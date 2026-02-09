Новини
Куба скоро ще остане без гориво. А тогава?

Куба скоро ще остане без гориво. А тогава?

9 Февруари, 2026 10:48 2 406 53

Венецуела спря доставките на петрол за Куба, а САЩ продължават със своето ембарго над острова. Хавана е изправена пред тотален колапс

Куба скоро ще остане без гориво. А тогава? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

След нападението на САЩ срещу най-близкия съюзник на Куба - Венецуела - и отвличането на президента Николас Мадуро Каракас прекрати доставките на нефт за острова. В края на януари американският президент Доналд Тръмп определи Куба като "изключителна опасност за националната сигурност на САЩ" и заплаши с наказателни мита всички държави, които продължават да доставят на Куба петрол и петролни продукти.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел нарече мерките "фашистки, престъпни и геноцид". Междувременно заяви, че Куба е готова за разговори със САЩ без условия. Президентът настоява, че неговият режим не е "близо до провал" и предприе действия за укрепване на енергийния сектор.

Животът някак продължава

"Тръмп е луд, той иска непременно да ни вземе въздуха. А другият е още по-фанатичен, когато става дума за Куба", казва пред ДВ Алейда, която дава стаи под наем в Хавана. "Другият" за нея е американският външен министър Марко Рубио, който е от кубински произход. Той е смятан за основен двигател на политиката на"максимален натиск" срещу Венецуела и Куба. "Остава ни само да чакаме да видим какво ще се случи", казва загрижено Алейда.

"Понякога си мисля, че Тръмп ще ни нападне, а в други случаи - че няма да ни изостави, за да може после да се представи като спасител", заявява от своя страна 21-годишната чиновничка Рейчъл. Тя не крие, че очаква бъдещето да е трудно

"Тръмп вреди на нас, обикновените хора, не на правителството", смята Рамон. Той е над 60, кара такси и живее с приходите от туризма, който миналата година продължи да се срива. Междувременно бензин се продава само срещу валута и след часове, прекарани по опашки на бензиностанциите. Прекъсванията на тока между 10 и 15 часа вече са се превърнали в нещо обичайно в Хавана. Страната произвежда само 40 процента от необходимата ѝ електроенергия. И въпреки това животът в Хавана продължава да върви сякаш в нормалния си ритъм.

Експертът по Латинска Америка Берт Хофман, който в момента е в Хавана, потвърждава, че това е така. "Усещам едно голямо изчакване. Кризата е нормализирана. Спиранията на тока са се увеличили, бензинът е намалял, но всичко остава относително спокойно. Движението по улиците не е спряло." Хофман обаче казва, че това е измамна нормалност, тъй като пред властите няма никакви изгледи да намерят петрол.

Куба може до седмици да остане без бензин

По думите на Хофман от трети януари насам всичко е различно - откакто Венецуела отпадна като най-важния доставчик на гориво за Куба. Вторият по важност доставчик Мексико също прекрати планираните за януари доставки - от девети декември насам нито един петролен танкер не е стигал до Куба.

През януари Куба успя да купи танкер с петрол, който трябваше да пристигне от Того, но пътьом той смени курса и пое към Доминиканската република. Може да се предположи, че това е станало под натиска на САЩ, смята Хофман. "Явно дори Куба да може да купи нефт, той не пристига." Същото важи и за възможните доставки от Алжир, Ангола, Китай или Виетнам. "Допускам, че САЩ полагат големи усилия да попречат на това", казва експертът. По тази причина е вероятно в близко бъдеще Куба изобщо да остане без гориво, което ще доведе до брутални последици.

Експертите са на мнението, че актуалните потребности на Куба от гориво възлизат на 100 000 барела суров петрол дневно. До момента от Венецуела се получаваха между една четвърт и една трета от това количество. През 2025 година Мексико доставяше между 6000 и 12 000 барела дневна, по-малки количества пристигаха от Русия и Алжир.

