страна". Тези думи са на Никита Третяков - един от т.нар. Z-военни кореспонденти, който е мобилизиран като десантчик в руските ВВС и участва във войната в Украйна. "Нашата страна е, преди всичко, образ, който пазим в главите и сърцата си, но няма нищо общо с това, което ни предствят и което е реално. Русия вече не може да съществува в този й вид, трябва фундаментална промяна. "
11:45 27.02.2026
9 БАНко
11:45 27.02.2026
10 Да бе, да
Коментиран от #23
11:45 27.02.2026
13 Пич
- Като го натаковат на Украйна, ще го натаковат и на Полша !!! И на НАТО и ЕС ще го натаковат !!!
11:46 27.02.2026
14 парад
11:46 27.02.2026
15 Отреазвяващ
11:46 27.02.2026
16 За това ли
11:46 27.02.2026
17 Здравей
11:48 27.02.2026
18 Айдеее...!
,,До последният Украинец...!"
11:48 27.02.2026
19 Резултата
Коментиран от #26, #30
11:48 27.02.2026
20 Така е
До коментар #5 от "604":България печели много от тази война. Увеличили сме производството на снаряди и боеприпаси и печелим десетки милиарди евро.
11:48 27.02.2026
21 Атина Палада
До коментар #11 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":Естествено - то аз и без това за друго не ставам!
11:49 27.02.2026
23 Нищо чудно
До коментар #10 от "Да бе, да":Поляците ще търсят възвращаемост на ,, инвестицията”…
11:49 27.02.2026
24 Баце ЕООД
11:50 27.02.2026
25 БАНко
11:50 27.02.2026
26 Механик
До коментар #19 от "Резултата":Ще ще ще ще ще ще ще ЩЕ!!!
11:51 27.02.2026
27 Мишел
11:51 27.02.2026
28 Григор
Ха-ха-ха-ха голям виц! На кое викате победа? На загубата на оставащите по-малко от 20% от Донбас ли? Или на загубата на Николаев и Одеса и отрязване на достъпа до Черно море?Ама още не е станало. Не е! Ама ще поживеем и ще видим. Да не се окаже после,че сме закъснели да подпишем навреме мирно споразумение и затова ще загубим много от територията си.
Коментиран от #33, #34
11:52 27.02.2026
29 хиените
11:52 27.02.2026
30 Омазана ватенка
До коментар #19 от "Резултата":Абе ти нали щеше да умиргаш за лева?
11:53 27.02.2026
31 Ганьо балкански
11:53 27.02.2026
32 Ний ша Ва упрайм
11:53 27.02.2026
33 Питащ
До коментар #28 от "Григор":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #36
11:53 27.02.2026
34 Копейка
До коментар #28 от "Григор":А на нас тук какъв ни е кяра?
Коментиран от #38
11:54 27.02.2026
35 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #42
11:55 27.02.2026
36 Да , така е
До коментар #33 от "Питащ":Само че са 2 млн украинци и 160000 руснака . Тва са документирани те жертви . Миналата година загубите към август н ВСУ бяха 1 750 000 души . 1/10 ....според западни източници даже 1/20 е съотношението .
Вчера се празненяха трупове . 1000 ВСУ / 35 РФ ....Показателно
Коментиран от #39, #44
11:57 27.02.2026
37 ЗабеляЗЪЛ
11:57 27.02.2026
39 Така е
До коментар #36 от "Да , така е":Руската пропаганда има за цел глупаците.
11:58 27.02.2026
40 Тити на Кака
11:58 27.02.2026
42 Тизе
До коментар #35 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Си у ренфераския Рай! Там растат само моркови и краставици, а вас най ви е яд дека не расте цвекло, да го пробвате...
12:00 27.02.2026
43 Копейки,
Ама го казаха през 2022.
12:00 27.02.2026
44 Най-достоверни са данните
До коментар #36 от "Да , така е":на ЦРУ, 1,3 млн. руснаци и 350хил. украинци / в това число обаче има и десетки хиляди цивилни рускоезични граждани от ДНР и ЛНР, които САЩ също ги брои като украинци/
12:01 27.02.2026
45 Полша
12:02 27.02.2026
46 ,,,,,,
12:03 27.02.2026
47 Копейки,
12:05 27.02.2026
48 БАНко
Коментиран от #56
12:05 27.02.2026
49 бай Иван
12:05 27.02.2026
51 Вярвам на казаното от леля Ванга
12:09 27.02.2026
52 12345
12:11 27.02.2026
53 🤔🤔🤔🤔
Коментиран от #59
12:14 27.02.2026
54 БЪЛГАРИН 🇧🇬
УМУВАЙТЕ ПРОДАЖНИЦИ.
12:15 27.02.2026
55 Шопо
До коментар #4 от "Ефектът на бумерангът":Пътя към Берлн минава през Полша, след капитулацията на Украйна два ред на Полша.
Коментиран от #60
12:15 27.02.2026
56 Това каква връзка има
До коментар #48 от "БАНко":със статията. Територията няма никаква стойност и никакво значение. И Судан има по-голяма територия от Великобритания, обаче ...:)))) И САЩ и Китай имат по-малка територия от Русия, обаче....:))))
12:16 27.02.2026
57 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #4 от "Ефектът на бумерангът":Ще плащат единствено и само БЛАТНИТЕ ВАРВАРИ ЖИВЕЩИ В 10 ВЕК.
12:16 27.02.2026
58 МГАНЧЕВ
Украйна е изгубила вече войната, следователно и Полша е изгубила - по логиката на Шикорски.
12:17 27.02.2026
60 Много е късно вече
До коментар #55 от "Шопо":за капитулация. Русия пропусна момента, капитулацията трябваше да стане още февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на
СВО, можеше Русия да има някаква изгода от тази операция. На този етап, каквото и да направи Русия, негативите са за нея. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. В момента Русия вреди най-много на себе си.
12:19 27.02.2026
61 Победа ...?
Ми те дори и равенство не могат да постигнат бе...
Стига с тея фантазии...
Колкото продължава тая агония повече ще губят...
Останаха само 4-5 глада от Донецка област и филмо за Всу е с мрачен край
12:32 27.02.2026
62 Смешник
12:45 27.02.2026