САЩ са нанесли удари по 7000 цели на територията на Иран

19 Март, 2026 16:08 1 678 73

Иран все още разполага с определени запаси от ракети, заявиха Съединените щати

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви днес, че целите на Съединените щати във войната срещу Иран не са се променили от началото на ударите срещу Ислямската република на 28 февруари, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Според Пентагона досега САЩ са нанесли удари по 7000 цели на територията на Иран и са поразили над 40 ирански кораба за поставяне на мини и 11 подводници.

„Нашите цели, определени директно от нашия президент (Доналд Тръмп), който поставя Америка на първо място, остават точно същите, каквито бяха от първия ден“, заяви Хегсет пред репортерите. „Това не са целите на медиите, не са целите на Иран, не са нови цели. Нашите цели – непроменени, в правилната посока и по план“.

Той използва няколко минути от встъпителното си изявление, за да критикува медиите, отбелязва Ройтерс. Хегсет подчерта, че целите остават унищожаването на иранските ракетни установки, както и на отбранителната индустриална база и военноморските сили на страната, и да не се позволи на Иран да придобие ядрено оръжие.

На същия брифинг генерал Дан Кейн, председателят на Съвета на началник-щабовете на САЩ, заяви, че американските въоръжени сили са на път да постигнат целите си, като нанасят удари все по-дълбоко на иранска територия с всеки изминал ден.

Пентагонът иска допълнителни средства в размер на 200 милиарда долара за войната с Иран, съобщи високопоставен представител на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес, пише БТА.

Той каза, че Министерството на войната е изпратило искането до Белия дом. Това е изключително голяма сума и се добавя към допълнителното финансиране, което Пентагонът вече получи миналата година в рамките на големия законопроект на Тръмп за данъчни облекчения, отбелязва АП. Конгресът се подготвя за ново искане за разходи, но не е ясно дали Белият дом е предавал искането за разглеждане. Не е ясно дали искането ще получи подкрепа.

За първи път за новата молба за финансиране съобщи вестник "Вашингтон пост". Попитан за сумата на пресконференция днес, министърът на войната Пийт Хегсет не потвърди директно числото, като заяви, че то може да се промени. Той обаче каза: "Отново ще се обърнем към Конгреса и нашите хора там, за да се уверим, че разполагаме с необходимото финансиране."

"Нужни са пари, за да се убиват лошите", каза Хегсет.

Иран разполага все още с определени запаси от ракети, заяви председателят на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили генерал Дан Кейн на съвместна пресконференция с министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, предаде Ройтерс.

До изказването се стигна на 20-ия ден от войната в Близкия изток. "Те влязоха в тази война с доста големи запаси от оръжия", каза пред журналисти генералът.

На същата пресконференция Кейн посочи, че американските въоръжени сили остават фокусирани върху постигането на целите си и че САЩ нанасят удари все по-дълбоко в иранска територия с всеки изминал ден.

Генералът допълни, че САЩ нанасят удари и срещу свързани с Иран милиции в Ирак. "Хеликоптери AH-64 "Апачи" нанасят удари срещу свързани с Иран милиции, за да гарантират, че ще неутрализираме всякакви заплахи в Ирак срещу войските и интересите на САЩ", каза Кейн.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Край

    30 3 Отговор
    Добре броите ама ... през пролива не смеете да минете.

    16:10 19.03.2026

  • 2 Горски

    31 3 Отговор
    Тръмп започна тази авантюра под натиска на еврейското лоби и донякъде опиянен от акцията във Венецуела. Представяше си войната като технологичен военен конфликт където САЩ и Израел имат предимство. Надяваше се след ударите по военната инфраструктура и с убийствата на лидерите да предизвика вътрешен бунт и смяна на режима. Не очакваше обаче, че Иран ще отговори с удари по енергийната инфраструктура на региона и ще предизвика енергиен колапс от световен мащаб. Това може да коства главата на Тръмп и Нетаняху. Затова Тръмп се мъчи да се измъкне, но не може да признае че е победен. Живеем в най-опасното време от Карибската криза насам. Светът е заложник на комбинация от военни амбиции, политическо изнудване и икономическо отчаяние. По разни изчисления, Америка харчи около 14750 долара всяка секунда за войната. С тенденция да се увеличава всеки ден. А сега познайте кой ще плаща фактурата? Познахте - всички ние.

