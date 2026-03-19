След Лесбос затварят бензиностанциите и на гръцкия остров Лимнос

След като днес бензиностанциите на гръцкия остров Лесбос бяха затворени в протест срещу наложения от правителството таван на търговската печалба върху горивата, от утре спират работа и колегите им от остров Лимнос, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.
Според собствениците на бензиностанции на двата острова ограничението на печалбата до 12 евроцента на литър не осигурява рентабилността на обектите им. Те настояват лимитът да бъде увеличен поне до 20 евроцента.
На бензиностанциите от вчера започнаха да се събират опашки от автомобили, а цената на обикновения безоловен бензин беше около 2 евро на литър.
Вчера на извънредно общо събрание Федерацията на собствениците на бензиностанции в Гърция заяви, че наложеният таван на печалбата „прави бензиностанциите нежизнеспособни“, съобщи телевизия Скай. Единодушно беше решено да започне подготовка на протести, които ще бъдат обявени в зависимост от планираната за днес среща с министъра на развитието Такис Теодорикакос.
Гръцкото правителство въведе ограничения на търговската печалба при горивата и при стоките от първа необходимост като мярка за борба с поскъпването заради кризата в Близкия изток и свързаните с нея смущения на световните пазари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #6
17:05 19.03.2026
Коментиран от #5
17:05 19.03.2026
17:06 19.03.2026
Коментиран от #7
17:07 19.03.2026
До коментар #2 от "честен ционист":Ганчо да стяга мешките за Ормузкия пролив,Дъмбо иска помощ да отваря Ормузкия пролив
17:08 19.03.2026
До коментар #1 от "няма страшно":Всичко това е за да е добре Ротшилдистан("израел")
17:09 19.03.2026
До коментар #4 от "Вашето мнение":Мислиш, че Румбата само да вземе властта, няма да национализира остания бензинец за нуждите на армията?
Коментиран от #10, #23
17:10 19.03.2026
Коментиран от #26
Коментиран от #13
До коментар #7 от "честен ционист":Мисля, че идва времето на народния съд. Няма къде да избягате.
Коментиран от #14
17:11 19.03.2026
13 Ленин
До коментар #9 от "Сталин":Той и тока ще спре, ще ти се вмиришат суджуците.
Коментиран от #17
17:12 19.03.2026
До коментар #10 от "Вашето мнение":Колко ще ти издържи вратленцето?
17:13 19.03.2026
Коментиран от #19
17 Сталин
До коментар #13 от "Ленин":Ама аз тях ще ги изям първи ,а каквото остане ще го продавам за злато ,който иска или да мре
Коментиран от #22
17:16 19.03.2026
За България съответно 1.314 , 1.384.
Коментиран от #21
17:17 19.03.2026
До коментар #15 от "Антон Балдар":Тоя път наистина ще се мре
17:17 19.03.2026
До коментар #17 от "Сталин":Да бе, те суджуците ти ще миришат на мен и някой ще ти ги купува
17:20 19.03.2026
До коментар #23 от "Атина Палада":Не си компетентен.
17:24 19.03.2026
До коментар #8 от "Тома":В България без таван бензина е 1,30, в Гърция с таван е 2 евро.Смятай,ако няма таван в Гърция колко ще е бензина..В Гърция повече крадат и от в България.
17:26 19.03.2026
