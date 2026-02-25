Новини
Свят »
Полша »
Полша: Унгария ни попречи да отворим един от преговорните клъстъри, демонизирайки Украйна
  Тема: Украйна

Полша: Унгария ни попречи да отворим един от преговорните клъстъри, демонизирайки Украйна

25 Февруари, 2026 08:37 1 567 42

  • украйна-
  • радослав шикорски-
  • русия-
  • полша-
  • ес-
  • унгария

Украйна заслужава място в ЕС, но трябва да изпълни условията, смята полският външен министър

Полша: Унгария ни попречи да отворим един от преговорните клъстъри, демонизирайки Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полският външен министър Радослав Шикорски заяви, че Украйна заслужава статут на страна кандидат за ЕС, предвид смелостта ѝ пред лицето на руската агресия, но трябва да изпълни специфичните изисквания за присъединяване към блока, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

Шикорски снощи пристигна в Киев, за да отбележи четири години откакто Русия започна пълномащабното си война в Украйна. В разговор с репортери той каза, че „Украйна е спечелила статут на кандидат чрез своята смелост“.

Още новини от Украйна

„Започнахме преговори и също така искахме да отворим един от преговорните клъстъри по време на нашето [полско] председателство [на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2025 г.]“, каза Шикорски относно усилията за ускоряване на разширяването на ЕС с участието на Украйна.

„Унгария ни попречи да го направим, демонизирайки Украйна сред своя електорат, налагайки условия и изнудвайки я“, добави полският първи дипломат.

„Това няма да е лесен процес... особено след като Украйна, разбира се, трябва да изпълни всички условия“, посочи Шикорски.

Той заяви още, че Киев все още не е изпълнил напълно Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна и че все още има редица въпроси, но призна, че вече има области, в които тя е напълно съвместима с ЕС, като например енергетиката.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 44 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    9 50 Отговор
    Украйна вече има пълна синхронизация с ЕС по въпросите за отбраната, енергетиката,социалната политика и борбата с корупцията.

    Коментиран от #3, #4, #11, #38

    08:41 25.02.2026

  • 2 преговорните клъстъри

    42 4 Отговор
    ............?преговорните клъстъри - а можете ли да пишете български

    Коментиран от #5

    08:41 25.02.2026

  • 3 Ъхъ

    46 5 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Остават въпросите за човешките права, религиозните свободи и още десетки други!

    Коментиран от #18, #19

    08:44 25.02.2026

  • 4 Въпрос

    51 3 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Затова ли нямат ток и парно и събират “ доброволци “ по автобусните спирки ?

    08:45 25.02.2026

  • 5 тва е като

    34 3 Отговор

    До коментар #2 от "преговорните клъстъри":

    ония аналнитетопчета ... ще им ги вкарват на украйна, едно по едно

    08:45 25.02.2026

  • 6 Боруна Лом

    53 4 Отговор
    ОРБАН Е НАЙ ТРЕЗВОМИСЛЕЩИЯТ ПОЛИТИК!

    08:45 25.02.2026

  • 7 жттгк

    43 3 Отговор
    Полски олио.го.ф.ре.ни

    08:46 25.02.2026

  • 8 Хахах

    48 3 Отговор
    ,,но призна, че вече има области, в които тя е напълно съвместима с ЕС, като например енергетиката".

    След толкова бомбене по нея и да е съвместима?Този анти реклама на ЕС прави с това изказване.

    Коментиран от #34

    08:47 25.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 павела митова

    28 4 Отговор
    ХАХАХ АВ ЕС...ТАКЪВ ВИЦ И ДР.БОЙЧЕТО НЕ МОЖЕ ДА ИЗМИСЛИ

    08:50 25.02.2026

  • 11 СТОЯН МИХАЛЕВ

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    БРАТЛЕ , ЯВНО И ТИ ДАВАШ

    08:52 25.02.2026

  • 12 руззззНаци

    5 30 Отговор
    Само след 2 месеца никой няма да помни мажарското циганне. От бугарските копеи пък дето дращят за путларан нищо не зависи и могат само да вият от злоба. аххахахаха

    08:52 25.02.2026

  • 13 венсеремос

    20 5 Отговор
    ТАНАТОС на Фашистка Бандеровска ОКРАИНА!!! ТАНАТОС на Наркомана Зелената еуглена/Зеленият наркоман.А, Полша да си припомниш Волинското клане от Бандерите Фашисти Окраинци през онова време! Полщша да не защитава преастъпници-фашисти краинци и наркмани.