    Коментиран от #12, #14

    16:10 19.03.2026

  • 3 каква прекрасна статия

    22 4 Отговор
    специално за розавите пингвини ще се намокрят от радост

    Коментиран от #17

    16:11 19.03.2026

  • 4 България

    28 4 Отговор
    САЩ И ИЗРАЕЛ СА ТЕРОРИСТИ?

    16:11 19.03.2026

  • 5 хаха

    15 1 Отговор
    "хегсет" да се чете "кегсбрет"

    16:11 19.03.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 1 Отговор
    😀😀😀
    Целите им оставали непроменени❗
    А ги променят през ден❗

    16:12 19.03.2026

  • 7 МНОГО БЕ

    19 2 Отговор
    7 000 ЗА ДВЕ СЕДМИЦИ , ЗА 20-70 000 ХИЛЯДИ , ЗА 200-700 000 ХИЛЯДИ ЗА .....АМИ КАТО СВЪРШАТ ТРЯБВА НЯКЪДЕ ДРУГАДЕ ДА ПРОДЪЛЖАТ

    16:13 19.03.2026

  • 8 Пич

    23 3 Отговор
    Няма да вярвам на глупости, на които не вярват и американците в САЩ !!! Ако са ударили 7000 цели, трябва да са изстреляни над 14000 бомби и ракети, защото Иран сваля повече от половината!!! Говедарите нямат такива количества в региона или на избягалите самолетоносачи, нито може физически да изстреля или хвърля по над хиляда ракети и бомби за денонощие!!!

    16:14 19.03.2026

  • 9 604

    22 3 Отговор
    Идат като тигри бягът като офци! Що е то?

    Коментиран от #47

    16:14 19.03.2026

  • 10 сащисано янки

    20 2 Отговор
    Днес ще стреляме по други дюни, че под предишните 7000 нямаше нищо.
    Бадева гърмяхме с ракетите.

    16:14 19.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 маке

    19 11 Отговор

    До коментар #2 от "Горски":

    Колко предвидлив е бил Хитлер навремето...

    Коментиран от #20, #26

    16:16 19.03.2026

  • 13 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    11 14 Отговор
    Навряхме аятоласите в пещерите. Пращам ИНДИАНЦИ да ги извадят от там...

    Коментиран от #28

    16:16 19.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хипотетично

    13 2 Отговор
    💲Хегсет подчерта, че целите остават унищожаването на иранските ракетни установки, както и на отбранителната индустриална база и военноморските сили на страната, и да не се позволи на Иран да придобие ядрено оръжие.💲
    Целите се променят в диапазон от възможности и в интервал от време.

    16:16 19.03.2026

  • 16 Хаген Дас

    19 2 Отговор
    Министерството на войната е изпратило искането до Белия дом.Колко са миролюбиви имат си и министерство на войната, освен на отбраната!

    16:17 19.03.2026

  • 17 центаджия на хранилка

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "каква прекрасна статия":

    моля моля приятел търся си нова работа че фалирах вече

    галя каза че нямало пари в посолството да бъркаме в контейнерите тия дни после пак щяло да има ама по късно

    16:17 19.03.2026

  • 18 Форд

    14 1 Отговор
    За каква демокрация,още плямпате.За какви фекални ценности.

    16:18 19.03.2026

  • 19 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    3 23 Отговор
    Това е идеално място за тестване на щатските ВМС.

    Коментиран от #30, #33

    16:18 19.03.2026

  • 20 Газчорапи

    3 13 Отговор

    До коментар #12 от "маке":

    И правеха истински сапун,без консерванти.

    16:20 19.03.2026

  • 21 Адмирал

    10 10 Отговор
    Браво на САЩ и Израел! Още толкова ще са нужни...

    16:23 19.03.2026

  • 22 ухльоф

    13 0 Отговор
    Браво, значи победихте! Хайде сега се кротвайте и спирайте това безумие!

    16:25 19.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Горски

    2 7 Отговор
    Ей с виркаджия, да го д ухаш ти и цялата ти рода!

    16:28 19.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Горски

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "маке":

    Малко по свързано можеш ли да кажеш, че не ти се разбира нищо.

