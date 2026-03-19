Финландия за 9-и път е най-щастливата страна в света. На кое място е България?

19 Март, 2026 18:31 557 24

В списъка са включени 147 страни

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Световният доклад за щастието за 2026 г., публикуван от Центъра за изследване на благосъстоянието на Оксфордския университет, определя Финландия като най-щастливата страна в света за девета поредна година, а други скандинавски страни като Исландия, Дания, Швеция и Норвегия са в топ 10 на класацията, пише Асошиейтед прес. Според документа България заема 84-то място сред 147 страни.

Това е спад за нашата страна, която през предходните години е била на 81-во (2024) и дори 77-то място (2023).

Интензивната употреба на социални медии допринася за рязък спад в благосъстоянието сред младите хора, като ефектът е особено тревожен при момичетата тийнейджъри в англоговорящите страни и Западна Европа, сочи документът, цитиран от БТА.

Според него качеството на живота сред младите хора под 25-годишна възраст в САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия е спаднало значително през последното десетилетие, като ключов фактор за това са дългите часове, прекарани в преглеждане на социалните медии.

Ново попълнение в топ 5 на класацията е Коста Рика, която достига до четвъртото място от 23-то през 2023 г. Според доклада повишеното благосъстояние се дължи на семейните връзки и други социални отношения.

„Мислим, че това е заради качеството на техния социален живот и стабилността, на която в момента се радват“, казва Ян-Емануел де Нев, професор по икономика, който ръководи Центъра за изследване на благосъстоянието и е съредактор на Световния доклад за щастието.

„По-общо погледнато, в Латинска Америка има по-силни семейни връзки, силни социални отношения, високо ниво на социален капитал, както биха го нарекли социолозите, отколкото на други места“, добавя той.

Докладът сочи, че стабилното класиране на върха на Финландия и другите северноевропейски страни е свързано с комбинацията от богатство, неговото равномерно разпределение, наличието на социална държава, която защитава хората от рисковете от рецесия, както и очакваната продължителност на здравословен живот.

Както и в предишните години, страните в или близо до зоните на големи конфликти остават на дъното на списъка. Афганистан е класиран като най-нещастната страна, следван от Сиера Леоне и Малави в Африка.

Класацията е на база отговори, дадени от около 100 000 души в 140 страни и територии, от които е било поискано да оценят живота си. Проучването е направено в партньорство с аналитици от „Галъп“ и Мрежата за развитие на устойчиви решения към ООН.

В повечето страни всяка година е осъществяван контакт по телефона или лично с 1000 души. Респондентите са помолени да оценят живота си по скалата от едно до десет. Сред младите хора под 25-годишна възраст в англоговорящите страни и Западна Европа оценката е спаднала с почти един пункт през последното десетилетие.

Според доклада негативната връзка между благосъстоянието и интензивната употреба на социални медии е особено тревожна сред момичетата тийнейджъри. Например 15-годишните момичета, които използват социални медии в продължение на пет часа или повече, са посочили спад в удовлетворението си от живота в сравнение с други, които ги ползват по-малко.

Младите хора, които използват социалните медии по-малко от един час на ден, отчитат най-високи нива на благосъстояние, сочат учените – по-високи, отколкото при тези, които не ги използват изобщо. Но подрастващите, според оценки, прекарват приблизително средно по 2,5 часа на ден в социалните медии.

„Ясно е, че трябва да направим колкото е възможно повече, за да върнем „социалното“ в социалните медии“, казва Де Нев.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 1 Тия

    2 0 Отговор
    Не се трезнат, бате! Финландска водка - кръъък...

    Коментиран от #13

    18:34 19.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Ексклузивно!ЕС влезе официално във войната срещу Иран.Търсете си скривалища.

    18:36 19.03.2026

  • 3 Пич

    0 3 Отговор
    Защо сме толкова надолу?! Защото българите са вайкачи и мрънкачи, на които всичко им е криво, защото живеят с мисълта, че някой им е длъжен!!! Всъщност, България е страхотно място за живеене!!!

