В какво обвиняват съпругата на испанския премиер Санчес

Съпругата на испанския премиер Педро Санчес, Бегоня Гомес, беше разпитана за четвърти път по делото за корупция. И двамата съпрузи отричат обвиненията изцяло и твърдят, че са жертва на политическа атака от опозицията.

На 10 септември шефът на мадридския следствен съд Хуан Карлос Пейнадо разпита Бегоня Гомес, съпругата на испанския премиер и лидер на Испанската социалистическа работническа партия (ИСРП) Педро Санчес. Поводът за този разпит беше скандалът, в центъра на който, според разследването, са както самата съпруга на премиера, така и редица свързани с нея предприемачи и държавни служители.

Това е четвъртото призоваване на Бегоня Гомес на разпит по делото, което беше образувано през април 2024 година. Тя е привлечена като заподозряна по следните членове от Наказателния кодекс на Испания: „търговия с влияние“ чрез използване на статута си на съпруга на премиера, „корупция в бизнеса“, „незаконно присвояване на собственост“, „незаконна намеса в делата на администрацията“ и „нецелево използване на държавни средства“. Искът срещу Гомес е подаден от организацията „Чисти ръце“, която се бори срещу корупцията. Санчес и съпругата му напълно отричат обвиненията и се считат за жертви на кампания, подета от опозиционните сили в страната.

Предполагаемо нарушение на закона

В публикуваните материали по делото фигурират мадридската консултантска фирма Innova Next SL и бизнес училището Valley, на които през последните години са били възложени държавни поръчки на обща стойност 15,6 милиона евро. И двете организации принадлежат на бизнесмена Хуан Карлос Барабес. Твърди си, че предприемачът е получил редица поръчки за голяма сума по настояване на Гомес.

Следствието счита, че по този начин съпругата на премиера се е отблагодарила на Барабес за разработването и финансирането на личен неин проект – откриването на катедра „Конкурентоспособна социална трансформация“ в мадридския университет „Комплутенсе“. Според експерти, подобна катедра с неразбираемо за мнозина наименование не е била необходима и за нейното откриване е бил оказан натиск върху ректората на университета. След началото на разследването катедрата е била закрита, поради „липса на научен и практически смисъл“.

Мадридският юрист Мигел Рамос заяви за ДВ, че освен всичко друго, Гомес „няма право да ръководи катедрата, тъй като не притежава нито научна степен, нито дори висше образование“. Тя не е имала право да ръководи и магистърска програма в катедрата – нещо, което е правила в продължение на няколко години.

В какво още се подозира Бегоня Гомес?

Но с това не се изчерпва списъкът с предполагаемите нарушения на закона от страна на премиершата, твърди още адвокатът. Разследването твърди, че тя е присвоила програмно обезпечение на стойност 300 000 евро, за което е било платено от бюджета на университета.

Друго нарушение е незаконното използване на държавната служителка Кристина Алварес като асистент на Гомес по личните бизнес проекти на премиершата, за което Алварес е получавала заплата от държавата. На тази тема беше посветен последният разпит на Гомес, който продължи само 15 минути. Съпругата на Санчес отхвърли обвинението в нарушение на закона и заяви, че е ползвала услугите на държавната служителка, която е нейна приятелка, изключително рядко.

Общо четирима души са привлечени като обвиняеми по делото: Хуан Карлос Барабес, ректорът на университета Хоакин Гояче, Кристина Алварес и Франсиско Мартин Агире - началник на отдела, в който тя е работила. Адвокат Рамос добави, че следствието се е опитало да привлече като свидетел и самия премиер, но той се е възползвал от законното си право да не дава показания срещу свои роднини.

Европейската прокуратура проявява интерес

Делото на Бегоня Гомес представлява интерес и за Европейската прокуратура - юридическия орган на Европейския съюз (ЕС), тъй като част от парите, изплатени на бизнесмена Барабес по препоръка на съпругата на премиера, Испания е получила от европейски фондове. Прокуратурата ще проверява дали в случая има „нецелево използване” на тези средства.

А разследването в Мадрид се интересува и от това как през 2020 г. правителството е отпуснало 450 милиона евро на изпадналата в криза испанска авиокомпания Air Europa. Тази авиокомпания се беше ангажирала да отпусне голяма сума за бизнес проекта на Гомес, наречен Africa Center, който трябваше да насърчава развитието на предприемачеството в Африка. Разследването се интересува от личните и деловите връзки на съпругата на премиера с Хавиер Идалго, син на собственика на компанията.

Управление, предизвикващо недоволство

Делото срещу съпругата на испанския премиер получи голям обществен отзвук, посочи пред ДВ Карлос Герера от Мадридския социологически център. То засили протестните настроения, които съпътстват управлението на премиера Педро Санчес през последните години. Хората са възмутени преди всичко от постоянните корупционни скандали, а историята с Бегоня Гомес не е изключение, казва наблюдателят: „В корупция са уличени високопоставени държавни служители, включително министри и функционери на управляващата партия“. Дори по-малкият брат на Санчес е подсъдим. Твърди се, че като служител в администрацията на провинция Бадахос дейността му се е ограничавала само до получаването на заплата и дори не е могъл да отговори на следователя къде се намира работният му кабинет.

Недоволството, според социолога, е предизвикано от „нападките на Санчес срещу критикуващата го преса и съдебните органи, както и от мудната борба с природните бедствия“, които се изсипаха над Испания. Страната се оказа сред рекордьорите по брой жертви в Ковид пандемията и пострада силно от земетресения, наводнения и горски пожари. И всичко това „на фона на продължителна икономическа криза, безработица, инфлация, фалит на малки и средни предприятия, огромен външен дълг и т.н.“, припомня Герера.

В неотдавнашно интервю за държавната телевизия премиерът Педро Санчес отхвърли критиките по свой адрес – както във връзка с дейността му начело на правителството, така и за корупционните скандали. Той за пореден път отказа да подаде оставка, за което настоява парламентарната опозиция, а ситуацията около съпругата и брат си той обясни с интригите на „политизирани“ следователи и съдии, които работели за опозицията.