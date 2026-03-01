Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бенямин Нетаняху: Израел преживява болезнени дни! Ще засилим ударите по Техеран

1 Март, 2026 20:55, обновена 1 Март, 2026 21:02

  • израел-
  • иран-
  • бенямин нетаняху-
  • цахал-
  • сащ-
  • аятолах али хаменей-
  • ормузки проток-
  • израел кац-
  • доналд тръмп

Премиерът обяви, че е дал инструкции за продължаване на кампанията, за която, според него, Израел е мобилизирал пълната мощ на въоръжените си сили, както никога досега, за да гарантира своето съществуване и бъдещето си

Бенямин Нетаняху: Израел преживява болезнени дни! Ще засилим ударите по Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Израел ще засили ударите си по иранската столица Техеран, обяви тази вечер израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес, пише БТА.

"Нашите сили в момента нанасят удари в сърцето на Техеран с нарастваща интензивност, която ще се засили още повече през следващите дни", каза Нетаняху във видеообръщение на втория ден от началото на операцията. Той обяви, че е "дал инструкции за продължаване на кампанията", за която, според него, Израел е мобилизирал "пълната мощ на въоръжените си сили, както никога досега, за да гарантира своето съществуване и бъдещето си".

Малко по-рано в Техеран отекнаха нови експлозии, а след това бе съобщено, че е била поразена централата на иранското национално радио и телевизия.

Нетаняху призна, че Израел преживява "болезнени дни" след смъртоносните ирански удари на негова територия.

"Това са болезнени дни. Вчера тук в Тел Авив, а сега и в Бет Шемеш, загубихме скъпи за нас хора", каза израелският премиер на видеозапис, направен в Министерството на отбраната в Тел Авив.

Девет души бяха убити в Централен Израел днес, когато сграда в град Бет Шемеш се срути след директено попадение на иранска ракета. Ирански удар вчера в Тел Авив причини смъртта на филипинска болногледачка, посочва АФП.

Единадесет човека остават в неизвестност след атаката в Бет Шемеш, съобщи тази вечер израелската полиция. Тя допълни, че са били ранени над 45 души.

Реза Пахлави, син на бившия шах на Иран, призова по-рано днес днес иранците да празнуват смъртта на върховния лидер Али Хаменей след американо-израелските удари, предаде Франс прес.

В ново изявление на фарси и английски в "Екс" Пахлави нарича Хаменей „демон“ заради това, че е наредил „клането на хиляди синове и дъщери на Иран“.

„На достолепния и смел народ на Иран искам да кажа, че смъртта на тиранина на нашето време, въпреки че отбелязва началото на голямо национално празнуване, не е краят на пътя. Бъдете бдителни. Бъдете готови. Часът на широко и решително присъствие по улиците е много близо“, добавя синът на шаха.

„Моля ви, като внимавате за сигурността си, да засвидетелствате удовлетворението си и подкрепата пред унищожаването на Ислямската република, като пеете религиозни песни всяка вечер и като формулирате изискванията си за бъдещето на Иран“, призовава още Реза Пахлави.

В статия за "Вашингтон пост" вчера вечерта той благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за атаката срещу Иран и потвърди готовността си да ръководи прехода във властта в Иран. Реза Пахлави подчерта, че това ще бъде само преходна роля, след като беше разкритикуван, че може да възстанови монархията в Иран.

„Нашият път ще бъде прозрачен: нова конституция, изготвена и ратифицирана чрез референдум, последвана от свободни избори под международен надзор. Когато иранците гласуват, преходното правителство ще бъде разпуснато“, уточнява Реза Пахлави в публикацията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Не нормален убиец си

    Позор си убиец

    20:56 01.03.2026

  • 2 Ооо

    Тепърва, ще го боли!

    20:56 01.03.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    Всеки мъртъв жид е успех за демокрацията в България.

    20:59 01.03.2026

  • 4 гошо

    Престъпник

    20:59 01.03.2026

  • 5 стоян георгиев

    Болката е малко, срама е голям! Ама амбреаж като откаченяху го знае това 😅
    Вече бройката катантинирано краварско гони 1000 🍻

    20:59 01.03.2026

  • 6 демократ

    До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":

    За такива изказвания трябва да има уволнения и гаранция че до края на дните ти няма да си намериш работа.

