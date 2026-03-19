Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви днес, че целите на Съединените щати във войната срещу Иран не са се променили от началото на ударите срещу Ислямската република на 28 февруари, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Според Пентагона досега САЩ са нанесли удари по 7000 цели на територията на Иран и са поразили над 40 ирански кораба за поставяне на мини и 11 подводници.
„Нашите цели, определени директно от нашия президент (Доналд Тръмп), който поставя Америка на първо място, остават точно същите, каквито бяха от първия ден“, заяви Хегсет пред репортерите. „Това не са целите на медиите, не са целите на Иран, не са нови цели. Нашите цели – непроменени, в правилната посока и по план“.
Той използва няколко минути от встъпителното си изявление, за да критикува медиите, отбелязва Ройтерс. Хегсет подчерта, че целите остават унищожаването на иранските ракетни установки, както и на отбранителната индустриална база и военноморските сили на страната, и да не се позволи на Иран да придобие ядрено оръжие.
На същия брифинг генерал Дан Кейн, председателят на Съвета на началник-щабовете на САЩ, заяви, че американските въоръжени сили са на път да постигнат целите си, като нанасят удари все по-дълбоко на иранска територия с всеки изминал ден.
Пентагонът иска допълнителни средства в размер на 200 милиарда долара за войната с Иран, съобщи високопоставен представител на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес, пише БТА.
Той каза, че Министерството на войната е изпратило искането до Белия дом. Това е изключително голяма сума и се добавя към допълнителното финансиране, което Пентагонът вече получи миналата година в рамките на големия законопроект на Тръмп за данъчни облекчения, отбелязва АП. Конгресът се подготвя за ново искане за разходи, но не е ясно дали Белият дом е предавал искането за разглеждане. Не е ясно дали искането ще получи подкрепа.
За първи път за новата молба за финансиране съобщи вестник "Вашингтон пост". Попитан за сумата на пресконференция днес, министърът на войната Пийт Хегсет не потвърди директно числото, като заяви, че то може да се промени. Той обаче каза: "Отново ще се обърнем към Конгреса и нашите хора там, за да се уверим, че разполагаме с необходимото финансиране."
"Нужни са пари, за да се убиват лошите", каза Хегсет.
Иран разполага все още с определени запаси от ракети, заяви председателят на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили генерал Дан Кейн на съвместна пресконференция с министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, предаде Ройтерс.
До изказването се стигна на 20-ия ден от войната в Близкия изток. "Те влязоха в тази война с доста големи запаси от оръжия", каза пред журналисти генералът.
На същата пресконференция Кейн посочи, че американските въоръжени сили остават фокусирани върху постигането на целите си и че САЩ нанасят удари все по-дълбоко в иранска територия с всеки изминал ден.
Генералът допълни, че САЩ нанасят удари и срещу свързани с Иран милиции в Ирак. "Хеликоптери AH-64 "Апачи" нанасят удари срещу свързани с Иран милиции, за да гарантират, че ще неутрализираме всякакви заплахи в Ирак срещу войските и интересите на САЩ", каза Кейн.
1 Край
16:10 19.03.2026
2 Горски
16:10 19.03.2026
3 каква прекрасна статия
16:11 19.03.2026
4 България
16:11 19.03.2026
5 хаха
16:11 19.03.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Целите им оставали непроменени❗
А ги променят през ден❗
16:12 19.03.2026
7 МНОГО БЕ
16:13 19.03.2026
8 Пич
16:14 19.03.2026
9 604
16:14 19.03.2026
10 сащисано янки
Бадева гърмяхме с ракетите.
16:14 19.03.2026
12 маке
До коментар #2 от "Горски":Колко предвидлив е бил Хитлер навремето...
16:16 19.03.2026
13 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
16:16 19.03.2026
15 Хипотетично
Целите се променят в диапазон от възможности и в интервал от време.
16:16 19.03.2026
16 Хаген Дас
16:17 19.03.2026
17 центаджия на хранилка
До коментар #3 от "каква прекрасна статия":моля моля приятел търся си нова работа че фалирах вече
16:17 19.03.2026
18 Форд
16:18 19.03.2026
19 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
16:18 19.03.2026
20 Газчорапи
До коментар #12 от "маке":И правеха истински сапун,без консерванти.
16:20 19.03.2026
21 Адмирал
16:23 19.03.2026
22 ухльоф
16:25 19.03.2026
24 Горски
16:28 19.03.2026
26 Горски
До коментар #12 от "маке":Малко по свързано можеш ли да кажеш, че не ти се разбира нищо.