"Носеха се слухове, че през февруари вече изобщо няма да има нефт", казва Рейчъл. А понеже февруари вече настъпи, тя се надява, че потреблението е намаляло и горивото може да стигне за по-дълго време.

През последните две години Куба инвестира много в изграждането на соларни паркове с китайска подкрепа, но те не могат да покрият нуждите. Електроснабдяването в страната продължава да зависи от старите ТЕЦ-ове, които са съветско производство. Затова Куба има спешна нужда от внос на енергия. Горивото, което страната добива, покрива 40 процента от потребностите, но то не може да бъде преработено в бензин и се използва само в електроцентралите.

Никой не знае за колко време ще стигне наличното гориво, посочва Хофман. През януари "Файненшъл Таймс" излезе с прогнозата за още 15 до 20 дни. Последствията обаче при всички случаи ще бъдат фатални. "Въпрос на седмици е бензинът да свърши. А ако няма бензин, не само туристите няма да могат да стигнат от плажа до летището, но и храната от полето не може да стигне до града", подчертава експертът.

Мексико обяви, че още тази седмица ще изпрати хуманитарна помощ. Освен това се правят проучвания по дипломатически път за възможните доставки на петрол. Мексико обаче зависи много икономически от САЩ, поради което възможностите за маневри са ограничени.

Рубио иска смяна на режима

Мексиканската президентка Клаудия Шайнбаум предложи да посредничи за евентуални преговори между Вашингтон и Хавана, макар да не е ясно за какво трябва да се преговаря. Американският външен министър Рубио изобщо не скри на изслушване пред Сената през януари, че целта му е смяна на режима.

За разлика от Венецуела Куба има не толкова икономическа, колкото символична стойност. Островът е един вид олицетворение на съпротивата срещу доктрината Монро и претенциите на САЩ за господство в Западното полукълбо. "Във Вашингтон имат чувството, че са стегнали хватката около всички и сега е моментът Куба да капитулира, каквото и да означава това в конкретния случай", казва Хофман.

В последните дни Тръмп увери, че неговото правителство води разговори с кубинското ръководство. То обаче отрече - контакти имало, но не и диалог. По думите на кубинския заместник-министър на външните работи Карлос Фернандес де Косио "би било погрешно да се каже, че се подготвят двустранни преговори".

Същевременно Косио изтъкна, че страната му има "ограничени опции" по отношение на нефтеното ембарго. Той обяви предстоящ план за спешни действия, който в следващите дни щял да бъде оповестен на населението. Той щял да е "труден за правителството и много труден за населението като цяло".

Руският посланик в Куба Виктор Коронели, от своя страна, заяви, че Москва планира да продължи да осигурява нефт на Куба. "През последните години Русия многократно е доставяла нефт на Куба. Смятаме, че тази практика ще продължи."

Автор: Андреас Кноблох


Куба
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Дончо

    23 34 Отговор
    ще оправи всички диктатури - Куба, Венецуела, Сирия, Русия и Иран.

    Коментиран от #15, #20, #47

    10:51 09.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 12 Отговор
    ми Пу ще освободи Мадуро от амер. плен и ще се оправят нещата

    11:00 09.02.2026

  • 4 Иван

    27 9 Отговор
    Русия каза че ще продължи доставките на петрол за Куба

    Коментиран от #21

    11:03 09.02.2026

  • 5 Мадуро

    19 6 Отговор
    Другарят Путин ще им носи.

    Коментиран от #7

    11:03 09.02.2026

  • 6 Даа

    15 26 Отговор
    Кубинците живеят в 19 век ,също като ментора си Русия

    Коментиран от #17

    11:05 09.02.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 8 Отговор

    До коментар #5 от "Мадуро":

    то лошо няма , ама и танкерите намаляха...освен някоя яхта да натоварят

    Коментиран от #29

    11:06 09.02.2026

  • 8 Кукарачон

    22 7 Отговор
    На Куба гориво не им трябва. Там не става минус 10-20 градуса. Хората се топлят с ром, кубинки и пури.