    16:30 19.03.2026

  • 27 Ами

    9 3 Отговор
    Добре е, че САЩ не са в обсега на иранските ракети.
    Защото освен "Бум-бум Тел Авив" щеше да има и "Бум-бум Ю Ес Ей" :)

    16:31 19.03.2026

  • 28 тъй ли...

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Прати самолетоносачите, ако ти стиска.

    16:32 19.03.2026

  • 29 Роден в НРБ

    7 5 Отговор
    7000 цирки да им излязат

    16:33 19.03.2026

  • 30 тъй ли...

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    В момента щатските ВМС си мачкат прането край Крит, че са го пооцапали като наближили Иран.

    Коментиран от #32

    16:34 19.03.2026

  • 31 Така де

    4 2 Отговор
    Тия колкото повече ги бомбиш, толкова повече скачат....бързат да идат при създателя си.

    16:35 19.03.2026

  • 32 Лошо нема

    3 5 Отговор

    До коментар #30 от "тъй ли...":

    Мачкат си прането, ама мачкат и аятоласите, като прането.

    16:37 19.03.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 4 Отговор

    До коментар #19 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    И резултатите са......
    ДВА самолетоБЕГАЧА от района,
    ДУЗИНА безпилотни ЖЪТВАРИ приземени на части,
    Единственото ВСЕВИЖДАЩО ОКО е извадено,
    ШЕСТ самолетаСиСтерни са само пробити Систерни
    Ама тестовете продължават викаш🤠

    Коментиран от #41

    16:41 19.03.2026

  • 34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор
    Поразили са 40 кораба от които 38 лодки. хахаха

    16:43 19.03.2026

  • 35 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Съсипаха на хората рисунките на самолети и хеликоптери

    16:45 19.03.2026

  • 36 Риж клоун

    4 2 Отговор
    Въй....и победа не можем да обявим.Потрошиха ни от бой.

    16:46 19.03.2026

  • 37 Баце ЕООД

    3 1 Отговор
    Какви цели? Кви 5левро.. Хикс Игрек няма никаква идея какво става.

    16:47 19.03.2026

  • 38 Тома

    5 3 Отговор
    Още от първия ден целите на краварите и юдеите са училища и болници

    16:47 19.03.2026

  • 39 САЩ И ИЗРАЕЛ

    4 6 Отговор
    разрушават военните и ядрени способности на Иран систематично.
    Въпросът е дали ще спрат до тук?
    Ако решат да продължат с инфраструктурата, войната ще се удължи с малко!
    Но в никакъв случай няма да се повтори 5 годишната осерация на Пуся.

    Коментиран от #44

    16:51 19.03.2026

  • 40 ИВАН

    0 4 Отговор
    Кеф, сега ще ни се натресат милиони от тая гмеж и смрад, и кой ще ги храни и обгрижва, познайте ... благодарение на нашите амер. приятели, хахаха ...

    16:52 19.03.2026

  • 41 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нищо не казваш за сриването на Аятоласите....що така.

    Коментиран от #57, #58

    16:52 19.03.2026

  • 42 Аятоласите

    1 3 Отговор
    Са ЧАО, да се готви Куба, Северно корейското кюфте, а патом…..

    16:52 19.03.2026

  • 43 Иран

    4 3 Отговор
    все повече заприличва на разграден двор.
    Няма армия, няма авиация, няма флот, няма ПВО.

    И АЯТОЛАХ НЯМА!

    Коментиран от #45

    16:53 19.03.2026

  • 44 Като приключат

    3 4 Отговор

    До коментар #39 от "САЩ И ИЗРАЕЛ":

    с Иран, света ще отдъхне за десетина години. След това пак, че брадатите нямат спирка.

    16:53 19.03.2026

  • 45 Това да им е!

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Иран":

    И акъл нямат, колега. Срещу целия свят са готови да тръгнат.

    16:54 19.03.2026

  • 46 Само дето

    9 1 Отговор
    Пийт Хегсет не е "американският министър на отбраната" а на войната но това са подробности нали? И страшна гордост ще да е "7000 цели" да поразиш на територията на суверенна държава като ясно съзнаваш че извършваш военни престъпления и престъпления срещу човечеството нали? ...а ООН-то спи и търпи шепа олигофренясали нищожества да рушат света и правото

    Коментиран от #50

    16:55 19.03.2026

  • 47 Персийците

    1 6 Отговор

    До коментар #9 от "604":

    ще са, май!
    Голем го вадеха, а сего в техеранските дупки.

