Варшава: Победа на Украйна във войната ще бъде и победа на Полша
Варшава: Победа на Украйна във войната ще бъде и победа на Полша

27 Февруари, 2026 11:41

Полската военна помощ за Украйна надхвърли 3,5 милиарда евро, заяви полският външен министър

Варшава: Победа на Украйна във войната ще бъде и победа на Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Полша понастоящем е доставила 48 пакета военна помощ на Украйна на стойност над 3,5 милиарда евро, заяви полският външен министър Радослав Шикорски, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

Украинската новинарска агенция отбелязва, че Шикорски е казал това при вчерашната си реч в полския Сейм, посветена на приоритетите на полската външна политика.

Полският външен министър изтъкна, че страната му е отделила 100 милиона долара за инициативата "Списък с приоритетни нужди на Украйна" (PURL) за закупуването на американски оръжия за Украйна и 100 милиона долара за чешката инициатива за доставяне на боеприпаси за украинската армия.

"Следователно, ние сме лидер в предоставянето на помощ, ще бъдем лидер и във възстановяването на Украйна. Това ще бъде нова възможност за полските предприемачи", каза Шикорски.

В рамките на вчерашната си реч Шикорски каза още, че победа на Украйна ще бъде и победа на Полша, а ако Киев загуби, заплахата за Полша няма да намалее, а ще се увеличи.


Полша
Оценка 1.9 от 26 гласа.
  • 1 Атина Палада

    10 46 Отговор
    Братушките си намериха майстора......

    Коментиран от #11, #41, #50

    11:43 27.02.2026

  • 2 Вашето мнение

    34 6 Отговор
    Вие вече загубихте

    11:43 27.02.2026

  • 3 Атина Палада

    10 38 Отговор
    Руската армия не е била по-слаба!

    Коментиран от #8, #12, #16, #22

    11:44 27.02.2026

  • 4 Ефектът на бумерангът

    45 8 Отговор
    Значи и загубата ще е ваша и ще плащате репарации, гниди мръсни.

    Коментиран от #55, #57

    11:44 27.02.2026

  • 5 604

    22 5 Отговор
    БГ само на старта ръсна 4-5 млд...

    Коментиран от #20

    11:44 27.02.2026

  • 6 Сталин

    33 6 Отговор
    Пролетта на 1943 Волина в западна Украйна е окупирана от немските войски и започва мащабни етнически чистки на полското население което живее в тази област.Тази престъпна акция е проведена не от нацистите ,а от украинските националисти които се стремят да очистят полското население от областта.Украинските националисти от ОУН(Организация на украинските националисти(бандеровци)) обкръжават полските села и започват масови убииства на поляци.Убивани са всички - жени ,деца,стари хора и бебета.Жертвите са били разстреляни,насечени на парчета с брадви,бременни жени са били изкормени,грабежи и палежи на домовете на тези поляци.
    А любимото занимание на бандеровците в тези изстъпления и геноцид срещу полското население е било да правят венец- венеца са го правили от малки деца ,като са ги нареждали около стеблото на дърво и са ги връзвали с тел около дървото и тези деца са били оставяни да умрат бавно и мъчително.
    Дори и немците били поразени и шокирани от садизма и извращенията на бандеровците които са изваждали очите на поляците ,разпаряли коремите и извършвали жестоки изтезания.
    Това събитие е известно като Волинското клане и според редица проучвания са убити между 50-60 000 поляци.
    Методите на тези убийства и изтезания които са правели бандеровците са били по жестоки и от Инквизицията от средните векове.
    -Изрязване корема на бременни жени и после се зашивали жива котка вътре
    -Изрязване на корема и напълване с камъни вътре и изхвърляне в реката
    -Обесване

    11:45 27.02.2026

  • 7 Трол

    23 6 Отговор
    Но загубата на Украйна ще бъде загуба само на Украйна.