    Коментиран от #52

    11:07 09.02.2026

  • 9 Българин

    15 15 Отговор
    Куба е към Русия. Това означава, че винаги ще има безгранични количество евини горива!
    Това историята го е доказала!

    Коментиран от #10, #12

    11:09 09.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Kaлпазанин

    7 7 Отговор
    Евреите скоро ще останат без държава ами тогава ???? И все няма да ви има ами ще сте в гета

    11:12 09.02.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    може..през Панамския канал , нали/от Владивосток..и от Балтика-НАТОвското езеро тоже

    11:13 09.02.2026

  • 13 Симо

    14 5 Отговор
    Терор и тероризъм! Само с тези думи може да бъде описана ситуацията около Куба. Фашистко правителство с фашистки методи. Зло, което вече не се и преструва. Единственото хунаво в случая е, че няма да е все така. Угнетените народи един ден ще възкръстнат, а злото както във всички приказки, ще бъде победено. Колко мъка и сълзи само за една година предизвика, лудия нарцис с оранжевия перчем.

    Коментиран от #43

    11:21 09.02.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    11 11 Отговор
    Горивото е капиталистически разврат, автомобилизмът буржоазен морален упадък. Истинският комунист ходи пеша и ползва магаре. Моят дядо беше убеден комунист, а транспортът му магарешка каручка.

    Друг е въпросът, дали магарешкият въпрос е феодален елемент. Най-правилно е комунистът да ходи бос и да се увива в необработени овча кожи, за да прилича на Маркс.

    Коментиран от #25

    11:25 09.02.2026

  • 15 Луд Скайуокър

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Дончо":

    А Северна Корея с нея какво ще прави бай ти Дончо ? Или викаш че там е Ким с който Тръмп е приятел а приятелите на тръмп не са диктатори ! А и всъщност е много тъпо когато световният гангстер да определя кой е диктатор и кой не пи негова прибавка и моментно настроение.

    Коментиран от #22

    11:27 09.02.2026

  • 16 така

    9 5 Отговор
    Така бяхме и ние 1990. А имахме Нефтохим. Работещ нефтохим. Стигнахме и до купони за бензин. И чакане по 48 часа на опашки пред бензиностанциите. Хубави времена.

    11:28 09.02.2026

  • 17 Про стачка

    13 6 Отговор

    До коментар #6 от "Даа":

    Колега , на базата с Куба ние сме бананова република от третия свят ама без банани !
    Ходила съм там и знам какво говоря .

    Коментиран от #18, #23, #24, #26

    11:29 09.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 матю хари

    8 7 Отговор
    Хрушчов слага ракети в Куба, а Путин не може дори да й достави петрол. Колко жалка е руската империя. Индийците от март спират да купуват руски нефт - краят на БРИКС.

    Коментиран от #46

    11:33 09.02.2026

  • 20 Не разбрах

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Дончо":

    кой е диктатор? Кой диктува с кого да търгува Венецуела? Кой налага търговска блокада на Куба?

    11:35 09.02.2026

  • 21 хаха🤣

    10 10 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    има едно старо лафче, но много вярно Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни🤣🤣🤣

    11:37 09.02.2026

  • 22 Северна Корея

    8 5 Отговор

    До коментар #15 от "Луд Скайуокър":

    са кротки и са се самоизолирали, те не поддържат връзка с външния свят и не пречат на никой.

    Коментиран от #51

    11:39 09.02.2026

  • 23 и аз знам

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Про стачка":

    Може би защото Куба бе курорта на САЩ, а България бе Топлото море на СССР? Сигурно от там идва разликата.

    11:40 09.02.2026

  • 24 Про стака

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Про стачка":

    Ходил си отвъд Куба.

