Новини
Свят »
ЕС vs. Орбан! Брюксел търси как да даде 90 млрд. евро на Киев въпреки Унгария
  Тема: Украйна

19 Март, 2026 12:10

  • унгария-
  • украйна-
  • виктор орбан-
  • европейски съюз-
  • володимир зеленски-
  • петролопровод дружба-
  • фидес

Изправен пред бюджетен дефицит четири години след началото на войната, Киев се нуждае от приток на средства в началото на май - което предполага решение за отключване на заема от ЕС до средата на април

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Лидерите на ЕС се събират в Брюксел на 19 март с надеждата да отпуснат огромен заем в размер на 90 млрд. евро за Киев. Така необходимото финансиране е в капан заради противопоставяне между унгарския премиер Виктор Орбан и украинския премиер Володимир Зеленски, съобщава France24.

Най-близкият партньор на Москва в блока, унгарският лидер, отдавна се съпротивлява да помогне на Киев да отблъсне руската инвазия, спирайки помощта от ЕС и многократно налагайки санкции. Този път Орбан използва заем от 90 милиарда евро като лост в спора заради повредата на нефтопровод, преминаващ през Украйна, доставящ руски петрол към Унгария и Словакия.

Докато унгарският премиер се насочва към антиевропейски и антиукраински наративи преди оспорваните национални избори на 12 април, той изглежда е решен да играе твърдо. "Няма петрол, няма пари", предупреди той по-рано тази седмица. Ако президентът Зеленски иска да получи парите си от Брюксел, тогава нефтопроводът "Дружба" трябва да бъде отворен отново, подчерта Орбан.

Продължилият няколко седмици спор доведе до това, че Унгария и Словакия, които нямат излаз на море, обвиниха Украйна в забавяне на ремонта на нефтопровода. Зеленски нарече това "изнудване" .

Европейската комисия предприе действия за разблокиране на ситуацията, като изпрати екип, който да помогне за възстановяването на транзита на петрол, но Будапеща отхвърли инициативата като "театър" и отказа да помръдне. Това е знак за предстоящ сблъсък в Брюксел.

Това е добре позната рутина в Брюксел, където Орбан е забавял безброй решения относно Украйна и в крайна сметка са били намерени решения - в един известен случай той е напуснал залата, докато блокът е одобрил началото на преговорите за членство с Киев. Но е осезаемо разочарованието, че Орбан трябва да се откаже от заем, който лично е дал зелена светлина на предишна среща на върха през декември.

"Всички искат това да бъде решено", обобщи дипломат от ЕС, отбелязвайки, че другите столици са "повече или по-малко отегчени" от поведението на унгарския лидер. Германски правителствен служител описа "определен импулс" по въпроса за тръбопровода - виждайки шанс за пробив. "Ще постигнем ли напредък? Имам силни съмнения", посочи дипломат от ЕС, прогнозирайки, че Орбан "няма да отстъпи" от позиция, която се харесва на избирателите му у дома.

Нещата се усложняват от факта, че лидерите са предпазливи да предложат на Орбан - който изостава от основния си съперник Петер Маджар в анкетите - шанс да укрепи имиджа си на индивидуалист на сцената на ЕС, като публично се изправи срещу него. Ако не се преодолее безизходицата тази седмица, най-вероятно въпросът ще се отложи за след изборите в Унгария, какъвто и да е резултатът от тях.

Не е ясно дали Украйна може да издържи до след изборите в Унгария. Изправен пред бюджетен дефицит четири години след началото на войната, Киев се нуждае от приток на средства в началото на май - което предполага решение за отключване на заема от ЕС до средата на април.

Появиха се твърдения за алтернативни решения, които да помогнат на Украйна да се задържи на повърхността - но втори дипломат от ЕС опроверга идеята. Те обаче бързо бяха опровергани. Няма преходни решения или план Б, отбеляза дипломат от ЕС.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    20 2 Отговор
    Да даде или да подари 90 милиарда?!

    Коментиран от #6

    12:12 19.03.2026

  • 2 БСТ

    17 3 Отговор
    Дайте малко евро и на нас , че няма за бензин.

    12:13 19.03.2026

  • 3 Соваж бейби

    21 4 Отговор
    Стига с нези украинци за Европа няма пари за наркомана ще ги даваме ,нямат ли срам тези които искат това?Да им помага САЩ те започнаха тази война ,тя не е европейска !

    12:13 19.03.2026

  • 4 Мисля

    18 1 Отговор
    Не знам дали столиците са отегчени , но голяма част от гражданите на ЕС са отвратени от това ръководство, което даже не е избирано на избори.

    12:16 19.03.2026

  • 5 Джамбаза

    14 2 Отговор
    А защо ЕС трябва да дава 90млрд на Украина?
    Защо не ги даде на България, а ние ще им ги пренаредим?