    11:45 27.02.2026

  • 8 Мишел

    10 27 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    "Руски Z-блогъри - Русия е слаба и не може без промяна. Четири години война са чудовищно дълго и обезсърчително време. Тези резултати са крайно разочароващи и унизителни- за четири години загубихме страната си и сега живеем в друга, която все още се казва Русия, разположена на същото място, но... е различна страна". Тези думи са на Никита Третяков - един от т.нар. Z-военни кореспонденти, който е мобилизиран като десантчик в руските ВВС и участва във войната в Украйна. "Нашата страна е, преди всичко, образ, който пазим в главите и сърцата си, но няма нищо общо с това, което ни предствят и което е реално. Русия вече не може да съществува в този й вид, трябва фундаментална промяна. "

    11:45 27.02.2026

  • 9 БАНко

    23 5 Отговор
    НАТООООООВЦИ , ВАШАТА ВОЙНА СРЕЩУ РУСИЯ !!!

    11:45 27.02.2026

  • 10 Да бе, да

    12 5 Отговор
    "...ние сме лидер в предоставянето на помощ, ще бъдем лидер и във възстановяването на Украйна..."

    Коментиран от #23

    11:45 27.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пич

    29 6 Отговор
    А реалностите:
    - Като го натаковат на Украйна, ще го натаковат и на Полша !!! И на НАТО и ЕС ще го натаковат !!!

    11:46 27.02.2026

  • 14 парад

    22 4 Отговор
    И немците мечтаеха за арийски Рай.

    11:46 27.02.2026

  • 15 Отреазвяващ

    22 5 Отговор
    Така им говореше и Джонсън,вижте до къде стигна ситуацията.

    11:46 27.02.2026

  • 16 За това ли

    11 6 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Никой не я напада?

    11:46 27.02.2026

  • 17 Здравей

    15 4 Отговор
    Мокри сънища

    11:48 27.02.2026

  • 18 Айдеее...!

    17 5 Отговор
    И пановете,с наратива :
    ,,До последният Украинец...!"

    11:48 27.02.2026

  • 19 Резултата

    12 7 Отговор
    Полша пак ще е победена и ще се наложи Русия да я освобождава ,както през 1944-та...този път от евроатлантиците.

    Коментиран от #26, #30

    11:48 27.02.2026

  • 20 Така е

    5 12 Отговор

    До коментар #5 от "604":

    България печели много от тази война. Увеличили сме производството на снаряди и боеприпаси и печелим десетки милиарди евро.

    11:48 27.02.2026

  • 21 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    Естествено - то аз и без това за друго не ставам!

    11:49 27.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Нищо чудно

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Да бе, да":

    Поляците ще търсят възвращаемост на ,, инвестицията”…

    11:49 27.02.2026

  • 24 Баце ЕООД

    9 3 Отговор
    Айдеее -3,5млрд догодина в бюджета... "Ама те руснаците виновни" надали ще мине..

    11:50 27.02.2026

  • 25 БАНко

    15 5 Отговор
    НАТООООООВЦИ , ДОРИ НАРКОМАНА ЗЕЛЮ , КОЙТО 2022 ГОДИНА ОБЕЩА , ЧЕ СЛЕДВАЩОТО ЛЯТО ЩЕ Е НА ПЛАЖ В СЕВАСТОПОЛ , НЕ ПИТА ,,ЧИЙ Е КРИМ " !!! ПРЕДИ ЧЕТИРИ ГОДИНИ МУ ОТГОВОРИ ПРЕЗИДЕНТ РАДЕВ - РУСКИ !!!

    11:50 27.02.2026

  • 26 Механик

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Резултата":

    Ще ще ще ще ще ще ще ЩЕ!!!