    Коментиран от #32

    11:40 09.02.2026

  • 25 Оди там Кеноби

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":

    По тъпо неможеш и да го напишеш , нали ?
    Аман от евроатлантици заменили ония предишните маркситилененисти.

    11:40 09.02.2026

  • 26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 4 Отговор

    До коментар #17 от "Про стачка":

    Данче Христова?!ти ли си?

    11:46 09.02.2026

  • 27 604

    5 6 Отговор
    Смърт на империалезмъ и капитализмъ, комсомолът и комунизмът ще победи пак и отново! Ресурсите ще работят за народите , а не зъ определени кръгове! Смърт за всички богаташчетъ кърволяците на народъ!

    Коментиран от #30

    11:47 09.02.2026

  • 28 Буба шпек

    6 2 Отговор
    За Куба не е проблем да си произвежда сама гориво за автомобилния транспорт . Проблем е че от петрола се правят моторни масла и смазки, използва се в химическата индустрия и не винаги може да се замени с алтернативни продукти

    11:48 09.02.2026

  • 29 Мишел

    8 6 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Руските танкери са придружени от военен кораб/подводница и никой пират я не смее и няма да посмее да ги закача. Както върви, скоро и китайския военен флот ще започне такава.охранителна дейност.
    САЩ не са достатъчно силни военно, за да командват света. И стават все по слаби. Защото силата на една армия се определя от мощността на индустрията зад тази армия.

    Коментиран от #33, #36, #41, #53

    11:49 09.02.2026

  • 30 социализма е супер докато не свърши пари

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "604":

    През февруари 1990 г. със строго секретно от особена важност писмо относно: Състояние на плащанията по ползваните кредити от чужбина, подписано от председателя на БНБ Иван Драгневски и председателя на Българската външнотърговска банка Веселин Ранков председателят на Министерския съвет Андрей Луканов е информиран за критичното ниво на външната задлъжнялост на комунистическото управление, което към 31 декември 1989 г. възлиза на 10,6 млрд. долара. Посочено е, че през 1990 г. предстоят плащания по различни кредити и лихви в размер на 3,9 млрд. долара. Те могат да бъдат частично погасени само с останалите 528 млн. долара в т. нар. стратегически резерв.
    Банкерите изтъкват, че „на международните кредитни пазари банката среща изключително сериозни и почти непреодолими трудности по договарянето на нови кредити”. От ноември 1989 г. не е договорен нито един такъв. „Като мотиви за тази въздържаност се изтъкват високата задлъжнялост на страната, сумата на която е надхвърлила критичната граница”, признават банкерите. Те предлагат да бъдат прекратени плащанията по външния дълг, като банката уведоми кредиторите за това. През следващия месец Андрей Луканов се опитва да изпроси 1 млрд. долара от СССР, за което пътува лично до Москва, но Горбачов му отказва, тъй като и самото съветско управление е във финансова криза. На 31 март 1990 г. Луканов прекратява едностранно плащанията по външния дълг без да предупреди кредиторите, което допълнително утежнява положението на Българ

    Коментиран от #35

    11:52 09.02.2026

  • 31 Чудака

    5 7 Отговор
    А леле горките кубинци още ползвали съветски ТЕЦове а пък ние си имаме марсиански !
    Това тъпата антируска пропаганда няма граници

    11:52 09.02.2026

  • 32 Про стачка

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Про стака":

    Да ,ходила съм и оттатък Куба с круиз из целия карибски басейн .

    11:55 09.02.2026

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 1 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Мадуро колко го пазиха?))) да оставим простотиите за ескорт на всеки танкер , ръждясал

    11:58 09.02.2026

  • 34 Мнение

    6 6 Отговор
    Жалко за прекрасния народ на Куба и на досегашните му постижения в образованието, медицината и науката. Какъв иди0T трябва да е Марко Рубио за да мрази толкова народа си? Проклет да е и той и шефа му!

