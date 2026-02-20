Новини
Хавана заяви, че публикациите за тайни преговори между Марко Рубио и роднина на Раул Кастро са спекулации

20 Февруари, 2026

Хавана остава готова за диалог, но само при условия на взаимно уважение, равнопоставеност, зачитане на суверенитета и ненамеса във вътрешните работи

Хавана заяви, че публикациите за тайни преговори между Марко Рубио и роднина на Раул Кастро са спекулации - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Постоянният представител на Куба в ООН Ернесто Соберон Гусман заяви, че публикациите за предполагаеми контакти между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и роднина на бившия кубински лидер Раул Кастро са "спекулации", предаде агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

В интервю за агенцията дипломатът коментира информация, разпространена от американското издание "Аксиос", според която Марко Рубио е водил тайни разговори с внук на Раул Кастро на фона на засилващия се натиск от Вашингтон върху Хавана.

"Същите тези медии по-късно казват, че нямат потвърждение на публикуваното. Следователно това ми звучи като спекулация. Основавам се на факти", каза Соберон.

Хавана остава готова за диалог, но само при условия на взаимно уважение, равнопоставеност, зачитане на суверенитета и ненамеса във вътрешните работи. Той подчерта, че тази позиция "не е нова" и вече е позволила напредък в предишни етапи на двустранните отношения.

Соберон избегна да коментира възможни контакти, които биха могли да помогнат за преодоляване на недостига на петрол, на фона на въведените през последните седмици допълнителни ограничения върху енергийните доставки за страната.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп повтори по-рано тази седмица, че администрацията му води разговори с високопоставени кубински представители, въпреки че Хавана официално отрича тези твърдения.

Относно евентуална посредническа роля на Мексико, кубинският дипломат се ограничи да отбележи историческата солидарност на страната с Куба както в хуманитарен, така и в дипломатически план.

Соберон подчерта, че всякакви бъдещи преговори трябва да се провеждат в среда, благоприятстваща реален напредък "без допълнителен натиск". "Ние не налагаме условия на никого, но и не приемаме те да ни бъдат налагани", каза той.

Дипломатът припомни, че готовността на Куба да участва в диалог е била константа във външната ѝ политика. "Историята ни е научила, че диалогът работи, когато е основан на равенство и взаимно уважение, а не когато има натиск или налагане", заяви той.