16:30 19.03.2026
27 Ами
Защото освен "Бум-бум Тел Авив" щеше да има и "Бум-бум Ю Ес Ей" :)
16:31 19.03.2026
28 тъй ли...
До коментар #13 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Прати самолетоносачите, ако ти стиска.
16:32 19.03.2026
29 Роден в НРБ
16:33 19.03.2026
30 тъй ли...
До коментар #19 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":В момента щатските ВМС си мачкат прането край Крит, че са го пооцапали като наближили Иран.
16:34 19.03.2026
31 Така де
16:35 19.03.2026
32 Лошо нема
До коментар #30 от "тъй ли...":Мачкат си прането, ама мачкат и аятоласите, като прането.
16:37 19.03.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":И резултатите са......
ДВА самолетоБЕГАЧА от района,
ДУЗИНА безпилотни ЖЪТВАРИ приземени на части,
Единственото ВСЕВИЖДАЩО ОКО е извадено,
ШЕСТ самолетаСиСтерни са само пробити Систерни
Ама тестовете продължават викаш🤠
16:41 19.03.2026
34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:43 19.03.2026
35 стоян георгиев
16:45 19.03.2026
36 Риж клоун
16:46 19.03.2026
37 Баце ЕООД
16:47 19.03.2026
38 Тома
16:47 19.03.2026
39 САЩ И ИЗРАЕЛ
Въпросът е дали ще спрат до тук?
Ако решат да продължат с инфраструктурата, войната ще се удължи с малко!
Но в никакъв случай няма да се повтори 5 годишната осерация на Пуся.
16:51 19.03.2026
40 ИВАН
16:52 19.03.2026
41 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нищо не казваш за сриването на Аятоласите....що така.
16:52 19.03.2026
42 Аятоласите
16:52 19.03.2026
43 Иран
Няма армия, няма авиация, няма флот, няма ПВО.
И АЯТОЛАХ НЯМА!
16:53 19.03.2026
44 Като приключат
До коментар #39 от "САЩ И ИЗРАЕЛ":с Иран, света ще отдъхне за десетина години. След това пак, че брадатите нямат спирка.
16:53 19.03.2026
45 Това да им е!
До коментар #43 от "Иран":И акъл нямат, колега. Срещу целия свят са готови да тръгнат.
16:54 19.03.2026
46 Само дето
16:55 19.03.2026
47 Персийците
До коментар #9 от "604":ще са, май!
Голем го вадеха, а сего в техеранските дупки.
16:56 19.03.2026
48 Делта Форс
16:57 19.03.2026
49 ЧУдесно
16:57 19.03.2026
50 Няма как
До коментар #46 от "Само дето":Така ще бъде. Достатъчен е Путин с атома. И още един невме.няем има в Сев.Корея,ама и на него ще му дойде времето.
16:58 19.03.2026
51 Новото относно престъпленията на САЩ
16:59 19.03.2026
52 Фъргай атома бай Дончо!
16:59 19.03.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 А МОЧАТА?
17:02 19.03.2026
55 Колко мръсна сган са САЩ нали ?
17:04 19.03.2026
56 Утре по пладне
До коментар #54 от "А МОЧАТА?":почват да го лЕпят!
17:05 19.03.2026
57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #41 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":Ами коментарът ти е за САШтинските тренировки в Иран❗
Или си забравил🤔
17:05 19.03.2026
58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #41 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":Ти да не би да си писал за ОНЯ С ШЕСТТЕ ПРЪСТА❗
17:07 19.03.2026
59 Нали?
До коментар #55 от "Колко мръсна сган са САЩ нали ?":Питаш или ни убеждаваш? Щото целокупния български наарод не е съгласен с теб. Според проучване - 97 %.
17:07 19.03.2026
60 Демократ от САЩ
Колко ще ми вдигнат данъците заради тези бебешки игрички на президента Доналд Скруч.
17:09 19.03.2026
61 Така де
До коментар #57 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":С тия тренировки САЩ завряха аятоласите в пещерите, станаха набързо картици.
17:10 19.03.2026
62 Я пъ тоа
До коментар #58 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тоя с "шесте" пръста си пие кафето и бомби ...Иран, до откат.
17:11 19.03.2026
63 А имаш ли нужда от убеждаване ?