    12:05 09.02.2026

  • 35 604

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "социализма е супер докато не свърши пари":

    Ми кът кръдът че свършът парите..у китай що не свършихъ! Нещем соц искъме истински комунизъм, не тоя фалшивия...те младите ще го заискът...

    Коментиран от #38

    12:06 09.02.2026

  • 36 Пламен

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Мише , виждал ли си кораб на картинка ? :)

    Коментиран от #39

    12:08 09.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 кой

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "604":

    Кой ти каза че у Китай не свършват? Защо изчезват безследно разни видни китайски другари и големи Генерали и всички останали получават рязка амнезия че са съществували някога подобни?

    12:10 09.02.2026

  • 39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Пламен":

    той от крайцера ,,МАСКВА,, пише

    12:10 09.02.2026

  • 40 Д-р Марин Белчев

    6 0 Отговор
    Единственият реалистичен сценарий изглежда активна дипломация със САЩ и прагматичен диалог с администрацията на президента Тръмп.
    От типа: Готови сме за реформи, за нормализация, за прагматично сътрудничество, включително по въпроси като Гуантанамо и икономическите отношения. Нуждаем се от енергийна стабилност, за да не се срине страната.
    Не звучи революционно и не е героично, но когато една държава е изправена пред реален недостиг на гориво, идеологията отстъпва място на оцеляването. А по всичко личи, че този момент наближава бързо.

    12:11 09.02.2026

  • 41 хихи

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    явно затова всеки ден има конфискувани по 5 руски танкера 😂

    Коментиран от #42, #49

    12:12 09.02.2026

  • 42 конфискуват ги

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "хихи":

    заедно с подводниците които ги пазят...

    12:18 09.02.2026

  • 43 стоян

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Симо":

    До 13 ком - другар те САЩ се учат от рузките кумунисти които първи наложиха блокада още 1946 гд над град Берлин който две години е бил снабдяван от съюзниците с храни и горива само по въздуха

    12:20 09.02.2026

  • 44 Госъ

    3 1 Отговор
    Путин и Тръмп върнаха нещо от преди векове.. което беше не изчезнало а поне как са кажа така някакъв заглъхнало или може би не толкова директно а именно правото на по-силния …

    12:20 09.02.2026

  • 45 Цървул

    2 3 Отговор
    Танкерите с военни кораби около тях и почвате да се стреляте .

    12:23 09.02.2026

  • 46 Има проблем

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "матю хари":

    Ник нейма нещо не ти е у ред..

    12:25 09.02.2026

  • 47 Той

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Дончо":

    Квото хванал, всичко оправил, миграцията, доходите, даже войнвта спря, в някаква паралелна вселена..

    12:27 09.02.2026

  • 48 Гледам, голяма

    4 3 Отговор
    Радист тука от нещастието на хората! Едни дерибеи морят от глад горди хора, които въпреки всичко, не им се подчиняват, а ние, вечните роби, се присмиваме на смелостта и свободолюбието им!

    12:28 09.02.2026

  • 49 Мишел

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "хихи":

    Фянтазираш. Няма арестуван руски танкер .

    12:31 09.02.2026

  • 50 Про стачка

    2 0 Отговор
    Не на САЩ курорта е Флорида и Хавай а не Хавана.
    А ако си мислиш за времето преди Кастро по времето на Батиста когато Куба е източвана от САЩ и по точно с увеличава корупцията и влиянието на американската мафия.

    14:24 09.02.2026

  • 51 Луд Скайуокър

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Северна Корея":

    Ако погледнеш архива на Факти.бг от Април, 2018
    Под заглавието
    Пълен списък на войните и интервенциите на САЩ"

    Ще откриеш колко държави са пречили и то предимно само на САЩ

    14:33 09.02.2026

  • 52 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кукарачон":

    И мулатки, да не забравяме !!!

    18:28 09.02.2026

  • 53 Това е безспорен

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Факт

    18:31 09.02.2026