    21:00 01.03.2026

  • 7 Данко

    8 37 Отговор
    Копеи - свиквайте - СССР го няма, СССР2 - също.

    21:00 01.03.2026

  • 8 Софийски селянин,Пенсионер

    45 9 Отговор
    Само така бой по сатанистите е в р е и,иранците са миролюбив народ и се защитават от агресията.

    21:00 01.03.2026

  • 9 оня 📢

    41 8 Отговор
    Да ревеш , че те бият , когато си нападнал пръв - те това вече е наглост !Да не стане накрая - каква я мислехме , пък каква стана тя .Всъщност - аз имам по-голямо ,,доверие ,, на Нетаняху в случая , янките само се перчат .

    Коментиран от #24

    21:00 01.03.2026

  • 10 Европеец

    До коментар #1 от "Не нормален убиец си":

    Съгласен съм с коментара ти..... Лудите Бени и Дончо са убийци и ядрени терористи, само с това ще бъдат запомнени.....

    21:00 01.03.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    40 7 Отговор
    Мир ще има когато няма Израел и евреи!

    Междувременно от последната минута: Reports claim the UK has officially entered the war alongside the U.S. and Israel against Iran, escalating global conflict fears.

    Съобщават, че Малобритания се е присъединила към убийците, с което опасността от международен конфликт се е увеличила сериозно...

    ВИНАГИ ЕДНИ И СЪЩИ!

    21:00 01.03.2026

  • 12 Баба Гицка

    19 3 Отговор
    Гледам и по другите сайтове баби, пишат едни убавци, сакат концентрационни лагери да отварят. Лошо, лоша баби

    Коментиран от #15, #97

    21:00 01.03.2026

  • 13 Нищо

    35 10 Отговор
    още не е видял. Едва ден първи е все пак.
    Иран - 90 милиона. Израел - 10 милиона

    21:01 01.03.2026

  • 14 Хихихи

    33 6 Отговор
    Този психопат е призовал още 100 хил мушета 😅 към първоначалните 50 хил! Холокост ще им се види като спа уикенд 😁

    21:01 01.03.2026

  • 15 Тимур

    6 25 Отговор

    До коментар #12 от "Баба Гицка":

    Фашизмът сред копейте е жив бабо

    21:01 01.03.2026

  • 16 Евгени от Алфапласт

    20 4 Отговор

    До коментар #6 от "демократ":

    Е, айде, де, чакам. 😂Оптимист🤣

    21:02 01.03.2026

  • 17 Българин

    23 6 Отговор
    Прасешка глава изрод изчадие

    21:02 01.03.2026

  • 18 Сатана Z

    14 7 Отговор
    Разправят ,че Адолф в предишният си живот е бил палестинско дете

    21:02 01.03.2026

  • 19 Удри

    12 11 Отговор
    Да ударят и българското продажно президентство и луксозният хотел, които Радев използва за предизборен щаб. Да ударят черепа, Прокопиев и братя Бобокови. Тогава България ще тръгне напред.

    Коментиран от #37

    21:03 01.03.2026

  • 20 Хипотетично

    10 6 Отговор
    ========Девет души бяха убити в Централен Израел днес==========
    Загубите на воюващите страни са непропорционални.
    За постиженията на разузнаването, коментар не е нужен.

    21:03 01.03.2026

  • 21 Данко Харсъзина

    9 21 Отговор
    Израилтяните продължават да дънят чалмите с подкрепата и активно участие на САЩ.

    Коментиран от #59

    21:03 01.03.2026

  • 23 Нах

    24 4 Отговор
    Тези ционисти няма ли вече някой да ги заличи.Дано да се окажат прав и това да е краят на хегемона САЩ(като хормон),не за друго ,а защото тогава светът ще може да си почине от техните господари Израел.

    21:03 01.03.2026

  • 24 Хаха

    7 20 Отговор

    До коментар #9 от "оня 📢":

    Като ватенките първи атакуваха, а после рев до небесата че милиони руснаци умрели, били убити от украинските терористи 🤕😆

    Коментиран от #58, #65

    21:03 01.03.2026

  • 25 Опа

    6 17 Отговор
    Русия май няма да получава повече ракети, дронове и снаряди от Иран.