    11:51 27.02.2026

  • 27 Мишел

    6 8 Отговор
    "Огромен руски химически завод е изгорял след удар с поне 20 дрона. В нощта на 27 февруари е поразен руския химически завод "Дорогобуж" в Смоленск. Седем души са загинали при атаката. Сред тях - петима служители на завода и двама членове на пожарната и спасителна служба на предприятието, като те са починали от отравяне с амоняк. Амонякът е изключително токсичен газ, който причинява отравяне и химически изгаряния на дихателните пътища. При атаката се е запалило и товарно съоръжение, съдържащо 70 тона амониев нитрат. "

    11:51 27.02.2026

  • 28 Григор

    14 5 Отговор
    "Победа на Украйна във войната ще бъде и победа на Полша"
    Ха-ха-ха-ха голям виц! На кое викате победа? На загубата на оставащите по-малко от 20% от Донбас ли? Или на загубата на Николаев и Одеса и отрязване на достъпа до Черно море?Ама още не е станало. Не е! Ама ще поживеем и ще видим. Да не се окаже после,че сме закъснели да подпишем навреме мирно споразумение и затова ще загубим много от територията си.

    Коментиран от #33, #34

    11:52 27.02.2026

  • 29 хиените

    7 5 Отговор
    и бандерите са от 1уй правени.

    11:52 27.02.2026

  • 30 Омазана ватенка

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "Резултата":

    Абе ти нали щеше да умиргаш за лева?

    11:53 27.02.2026

  • 31 Ганьо балкански

    10 4 Отговор
    Имам лоша новина за поляците! След като България е от страната на Украйна няма КЪ да стане тая работа! Ако искат да победят Русия трябва да изгоня от България от НАТО и да я вкарат в съюз с Русия иначе просто не е възможно! България винаги е от губещите и който иска да спечели просто трябва да я пробута за съюзник на противника!

    11:53 27.02.2026

  • 32 Ний ша Ва упрайм

    9 6 Отговор
    70% от панетата попитани чий е Крим отговарят - руски

    11:53 27.02.2026

  • 33 Питащ

    8 13 Отговор

    До коментар #28 от "Григор":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #36

    11:53 27.02.2026

  • 34 Копейка

    7 4 Отговор

    До коментар #28 от "Григор":

    А на нас тук какъв ни е кяра?

    Коментиран от #38

    11:54 27.02.2026

  • 35 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    7 9 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?





    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #42

    11:55 27.02.2026

  • 36 Да , така е

    12 3 Отговор

    До коментар #33 от "Питащ":

    Само че са 2 млн украинци и 160000 руснака . Тва са документирани те жертви . Миналата година загубите към август н ВСУ бяха 1 750 000 души . 1/10 ....според западни източници даже 1/20 е съотношението .
    Вчера се празненяха трупове . 1000 ВСУ / 35 РФ ....Показателно

    Коментиран от #39, #44

    11:57 27.02.2026

  • 37 ЗабеляЗЪЛ

    3 6 Отговор
    копейкитеМалоумни още не могат да запомнят цените в евро и затова ги лъжат в магазините.

    11:57 27.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Така е

    3 8 Отговор

    До коментар #36 от "Да , така е":

    Руската пропаганда има за цел глупаците.

    11:58 27.02.2026

  • 40 Тити на Кака

    6 3 Отговор
    Споко, и загубата на Украйна ще бъде победа за Полша, която след разпарчетосването на незалежнаята спокойно ще си прибере Волиния.

    11:58 27.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Тизе

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Си у ренфераския Рай! Там растат само моркови и краставици, а вас най ви е яд дека не расте цвекло, да го пробвате...

    12:00 27.02.2026

  • 43 Копейки,

    4 7 Отговор
    Вацев и де-бил И.Христов казаха,че Русия ще победи до месец,месец и половина
    Ама го казаха през 2022.

    12:00 27.02.2026

  • 44 Най-достоверни са данните

    2 8 Отговор

    До коментар #36 от "Да , така е":

    на ЦРУ, 1,3 млн. руснаци и 350хил. украинци / в това число обаче има и десетки хиляди цивилни рускоезични граждани от ДНР и ЛНР, които САЩ също ги брои като украинци/

    12:01 27.02.2026

  • 45 Полша

    6 3 Отговор
    с тоя фанатизъм е винаги губеща. Времето на Грюнвалд отдавна свърши. Тогава победихте с помоща на Руснаците, Литовци. Забравяте, когато ви разделиха на три части.

