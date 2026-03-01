Пентагонът: Трима американски войници са били убити при операцията срещу Техеран! Потопихме ирански боен кораб

Трима американски войници са били убити, а петима - тежко ранени, при операцията срещу Иран, съобщи Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Изявлението не съдържа подробности.
Американските въоръжени сили заявиха още, че са потопили ирански военен кораб, и призоваха иранските военни да сложат оръжие и да напуснат позициите си, съобщи Ройтерс.
Централното командване на САЩ, което отговаря за продължаващите американски атаки срещу Иран, каза, че е потопило иранска корвета клас „Джамаран“, намираща се на кея „Чах Бахар“ в Оманския залив.
„Както каза президентът, членове на иранските въоръжени сили, Корпуса на гвардейците на ислямската революция и полицията трябва да сложат оръжията си“, се казва в публикация на „Екс“, която се позовава на изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп, направено вчера.
Междувременно американският самолетоносач „Абрахам Линкълн“ (USS Abraham Lincoln) беше атакуван днес с четири балистични ракети, се казва в цитирано от ирански държоавни медиии изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.
„Абрахам Линкълн“ е един от двата американски самолетоносача, разположени в региона през последните седмици, и единственият, който е сравнително близо до иранските брегове, отбелязва Ройтерс.
Саудитските сили прехванаха днес ирански ракети, насочени към международното летище на Рияд и военната база "Принц Султан", в която има американски военнослужещи, предаде Франс прес, като се позова на официален източник.
По-рано днес жители на Рияд и репортери на Франс прес съобщиха, че са чули експлозии и тътен източно от столицата.
Същевременно атака с ирански дронове срещу военноморска база в Абу Даби, в която има френски сили, е предизвикала пожар, но без да причинява жертви, обяви министерството на отбраната на ОАЕ.
Египетски летища са приели 22 отклонени международни полета в събота, след като редица страни от Близкия изток затвориха въздушното си пространство, заради военната ескалация в региона, съобщи в. „Ал Ахрам”.
Дванадесет самолета са кацнали на международното летище в Кайро, а останалите десет на летището „Сфинкс” в Гиза и на аерогарите в Александрия, Хургада, Шарм ел Шейх и Луксор.
От 116 планирани полета до Персийския залив 47 са били отменени, а 69 са изпълнени, според изявление на Министерството на гражданската авиация.
Ведомството потвърди, че продължава да се извършва непрекъснато наблюдение на въздушния трафик, навигацията и полетните операции, след като вчера обяви състояние на повишена оперативна готовност на всички летища в страната.
Националният превозвач „Иджипт Еър” спря полетите си до Кувейт, Дубай, Доха, Бахрейн, Абу Даби, Шаржа, ал Касим, Дамам, Ербил, Багдад, Аман, Бейрут и Маскат.
Трима души бяха убити, а 58 - ранени, в Обединените арабски емирства (ОАЕ) след ответните удари на Иран срещу военни бази на САЩ в Персийския залив в отговор на израелско-американската операция, предаде Франс прес.
Граждани на Пакистан, Непал и Бангладеш бяха убити, съобщи министерството на отбраната на ОАЕ, като уточни, че от началото на иранските ответни удари ОАЕ са засекли 165 балистични ракети, от които 152 са били унищожени, както и две крилати ракети.
Освен това "541 ирански дрона са били засечени, от които 506 са били прехванати и унищожени", допълва министерството.
Министерството на здравеопазването на Кувейт посочи, от своя страна, че в страната е бил убит един човек, а други 32 са били ранени. Загиналият и ранените са чуждестранни граждани, уточни Абдулах ас Санад, говорител на министерството, без да предостави повече подробности.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