    Коментиран от #9, #11, #15

    12:16 19.03.2026

  • 6 ДАВА ПОСЛИ РАЗДЕЛЯТ

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    СЪС ЕВРЕЙЧЕТО НАРКО КЛОУНЧЕ. А ЗА НАС РОБИТЕ НА EU. ИМА ДУМА... РАБОТИ РАБОТИ РАБОТИ. ЗА ЛУДО РАБОТИ НО НИКОГА ЗА ЛУДО НЕ СТОЙ.

    12:18 19.03.2026

  • 7 Лицемерни 60клуци

    11 1 Отговор
    "...били отегчени от унгарският лидер".Ето един пример,как не се зачита правото на другия в "равноправна" Европа.

    12:19 19.03.2026

  • 8 Нищо не разбирам!

    7 3 Отговор
    Защо ЕС отпуска пари само за украйна, а за Газа и Иран не??

    Коментиран от #12, #19

    12:19 19.03.2026

  • 9 Е, на нас 20 години ни дават

    2 8 Отговор

    До коментар #5 от "Джамбаза":

    Нека да има и за другите. Не може само на България да се дава.

    12:19 19.03.2026

  • 10 разбрал

    6 2 Отговор
    Демек , "лидерите" на ЕС искат да набутат народите си с 90 млрд. еврака , от които барем половината ще бъдат откраднати от Зеленски и съдружници , но ще има и по нещо за тях (да кажем 25%) , а па лошият Орбан - не дава (щото му омръзна всеки ден през Унгария да минава "банков" транзит по линията Киев - Виена с десетки милионо евро и долари кеш + злато) . Сега - ще се прави врътка , та Обран да не може да спре кражбата , разбрахме.

    12:19 19.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Газа

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Нищо не разбирам!":

    ги храним 40 години. Никой не работи там и накрая от скука станаха терористи. Не да поработят ит е малко. 40 години живеят на помощи от ЕС и ООН.

    Коментиран от #18, #20, #23

    12:21 19.03.2026

  • 13 Ти си

    5 2 Отговор
    Жалка картинка , просяка Зеленски да нарече изнудвач някой който неиска да му даде пари на заем ( пари които едва ли ще бъдат върнати някога) от собственият си джоб .....

    12:22 19.03.2026

  • 14 хххх

    2 5 Отговор
    Дано да е за урок на ЕС и да се реформира по начин който не позволява на един член да го саботира. Крайно време е да се приеме и процедура по изхвърляне от ЕС при неспазване на общите политики.

    Коментиран от #25

    12:22 19.03.2026

  • 15 Де6или, повече от 80%.

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Джамбаза":

    Защото по-пр0ст народ от българите няма,за това,че си избира и търпи едни и същи крадци предатели.

    12:22 19.03.2026

  • 16 Центаджии

    2 0 Отговор
    Центаджии, така се прави политика !

    12:23 19.03.2026

  • 17 Баба Гошка

    4 1 Отговор
    Въпросът е защо само унгария е против, а всичките клакьоррки, включително нашите съгласни букви, са за нашето обедняване в полза на златните тоалетни на най- наглитте ненаситни и подкупни укрбок луцци

    Коментиран от #22, #24

    12:24 19.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нищо не разбирам!":

    Как да не пуска ,с какво им храним мигрантите в държавни жилища ,не работи само ражда деца и прави бели в Европа.А европееца бачка и плаща данъци да ги издържа и да праща пари на Украйна,защот тука всичката ни е ред ?Ами статистиката за студентите нашето бъдеще - доктори ,учители ....примерно все по малко има или се отказва заради ниска заплата и скъпи квартири а мигрантите в държавно европейско жилище и социални.Ами раждаемоста европееца все по малко деца защото е трудно да се издържа за сметка на това арабелите се множи по 5 ,8,10 на семейство в Европа.

    12:26 19.03.2026

  • 20 Ззз

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Газа":

    Всеки нормален би станал "терорист", ако трябва да живее под чехъла на еврейските гниди.

    12:26 19.03.2026

  • 21 Всъщност

    1 0 Отговор
    Орбан даде прекрасна възможност на ЕК да се оправдава за неосъществения, но обещан финансов транш към Украйна. Желаещите да дадат пари на Украйна правителства Орбан не може да ги спре… 😉😉😉😉😉

    12:26 19.03.2026

  • 22 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Баба Гошка":

    и наш Гюро е "ЗА" !

    12:27 19.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 аааа

    0 4 Отговор

    До коментар #17 от "Баба Гошка":

    Въпросът е, защо след като само Унгария е против, просто не напусне ЕС. Не става само да лапаш, а когато трябва и да дадеш да се правиш на независим.

    12:27 19.03.2026

  • 25 Не, че нещо, ама...

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "хххх":

    Това е логото на ЕС. Всички заедно, в полза на всички в ЕС,за това е Съюз.Я кажи...нещо,което не е в интерес на България, трябва ли да ни изхвърлят от ЕС,за това,че искаме да си защитим нашият (макар и малко) останал интерес?

    12:28 19.03.2026

  • 26 Има лесно

    0 0 Отговор
    Урсула вади от джоба си милиардите, които открадна покрай ваксините и ги подарява на Наркомански.

    12:29 19.03.2026