Куба скоро ще остане без гориво. А тогава?

След нападението на САЩ срещу най-близкия съюзник на Куба - Венецуела - и отвличането на президента Николас Мадуро Каракас прекрати доставките на нефт за острова. В края на януари американският президент Доналд Тръмп определи Куба като "изключителна опасност за националната сигурност на САЩ" и заплаши с наказателни мита всички държави, които продължават да доставят на Куба петрол и петролни продукти.
Президентът на Куба Мигел Диас-Канел нарече мерките "фашистки, престъпни и геноцид". Междувременно заяви, че Куба е готова за разговори със САЩ без условия. Президентът настоява, че неговият режим не е "близо до провал" и предприе действия за укрепване на енергийния сектор.
Животът някак продължава
"Тръмп е луд, той иска непременно да ни вземе въздуха. А другият е още по-фанатичен, когато става дума за Куба", казва пред ДВ Алейда, която дава стаи под наем в Хавана. "Другият" за нея е американският външен министър Марко Рубио, който е от кубински произход. Той е смятан за основен двигател на политиката на"максимален натиск" срещу Венецуела и Куба. "Остава ни само да чакаме да видим какво ще се случи", казва загрижено Алейда.
"Понякога си мисля, че Тръмп ще ни нападне, а в други случаи - че няма да ни изостави, за да може после да се представи като спасител", заявява от своя страна 21-годишната чиновничка Рейчъл. Тя не крие, че очаква бъдещето да е трудно
"Тръмп вреди на нас, обикновените хора, не на правителството", смята Рамон. Той е над 60, кара такси и живее с приходите от туризма, който миналата година продължи да се срива. Междувременно бензин се продава само срещу валута и след часове, прекарани по опашки на бензиностанциите. Прекъсванията на тока между 10 и 15 часа вече са се превърнали в нещо обичайно в Хавана. Страната произвежда само 40 процента от необходимата ѝ електроенергия. И въпреки това животът в Хавана продължава да върви сякаш в нормалния си ритъм.
Експертът по Латинска Америка Берт Хофман, който в момента е в Хавана, потвърждава, че това е така. "Усещам едно голямо изчакване. Кризата е нормализирана. Спиранията на тока са се увеличили, бензинът е намалял, но всичко остава относително спокойно. Движението по улиците не е спряло." Хофман обаче казва, че това е измамна нормалност, тъй като пред властите няма никакви изгледи да намерят петрол.
Куба може до седмици да остане без бензин
По думите на Хофман от трети януари насам всичко е различно - откакто Венецуела отпадна като най-важния доставчик на гориво за Куба. Вторият по важност доставчик Мексико също прекрати планираните за януари доставки - от девети декември насам нито един петролен танкер не е стигал до Куба.
През януари Куба успя да купи танкер с петрол, който трябваше да пристигне от Того, но пътьом той смени курса и пое към Доминиканската република. Може да се предположи, че това е станало под натиска на САЩ, смята Хофман. "Явно дори Куба да може да купи нефт, той не пристига." Същото важи и за възможните доставки от Алжир, Ангола, Китай или Виетнам. "Допускам, че САЩ полагат големи усилия да попречат на това", казва експертът. По тази причина е вероятно в близко бъдеще Куба изобщо да остане без гориво, което ще доведе до брутални последици.
Експертите са на мнението, че актуалните потребности на Куба от гориво възлизат на 100 000 барела суров петрол дневно. До момента от Венецуела се получаваха между една четвърт и една трета от това количество. През 2025 година Мексико доставяше между 6000 и 12 000 барела дневна, по-малки количества пристигаха от Русия и Алжир.
"Носеха се слухове, че през февруари вече изобщо няма да има нефт", казва Рейчъл. А понеже февруари вече настъпи, тя се надява, че потреблението е намаляло и горивото може да стигне за по-дълго време.
През последните две години Куба инвестира много в изграждането на соларни паркове с китайска подкрепа, но те не могат да покрият нуждите. Електроснабдяването в страната продължава да зависи от старите ТЕЦ-ове, които са съветско производство. Затова Куба има спешна нужда от внос на енергия. Горивото, което страната добива, покрива 40 процента от потребностите, но то не може да бъде преработено в бензин и се използва само в електроцентралите.
Никой не знае за колко време ще стигне наличното гориво, посочва Хофман. През януари "Файненшъл Таймс" излезе с прогнозата за още 15 до 20 дни. Последствията обаче при всички случаи ще бъдат фатални. "Въпрос на седмици е бензинът да свърши. А ако няма бензин, не само туристите няма да могат да стигнат от плажа до летището, но и храната от полето не може да стигне до града", подчертава експертът.
Мексико обяви, че още тази седмица ще изпрати хуманитарна помощ. Освен това се правят проучвания по дипломатически път за възможните доставки на петрол. Мексико обаче зависи много икономически от САЩ, поради което възможностите за маневри са ограничени.
Рубио иска смяна на режима
Мексиканската президентка Клаудия Шайнбаум предложи да посредничи за евентуални преговори между Вашингтон и Хавана, макар да не е ясно за какво трябва да се преговаря. Американският външен министър Рубио изобщо не скри на изслушване пред Сената през януари, че целта му е смяна на режима.