    Коментиран от #8, #14

    18:36 19.03.2026

  • 4 демек на тиква и заблудени преизбиратели

    1 1 Отговор
    България заема 84-то място сред 147 страни
    в втората половина

    18:37 19.03.2026

  • 5 123

    5 1 Отговор
    За да е щастлив човек в този луд, нехуманен и материалистичен свят трябва да е пълен дебил.

    18:37 19.03.2026

  • 6 Хехе

    0 0 Отговор
    Там може и да са щастливи,но само тук се живее с кеф по моите правила.

    18:37 19.03.2026

  • 7 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Интересно, най-щастливите в света живеят в страната с най-много самоубийства на глава от населението в ЕС?

    Коментиран от #18

    18:38 19.03.2026

  • 8 страхотно място за живеене

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    за чекмеджари общ поръчкари шуробаджанаци
    бръмбари калинки парашутисти кифли реститути
    проститути

    Коментиран от #9

    18:39 19.03.2026

  • 9 Пич

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "страхотно място за живеене":

    Не ! За зараждащата се средна класа! Макар и не толкова видимо , вече има много хора които по почтен начин изкарват парите си, и живеят много по добре, отколкото някои, избягали "на запад"!

    Коментиран от #16

    18:44 19.03.2026

  • 10 Пълни

    2 0 Отговор
    Глупости, точно обратното е! Финландия е на първо място в света по самоубийства и алкохолизъм от депресия, студ и мрак! Не вярвайте на долната евроатлантическа пропаганда и фалшива дезинформация!!!

    18:46 19.03.2026

  • 11 Урсула ке падне

    0 1 Отговор
    до дни ! и фсички ще сме щастливи ?

    18:50 19.03.2026

  • 12 Циник

    2 0 Отговор
    Не вярвам особено на тези класации. Хората в Северна Европа са доволни и живеят сравнително добре, но никога не съм оставал с впечатлението, че са особено щастливи. Повечето са мрачни, с лека депресия и с объркано поведение. Фините, особено, в мнозинство са темерути-алкохолици. Маса хора познавам, живели по онея места и всички с лек ужас говорят за времето, прекарано там. Опитайте се да прочетете някоя книга от техен автор и ще се депресирате моментално. Спокойствието и охолството не винаги са равносилни на щастие. А сега с милионите емигранти вече и това го няма. С други думи, седете си у Българско и си глейте кефа :)

    18:51 19.03.2026

  • 13 Хаген Дас

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тия":

    Ами като не им се съмва!

    18:52 19.03.2026

  • 14 Ъъъъ не!

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Не вярвай на глупостите публикувани тук! Финландия е на едно от първите места по самоубийства! Това от много щастие ли е?

    18:54 19.03.2026

  • 15 Промоция на банани

    1 0 Отговор
    Както обикновено бг е на нивото на централна Африка и латинска Америка, еврозоната е само за заблуда.

    Коментиран от #17

    18:59 19.03.2026

  • 16 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Пич, толкова си скаран с реалността, че нз дали да си губя времето да ти обяснявам защо не си прав!

    Ще те оставя сам да научиш за случващото се около теб, по трудния начин!
    Щото такива като теб (витаещите в облаците), разбирате от реалността само по трудния начин!

    19:02 19.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Щастливи кококошки

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    И тука самоубийствата по хижите вече заочнаха да вземат застрашителни размери. Това не е основния критерий в такива проучвания.

    19:03 19.03.2026

  • 19 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    На дебилите сензорите за реалността са изгорели и това ще си проличи след известно време

    19:04 19.03.2026

  • 20 404

    0 0 Отговор
    уБаво че НАТО ги пази и астмата е вродена и печелят медали на зимните олимпиади

    19:06 19.03.2026

  • 21 Ъхъ!!!

    0 0 Отговор
    България беше страна преди двамата абдоминални "политици" да я завладеят! Сега е кочина. Ако искате отново да имате държава излезте и гласувайте с номер 7!!!

    19:09 19.03.2026

  • 22 ВВП

    0 0 Отговор
    Напротив .Обратно е .Да се опитат да ги ощастлевят.Тия са умели от скръб и мизерия ..

    19:09 19.03.2026

  • 23 Барбалей

    1 0 Отговор
    България я няма в списъка

    19:10 19.03.2026

  • 24 оня с коня

    0 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    19:11 19.03.2026