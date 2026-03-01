Бенямин Нетаняху: Израел преживява болезнени дни! Ще засилим ударите по Техеран

Израел ще засили ударите си по иранската столица Техеран, обяви тази вечер израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес, пише БТА.

"Нашите сили в момента нанасят удари в сърцето на Техеран с нарастваща интензивност, която ще се засили още повече през следващите дни", каза Нетаняху във видеообръщение на втория ден от началото на операцията. Той обяви, че е "дал инструкции за продължаване на кампанията", за която, според него, Израел е мобилизирал "пълната мощ на въоръжените си сили, както никога досега, за да гарантира своето съществуване и бъдещето си".

Малко по-рано в Техеран отекнаха нови експлозии, а след това бе съобщено, че е била поразена централата на иранското национално радио и телевизия.

Нетаняху призна, че Израел преживява "болезнени дни" след смъртоносните ирански удари на негова територия.

"Това са болезнени дни. Вчера тук в Тел Авив, а сега и в Бет Шемеш, загубихме скъпи за нас хора", каза израелският премиер на видеозапис, направен в Министерството на отбраната в Тел Авив.

Девет души бяха убити в Централен Израел днес, когато сграда в град Бет Шемеш се срути след директено попадение на иранска ракета. Ирански удар вчера в Тел Авив причини смъртта на филипинска болногледачка, посочва АФП.

Единадесет човека остават в неизвестност след атаката в Бет Шемеш, съобщи тази вечер израелската полиция. Тя допълни, че са били ранени над 45 души.

Реза Пахлави, син на бившия шах на Иран, призова по-рано днес днес иранците да празнуват смъртта на върховния лидер Али Хаменей след американо-израелските удари, предаде Франс прес.

В ново изявление на фарси и английски в "Екс" Пахлави нарича Хаменей „демон“ заради това, че е наредил „клането на хиляди синове и дъщери на Иран“.

„На достолепния и смел народ на Иран искам да кажа, че смъртта на тиранина на нашето време, въпреки че отбелязва началото на голямо национално празнуване, не е краят на пътя. Бъдете бдителни. Бъдете готови. Часът на широко и решително присъствие по улиците е много близо“, добавя синът на шаха.

„Моля ви, като внимавате за сигурността си, да засвидетелствате удовлетворението си и подкрепата пред унищожаването на Ислямската република, като пеете религиозни песни всяка вечер и като формулирате изискванията си за бъдещето на Иран“, призовава още Реза Пахлави.

В статия за "Вашингтон пост" вчера вечерта той благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за атаката срещу Иран и потвърди готовността си да ръководи прехода във властта в Иран. Реза Пахлави подчерта, че това ще бъде само преходна роля, след като беше разкритикуван, че може да възстанови монархията в Иран.

„Нашият път ще бъде прозрачен: нова конституция, изготвена и ратифицирана чрез референдум, последвана от свободни избори под международен надзор. Когато иранците гласуват, преходното правителство ще бъде разпуснато“, уточнява Реза Пахлави в публикацията.