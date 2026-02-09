Русия: Ситуацията в Куба е критична

Кремъл заяви, че положението с доставките на горива в Куба е критично, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Островната държава вече е въвела мащабни мерки за защита на жизненоважните услуги и за режим на горивата. Според Москва опитите на САЩ да "задушат" Куба чрез икономически натиск водят до множество трудности.

Кубинските власти представиха мерките си за справяне с кризата, като комунистическото правителство демонстрира твърда позиция срещу усилията на Вашингтон да прекъсне доставките на петрол за карибската страна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Русия води разговори с Хавана (дългогодишен свой партньор) за намиране на решения на възникналите проблеми.

Песков отговори на въпрос, свързан с информации за недостиг на авиационно гориво и дали това би могло да засегне руските туристи, които планират да напуснат Куба.

През миналата седмица стана ясно, че Куба въвежда мащабни мерки за икономия на гориво, включително съкращаване на обществения транспорт, ограничаване на занятията в училищата и университетите и редуциране на туризма, на фона на засиленото напрежение със САЩ и затягането на петролното ембарго, предаде ДПА.

Правителството на социалистическия карибски остров заяви, че извънредните стъпки имат за цел да гарантират функционирането на икономиката и на основните обществени услуги.

Куба не е получавала петрол от Венецуела от декември, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди пълна блокада на движението на санкционирани петролни танкери, доставящи нефт за Куба. Каракас беше стратегически съюзник на Хавана в Южна Америка.