    08:53 25.02.2026

  • 14 име

    23 3 Отговор
    Едно от най-важните условия за членство в ЕССР е страната кандидат да разрешила всимки териториални претенции със съседите си. Айде първо хова условие да изпълнят, пък после ще махат забраните за руски, български и унгарски език, после ще позволяват на други етноси да извъшват политическа дейност, да не репресират цъквата и т.н.

    08:58 25.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 калина/алена

    18 3 Отговор
    Всички фашисти бандери и Зелената еуглена на пангара.Танатос на фшистите бандери окраинци.А, нашите глупендери по Черноморието да изгонят бандерите/окраинци в Германия пре Мерц ,във Франция при Макрон и най-паче в СОЩ /съединени овчарски щати и в Чифу-;тл-.;ан-.;дия-там да ги хранят и обличат,а бандерите да мързелуват!Казах! Вън Фашагите-Окраинци-Бандери от Православна България!!!

    08:59 25.02.2026

  • 18 Оди у Русиа

    4 20 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъ":

    Човешки права да видиш.Нс вторият ден си в окопите.На третият ден украински дрон ти отнася празната кратуна..

    09:00 25.02.2026

  • 19 Търновец

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъ":

    Украйна по история и култура е нещо средно между втори Израел и реновираната Отоманска империя - и в миналото части от Южна Украйна и Крим бяха в Отоманската империя и конницата на Кримските Татари беше острие на агресията на Тюркяните срещу Виена през 1683 а там беше извършено клане на 25000 жени и деца. А по принцип Украйна има нужда от нова конституция защото - както и е България - повечето хора не могат да участвуват във вземането на решения за управление - корумпирана олигархична страна.

    Коментиран от #22

    09:01 25.02.2026

  • 20 Българин 🇧🇬

    24 3 Отговор
    По права на човека и религиозни свободи , след Майданския преврат 2014 , Украйна е в пъти по-зле от Турция - Не се разрешава на родителите да кръщават децата си с руски и български имена , а избират от списък с одобрени от пронатовският режим в Киев "украински" (изкривени руски) имена . Православната им църква бе забранена . 14 политически партии бяха забранени . Цивилни рускоезични , жени и деца бяха обстрелвани и осакатявани от фашизираните лумпени на Десен сектор и Азов .

    09:01 25.02.2026

  • 21 Механик

    1 14 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    09:01 25.02.2026

  • 22 Да бе , да !? 🤔

    12 1 Отговор

    До коментар #19 от "Търновец":

    На какво ще се опират новите правила в Украйна . Хунтата там съществува чрез репресиите , някои вече казани в коментар 20 ! . Ако укрорежимът спре репресиите , ще се разпадне .

    09:05 25.02.2026

  • 23 делон

    14 1 Отговор
    ВЪН от Православна България Фашистите Бандери,Окраинци! Нашите управители на хотели по Черноморието да изгонят Бандеровските Фашисти Окраинци.Да вървят в СОЩ/овчарските щати / и в Чифу-.;тландия при чиф-.;утите ,нали Зеленски е чиф-.;ут-какво прави в Павославна Русия! А ОКРАИНА е руска земя и ще си остане Руска Земя.За Путин! За Русия!!!

    09:06 25.02.2026

  • 24 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    1 12 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    Коментиран от #39

    09:07 25.02.2026

  • 25 Хе хе...

    12 0 Отговор
    Тия ще се хванат за косите помежду си накрая в спор за първото място в конкурса "най малко мозък и най голяма омраза към Русия".
    Циркаджии....

