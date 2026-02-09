Новини
Русия: Ситуацията в Куба е критична

9 Февруари, 2026 15:24 3 404 71

Песков заяви, че Русия води разговори с Хавана за намиране на решения на възникналите проблеми

Русия: Ситуацията в Куба е критична - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че положението с доставките на горива в Куба е критично, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Островната държава вече е въвела мащабни мерки за защита на жизненоважните услуги и за режим на горивата. Според Москва опитите на САЩ да "задушат" Куба чрез икономически натиск водят до множество трудности.

Кубинските власти представиха мерките си за справяне с кризата, като комунистическото правителство демонстрира твърда позиция срещу усилията на Вашингтон да прекъсне доставките на петрол за карибската страна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Русия води разговори с Хавана (дългогодишен свой партньор) за намиране на решения на възникналите проблеми.

Песков отговори на въпрос, свързан с информации за недостиг на авиационно гориво и дали това би могло да засегне руските туристи, които планират да напуснат Куба.

През миналата седмица стана ясно, че Куба въвежда мащабни мерки за икономия на гориво, включително съкращаване на обществения транспорт, ограничаване на занятията в училищата и университетите и редуциране на туризма, на фона на засиленото напрежение със САЩ и затягането на петролното ембарго, предаде ДПА.

Правителството на социалистическия карибски остров заяви, че извънредните стъпки имат за цел да гарантират функционирането на икономиката и на основните обществени услуги.

Куба не е получавала петрол от Венецуела от декември, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди пълна блокада на движението на санкционирани петролни танкери, доставящи нефт за Куба. Каракас беше стратегически съюзник на Хавана в Южна Америка.


  • 1 да питам

    39 44 Отговор
    верно ли Пуся скоро ще спаси приятелите си Мадуро и Мигел ?

    Коментиран от #7, #8, #61

    15:27 09.02.2026

  • 2 Дедовия

    50 58 Отговор
    Всяко политичеко, икономическо или военно сътрудничество с русия завършва с режим на тока, криза за горива и купони за хляб.

    Коментиран от #11, #44, #47, #52

    15:27 09.02.2026

  • 3 Костадинов

    44 52 Отговор
    Едните клошари ще помагат на другите.

    15:28 09.02.2026

  • 4 Бийк

    35 39 Отговор
    Ауу колко мило
    Колко сладко
    Загрижените ми те
    Ами помогнете бе
    Ма кубинските големци нямат злато да плащат за мухлясали панелки в Маскалия

    15:28 09.02.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    52 38 Отговор
    САЩ и Израел - двете страни на една и съща терористична организация!
    Изреже ли се този тумор от лицето на земята и нещата ще потръгнат!

    Коментиран от #32, #38

    15:28 09.02.2026

  • 6 гост

    37 44 Отговор
    Ми това е положението , докато многоходовия се прави на "император " в Украйна загуби Сирия и Венецуела , сега ще загуби и Куба и Иран , а накрая за десерт ще го натирят и от Индия , Турция и Китай !! Ама той дотогава вече ще са го гръмнали неговите си крепостни , така че му е все тая ! !

    Коментиран от #31

    15:29 09.02.2026

  • 7 Д отговорим

    14 24 Отговор

    До коментар #1 от "да питам":

    Ще ги разменя за Зеленски и урсулите, споко

    Коментиран от #12

    15:29 09.02.2026

  • 8 Данко

    17 9 Отговор

    До коментар #1 от "да питам":

    Ооо - да, заръчал е на Митята - ама той като оправи Финландията - па тогава - ако запомни.

    15:29 09.02.2026

  • 9 Кидел Фастро

    35 22 Отговор
    Не трябваше да махате ракетите от Куба

    15:30 09.02.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    28 27 Отговор
    до къде се докарваш , като се хванеш с РСФСР

    15:30 09.02.2026

  • 11 Това е

    13 10 Отговор

    До коментар #2 от "Дедовия":

    Безспорен факт.

    15:32 09.02.2026

  • 12 Данко

    20 19 Отговор

    До коментар #7 от "Д отговорим":

    То май преди 4 годинки зеленски трябваше да е пленен - ама пак се получи - руска му работа:
    Хотели получше, получилось как всегда..........

    15:32 09.02.2026

  • 13 Антон

    25 16 Отговор
    Някой май е забравил "Карибската криза"! Време е да се повтори!

    Коментиран от #15, #17

    15:32 09.02.2026

  • 14 Боруна Лом

    23 21 Отговор
    АКО БЕШЕ НИКИТА ХРУШЧОВ, НЯМАШЕ ДА ИМА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ! ПРОСТО ОБОРА ЩЕШЕ ДА ИЗЧЕЗНАТ

    Коментиран от #19, #70

    15:33 09.02.2026

  • 15 Тръмп:

    14 6 Отговор

    До коментар #13 от "Антон":

    Дали?

    15:33 09.02.2026

  • 16 Морския

    23 18 Отговор
    Това е мечтата на копейкин и зеления чорап.Да станем 16 република, като преди това излезем от ЕС и НАТО.

    Коментиран от #21

    15:34 09.02.2026

  • 17 Данко

    18 8 Отговор

    До коментар #13 от "Антон":

    Ей - останахте без сила от това непрекъснато мятане на атома - па той много тежал бе...

    15:34 09.02.2026

  • 18 Zaхарова

    21 6 Отговор
    Проявяваме разбиране и загриженост за братята кубинци.

    Коментиран от #28, #33

    15:35 09.02.2026

  • 19 Данко

    22 7 Отговор

    До коментар #14 от "Боруна Лом":

    Оня Хрушчов дето си свалил обувката и удрял с нея по трибуната за да му обърнат внимание в ООН ли - СМЕШНИК !!!

    15:36 09.02.2026

  • 20 Такава е ситуацията в Куба

    23 8 Отговор
    Много критична.А каква е ситуацията в Русия?Ми каквато е в Папуа....

    Коментиран от #26

    15:36 09.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 китайски балон

    20 14 Отговор
    БайДончо жестоко измъчва невинни хора само, защото не искат да му станат роби! Нобел за Садист!

    Коментиран от #36

    15:37 09.02.2026

  • 23 123

    17 15 Отговор
    Как само злорадстват васалите, че натискат свободните с незаконни средства с жалка надежда и другите да се превърнат във васали. Всички санкции, които не са гласни и одобрени в ООН са незаконни.

    15:38 09.02.2026

  • 24 Демократ

    14 14 Отговор
    Да се считат руснаците и русофилите за иzроди р основна демократична ценност.

    15:38 09.02.2026

  • 25 Данко

    12 8 Отговор
    Когато висяхме по едно денонощие на опашка за бензин - Бургаския нефтохим не беше продаден, а си беше на държавата - СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ.

    Коментиран от #29

    15:39 09.02.2026

  • 26 Колективен руски крепостен

    16 9 Отговор

    До коментар #20 от "Такава е ситуацията в Куба":

    По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.

    15:39 09.02.2026

  • 27 Гражданин

    17 12 Отговор
    Със загубата на Куба ситуацията в Русия става не критична, а изтича в канала!

    15:39 09.02.2026

  • 28 Игор

    15 8 Отговор

    До коментар #18 от "Zaхарова":

    Vа ти те проявявят загриженост само когато има нещо за грабене.

    15:39 09.02.2026

  • 29 Демократ

    14 16 Отговор

    До коментар #25 от "Данко":

    През 97 трябваше Жан Виденов да се върже за една УАЗ-ка и да се влачи по Цариградско шосе.

    Коментиран от #35

    15:40 09.02.2026

  • 30 А пък

    15 13 Отговор
    рускитеСвине си мрат в Донбас.

    15:41 09.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бийк

    14 6 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Трай ся
    Все ще се намери някоя хралупа в москва и за Канелката, нали?
    Поздрави на Аятоласчето
    ПП: Нали всичко беше обсъдено и решено в Анкъридж,сега що ривети

    15:44 09.02.2026

  • 33 Атина Палада

    18 11 Отговор

    До коментар #18 от "Zaхарова":

    Рускините започнаха да раждат кубинчета,нигерийчетта, непалчета и талибанчета.

    Коментиран от #58

    15:44 09.02.2026

  • 34 Истината

    15 12 Отговор
    Абе комунистите до каквото са се докоснали все накрая ситуацията е била критична...

    Коментиран от #40

    15:44 09.02.2026

  • 35 Иван

    14 0 Отговор

    До коментар #29 от "Демократ":

    И Румен Гечев също.

    15:45 09.02.2026

  • 36 Путин

    6 5 Отговор

    До коментар #22 от "китайски балон":

    Взима пример от мен...

    15:45 09.02.2026

  • 37 Във Венецуела са разочаровани от Русия

    15 7 Отговор
    Повече 35 дни изминаха след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, Русия с нищо не е помогнала за освобождаването му, страхувайки се, да се противопостави на САЩ. Венецуела не е единствения военен съюзник на Русия, който е бил в критична ситуация, но не е получил помощ и вече не вижда смисъл от съюз с Русия. В Сирия, Иран и Армения, Русия отново не успя да направи нищо, за да защити съюзниците си. Въпреки отчитането на факта, че Русия в момента се намира в много трудна ситуация, в която тя самата не може да се справи, военните й съюзници се чувстват напълно изоставени и забравени.

    15:46 09.02.2026

  • 38 Адрес 4000

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Здравейте
    Вие познавате ли
    Гориил ,Атина Палада, Сатана Z

    Коментиран от #45

    15:46 09.02.2026

  • 39 Кривоверен алкаш

    14 6 Отговор
    Видя се колко устойчив е социализма...недоносче,да променят коренно курса на управление и резултатите ще дойдат...

    15:47 09.02.2026

  • 40 До допълня

    15 6 Отговор

    До коментар #34 от "Истината":

    И все Запада и САЩ са им виновни за проблемите.

    15:47 09.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Дългият

    15 6 Отговор
    Да помага Русия,ама и тя така се е ошлякала до ушите,то и на нея трябва да и помагат...работници от Индия...и други развити страни...че то имаш ресурси ама иска и ядене...

    15:49 09.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Бабиния

    9 11 Отговор

    До коментар #2 от "Дедовия":

    И за товали вече 37 години нашите "честни" политици не могат да откраднат всичко построено по времето на сътрудничеството ни с Русия?! Та за по-бързо разрушаване последните години източват и оставят язовирите ни празни.

    Коментиран от #48

    15:52 09.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Кривоверен алкаш

    2 0 Отговор
    50 на 50...ама няма да се заяждам...

    15:53 09.02.2026

  • 47 !!!?

    11 9 Отговор

    До коментар #2 от "Дедовия":

    Най-красноречивият пример затова са Северна и Южна Корея. Под влиянието на Русия Северна Корея се превръща в най-изолираната и бедна страна на планетата, военна диктатура без никакво развитие, подобно на Русия. А Южна Корея, под влиянието на САЩ, става една от най-мощните икономики в света.

    Коментиран от #50, #71

    15:54 09.02.2026

  • 48 По точно

    12 3 Отговор

    До коментар #44 от "Бабиния":

    ВиК преносната система, построена по времето на сътрудничеството ни с Русия има 80% загуби на вода.Затова язовирите са празни.

    15:59 09.02.2026

  • 49 Констатация

    12 1 Отговор
    Политическата върхушка на КПСС на СССР - Предаде и Продаде, Всичко и Всички..., а, днес, в Русия, руснаците обвиняват бившите съветски републики и соц. лагера във всички грехове за окаяното си вътрешно и външно политическо, икономическо, социално състояние! Все още не могат и не искат да признаят, че "Империята" се разпада! В медицината има термин, нарича се - Фантомна болка, то идеално описва състоянието насъвременна Русия!

    15:59 09.02.2026

  • 50 123

    7 11 Отговор

    До коментар #47 от "!!!?":

    Я кажи и за филипините каква икономическа сила стнаха които са под влиянието на сша още от 1945г.

    Коментиран от #54, #60

    16:01 09.02.2026

  • 51 безспорен факт...

    13 7 Отговор
    "Векове наред руснаците се заблуждават, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда."

    😆

    16:03 09.02.2026

  • 52 Гост

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Дедовия":

    В Куба няма руски коли, но пък карат Крайслери, Пакарди и Кадилаци, та не знам за какво сътрудничество с Русия говориш.

    Коментиран от #53

    16:11 09.02.2026

  • 53 Данко

    6 4 Отговор

    До коментар #52 от "Гост":

    А ладата от снимката - да не е китайска? ВАЗ2105 или 2107.
    Ама да кажем нещо - за копейки.

    Коментиран от #57

    16:14 09.02.2026

  • 54 !!!?

    6 5 Отговор

    До коментар #50 от "123":

    Не съм се интересувал конкретно от Филипините, но при всички случаи сигурно са много по-напред икономически от двете държави под руско влияние - Северна Корея и Беларус.

    Коментиран от #59

    16:20 09.02.2026

  • 55 ама защо така

    11 2 Отговор
    Защо Русия не им прати 100-200 танкера с гориво. Къде е проблема. Далече ли им е? Скъп ли им излиза на Куба руския нефт? Що така ги изоставят като Сирия и Венецуела. Големи приятели - няма що.

    Коментиран от #69

    16:26 09.02.2026

  • 56 Българин

    3 7 Отговор
    Президента Путин вече е изпратил флотилия от 32 танкера, под охраната на Северния Флот, които ще доставят повече от 4 млн тона нефт на Куба!

    Коментиран от #62

    16:27 09.02.2026

  • 57 не...

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "Данко":

    ма ми прилича на Фиат 125. Много нагоре и е емблемата.

    16:30 09.02.2026

  • 58 талибаните превземат Русия

    9 0 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    "Русия и талибаните преговарят за набирането на афганистански работници мигранти, а Кабул разчита на положителен резултат, заяви Гул Хасан, посланик на Ислямското емирство в Русия."

    16:36 09.02.2026

  • 59 123

    0 9 Отговор

    До коментар #54 от "!!!?":

    Ха ха, не ме разсмивай. Дори в С. Кория са по добре от Филипините да не говорим за Беларус колко по напред са от тях

    Коментиран от #63

    16:38 09.02.2026

  • 60 Евгени

    8 0 Отговор

    До коментар #50 от "123":

    Когато сравняваш два различни народа, сравненшетж може да бъде неточно, поради различните качества на сравняваните народи( примерно, едни са традиционно работливи, а д.уги традиционно мързеливци. Трябва винаги да сравняваш един и същи народ , разделен и поставен под управление на две различни системи( Северна и Южна Корея, и Западна и Источна Германия ). Всички знаем резултата от тези експерименти!

    16:40 09.02.2026

  • 61 Да ти го напиша

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "да питам":

    Пуся хвана Мадуро за маадуурите. Сега разбра ли.

    16:48 09.02.2026

  • 62 Нека да пиша

    8 0 Отговор

    До коментар #56 от "Българин":

    И,през панамския ,няма да минат ,Тръмп няма да позволи.

    16:51 09.02.2026

  • 63 !!!?

    9 0 Отговор

    До коментар #59 от "123":

    Често има такъв смях поради невежество. А да разбереш нещата отнема около 20 секунди време. Оказва се, че Филипините през 2025 г. показват продължаващ растеж, като страната остава една от най-бързо развиващите се икономики в Югоизточна Азия

    БВП Филипини - 1.15 трилиона USD / БВП на глава - 12 800 USD

    БВП Беларус - 68 милиарда USD / БВП на глава - 7 700 USD

    БВП Северна Корея е трагично - 16 млрд / БВП на глава - 640 USD

    Коментиран от #64, #65

    16:58 09.02.2026

  • 64 Данко

    7 0 Отговор

    До коментар #63 от "!!!?":

    Когато фактите (числата) говорят - и глупаците млъкват.
    Но нашите купейки, понеже са най-големите - и те не знаят какво,
    почват да лаят още повече.

    Коментиран от #66

    17:06 09.02.2026

  • 65 ?!!!

    0 6 Отговор

    До коментар #63 от "!!!?":

    В Беларус битовите сметки, ток, газ, вода и интернет, са около 20 долара на месец, общо. Освен това един от беларуските футболни отбори редовно ние бг грандовете в евротурнирите, въпреки че там най-популярните спорт е хокей. Брутния ти вътрешен умствен багаж е колкото на шимпанзе с костюм и очила.

    17:12 09.02.2026

  • 66 Цървуландив

    0 5 Отговор

    До коментар #64 от "Данко":

    Не се излагай, нито копейките са ваши, нито центовете.

    17:14 09.02.2026

  • 67 да питам

    6 0 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    17:32 09.02.2026

  • 68 Така така

    7 0 Отговор
    и в Русия ситуацията е критична.

    17:33 09.02.2026

  • 69 Точно така!

    5 0 Отговор

    До коментар #55 от "ама защо така":

    И без това имат излиък, след като Индия отказа да купува руски петрол. Проблемът е, че тези не са свикнали да дават, а да вземат.

    18:14 09.02.2026

  • 70 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Боруна Лом":

    До 14 ком - спомени спомени - то и Хитлер ако беше победил в москвабад сега щеше с марки да пазаруват ама не можа

    19:46 09.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
