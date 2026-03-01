Новини
Пентагонът: Трима американски войници са били убити при операцията срещу Техеран! Потопихме ирански боен кораб

1 Март, 2026 19:05 1 902 92

  • иран-
  • сащ-
  • пентагон-
  • аятолах али хаменей-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп

Саудитските сили прехванаха днес ирански ракети, насочени към международното летище на Рияд и военната база "Принц Султан", в която има американски военнослужещи, предаде Франс прес

Пентагонът: Трима американски войници са били убити при операцията срещу Техеран! Потопихме ирански боен кораб - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Трима американски войници са били убити, а петима - тежко ранени, при операцията срещу Иран, съобщи Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Изявлението не съдържа подробности.

Американските въоръжени сили заявиха още, че са потопили ирански военен кораб, и призоваха иранските военни да сложат оръжие и да напуснат позициите си, съобщи Ройтерс.

Централното командване на САЩ, което отговаря за продължаващите американски атаки срещу Иран, каза, че е потопило иранска корвета клас „Джамаран“, намираща се на кея „Чах Бахар“ в Оманския залив.

„Както каза президентът, членове на иранските въоръжени сили, Корпуса на гвардейците на ислямската революция и полицията трябва да сложат оръжията си“, се казва в публикация на „Екс“, която се позовава на изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп, направено вчера.

Междувременно американският самолетоносач „Абрахам Линкълн“ (USS Abraham Lincoln) беше атакуван днес с четири балистични ракети, се казва в цитирано от ирански държоавни медиии изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

„Абрахам Линкълн“ е един от двата американски самолетоносача, разположени в региона през последните седмици, и единственият, който е сравнително близо до иранските брегове, отбелязва Ройтерс.

Саудитските сили прехванаха днес ирански ракети, насочени към международното летище на Рияд и военната база "Принц Султан", в която има американски военнослужещи, предаде Франс прес, като се позова на официален източник.

По-рано днес жители на Рияд и репортери на Франс прес съобщиха, че са чули експлозии и тътен източно от столицата.

Същевременно атака с ирански дронове срещу военноморска база в Абу Даби, в която има френски сили, е предизвикала пожар, но без да причинява жертви, обяви министерството на отбраната на ОАЕ.

Египетски летища са приели 22 отклонени международни полета в събота, след като редица страни от Близкия изток затвориха въздушното си пространство, заради военната ескалация в региона, съобщи в. „Ал Ахрам”.

Дванадесет самолета са кацнали на международното летище в Кайро, а останалите десет на летището „Сфинкс” в Гиза и на аерогарите в Александрия, Хургада, Шарм ел Шейх и Луксор.

От 116 планирани полета до Персийския залив 47 са били отменени, а 69 са изпълнени, според изявление на Министерството на гражданската авиация.

Ведомството потвърди, че продължава да се извършва непрекъснато наблюдение на въздушния трафик, навигацията и полетните операции, след като вчера обяви състояние на повишена оперативна готовност на всички летища в страната.

Националният превозвач „Иджипт Еър” спря полетите си до Кувейт, Дубай, Доха, Бахрейн, Абу Даби, Шаржа, ал Касим, Дамам, Ербил, Багдад, Аман, Бейрут и Маскат.

Трима души бяха убити, а 58 - ранени, в Обединените арабски емирства (ОАЕ) след ответните удари на Иран срещу военни бази на САЩ в Персийския залив в отговор на израелско-американската операция, предаде Франс прес.

Граждани на Пакистан, Непал и Бангладеш бяха убити, съобщи министерството на отбраната на ОАЕ, като уточни, че от началото на иранските ответни удари ОАЕ са засекли 165 балистични ракети, от които 152 са били унищожени, както и две крилати ракети.

Освен това "541 ирански дрона са били засечени, от които 506 са били прехванати и унищожени", допълва министерството.

Министерството на здравеопазването на Кувейт посочи, от своя страна, че в страната е бил убит един човек, а други 32 са били ранени. Загиналият и ранените са чуждестранни граждани, уточни Абдулах ас Санад, говорител на министерството, без да предостави повече подробности.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 30 Отговор
    А бункернота прати полтора милиона вата при кабзоня и вика, че всичко е по план

    Коментиран от #11, #73

    19:06 01.03.2026

  • 2 Българин

    35 9 Отговор
    Еми, ще загиват. Нали са роби на Нетаняху? За него воюват.

    Коментиран от #9, #22

    19:07 01.03.2026

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    29 7 Отговор
    Айде, значи жертви има...
    Има информация, че самолетоносача се е наклонил след удара с иранска балистика

    19:07 01.03.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    8 28 Отговор
    А бункерното ца 4 години загрузи над милион блатара, а още по три са в колички и носилки без крайници‼️

    Коментиран от #64

    19:08 01.03.2026

  • 5 Където и да са намесени Краварите

    33 6 Отговор
    Все мирише на КЕНЕФ !!!!!

    19:08 01.03.2026

  • 6 Българин

    26 1 Отговор
    Днес е 1 ви Март - денят на Баба Марта!
    До всички Българи от Мен!