До коментар #59 от "Нали?":Съвместната американско-израелска офанзива срещу Иран, която започна в ранните часове на 28 февруари, представлява престъпен военен акт, извършен в грубо нарушение на Конституцията на Съединените щати и международното право. Първият ѝ акт беше убийството на иранския държавен глава аятолах Али Хаменей и други висши държавни служители. Тази атака няма никакво правно оправдание. Не е поискано или дадено разрешение от Конгреса на Съединените щати, както се изисква от член I, раздел 8 от Конституцията. Никаква резолюция на Съвета за сигурност на ООН не е разрешавала употребата на сила. Офанзивата беше започната, докато преговарящите между САЩ и Иран все още бяха ангажирани в преговори под егидата на Оман, които приключиха два дни по-рано в Женева. Атаката срещу Иран съответства точно на това, което беше описано по време на Нюрнбергските процеси от 1945-1946 г. като „престъпление срещу мира“ – „върховното международно престъпление, което се различава от другите военни престъпления само по това, че съдържа в себе си натрупаното зло на цялото“.
17:17 19.03.2026
64 А имаш ли нужда от убеждаване ?
До коментар #59 от "Нали?":2. Войната започна само две седмици след като държавният секретар Марко Рубио използва Мюнхенската конференция по сигурността на 14 февруари 2026 г., за да представи програма за хищничество и господство като цивилизаторска мисия. Той призова Европа да се освободи от „вината и срама“ си по отношение на империите и открито оплака упадъка на „великите западни империи“ – тоест самия колониален ред, изграден върху грабежи, репресии и кланета. Тази реторика на имперската носталгия беше последвана от конкретни действия: крилати ракети, въздушни удари и бомбардировки на ирански градове, потвърждавайки, че дискурсът за „цивилизация“ е просто обичайният лъжлив претекст за варварство.
17:18 19.03.2026
65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #61 от "Така де":Ама ти не само НИК нямаш🤔
Какво е това кАртица 🤔
Нещо между КАТЕРИЦА и КЪРТИЦА ли🤔
17:20 19.03.2026
66 А имаш ли нужда от убеждаване ?
До коментар #59 от "Нали?":3. Бомбардировките над Иран са престъпление – срещу народа и срещу цивилизацията. Когато ударите се изсипват върху градове като Кум и Исфахан, целта не е просто „инфраструктура“, а интелектуалното, културното и социалното наследство на едно историческо общество. Свеждането на нация от 90 милиона души до координати и лозунги за „смяна на режима“ е езикът на империалистическото варварство. В Съединените щати и по света работниците трябва да се противопоставят на това нападение, да поискат незабавно прекратяване на атаките и да отхвърлят нормализирането на кланетата и културното унищожение като инструменти на политиката.
17:20 19.03.2026
67 А имаш ли нужда от убеждаване ?
До коментар #59 от "Нали?":4. Широко прието е, дори в капиталистическите медии, че Съединените щати не са били изправени пред заплаха от Иран. Всъщност самият Тръмп, след Дванадесетдневната война от юни 2025 г. - по време на която Съединените щати удариха три ирански ядрени съоръжения с най-мощните конвенционални боеприпаси в арсенала си - заяви, че ядреният капацитет на Иран е „унищожен“. Той повтори това твърдение в обръщението си за състоянието на Съюза на 24 февруари 2026 г. Твърдението му четири дни по-късно, че Иран представлява „непосредствена заплаха“ за Съединените щати, беше пряко опровергано от оценка от 2025 г. на Агенцията за военно разузнаване, която заключи, че Иран все още е на години, ако не и на десетилетие, от разработването на междуконтинентален балистичен ракетен капацитет. Два източника от разузнаването съобщиха на CNN, че твърдението на Тръмп не е подкрепено от никакви разузнавателни данни. Дори представителят Джим Хаймс, най-високопоставеният демократичен член на Комисията по разузнаване на Камарата на представителите, заяви след като беше информиран: „Не сме чули валидна причина, оправдаваща започването на нова война в Близкия изток.“
17:22 19.03.2026
68 Механик
Само пози от тия. След козарите и хутите и тия чалми ги биха та не могат да с и намерят място.
45 години САЩ строят военни бази в Близкия и Среден Изток. Маса пара, маса техника наляха там, а чаршафите за една седмица направиха от тия бази пепелища. А персоналът им си замина за САЩ в ламаринени кутии.
п.п.
Абе, де са самолетоносачите бе?
17:28 19.03.2026
69 малко са
17:31 19.03.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 ха ха ха
До коментар #68 от "Механик":тебе сигурно като наритат в 3@дник@ от бой обясняваш - ма само как им изцапах обувките с л@йн@т@ ми
17:33 19.03.2026
72 Слуги на тинята
17:34 19.03.2026
73 С бой, без бой
17:35 19.03.2026