    12:02 27.02.2026

  • 46 ,,,,,,

    4 0 Отговор
    Жечпосполитие

    12:03 27.02.2026

  • 47 Копейки,

    2 4 Отговор
    Професор Стив Ханке и професор Дърдорой Насирийски казаха да отивате в Русия.

    12:05 27.02.2026

  • 48 БАНко

    4 2 Отговор
    ВЪПРОС ОТ ГЕРМАНСКИ ,,СТАНИ БОГАТ " --- КОЕ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ИМА НАЙ ГОЛЯМА ПЛОЩ - 1) ПЛАНЕТАТА ПЛУТОН ; 2) КАНАДА : 3 АВСТРАЛИЯ ; 4 ) РУСИЯ ...... ОТГОВОРЪТ - РУСИЯ - 17 500 000 КВАДРАТНИ КИЛОМЕТРА !!

    Коментиран от #56

    12:05 27.02.2026

  • 49 бай Иван

    4 1 Отговор
    Загуба на войната в Украйна ще бъде загуба и за Полша!

    12:05 27.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Вярвам на казаното от леля Ванга

    6 2 Отговор
    Русия ще е пиобедител.. Всичко друго е лъжа.

    12:09 27.02.2026

  • 52 12345

    5 3 Отговор
    Мдааа. Руснаците излезнаха много корави. Коалиция на желаещите от петдесетина държави, стотици милиарди в оръжие и пари, десетки пакети със санкции и Украйна не успява да победи.

    12:11 27.02.2026

  • 53 🤔🤔🤔🤔

    2 4 Отговор
    Там където е руснака е ДИКТАТУРА ,МРАКОБЕСИЕ ,БЕДНОСТ ,и НИЩЕТА. ТАЗИ БОЛЕСТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНА.

    Коментиран от #59

    12:14 27.02.2026

  • 54 БЪЛГАРИН 🇧🇬

    6 3 Отговор
    Едно 39 годишно момче от Варшава каза, че иска добри отношения,както със запада, така и с изтока. Каза още, че няма НИТО ЕДИН НЕГОВ ПОЗНАТ, който е готов да воюва с Русия.
    УМУВАЙТЕ ПРОДАЖНИЦИ.

    12:15 27.02.2026

  • 55 Шопо

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ефектът на бумерангът":

    Пътя към Берлн минава през Полша, след капитулацията на Украйна два ред на Полша.

    Коментиран от #60

    12:15 27.02.2026

  • 56 Това каква връзка има

    1 3 Отговор

    До коментар #48 от "БАНко":

    със статията. Територията няма никаква стойност и никакво значение. И Судан има по-голяма територия от Великобритания, обаче ...:)))) И САЩ и Китай имат по-малка територия от Русия, обаче....:))))

    12:16 27.02.2026

  • 57 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ефектът на бумерангът":

    Ще плащат единствено и само БЛАТНИТЕ ВАРВАРИ ЖИВЕЩИ В 10 ВЕК.

    12:16 27.02.2026

  • 58 МГАНЧЕВ

    3 2 Отговор
    Никаква заплаха няма да се увеличи за Полша.
    Украйна е изгубила вече войната, следователно и Полша е изгубила - по логиката на Шикорски.

    12:17 27.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Много е късно вече

    2 3 Отговор

    До коментар #55 от "Шопо":

    за капитулация. Русия пропусна момента, капитулацията трябваше да стане още февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на
    СВО, можеше Русия да има някаква изгода от тази операция. На този етап, каквото и да направи Русия, негативите са за нея. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. В момента Русия вреди най-много на себе си.

    12:19 27.02.2026

  • 61 Победа ...?

    2 0 Отговор
    Ха ха ха...
    Ми те дори и равенство не могат да постигнат бе...
    Стига с тея фантазии...
    Колкото продължава тая агония повече ще губят...
    Останаха само 4-5 глада от Донецка област и филмо за Всу е с мрачен край

    12:32 27.02.2026

  • 62 Смешник

    0 0 Отговор
    Малко ги е мачкал Хитлер и Бандера тия

    12:45 27.02.2026