    Честита Баба Марта!
    Първата лястовица да Ви носи шастие,
    първият щъркел успехи, а първата
    мартеничка - здраве за цялата година!

    19:08 01.03.2026

  • 7 повечко са

    25 5 Отговор
    няма нужда да се лъже

    19:08 01.03.2026

  • 8 ами сега

    19 6 Отговор
    The Jerusalem Post гърми: Китай и Пакистан са започнали тайни военни доставки за Иран

    Иран може да се превърне във втора Украйна според колумниста на изданието Давид Шивари

    Коментиран от #15

    19:08 01.03.2026

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 34 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    По роби от вас копейките продажни няма.

    Коментиран от #20

    19:08 01.03.2026

  • 10 Да,бе

    31 6 Отговор
    Крайно време е самолетоносачите да станат минус един...Жертвите няма да са много,но за начало стигат.

    19:09 01.03.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Как да ви вЕрва човек, като дори никове крадете, бе срсня?

    Коментиран от #24

    19:09 01.03.2026

  • 12 Идарени са в назрмна база

    9 30 Отговор
    Нито един изтребител не е свален
    Слава САЩ
    Най великите на планетата
    Гледайте и Мучете

    19:09 01.03.2026

  • 13 Традиционалист

    28 6 Отговор
    Трима са малко. САЩ е терористична държава васал на Израел и еврейските банкери талмудисти.

    Коментиран от #31

    19:10 01.03.2026

  • 14 Карго 200

    4 15 Отговор
    Иранците искат противовъздушна отбрана, за да спрат бомбардировките на САЩ и Израел. Казах им, че това само ще удължи войната и че трябва да разменят земя за мир.

    19:10 01.03.2026

  • 15 Българин

    8 28 Отговор

    До коментар #8 от "ами сега":

    Чалмите ще бъдат заличени за седмица, това е Сащ, не е блатната орда 11та година да боксува в джнбас!

    Коментиран от #59

    19:10 01.03.2026

  • 16 Ехааааааа

    10 3 Отговор
    Дали не беше по добре да беше останала деменцията на власт ......а тръмпясалия пират да си движи фирмите вместо да прави войни !!!

    19:10 01.03.2026

  • 17 Бункерът му треперя гласа

    6 15 Отговор
    И оплескан със кафяво отдзад и жълто отпред

    Коментиран от #23, #50

    19:11 01.03.2026

  • 18 Гошо

    21 6 Отговор
    искаме да четем само хубави новини, като тази за убитите американски войници. Ура.

    19:11 01.03.2026

  • 19 Гошо

    5 13 Отговор
    Кабзон пее от заран, копейки стенат по бунища!

    19:12 01.03.2026

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Хехех, шом ми крадете ника, значи много ви ядосвам, хехехе. Щи си сипя, от кеф, хехех

    19:12 01.03.2026

  • 21 И последният Бункер падна

    1 10 Отговор
    Време е да се местят към москва
    Така и така са Тук

    19:12 01.03.2026

  • 22 Е, това е нормално

    2 16 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    3 войника, 30 е съвсем приемливо. А Русия какво да каже, като 2 000 000 умряха, а тя все още ее много далеч от поставяне на проруско правителство в Украйна. :)

    Коментиран от #29

    19:12 01.03.2026

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    3 8 Отговор

    До коментар #17 от "Бункерът му треперя гласа":

    От 2022г е така, а беше Киев за два дня❗❗

    19:12 01.03.2026

  • 24 Стайков 👇

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Арменският поп.

    19:13 01.03.2026

  • 25 Тръмп нарушава конституцията на сащ

    15 3 Отговор
    На няколко пъти ! Не може да взема еднолично решение за нападение на суверенна държава , без това да е гласувано от сената .....а той го направи на три пъти .....май ще го призивът при техния бай Ставри !!!!!!!

    19:13 01.03.2026

  • 26 Станимир

    18 6 Отговор
    Линкълн е ударен много лошо и години ще бъде извън строя. Има видео в Телегрм как го дърпат на буксир защото е сериозно повреден.

    Коментиран от #38, #42

    19:14 01.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 стоян георгиев

    3 15 Отговор
    Войната ще продължи доста .ще измре бая иранец особено тия с големите чалми.

    Коментиран от #37

    19:14 01.03.2026

  • 29 Българин

    2 13 Отговор

    До коментар #22 от "Е, това е нормално":

    Така е, живота на мужика в блатата струва колкото пакет чай, на копейките по етино даже!

    Коментиран от #48

    19:14 01.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 САЩ знаят

    3 16 Отговор

    До коментар #13 от "Традиционалист":

    как да воюват и затова жертвите са минимални. С минимум жертви максимум резултат, това е изкуството на войната.

    19:14 01.03.2026

  • 32 Затова на Иран

    22 3 Отговор
    трябва ядрено оръжие. Тогава световният терорист САЩ стои настрани!

