След Лесбос затварят бензиностанциите и на гръцкия остров Лимнос

19 Март, 2026 17:04 1 139 28

Федерацията на собствениците на бензиностанции в Гърция заяви, че наложеният таван на печалбата „прави бензиностанциите нежизнеспособни“

След Лесбос затварят бензиностанциите и на гръцкия остров Лимнос - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След като днес бензиностанциите на гръцкия остров Лесбос бяха затворени в протест срещу наложения от правителството таван на търговската печалба върху горивата, от утре спират работа и колегите им от остров Лимнос, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Според собствениците на бензиностанции на двата острова ограничението на печалбата до 12 евроцента на литър не осигурява рентабилността на обектите им. Те настояват лимитът да бъде увеличен поне до 20 евроцента.

На бензиностанциите от вчера започнаха да се събират опашки от автомобили, а цената на обикновения безоловен бензин беше около 2 евро на литър.

Вчера на извънредно общо събрание Федерацията на собствениците на бензиностанции в Гърция заяви, че наложеният таван на печалбата „прави бензиностанциите нежизнеспособни“, съобщи телевизия Скай. Единодушно беше решено да започне подготовка на протести, които ще бъдат обявени в зависимост от планираната за днес среща с министъра на развитието Такис Теодорикакос.

Гръцкото правителство въведе ограничения на търговската печалба при горивата и при стоките от първа необходимост като мярка за борба с поскъпването заради кризата в Близкия изток и свързаните с нея смущения на световните пазари.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма страшно

    11 2 Отговор
    12 евро е фериботчето и са в Турция. Бензин там колко искаш.

    Коментиран от #6

    17:05 19.03.2026

  • 2 честен ционист

    3 13 Отговор
    Ганчо трябва да е спокоен, че Лукойл ще затвори последен.

    Коментиран от #5

    17:05 19.03.2026

  • 3 В други новини

    6 0 Отговор
    Гръцка батарея „Пейтриътс“ в Западна Саудитска Арабия свали 2 персийски ракети, насочени към пристанища и нефтени съоръжения в Червено море. Турция изпрати протестно писмо до НАТО и ЕС, защото гръцките „Пейтриътс“ защитават и целия район от Бургас до Кипър.

    17:06 19.03.2026

  • 4 Вашето мнение

    12 2 Отговор
    Скоро в целия ес. Благодарете на мърцулите. На местна почва подлогите си ги знаете ппдб, герб, дпс, итн, бсп.

    Коментиран от #7

    17:07 19.03.2026

  • 5 Сталин

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ганчо да стяга мешките за Ормузкия пролив,Дъмбо иска помощ да отваря Ормузкия пролив

    17:08 19.03.2026

  • 6 666

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "няма страшно":

    Всичко това е за да е добре Ротшилдистан("израел")

    17:09 19.03.2026

  • 7 честен ционист

    1 11 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Мислиш, че Румбата само да вземе властта, няма да национализира остания бензинец за нуждите на армията?

    Коментиран от #10, #23

    17:10 19.03.2026

  • 8 Тома

    9 0 Отговор
    Е как в Гърция има таван на печалбата а при нас няма.Защо гърците не спазват законите на мафията

    Коментиран от #26

    17:10 19.03.2026

  • 9 Сталин

    5 5 Отговор
    Аз съм добре имам 5 туби по 20 литра бензин 100 кила брашно ориз картофи боб суджуци и пастърма във фризера,с вие ще си смучете шлонга като затворят бензиностанциите в България

    Коментиран от #13

    17:11 19.03.2026

  • 10 Вашето мнение

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Мисля, че идва времето на народния съд. Няма къде да избягате.

    Коментиран от #14

    17:11 19.03.2026

  • 11 Гръцки

    2 0 Отговор
    парчета. Те насита нямат.

    17:11 19.03.2026

  • 12 Кухоглава копейка

    0 3 Отговор
    Ще се мриееее.

    17:12 19.03.2026

  • 13 Ленин

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Той и тока ще спре, ще ти се вмиришат суджуците.

    Коментиран от #17

    17:12 19.03.2026

  • 14 Копейкотрошач

    1 7 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    Колко ще ти издържи вратленцето?

    17:13 19.03.2026

  • 15 Антон Балдар

    1 0 Отговор
    Яко ще се мре! Помните нали думите?

    Коментиран от #19

    17:15 19.03.2026

  • 16 Копейки,

    0 6 Отговор
    И да знаете,че курсът на рублата се определя от една малка уличка в Манхатън, Ню Йорк.

    17:15 19.03.2026

  • 17 Сталин

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ленин":

    Ама аз тях ще ги изям първи ,а каквото остане ще го продавам за злато ,който иска или да мре

    Коментиран от #22

    17:16 19.03.2026

  • 18 Мишел

    3 1 Отговор
    Цена бензин в Русия днес 0.707 евро/л., дизел 0.816евро/л.
    За България съответно 1.314 , 1.384.

    Коментиран от #21

    17:17 19.03.2026

  • 19 Сталин

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "Антон Балдар":

    Тоя път наистина ще се мре

    17:17 19.03.2026

  • 20 А МОЧАТА?

    1 1 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    17:17 19.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ленин

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    Да бе, те суджуците ти ще миришат на мен и някой ще ти ги купува

    17:20 19.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор
    Операцията на Сащ КАШМЕРЕН РЕЗИЛ доведе до масови фалити в Европа А това е само началото Да живее демокрацията и ранните банани

    17:24 19.03.2026

  • 25 Тихо дърт πръдляк

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    Не си компетентен.

    17:24 19.03.2026

  • 26 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тома":

    В България без таван бензина е 1,30, в Гърция с таван е 2 евро.Смятай,ако няма таван в Гърция колко ще е бензина..В Гърция повече крадат и от в България.

    17:26 19.03.2026

  • 27 не ги е срам

    2 0 Отговор
    да не дават на милите картели да правят свръх печалби. мръсници.

    17:29 19.03.2026

  • 28 Мишел

    0 0 Отговор
    Смяташ, че е по добре да стоим в ЕС и да купуваме на европейски цени с африкански заплати?

    17:35 19.03.2026