За разлика от Венецуела Куба има не толкова икономическа, колкото символична стойност. Островът е един вид олицетворение на съпротивата срещу доктрината Монро и претенциите на САЩ за господство в Западното полукълбо. "Във Вашингтон имат чувството, че са стегнали хватката около всички и сега е моментът Куба да капитулира, каквото и да означава това в конкретния случай", казва Хофман.
В последните дни Тръмп увери, че неговото правителство води разговори с кубинското ръководство. То обаче отрече - контакти имало, но не и диалог. По думите на кубинския заместник-министър на външните работи Карлос Фернандес де Косио "би било погрешно да се каже, че се подготвят двустранни преговори".
Същевременно Косио изтъкна, че страната му има "ограничени опции" по отношение на нефтеното ембарго. Той обяви предстоящ план за спешни действия, който в следващите дни щял да бъде оповестен на населението. Той щял да е "труден за правителството и много труден за населението като цяло".
Руският посланик в Куба Виктор Коронели, от своя страна, заяви, че Москва планира да продължи да осигурява нефт на Куба. "През последните години Русия многократно е доставяла нефт на Куба. Смятаме, че тази практика ще продължи."
Автор: Андреас Кноблох
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Дончо
Коментиран от #15, #20, #47
10:51 09.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:00 09.02.2026
4 Иван
Коментиран от #21
11:03 09.02.2026
5 Мадуро
Коментиран от #7
11:03 09.02.2026
6 Даа
Коментиран от #17
11:05 09.02.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Мадуро":то лошо няма , ама и танкерите намаляха...освен някоя яхта да натоварят
Коментиран от #29
11:06 09.02.2026
8 Кукарачон
Коментиран от #52
11:07 09.02.2026
9 Българин
Това историята го е доказала!
Коментиран от #10, #12
11:09 09.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Kaлпазанин
11:12 09.02.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #9 от "Българин":може..през Панамския канал , нали/от Владивосток..и от Балтика-НАТОвското езеро тоже
11:13 09.02.2026
13 Симо
Коментиран от #43
11:21 09.02.2026
14 ДрайвингПлежър
Друг е въпросът, дали магарешкият въпрос е феодален елемент. Най-правилно е комунистът да ходи бос и да се увива в необработени овча кожи, за да прилича на Маркс.
Коментиран от #25
11:25 09.02.2026
15 Луд Скайуокър
До коментар #1 от "Бай Дончо":А Северна Корея с нея какво ще прави бай ти Дончо ? Или викаш че там е Ким с който Тръмп е приятел а приятелите на тръмп не са диктатори ! А и всъщност е много тъпо когато световният гангстер да определя кой е диктатор и кой не пи негова прибавка и моментно настроение.
Коментиран от #22
11:27 09.02.2026
16 така
11:28 09.02.2026
17 Про стачка
До коментар #6 от "Даа":Колега , на базата с Куба ние сме бананова република от третия свят ама без банани !
Ходила съм там и знам какво говоря .
Коментиран от #18, #23, #24, #26
11:29 09.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 матю хари
Коментиран от #46
11:33 09.02.2026
20 Не разбрах
До коментар #1 от "Бай Дончо":кой е диктатор? Кой диктува с кого да търгува Венецуела? Кой налага търговска блокада на Куба?
11:35 09.02.2026
21 хаха🤣
До коментар #4 от "Иван":има едно старо лафче, но много вярно Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни🤣🤣🤣
11:37 09.02.2026
22 Северна Корея
До коментар #15 от "Луд Скайуокър":са кротки и са се самоизолирали, те не поддържат връзка с външния свят и не пречат на никой.
Коментиран от #51
11:39 09.02.2026
23 и аз знам
До коментар #17 от "Про стачка":Може би защото Куба бе курорта на САЩ, а България бе Топлото море на СССР? Сигурно от там идва разликата.
11:40 09.02.2026
24 Про стака
До коментар #17 от "Про стачка":Ходил си отвъд Куба.
Коментиран от #32
11:40 09.02.2026
25 Оди там Кеноби
До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":По тъпо неможеш и да го напишеш , нали ?
Аман от евроатлантици заменили ония предишните маркситилененисти.
11:40 09.02.2026
26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "Про стачка":Данче Христова?!ти ли си?
11:46 09.02.2026
27 604
Коментиран от #30
11:47 09.02.2026
28 Буба шпек
11:48 09.02.2026
29 Мишел
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Руските танкери са придружени от военен кораб/подводница и никой пират я не смее и няма да посмее да ги закача. Както върви, скоро и китайския военен флот ще започне такава.охранителна дейност.
САЩ не са достатъчно силни военно, за да командват света. И стават все по слаби. Защото силата на една армия се определя от мощността на индустрията зад тази армия.