    16:56 19.03.2026

  • 48 Делта Форс

    1 3 Отговор
    Ще вадят Путин от бункера като червей из буца… ха ха ха

    16:57 19.03.2026

  • 49 ЧУдесно

    2 0 Отговор
    Браво на Тръмп! Още една атака и гейм овър - Израел е спасен, иранския народ е освободен, край на тиранията и розови понита припкат по дъгата! Алилуйя! Нъл тъй?

    16:57 19.03.2026

  • 50 Няма как

    1 4 Отговор

    До коментар #46 от "Само дето":

    Така ще бъде. Достатъчен е Путин с атома. И още един невме.няем има в Сев.Корея,ама и на него ще му дойде времето.

    16:58 19.03.2026

  • 51 Новото относно престъпленията на САЩ

    3 0 Отговор
    Са на края на статията естествено. ( Генералът допълни, че САЩ нанасят удари и срещу свързани с Иран милиции в Ирак. "Хеликоптери AH-64 "Апачи" нанасят удари срещу свързани с Иран милиции, за да гарантират, че ще неутрализираме всякакви заплахи в Ирак срещу войските и интересите на САЩ", каза Кейн.)......

    16:59 19.03.2026

  • 52 Фъргай атома бай Дончо!

    0 5 Отговор
    Атома!

    16:59 19.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 А МОЧАТА?

    1 2 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #56

    17:02 19.03.2026

  • 55 Колко мръсна сган са САЩ нали ?

    3 0 Отговор
    САЩ нанасят удари и в Ирак ! .... Впрочем още миналият август трябваше да са го напуснали на 100% но за тази пасмина нацистка договори няма ....

    Коментиран от #59

    17:04 19.03.2026

  • 56 Утре по пладне

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "А МОЧАТА?":

    почват да го лЕпят!

    17:05 19.03.2026

  • 57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    Ами коментарът ти е за САШтинските тренировки в Иран❗
    Или си забравил🤔

    Коментиран от #61

    17:05 19.03.2026

  • 58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    Ти да не би да си писал за ОНЯ С ШЕСТТЕ ПРЪСТА❗

    Коментиран от #62

    17:07 19.03.2026

  • 59 Нали?

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Колко мръсна сган са САЩ нали ?":

    Питаш или ни убеждаваш? Щото целокупния български наарод не е съгласен с теб. Според проучване - 97 %.

    Коментиран от #63, #64, #66, #67

    17:07 19.03.2026

  • 60 Демократ от САЩ

    2 0 Отговор
    Колко струват тези 7000 удара?

    Колко ще ми вдигнат данъците заради тези бебешки игрички на президента Доналд Скруч.

    17:09 19.03.2026

  • 61 Така де

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    С тия тренировки САЩ завряха аятоласите в пещерите, станаха набързо картици.

    Коментиран от #65

    17:10 19.03.2026

  • 62 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тоя с "шесте" пръста си пие кафето и бомби ...Иран, до откат.

    17:11 19.03.2026

  • 63 А имаш ли нужда от убеждаване ?

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Нали?":

    Съвместната американско-израелска офанзива срещу Иран, която започна в ранните часове на 28 февруари, представлява престъпен военен акт, извършен в грубо нарушение на Конституцията на Съединените щати и международното право. Първият ѝ акт беше убийството на иранския държавен глава аятолах Али Хаменей и други висши държавни служители. Тази атака няма никакво правно оправдание. Не е поискано или дадено разрешение от Конгреса на Съединените щати, както се изисква от член I, раздел 8 от Конституцията. Никаква резолюция на Съвета за сигурност на ООН не е разрешавала употребата на сила. Офанзивата беше започната, докато преговарящите между САЩ и Иран все още бяха ангажирани в преговори под егидата на Оман, които приключиха два дни по-рано в Женева. Атаката срещу Иран съответства точно на това, което беше описано по време на Нюрнбергските процеси от 1945-1946 г. като „престъпление срещу мира“ – „върховното международно престъпление, което се различава от другите военни престъпления само по това, че съдържа в себе си натрупаното зло на цялото“.

    17:17 19.03.2026

  • 64 А имаш ли нужда от убеждаване ?