    09:08 25.02.2026

  • 26 Пинк

    0 17 Отговор
    Работата не е дали Украйна ще е член или не на ЕС. Може и да не стане. Проблемът е, че Унгария се държи като враг на ЕС и ЕС трябва да приеме мерки против подревната дейност. Суспендиране на членството или дори изключване.

    Коментиран от #32, #33, #36

    09:11 25.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Полша не е Сикорски, както

    13 0 Отговор
    сте написали в заглавието! Нито пък Туск, който назначи "Тенк Ю ЮеСеЙ", е избиран от полския народ!

    Но Сикорски е добър в бисерите:
    " но призна, че вече има области, в които тя е напълно съвместима с ЕС, като например енергетиката."

    Почти се задавих:):):)

    09:15 25.02.2026

  • 29 МАЧКАНЕТО НА БАНДЕРА...СИ

    8 0 Отговор
    Е ПРИНОС КЪМ ЧОВЕЧЕСТВОТО

    09:17 25.02.2026

  • 30 Западът вкара Украйна във война

    8 0 Отговор
    Най вероятно той ще я възстановява /ако остане нещо от нея/ . Дупе да ни е яко.

    Коментиран от #35

    09:19 25.02.2026

  • 31 123

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Копейкотрошач":

    Русофобдурак.

    09:20 25.02.2026

  • 32 ПО ТОЧНО

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Пинк":

    ВРАГ НА ТЪПАНАРИ ГРАЖДАНИ НА ЕС КАТО ТЕБЕ
    ЗА БЛАГОТО НА ЕС
    АЙДЕ ИДИ ДА ГО ЛИГАВИШ

    09:21 25.02.2026

  • 33 Пърпъл

    15 0 Отговор

    До коментар #26 от "Пинк":

    Унгарския народ и Орбан не са против ЕС, а против урсулите които съсипват Европа!
    Впрочем повечето хора от ЕС са на това мнение и процента им се увеличава ежедневно!

    09:24 25.02.2026

  • 34 Аоо

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хахах":

    Ами съвместима е. Нашата енергетика без да е бомбена, е на почти същото дередже. А и другите от ЕС скоро, с доставки на руски енергоносители ад чичо Дончо на петорни цени-ще догони украйнската скоро. Приготвяйте се да отваряте въглищните мини в ЕС и да печелите не като ягодоберачи, а като миньори.

    09:25 25.02.2026

  • 35 Аоо

    9 0 Отговор

    До коментар #30 от "Западът вкара Украйна във война":

    Никога западът не е възстановявал държава, освен своите. Западът само граби и лапа, като свърши лапането бягат и търсят други жертви. Но ние може и да участваме във възстановяването на Украйна, ако Америка ни харижат на Русия, но ако ни харижат на Турция-няма, не се притеснявай.

    09:30 25.02.2026

  • 36 Такъв е сценария

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Пинк":

    Унгария създава оправдание за мудните действия или бездействия на управляващите ЕС.Ерго - Унгария е лошата и е ,, виновна”, че останалите чиновници в ЕК само приказват,без да намират решение, било за оръжия, било за пари за Украйна.

    10:05 25.02.2026

  • 37 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Копейкотрошач":

    мишкар,ще гризнеш сапа!

    10:09 25.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":

    Знаем ,че си роден във факултето!😂Така ,че трай

    10:38 25.02.2026

  • 40 Поляците си приличат с помаците.

    2 0 Отговор
    На нашите помаци турците насилствено сменят вярата с мюсюлманска, за това Помак произлиза от Помъчен.
    На поляците немските рицари сменят религията с католическа.
    Имат двойствено поведение по всички въпроси

    10:43 25.02.2026

  • 41 Алкохолици

    2 0 Отговор
    Номер едно да отиват да се бият за покрайнината на РФ но ги е страх , палячовци .

    11:07 25.02.2026

  • 42 ,,,,,,

    1 0 Отговор
    През XIV и XV век днешните украински територии попадат под управлението на четири външни сили: Златната орда, Кримското ханство, Великото литовско княжество и Кралство Полша. Последните две се обединяват в Полско-литовската общност (Жечпосполита)

    11:09 25.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания