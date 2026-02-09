Русия: Ситуацията в Куба е критична

Кремъл заяви, че положението с доставките на горива в Куба е критично, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Островната държава вече е въвела мащабни мерки за защита на жизненоважните услуги и за режим на горивата. Според Москва опитите на САЩ да "задушат" Куба чрез икономически натиск водят до множество трудности.
Кубинските власти представиха мерките си за справяне с кризата, като комунистическото правителство демонстрира твърда позиция срещу усилията на Вашингтон да прекъсне доставките на петрол за карибската страна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Русия води разговори с Хавана (дългогодишен свой партньор) за намиране на решения на възникналите проблеми.
Песков отговори на въпрос, свързан с информации за недостиг на авиационно гориво и дали това би могло да засегне руските туристи, които планират да напуснат Куба.
През миналата седмица стана ясно, че Куба въвежда мащабни мерки за икономия на гориво, включително съкращаване на обществения транспорт, ограничаване на занятията в училищата и университетите и редуциране на туризма, на фона на засиленото напрежение със САЩ и затягането на петролното ембарго, предаде ДПА.
Правителството на социалистическия карибски остров заяви, че извънредните стъпки имат за цел да гарантират функционирането на икономиката и на основните обществени услуги.
Куба не е получавала петрол от Венецуела от декември, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди пълна блокада на движението на санкционирани петролни танкери, доставящи нефт за Куба. Каракас беше стратегически съюзник на Хавана в Южна Америка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да питам
Коментиран от #7, #8, #61
15:27 09.02.2026
2 Дедовия
Коментиран от #11, #44, #47, #52
15:27 09.02.2026
3 Костадинов
15:28 09.02.2026
4 Бийк
Колко сладко
Загрижените ми те
Ами помогнете бе
Ма кубинските големци нямат злато да плащат за мухлясали панелки в Маскалия
15:28 09.02.2026
5 ДрайвингПлежър
Изреже ли се този тумор от лицето на земята и нещата ще потръгнат!
Коментиран от #32, #38
15:28 09.02.2026
6 гост
Коментиран от #31
15:29 09.02.2026
7 Д отговорим
До коментар #1 от "да питам":Ще ги разменя за Зеленски и урсулите, споко
Коментиран от #12
15:29 09.02.2026
8 Данко
До коментар #1 от "да питам":Ооо - да, заръчал е на Митята - ама той като оправи Финландията - па тогава - ако запомни.
15:29 09.02.2026
9 Кидел Фастро
15:30 09.02.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:30 09.02.2026
11 Това е
До коментар #2 от "Дедовия":Безспорен факт.
15:32 09.02.2026
12 Данко
До коментар #7 от "Д отговорим":То май преди 4 годинки зеленски трябваше да е пленен - ама пак се получи - руска му работа:
Хотели получше, получилось как всегда..........
15:32 09.02.2026
13 Антон
Коментиран от #15, #17
15:32 09.02.2026
14 Боруна Лом
Коментиран от #19, #70
15:33 09.02.2026
15 Тръмп:
До коментар #13 от "Антон":Дали?
15:33 09.02.2026
16 Морския
Коментиран от #21
15:34 09.02.2026
17 Данко
До коментар #13 от "Антон":Ей - останахте без сила от това непрекъснато мятане на атома - па той много тежал бе...
15:34 09.02.2026
18 Zaхарова
Коментиран от #28, #33
15:35 09.02.2026
19 Данко
До коментар #14 от "Боруна Лом":Оня Хрушчов дето си свалил обувката и удрял с нея по трибуната за да му обърнат внимание в ООН ли - СМЕШНИК !!!
15:36 09.02.2026
20 Такава е ситуацията в Куба
Коментиран от #26
15:36 09.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 китайски балон
Коментиран от #36
15:37 09.02.2026
23 123
15:38 09.02.2026
24 Демократ
15:38 09.02.2026
25 Данко
Коментиран от #29
15:39 09.02.2026
26 Колективен руски крепостен
До коментар #20 от "Такава е ситуацията в Куба":По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.
15:39 09.02.2026
27 Гражданин
15:39 09.02.2026
28 Игор
До коментар #18 от "Zaхарова":Vа ти те проявявят загриженост само когато има нещо за грабене.
15:39 09.02.2026
29 Демократ
До коментар #25 от "Данко":През 97 трябваше Жан Виденов да се върже за една УАЗ-ка и да се влачи по Цариградско шосе.
Коментиран от #35
15:40 09.02.2026
30 А пък
15:41 09.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Бийк
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Трай ся
Все ще се намери някоя хралупа в москва и за Канелката, нали?
Поздрави на Аятоласчето
ПП: Нали всичко беше обсъдено и решено в Анкъридж,сега що ривети
15:44 09.02.2026
33 Атина Палада
До коментар #18 от "Zaхарова":Рускините започнаха да раждат кубинчета,нигерийчетта, непалчета и талибанчета.
Коментиран от #58
15:44 09.02.2026
34 Истината
Коментиран от #40
15:44 09.02.2026
35 Иван
До коментар #29 от "Демократ":И Румен Гечев също.
15:45 09.02.2026
36 Путин
До коментар #22 от "китайски балон":Взима пример от мен...
15:45 09.02.2026
37 Във Венецуела са разочаровани от Русия
15:46 09.02.2026
38 Адрес 4000
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Здравейте
Вие познавате ли
Гориил ,Атина Палада, Сатана Z
Коментиран от #45
15:46 09.02.2026
39 Кривоверен алкаш
15:47 09.02.2026
40 До допълня
До коментар #34 от "Истината":И все Запада и САЩ са им виновни за проблемите.
15:47 09.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Дългият
15:49 09.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Бабиния
До коментар #2 от "Дедовия":И за товали вече 37 години нашите "честни" политици не могат да откраднат всичко построено по времето на сътрудничеството ни с Русия?! Та за по-бързо разрушаване последните години източват и оставят язовирите ни празни.
Коментиран от #48
15:52 09.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Кривоверен алкаш
15:53 09.02.2026
47 !!!?
До коментар #2 от "Дедовия":Най-красноречивият пример затова са Северна и Южна Корея. Под влиянието на Русия Северна Корея се превръща в най-изолираната и бедна страна на планетата, военна диктатура без никакво развитие, подобно на Русия. А Южна Корея, под влиянието на САЩ, става една от най-мощните икономики в света.
Коментиран от #50, #71
15:54 09.02.2026
48 По точно
До коментар #44 от "Бабиния":ВиК преносната система, построена по времето на сътрудничеството ни с Русия има 80% загуби на вода.Затова язовирите са празни.
15:59 09.02.2026
49 Констатация
15:59 09.02.2026
50 123
До коментар #47 от "!!!?":Я кажи и за филипините каква икономическа сила стнаха които са под влиянието на сша още от 1945г.
Коментиран от #54, #60
16:01 09.02.2026
51 безспорен факт...
😆
16:03 09.02.2026
52 Гост
До коментар #2 от "Дедовия":В Куба няма руски коли, но пък карат Крайслери, Пакарди и Кадилаци, та не знам за какво сътрудничество с Русия говориш.
Коментиран от #53
16:11 09.02.2026
53 Данко
До коментар #52 от "Гост":А ладата от снимката - да не е китайска? ВАЗ2105 или 2107.
Ама да кажем нещо - за копейки.
Коментиран от #57
16:14 09.02.2026
54 !!!?
До коментар #50 от "123":Не съм се интересувал конкретно от Филипините, но при всички случаи сигурно са много по-напред икономически от двете държави под руско влияние - Северна Корея и Беларус.
Коментиран от #59
16:20 09.02.2026
55 ама защо така
Коментиран от #69
16:26 09.02.2026
56 Българин
Коментиран от #62
16:27 09.02.2026
57 не...
До коментар #53 от "Данко":ма ми прилича на Фиат 125. Много нагоре и е емблемата.
16:30 09.02.2026
58 талибаните превземат Русия
До коментар #33 от "Атина Палада":"Русия и талибаните преговарят за набирането на афганистански работници мигранти, а Кабул разчита на положителен резултат, заяви Гул Хасан, посланик на Ислямското емирство в Русия."
16:36 09.02.2026
59 123
До коментар #54 от "!!!?":Ха ха, не ме разсмивай. Дори в С. Кория са по добре от Филипините да не говорим за Беларус колко по напред са от тях
Коментиран от #63
16:38 09.02.2026
60 Евгени
До коментар #50 от "123":Когато сравняваш два различни народа, сравненшетж може да бъде неточно, поради различните качества на сравняваните народи( примерно, едни са традиционно работливи, а д.уги традиционно мързеливци. Трябва винаги да сравняваш един и същи народ , разделен и поставен под управление на две различни системи( Северна и Южна Корея, и Западна и Источна Германия ). Всички знаем резултата от тези експерименти!
16:40 09.02.2026
61 Да ти го напиша
До коментар #1 от "да питам":Пуся хвана Мадуро за маадуурите. Сега разбра ли.
16:48 09.02.2026
62 Нека да пиша
До коментар #56 от "Българин":И,през панамския ,няма да минат ,Тръмп няма да позволи.
16:51 09.02.2026
63 !!!?
До коментар #59 от "123":Често има такъв смях поради невежество. А да разбереш нещата отнема около 20 секунди време. Оказва се, че Филипините през 2025 г. показват продължаващ растеж, като страната остава една от най-бързо развиващите се икономики в Югоизточна Азия
БВП Филипини - 1.15 трилиона USD / БВП на глава - 12 800 USD
БВП Беларус - 68 милиарда USD / БВП на глава - 7 700 USD
БВП Северна Корея е трагично - 16 млрд / БВП на глава - 640 USD
Коментиран от #64, #65
16:58 09.02.2026
64 Данко
До коментар #63 от "!!!?":Когато фактите (числата) говорят - и глупаците млъкват.
Но нашите купейки, понеже са най-големите - и те не знаят какво,
почват да лаят още повече.
Коментиран от #66
17:06 09.02.2026
65 ?!!!
До коментар #63 от "!!!?":В Беларус битовите сметки, ток, газ, вода и интернет, са около 20 долара на месец, общо. Освен това един от беларуските футболни отбори редовно ние бг грандовете в евротурнирите, въпреки че там най-популярните спорт е хокей. Брутния ти вътрешен умствен багаж е колкото на шимпанзе с костюм и очила.
17:12 09.02.2026
66 Цървуландив
До коментар #64 от "Данко":Не се излагай, нито копейките са ваши, нито центовете.
17:14 09.02.2026
67 да питам
17:32 09.02.2026
68 Така така
17:33 09.02.2026
69 Точно така!
До коментар #55 от "ама защо така":И без това имат излиък, след като Индия отказа да купува руски петрол. Проблемът е, че тези не са свикнали да дават, а да вземат.
18:14 09.02.2026
70 стоян
До коментар #14 от "Боруна Лом":До 14 ком - спомени спомени - то и Хитлер ако беше победил в москвабад сега щеше с марки да пазаруват ама не можа
19:46 09.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.