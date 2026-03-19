Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви днес, че целите на Съединените щати във войната срещу Иран не са се променили от началото на ударите срещу Ислямската република на 28 февруари, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Според Пентагона досега САЩ са нанесли удари по 7000 цели на територията на Иран и са поразили над 40 ирански кораба за поставяне на мини и 11 подводници.

„Нашите цели, определени директно от нашия президент (Доналд Тръмп), който поставя Америка на първо място, остават точно същите, каквито бяха от първия ден“, заяви Хегсет пред репортерите. „Това не са целите на медиите, не са целите на Иран, не са нови цели. Нашите цели – непроменени, в правилната посока и по план“.

Той използва няколко минути от встъпителното си изявление, за да критикува медиите, отбелязва Ройтерс. Хегсет подчерта, че целите остават унищожаването на иранските ракетни установки, както и на отбранителната индустриална база и военноморските сили на страната, и да не се позволи на Иран да придобие ядрено оръжие.

На същия брифинг генерал Дан Кейн, председателят на Съвета на началник-щабовете на САЩ, заяви, че американските въоръжени сили са на път да постигнат целите си, като нанасят удари все по-дълбоко на иранска територия с всеки изминал ден.

Пентагонът иска допълнителни средства в размер на 200 милиарда долара за войната с Иран, съобщи високопоставен представител на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес, пише БТА.

Той каза, че Министерството на войната е изпратило искането до Белия дом. Това е изключително голяма сума и се добавя към допълнителното финансиране, което Пентагонът вече получи миналата година в рамките на големия законопроект на Тръмп за данъчни облекчения, отбелязва АП. Конгресът се подготвя за ново искане за разходи, но не е ясно дали Белият дом е предавал искането за разглеждане. Не е ясно дали искането ще получи подкрепа.

За първи път за новата молба за финансиране съобщи вестник "Вашингтон пост". Попитан за сумата на пресконференция днес, министърът на войната Пийт Хегсет не потвърди директно числото, като заяви, че то може да се промени. Той обаче каза: "Отново ще се обърнем към Конгреса и нашите хора там, за да се уверим, че разполагаме с необходимото финансиране."

"Нужни са пари, за да се убиват лошите", каза Хегсет.

Иран разполага все още с определени запаси от ракети, заяви председателят на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили генерал Дан Кейн на съвместна пресконференция с министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, предаде Ройтерс.

До изказването се стигна на 20-ия ден от войната в Близкия изток. "Те влязоха в тази война с доста големи запаси от оръжия", каза пред журналисти генералът.

На същата пресконференция Кейн посочи, че американските въоръжени сили остават фокусирани върху постигането на целите си и че САЩ нанасят удари все по-дълбоко в иранска територия с всеки изминал ден.

Генералът допълни, че САЩ нанасят удари и срещу свързани с Иран милиции в Ирак. "Хеликоптери AH-64 "Апачи" нанасят удари срещу свързани с Иран милиции, за да гарантират, че ще неутрализираме всякакви заплахи в Ирак срещу войските и интересите на САЩ", каза Кейн.