Коментиран от #33, #36, #41, #53
11:49 09.02.2026
30 социализма е супер докато не свърши пари
До коментар #27 от "604":През февруари 1990 г. със строго секретно от особена важност писмо относно: Състояние на плащанията по ползваните кредити от чужбина, подписано от председателя на БНБ Иван Драгневски и председателя на Българската външнотърговска банка Веселин Ранков председателят на Министерския съвет Андрей Луканов е информиран за критичното ниво на външната задлъжнялост на комунистическото управление, което към 31 декември 1989 г. възлиза на 10,6 млрд. долара. Посочено е, че през 1990 г. предстоят плащания по различни кредити и лихви в размер на 3,9 млрд. долара. Те могат да бъдат частично погасени само с останалите 528 млн. долара в т. нар. стратегически резерв.
Банкерите изтъкват, че „на международните кредитни пазари банката среща изключително сериозни и почти непреодолими трудности по договарянето на нови кредити”. От ноември 1989 г. не е договорен нито един такъв. „Като мотиви за тази въздържаност се изтъкват високата задлъжнялост на страната, сумата на която е надхвърлила критичната граница”, признават банкерите. Те предлагат да бъдат прекратени плащанията по външния дълг, като банката уведоми кредиторите за това. През следващия месец Андрей Луканов се опитва да изпроси 1 млрд. долара от СССР, за което пътува лично до Москва, но Горбачов му отказва, тъй като и самото съветско управление е във финансова криза. На 31 март 1990 г. Луканов прекратява едностранно плащанията по външния дълг без да предупреди кредиторите, което допълнително утежнява положението на Българ
Коментиран от #35
11:52 09.02.2026
31 Чудака
Това тъпата антируска пропаганда няма граници
11:52 09.02.2026
32 Про стачка
До коментар #24 от "Про стака":Да ,ходила съм и оттатък Куба с круиз из целия карибски басейн .
11:55 09.02.2026
33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #29 от "Мишел":Мадуро колко го пазиха?))) да оставим простотиите за ескорт на всеки танкер , ръждясал
11:58 09.02.2026
34 Мнение
12:05 09.02.2026
35 604
До коментар #30 от "социализма е супер докато не свърши пари":Ми кът кръдът че свършът парите..у китай що не свършихъ! Нещем соц искъме истински комунизъм, не тоя фалшивия...те младите ще го заискът...
Коментиран от #38
12:06 09.02.2026
36 Пламен
До коментар #29 от "Мишел":Мише , виждал ли си кораб на картинка ? :)
Коментиран от #39
12:08 09.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 кой
До коментар #35 от "604":Кой ти каза че у Китай не свършват? Защо изчезват безследно разни видни китайски другари и големи Генерали и всички останали получават рязка амнезия че са съществували някога подобни?
12:10 09.02.2026
39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #36 от "Пламен":той от крайцера ,,МАСКВА,, пише
12:10 09.02.2026
40 Д-р Марин Белчев
От типа: Готови сме за реформи, за нормализация, за прагматично сътрудничество, включително по въпроси като Гуантанамо и икономическите отношения. Нуждаем се от енергийна стабилност, за да не се срине страната.
Не звучи революционно и не е героично, но когато една държава е изправена пред реален недостиг на гориво, идеологията отстъпва място на оцеляването. А по всичко личи, че този момент наближава бързо.
12:11 09.02.2026
41 хихи
До коментар #29 от "Мишел":явно затова всеки ден има конфискувани по 5 руски танкера 😂
Коментиран от #42, #49
12:12 09.02.2026
42 конфискуват ги
До коментар #41 от "хихи":заедно с подводниците които ги пазят...
12:18 09.02.2026
43 стоян
До коментар #13 от "Симо":До 13 ком - другар те САЩ се учат от рузките кумунисти които първи наложиха блокада още 1946 гд над град Берлин който две години е бил снабдяван от съюзниците с храни и горива само по въздуха
12:20 09.02.2026
44 Госъ
12:20 09.02.2026
45 Цървул
12:23 09.02.2026
46 Има проблем
До коментар #19 от "матю хари":Ник нейма нещо не ти е у ред..
12:25 09.02.2026
47 Той
До коментар #1 от "Бай Дончо":Квото хванал, всичко оправил, миграцията, доходите, даже войнвта спря, в някаква паралелна вселена..
12:27 09.02.2026
48 Гледам, голяма
12:28 09.02.2026
49 Мишел
До коментар #41 от "хихи":Фянтазираш. Няма арестуван руски танкер .
12:31 09.02.2026
50 Про стачка
А ако си мислиш за времето преди Кастро по времето на Батиста когато Куба е източвана от САЩ и по точно с увеличава корупцията и влиянието на американската мафия.
14:24 09.02.2026
51 Луд Скайуокър
До коментар #22 от "Северна Корея":Ако погледнеш архива на Факти.бг от Април, 2018
Под заглавието
Пълен списък на войните и интервенциите на САЩ"
Ще откриеш колко държави са пречили и то предимно само на САЩ
14:33 09.02.2026
52 Хи хи хи
До коментар #8 от "Кукарачон":И мулатки, да не забравяме !!!
18:28 09.02.2026
53 Това е безспорен
До коментар #29 от "Мишел":Факт
18:31 09.02.2026