    21:04 01.03.2026

  • 26 Тимур

    7 18 Отговор
    Краят на режима в Иран дразни копейте разбираемо е. Но Персия ще е свободна напук на фашагите-копеи

    Коментиран от #44

    21:04 01.03.2026

  • 27 Израел

    14 6 Отговор
    ще бъде години в тази война. Сам.

    Коментиран от #54

    21:04 01.03.2026

  • 28 Адолфо

    11 5 Отговор
    Решението е 100%-ва газификация👌

    21:04 01.03.2026

  • 29 Хмм

    6 7 Отговор
    Какво стана с китайското и руското ПВО?

    21:05 01.03.2026

  • 30 любопитно

    7 8 Отговор
    Как се справят руските ПВО комплекси в Иран?
    Атомните специалисти са изтеглени.

    21:05 01.03.2026

  • 31 Тимур

    4 15 Отговор
    Ами копеи, слагайте си пречупения кръст на гърдите, щом сте такива антиевреи

    21:05 01.03.2026

  • 32 демократ

    3 11 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Както виждаш с Иран се справяме че с 5млн въшливи български от репки ли няма.

    Коментиран от #74

    21:05 01.03.2026

  • 33 Камък върху камък

    15 4 Отговор
    Да не остане от ционистката територия

    21:06 01.03.2026

  • 34 Майна

    13 3 Отговор
    Ей, това същество е причината за случилото се!
    И лондонсити( ционизмът) на олигархичната кабала-, която създаде Израел с това предназначение

    Не забравяйте, че аятоласите дойдоха на власт именно с тяхна помощ

    И Асад се заигра с тях!
    Видяхте резултата - а отказа помощ от Путин
    И сега е същото
    Хаменей отказа договор за отбрана с руските.

    На Тръмп също!
    Ето и вчера !
    "Вчера САЩ се свързаха с Иран чрез Италия, предлагайки прекратяване на огъня; Техеран „категорично отхвърли идеята“ – Йедиот Ахронот“

    21:07 01.03.2026

  • 35 Хм...

    11 4 Отговор
    Не мисля, че до днеша дата има преживявания, които биха могли да бъдат определени като болезнени за исраhell в сравнение с това, което им предстои ако чалмите ги подкарат сериозно.
    Лично аз смятам, че всичко ще приключи до десетина дни и всички ще се обявят за победители, като миналия път. В противен случай предстоят изключително забавни и поучителни времена за цялата планета.

    21:08 01.03.2026

  • 36 Дзак

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "демократ":

    Един и същи Провокатор пише. За такива ще има винаги работа!

    21:08 01.03.2026

  • 37 Да ударят

    9 3 Отговор

    До коментар #19 от "Удри":

    Банкянския зайчарник и свинската кочина! Тогава ще я бъде България!

    21:09 01.03.2026

  • 38 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! БРАВО ИРАН 👍

    19 5 Отговор
    В следствие на Американската -Без разрешение от Конгреса на САЩ, и Израелската Агресия срещу ИРАН,с безсмисленни удари- Например по женско Училище в Минабе,където са убити 165 ученички, на 28.02.26, Иран отвърна светкавично с балистични ракети 👌,и порази редица американски бази, ( както се оказа беззащитни) в Абу Даби в ОАЕ,в Йордания-немска база,базата в Доха Катар,Сауд Арабия,Ербиле-Ирак,ударена е и натовска база в Кувейт с над 300 итал.войници.Поразена е френска база в Абу-Даби,Ударен е Центъра на 5 Америк.Флот в Бахрейн,вкл.от поразения ценен америк.радар FPS-132.за Близкоизточно разузнаване.Само там убитите америк.войнослужещи са 560. Изнасят се с вертолети. Има и видеа.Ударени да ком.пунктове в Йерусалим и Тел Авив с балист.ракети, а израелските ПРО се оказаха неефективни.Иран започна втора вълна обстрели по всички бази на САЩ с хиперзвукови "Fattah"със скорост=15М,и обсег=1400 км. Убити са високопост.Амер.офицери в поразеният Център на ЦРУ в Дубай.