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Нали?":

    2. Войната започна само две седмици след като държавният секретар Марко Рубио използва Мюнхенската конференция по сигурността на 14 февруари 2026 г., за да представи програма за хищничество и господство като цивилизаторска мисия. Той призова Европа да се освободи от „вината и срама“ си по отношение на империите и открито оплака упадъка на „великите западни империи“ – тоест самия колониален ред, изграден върху грабежи, репресии и кланета. Тази реторика на имперската носталгия беше последвана от конкретни действия: крилати ракети, въздушни удари и бомбардировки на ирански градове, потвърждавайки, че дискурсът за „цивилизация“ е просто обичайният лъжлив претекст за варварство.

    17:18 19.03.2026

  • 65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Така де":

    Ама ти не само НИК нямаш🤔
    Какво е това кАртица 🤔
    Нещо между КАТЕРИЦА и КЪРТИЦА ли🤔

    17:20 19.03.2026

  • 66 А имаш ли нужда от убеждаване ?

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Нали?":

    3. Бомбардировките над Иран са престъпление – срещу народа и срещу цивилизацията. Когато ударите се изсипват върху градове като Кум ​​и Исфахан, целта не е просто „инфраструктура“, а интелектуалното, културното и социалното наследство на едно историческо общество. Свеждането на нация от 90 милиона души до координати и лозунги за „смяна на режима“ е езикът на империалистическото варварство. В Съединените щати и по света работниците трябва да се противопоставят на това нападение, да поискат незабавно прекратяване на атаките и да отхвърлят нормализирането на кланетата и културното унищожение като инструменти на политиката.

    17:20 19.03.2026

  • 67 А имаш ли нужда от убеждаване ?

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Нали?":

    4. Широко прието е, дори в капиталистическите медии, че Съединените щати не са били изправени пред заплаха от Иран. Всъщност самият Тръмп, след Дванадесетдневната война от юни 2025 г. - по време на която Съединените щати удариха три ирански ядрени съоръжения с най-мощните конвенционални боеприпаси в арсенала си - заяви, че ядреният капацитет на Иран е „унищожен“. Той повтори това твърдение в обръщението си за състоянието на Съюза на 24 февруари 2026 г. Твърдението му четири дни по-късно, че Иран представлява „непосредствена заплаха“ за Съединените щати, беше пряко опровергано от оценка от 2025 г. на Агенцията за военно разузнаване, която заключи, че Иран все още е на години, ако не и на десетилетие, от разработването на междуконтинентален балистичен ракетен капацитет. Два източника от разузнаването съобщиха на CNN, че твърдението на Тръмп не е подкрепено от никакви разузнавателни данни. Дори представителят Джим Хаймс, най-високопоставеният демократичен член на Комисията по разузнаване на Камарата на представителите, заяви след като беше информиран: „Не сме чули валидна причина, оправдаваща започването на нова война в Близкия изток.“

    17:22 19.03.2026

  • 68 Механик

    1 0 Отговор
    Вижте позьорите на снимката какви чупки са направили!
    Само пози от тия. След козарите и хутите и тия чалми ги биха та не могат да с и намерят място.
    45 години САЩ строят военни бази в Близкия и Среден Изток. Маса пара, маса техника наляха там, а чаршафите за една седмица направиха от тия бази пепелища. А персоналът им си замина за САЩ в ламаринени кутии.
    п.п.
    Абе, де са самолетоносачите бе?

    Коментиран от #70, #71

    17:28 19.03.2026

  • 69 малко са

    1 0 Отговор
    Ха дано станат над 70 000

    17:31 19.03.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Механик":

    тебе сигурно като наритат в 3@дник@ от бой обясняваш - ма само как им изцапах обувките с л@йн@т@ ми

    17:33 19.03.2026

  • 72 Слуги на тинята

    0 0 Отговор
    Болно квичане и църкане от продажни и супер неумни блатни подлоги,благинаааааа !!!!

    17:34 19.03.2026

  • 73 С бой, без бой

    0 0 Отговор
    Щатите и Израел ще постигнат премахване на режима. Тази война е чакана с десетелетия, ето дойде. Шансът на Иран и света е демонтаж на теократичното управление. Днес Иран е копие на Ислямска държава парексаланс, тъй че развитие ще има

    17:35 19.03.2026