Полша: Унгария ни попречи да отворим един от преговорните клъстъри, демонизирайки Украйна

Полският външен министър Радослав Шикорски заяви, че Украйна заслужава статут на страна кандидат за ЕС, предвид смелостта ѝ пред лицето на руската агресия, но трябва да изпълни специфичните изисквания за присъединяване към блока, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

Шикорски снощи пристигна в Киев, за да отбележи четири години откакто Русия започна пълномащабното си война в Украйна. В разговор с репортери той каза, че „Украйна е спечелила статут на кандидат чрез своята смелост“.

„Започнахме преговори и също така искахме да отворим един от преговорните клъстъри по време на нашето [полско] председателство [на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2025 г.]“, каза Шикорски относно усилията за ускоряване на разширяването на ЕС с участието на Украйна.

„Унгария ни попречи да го направим, демонизирайки Украйна сред своя електорат, налагайки условия и изнудвайки я“, добави полският първи дипломат.

„Това няма да е лесен процес... особено след като Украйна, разбира се, трябва да изпълни всички условия“, посочи Шикорски.

Той заяви още, че Киев все още не е изпълнил напълно Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна и че все още има редица въпроси, но призна, че вече има области, в които тя е напълно съвместима с ЕС, като например енергетиката.