    Коментиран от #43

    21:09 01.03.2026

  • 39 не може да бъде

    13 4 Отговор
    Изказването на Нетаняху покрай другите аспекти показва че Израел има голяма / критична нужда от американските системи Пейтриът и ракети разбира се ...май Железният купол е много железен ама с дупки!?Ако за отразяване на иранските ракетни и дронове се използват Патриоти значи изразходването на ракети става в момента с голяма скорост!?...Другият резултат от тази война е че Зеленски просто го изчегъртаха от информационното пространство и не можем да разберем сега той дали пита къде са неговите ракети Патриот/Пейтриът/!?...Не можем да разберем и какво става сега в Украйна ...само руските медии пишат за бойните действия !?...А те казват че сега украинската ПВО просто не работи!?

    Коментиран от #60

    21:10 01.03.2026

  • 40 СССРБарета

    13 3 Отговор
    🤣🤣🤣 Иранците в момента вадят от складовете ракети или подпукват наново, за няколко дни докато направят атомната бомба, че после ще видите кон боб яде ли?

    Коментиран от #55

    21:10 01.03.2026

  • 41 ВЕЛИК ИЗРАЕЛ

    4 14 Отговор
    РЕСПЕКТ!
    У ДРИ БАЦЕ,. У ДРИ ТАА ПОД ЧОВЕШКА ИЗ МЕТ!

    Коментиран от #68

    21:10 01.03.2026

  • 42 Иисус Христос

    3 13 Отговор
    Браво, Хитлеряху, чадо мое. Това е библейско. Трeпане на всички, които не са християни.

    21:11 01.03.2026

  • 43 Тимур

    5 15 Отговор

    До коментар #38 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! БРАВО ИРАН 👍":

    Смени вица

    Коментиран от #63

    21:11 01.03.2026

  • 45 Хахаха

    18 4 Отговор
    90 милионен Иран се мобилизира, и изобщо никой не мисли за смяна на власт или някакви подобни англосаксонски глупости!

    Коментиран от #83, #90

    21:12 01.03.2026

  • 46 Тепърва ще усетиш

    12 3 Отговор
    Що е това болка, мръсно фашистче!

    21:13 01.03.2026

  • 47 Сатаняху

    12 3 Отговор
    измами народа на Израел.

    Мутрата му е красноречива.

    21:13 01.03.2026

  • 48 Елица

    4 8 Отговор
    Пахлави нарича Хаменей „демон“ заради това, че е наредил „клането на хиляди синове и дъщери на Иран“.

    Да не ви пука за дъщерите. Вие иранците сте приравнили жените до нивото на домашно куче, което спи върху входната изтривалка.

    Коментиран от #73, #76

    21:13 01.03.2026

  • 49 Радев съм

    4 5 Отговор
    Аз паля първа свещ на Ханука в Синегогата
    И тази година
    Вашия президент
    И бъдещ.... водач

    21:14 01.03.2026

  • 50 Обтегач

    3 11 Отговор
    Изправям криви руzофилски кратуни.

    Коментиран от #64, #77, #78

    21:14 01.03.2026

  • 51 ФАКТ

    3 13 Отговор

    До коментар #1 от "Не нормален убиец си":

    Пуслер никога не е бил толкова слаб. Врагът руши фабриките за дронове, които отиват за войната му с Украйна, а смешкото се крие

    21:14 01.03.2026

  • 52 СССРБарета

    9 4 Отговор
    25 израелци и трима американци са загинали само на втория ден...! Интересното тепърва предстои! В източната част на Иран близо до границата с Пакистан са огромните складове под планините с около 20 000 ракети и над 120 000 дрона! Там е базирано и част от производството на новите! Краварника и Ционистите ще има да ВИЯТ още дълго време! ТЕ РАЗЧИТАТ НА БЪРЗ БЛИЦКРИК НО НЯМА ДА ИМ СЕ ПОЛУЧИ И ЩЕ ЗАТЪНАТ! КОЛКОТО ПОВЕЧЕ СЕ ПРОТАКА ВОЙНАТА ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ СЕГА ЩЕ ИЗРАЕЛ ЩЕ ЗАТЪВЯТ ЗА РЕСУРСИ В РЕГИОНА!

