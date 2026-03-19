ЕС vs. Орбан! Брюксел търси как да даде 90 млрд. евро на Киев въпреки Унгария

Лидерите на ЕС се събират в Брюксел на 19 март с надеждата да отпуснат огромен заем в размер на 90 млрд. евро за Киев. Така необходимото финансиране е в капан заради противопоставяне между унгарския премиер Виктор Орбан и украинския премиер Володимир Зеленски, съобщава France24.
Най-близкият партньор на Москва в блока, унгарският лидер, отдавна се съпротивлява да помогне на Киев да отблъсне руската инвазия, спирайки помощта от ЕС и многократно налагайки санкции. Този път Орбан използва заем от 90 милиарда евро като лост в спора заради повредата на нефтопровод, преминаващ през Украйна, доставящ руски петрол към Унгария и Словакия.
Докато унгарският премиер се насочва към антиевропейски и антиукраински наративи преди оспорваните национални избори на 12 април, той изглежда е решен да играе твърдо. "Няма петрол, няма пари", предупреди той по-рано тази седмица. Ако президентът Зеленски иска да получи парите си от Брюксел, тогава нефтопроводът "Дружба" трябва да бъде отворен отново, подчерта Орбан.
Продължилият няколко седмици спор доведе до това, че Унгария и Словакия, които нямат излаз на море, обвиниха Украйна в забавяне на ремонта на нефтопровода. Зеленски нарече това "изнудване" .
Европейската комисия предприе действия за разблокиране на ситуацията, като изпрати екип, който да помогне за възстановяването на транзита на петрол, но Будапеща отхвърли инициативата като "театър" и отказа да помръдне. Това е знак за предстоящ сблъсък в Брюксел.
Това е добре позната рутина в Брюксел, където Орбан е забавял безброй решения относно Украйна и в крайна сметка са били намерени решения - в един известен случай той е напуснал залата, докато блокът е одобрил началото на преговорите за членство с Киев. Но е осезаемо разочарованието, че Орбан трябва да се откаже от заем, който лично е дал зелена светлина на предишна среща на върха през декември.
"Всички искат това да бъде решено", обобщи дипломат от ЕС, отбелязвайки, че другите столици са "повече или по-малко отегчени" от поведението на унгарския лидер. Германски правителствен служител описа "определен импулс" по въпроса за тръбопровода - виждайки шанс за пробив. "Ще постигнем ли напредък? Имам силни съмнения", посочи дипломат от ЕС, прогнозирайки, че Орбан "няма да отстъпи" от позиция, която се харесва на избирателите му у дома.
Нещата се усложняват от факта, че лидерите са предпазливи да предложат на Орбан - който изостава от основния си съперник Петер Маджар в анкетите - шанс да укрепи имиджа си на индивидуалист на сцената на ЕС, като публично се изправи срещу него. Ако не се преодолее безизходицата тази седмица, най-вероятно въпросът ще се отложи за след изборите в Унгария, какъвто и да е резултатът от тях.
Не е ясно дали Украйна може да издържи до след изборите в Унгария. Изправен пред бюджетен дефицит четири години след началото на войната, Киев се нуждае от приток на средства в началото на май - което предполага решение за отключване на заема от ЕС до средата на април.
Появиха се твърдения за алтернативни решения, които да помогнат на Украйна да се задържи на повърхността - но втори дипломат от ЕС опроверга идеята. Те обаче бързо бяха опровергани. Няма преходни решения или план Б, отбеляза дипломат от ЕС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
