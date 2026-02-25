Полша: Унгария ни попречи да отворим един от преговорните клъстъри, демонизирайки Украйна

Полският външен министър Радослав Шикорски заяви, че Украйна заслужава статут на страна кандидат за ЕС, предвид смелостта ѝ пред лицето на руската агресия, но трябва да изпълни специфичните изисквания за присъединяване към блока, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.
Шикорски снощи пристигна в Киев, за да отбележи четири години откакто Русия започна пълномащабното си война в Украйна. В разговор с репортери той каза, че „Украйна е спечелила статут на кандидат чрез своята смелост“.
„Започнахме преговори и също така искахме да отворим един от преговорните клъстъри по време на нашето [полско] председателство [на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2025 г.]“, каза Шикорски относно усилията за ускоряване на разширяването на ЕС с участието на Украйна.
„Унгария ни попречи да го направим, демонизирайки Украйна сред своя електорат, налагайки условия и изнудвайки я“, добави полският първи дипломат.
„Това няма да е лесен процес... особено след като Украйна, разбира се, трябва да изпълни всички условия“, посочи Шикорски.
Той заяви още, че Киев все още не е изпълнил напълно Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна и че все още има редица въпроси, но призна, че вече има области, в които тя е напълно съвместима с ЕС, като например енергетиката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #3, #4, #11, #38
08:41 25.02.2026
2 преговорните клъстъри
Коментиран от #5
08:41 25.02.2026
3 Ъхъ
До коментар #1 от "Трол":Остават въпросите за човешките права, религиозните свободи и още десетки други!
Коментиран от #18, #19
08:44 25.02.2026
4 Въпрос
До коментар #1 от "Трол":Затова ли нямат ток и парно и събират “ доброволци “ по автобусните спирки ?
08:45 25.02.2026
5 тва е като
До коментар #2 от "преговорните клъстъри":ония аналнитетопчета ... ще им ги вкарват на украйна, едно по едно
08:45 25.02.2026
6 Боруна Лом
08:45 25.02.2026
7 жттгк
08:46 25.02.2026
8 Хахах
След толкова бомбене по нея и да е съвместима?Този анти реклама на ЕС прави с това изказване.
Коментиран от #34
08:47 25.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 павела митова
08:50 25.02.2026
11 СТОЯН МИХАЛЕВ
До коментар #1 от "Трол":БРАТЛЕ , ЯВНО И ТИ ДАВАШ
08:52 25.02.2026
12 руззззНаци
08:52 25.02.2026
13 венсеремос
08:53 25.02.2026
14 име
08:58 25.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 калина/алена
08:59 25.02.2026
18 Оди у Русиа
До коментар #3 от "Ъхъ":Човешки права да видиш.Нс вторият ден си в окопите.На третият ден украински дрон ти отнася празната кратуна..
09:00 25.02.2026
19 Търновец
До коментар #3 от "Ъхъ":Украйна по история и култура е нещо средно между втори Израел и реновираната Отоманска империя - и в миналото части от Южна Украйна и Крим бяха в Отоманската империя и конницата на Кримските Татари беше острие на агресията на Тюркяните срещу Виена през 1683 а там беше извършено клане на 25000 жени и деца. А по принцип Украйна има нужда от нова конституция защото - както и е България - повечето хора не могат да участвуват във вземането на решения за управление - корумпирана олигархична страна.
Коментиран от #22
09:01 25.02.2026
20 Българин 🇧🇬
09:01 25.02.2026
21 Механик
09:01 25.02.2026
22 Да бе , да !? 🤔
До коментар #19 от "Търновец":На какво ще се опират новите правила в Украйна . Хунтата там съществува чрез репресиите , някои вече казани в коментар 20 ! . Ако укрорежимът спре репресиите , ще се разпадне .
09:05 25.02.2026
23 делон
09:06 25.02.2026
24 Запада загина мож би почти сигурно скоро
Коментиран от #39
09:07 25.02.2026
25 Хе хе...
Циркаджии....
09:08 25.02.2026
26 Пинк
Коментиран от #32, #33, #36
09:11 25.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Полша не е Сикорски, както
Но Сикорски е добър в бисерите:
" но призна, че вече има области, в които тя е напълно съвместима с ЕС, като например енергетиката."
Почти се задавих:):):)
09:15 25.02.2026
29 МАЧКАНЕТО НА БАНДЕРА...СИ
09:17 25.02.2026
30 Западът вкара Украйна във война
Коментиран от #35
09:19 25.02.2026
31 123
До коментар #15 от "Копейкотрошач":Русофобдурак.
09:20 25.02.2026
32 ПО ТОЧНО
До коментар #26 от "Пинк":ВРАГ НА ТЪПАНАРИ ГРАЖДАНИ НА ЕС КАТО ТЕБЕ
ЗА БЛАГОТО НА ЕС
АЙДЕ ИДИ ДА ГО ЛИГАВИШ
09:21 25.02.2026
33 Пърпъл
До коментар #26 от "Пинк":Унгарския народ и Орбан не са против ЕС, а против урсулите които съсипват Европа!
Впрочем повечето хора от ЕС са на това мнение и процента им се увеличава ежедневно!
09:24 25.02.2026
34 Аоо
До коментар #8 от "Хахах":Ами съвместима е. Нашата енергетика без да е бомбена, е на почти същото дередже. А и другите от ЕС скоро, с доставки на руски енергоносители ад чичо Дончо на петорни цени-ще догони украйнската скоро. Приготвяйте се да отваряте въглищните мини в ЕС и да печелите не като ягодоберачи, а като миньори.
09:25 25.02.2026
35 Аоо
До коментар #30 от "Западът вкара Украйна във война":Никога западът не е възстановявал държава, освен своите. Западът само граби и лапа, като свърши лапането бягат и търсят други жертви. Но ние може и да участваме във възстановяването на Украйна, ако Америка ни харижат на Русия, но ако ни харижат на Турция-няма, не се притеснявай.
09:30 25.02.2026
36 Такъв е сценария
До коментар #26 от "Пинк":Унгария създава оправдание за мудните действия или бездействия на управляващите ЕС.Ерго - Унгария е лошата и е ,, виновна”, че останалите чиновници в ЕК само приказват,без да намират решение, било за оръжия, било за пари за Украйна.
10:05 25.02.2026
37 някой си
До коментар #15 от "Копейкотрошач":мишкар,ще гризнеш сапа!
10:09 25.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Хахаха
До коментар #24 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":Знаем ,че си роден във факултето!😂Така ,че трай
10:38 25.02.2026
40 Поляците си приличат с помаците.
На поляците немските рицари сменят религията с католическа.
Имат двойствено поведение по всички въпроси
10:43 25.02.2026
41 Алкохолици
11:07 25.02.2026
42 ,,,,,,
11:09 25.02.2026