    Коментиран от #61

    21:15 01.03.2026

  • 53 Утре и в дриги ден е Пурим

    3 5 Отговор
    Това е еврейският празник на злорадството.

    Сатаняху ще се радва, че избива народите на Иран и Израел.

    21:15 01.03.2026

  • 54 Обаче

    5 5 Отговор

    До коментар #27 от "Израел":

    Израелския род е от 3 хиляди години сам във война със недоброжелатели, но се е запазил с всеобща грамотност четеейки и библията. Някой може да си спомни, че Алберт Айнщайн не е само немец, но от еврейски произход, както бащата на съвременния дигитален компютър американския гражданин Джон Атанасов е от български произход.

    Коментиран от #62, #79, #89

    21:15 01.03.2026

  • 56 Данко Харсъзина

    5 7 Отговор
    Ако принудят персите да изведат АЕЦ Бушехр в студен режим, това ще е краят на ядрената енергетика на Иран. Ще карат на газ и нафта. Не зная защи до сега израилтяните не са го направили. Може би приоритет са им ракетните системи и там бомбят.

    Коментиран от #94

    21:17 01.03.2026

  • 57 СССРБарета

    11 5 Отговор
    От днес натам времето работи за Иран! Колкото по-дълго се протака войната и бомбандировките толкова по-скъпо ще струва на краварника и ционистите! Първоначално не успяха да вдигнат народа срещу властта, А точно обратното вдигнаха най-голямата сила народа на Иран срещу нападателите! И не само тях но и половината от съседен Ирак са настръхнали срещу САЩ и Израел! Важно е Иран да издържи първите няколко дни! След това вече леко полеко краварника ще затъва в блатото на войната!

    Коментиран от #88

    21:18 01.03.2026

  • 60 👍👍👍

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "не може да бъде":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    21:19 01.03.2026

  • 61 Кочо

    3 5 Отговор

    До коментар #52 от "СССРБарета":

    40 ирански генерали,министри и духовни водачи да ликвидирани в рамките на 1 минута!
    Режимът приключи.

    21:19 01.03.2026

  • 62 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "Обаче":

    Компютъра на Джон Атанасов не е дигитален, а аналогов. Дигиталната техника дойде десетилетия след това.

    Коментиран от #71, #72

    21:20 01.03.2026

  • 63 Баце,

    6 4 Отговор

    До коментар #43 от "Тимур":

    Засега всичко се потвърждава, естествено с изключение на бройката загинали пiHд0cи.
    Между другото, американците обявиха евентуална сухопътна операция с цел освобождаването на пленени пилоти на бойни самолети. Как чалмите са пленили пилоти след като и американци и евреи твърдят, че нямат свалени самолети не е много ясно.

    Коментиран от #80

    21:20 01.03.2026

  • 65 Сравнението ти

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хаха":

    е нелепо!!!

    21:22 01.03.2026

  • 66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 2 Отговор
    Франция прекъсва пребиваването на самолетоноса "Шарл де Гол" в Балтийско море и го мести към Иран. Днес Ирански дронове удариха френската военно морска база в Абу - Даби

    21:22 01.03.2026

  • 67 Тимур

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "Питоньо":

    Пу тьо виждам че фъфлиш, като драна копейка. Не е лесно с тия кариеси в уста. Нищо! На оня свят кумира ти Адолф ще те зачисли към армията си. Ще убиваш за кеф

    21:23 01.03.2026

  • 69 Единствената файда

    3 4 Отговор
    От иранско - американско - еврейската дъндъния е ,че зеленият наркоман - ревльо изчезна от медийното пространство.А дано е за по - дълго време ,ако може завинаги!

    21:23 01.03.2026

  • 70 Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱

    5 5 Отговор
    Слава на великият и вечен Израел. 🇧🇬🇮🇱🇺🇲

    Коментиран от #82, #85, #87

    21:24 01.03.2026

  • 71 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Данко Харсъзина":

    Аналогов компютър имаше в МЕИто и в Изчислителните центрове. Беше с размерите на голям автобус и на него тествахме програмите, които пишехме на Фортран. С перфокарти.

    21:24 01.03.2026

  • 72 Обаче

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Данко Харсъзина":

    Няма аналогов процесор и аналогова памет, ламповите ЕНИАК са построени от американци въз основа на архитектурата разработена от Джон Атанасов. Подробна справка в уикито.

    Коментиран от #84

    21:24 01.03.2026

  • 73 А по улиците скита

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Елица":

    Елица - глухото кватрално куче. Сменя изтривалки по милост.

    21:24 01.03.2026

  • 74 Фройд

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "демократ":

    Даа, знаех си че не трябваше да помагаме на дядо ти Моше....

    21:25 01.03.2026

  • 75 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Аналогов компютър имаше в МЕИто и в Изчислителните центрове. Беше с размерите на голям автобус и на него тествахме програмите, които пишехме на Фортран. С перфокарти.

    Коментиран от #81, #93

    21:25 01.03.2026

  • 76 нетаняху, биби

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Елица":

    Правилно!
    Затова и наведнъж изтрепахме близо двеста малки момиченца. Така помагаме на гордия ирански народ да се осъзнае и да се освободи от лошите аятоласи.

    21:25 01.03.2026

  • 79 Ха дано

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Обаче":

    го треснат тоя че да замлъкне завинаги.

    21:26 01.03.2026

  • 80 Тимур

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Баце,":

    Ти как си представаляш свободния свят. Никак,нали! Свят с реална журналистика,разбирай свободна. Сиреч твоите видения ако бяха верни досега всички големи медии да са изнесли всичко. Повярвай никъде няма такава информация

    Коментиран от #91

    21:27 01.03.2026

  • 81 Глупак

    2 0 Отговор

    До коментар #75 от "Данко Харсъзина":

    ли си или само така си мисля?

    Коментиран от #86

    21:28 01.03.2026

  • 84 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Обаче":

    Аз съм работил с аналогов компютър в МЕИто. Зная какво представлява и как се работи с него. И изпит съм държал. Не ми е нужна Уикипедия.

    21:28 01.03.2026

  • 85 Сапун

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱":

    Еврейски Сапун само става , малко мирише ама😀🇷🇺🇧🇬

    21:28 01.03.2026

  • 86 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор

    До коментар #81 от "Глупак":

    Само така си мислиш. А на теб ти липсва елементарно възпитание.

    21:30 01.03.2026

  • 88 Ха,ха

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "СССРБарета":

    Гледай твойте монголски крепостняци и не си ври гагата навсякъде.

    21:30 01.03.2026

  • 89 Все пак

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Обаче":

    някой ден късмета ти свършва.

    21:32 01.03.2026

  • 90 ,,,,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Хахаха":

    И от протестите ли така мисля?

    21:33 01.03.2026

  • 91 Баце,

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Тимур":

    Учи чужди езици, полезно е пък било то и само английски. После посъбери пари и си купи телевизор дето хваща и друго освен бтв.

    21:33 01.03.2026

  • 92 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Преди 40г два милиона израилтяни държаха в подчинение 200 милиона араби. Сега Израел е 12 милиона и имат пълната подкрепа на САЩ. Персите нямат никакъв шанс.

    21:34 01.03.2026

  • 93 ЕЙ АЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Данко Харсъзина":

    ти отговаря✔️Принцип на работа: Аналоговите компютри моделират изследвания процес, използвайки непрекъснати сигнали, а не символично представяне (0 и 1).✔️
    Забравил си същността на двоичната бройна система в която 11=3 100=4. ЦЕИМ в мазето на математическия е цифрова (дигитална) ел.изч.машина. Перфокартата с прозорче е 1-ца, а позицията без перфорация е нула.

    21:34 01.03.2026

  • 95 Доктор

    0 0 Отговор
    Нещастен боклук. Рано или късно, но ще си получиш заслуженото.

    21:39 01.03.2026

  • 96 Биби

    0 0 Отговор
    Слагай си въжето докато не са те хванали иранците да блудстват с теб😀

    21:39 01.03.2026

  • 97 Вуте...

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Баба Гицка":

    Требе бабе... требе да има такива богоугодни заведения за копейки и русофиле.

    21:40 01.03.2026