    Коментиран от #67

    19:14 01.03.2026

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    16 2 Отговор
    Важно е само едно и то е да няма държва Украйна на картата!

    Коментиран от #47

    19:15 01.03.2026

  • 34 Тръмп

    12 1 Отговор
    Аз съм най големия миротворец на земята , искам нобелова награда за ВОЙНАТА !!!!

    Коментиран от #51

    19:15 01.03.2026

  • 35 Боко

    13 2 Отговор
    Айде ерлия, днеска трима утре триста и трима…👍

    19:15 01.03.2026

  • 36 Пич

    20 2 Отговор
    Някак си по им изнасяше на Пентагона, когато гърмяха по рибарски лодки!!! Големи победи, голямо чудо беше, като застреляха няколко рибари!!!

    19:15 01.03.2026

  • 37 Станимир

    1 15 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Само млатене за блатните и лакейте им, от друго не разбират!

    Коментиран от #43

    19:15 01.03.2026

  • 38 стоян георгиев

    2 10 Отговор

    До коментар #26 от "Станимир":

    Самолетоносач ма буксир?стига бе...хах...с кво го дърпаха?с електрокарче от нрб предполагам...хах!

    Коментиран от #41

    19:15 01.03.2026

  • 39 Яшар

    14 3 Отговор
    Америка незнам дали усеща че е на дузпата на мюсюлманите по землята ..и ще бере ядове

    Коментиран от #58

    19:16 01.03.2026

  • 40 Пич

    2 14 Отговор
    До като не се унищожи бункера под кремль мир няма да има!

    19:16 01.03.2026

  • 41 Яшар

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "стоян георгиев":

    Така каза пияната от пасьола, не е ли вярно!

    Коментиран от #45

    19:17 01.03.2026

  • 42 Виж ся пу тка майна

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "Станимир":

    Не ни занимавай с извратеняшките си пи--- ДОР фантазии и Пен Дел Опорки на оная Пияната.

    19:17 01.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 И почвам да бягам бате!

    14 5 Отговор
    Руските медии казват че самолетоносача бяга и пуши! Атакуван е още вчера! Днес може да е втори път!

    Коментиран от #60

    19:17 01.03.2026

  • 45 стоян георгиев

    2 5 Отговор

    До коментар #41 от "Яшар":

    Бая трябва да си пиян за да дърпаш на буксир самолетоносач.

    19:18 01.03.2026

  • 46 НЯМА ДА ИМА МИР

    15 2 Отговор
    Докато голямата гъба не порасне в Лондон.

    19:18 01.03.2026

  • 47 Трудна работа

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    да не кажа невъзможна :)))

    19:18 01.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 хъ хъ хъ

    4 3 Отговор
    Приказки под шипковия храст.

    19:19 01.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    1 7 Отговор

    До коментар #34 от "Тръмп":

    Дори и той разбра, че няма да вземе Нобел без да унищожи калния хаганат и не предаде ботокса в Хага❗❗

    19:19 01.03.2026

  • 52 Хахаха

    14 3 Отговор
    Сорастнята лъже в несвяст... Почнаха като оня актьор зеля... От 250 ракети изстреляни от Иран те са свалили 251 обаче има към 30 убити и от паднали отломки 🤣🤣🤣

    19:19 01.03.2026

  • 53 Пак ли бе козяшки

    10 2 Отговор
    Козяшкия пак плюе по Русия и спами коментарите, че няма какво да каже за войната между Иран и оста на злото Обора-израел

    19:19 01.03.2026

  • 54 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    2 4 Отговор

    До коментар #48 от "Боко":

    Зная, но така им се иска на блатните раби❗

    19:20 01.03.2026

  • 55 Ицо

    3 7 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    Коментиран от #56

    19:20 01.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Дано повече амери отидат да видат

    8 0 Отговор
    Предците си

    19:23 01.03.2026

  • 58 Николова , София

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Яшар":

    В момента срешту сашт са Не само на мюсюлманите а и Китай ,Русия ..предполагам и Брикс

    19:23 01.03.2026

  • 59 РЕАЛИСТ

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Да ти припомня ли, как американците избягаха от Афганистан, след като 20 години воюваха с едни козари с по един Калашник и питка хляб. Израел пък една година не можа да пребори Хамас, а уж голяма работа били. Работата е че на земята са гола вода. С бомби война не се печели. Не стъпи ли войнишки ботуш, победа няма.

    Коментиран от #63

    19:24 01.03.2026

  • 60 Верваме бате

    0 6 Отговор

    До коментар #44 от "И почвам да бягам бате!":

    Щом руските медии го казват😂🤣😂😅

    19:24 01.03.2026

  • 61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Че то и при ТРИДНЕВНИЯ":

    Ало, персонала на издание то, вие виждате ли колко е елементарен и неграмотен човека?!

    Коментиран от #71

    19:24 01.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 А ГДЕ

    1 6 Отговор

    До коментар #59 от "РЕАЛИСТ":

    МОЧАТА?

    19:25 01.03.2026

  • 64 Истината

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️":

    О и ти ли се появи платеното либерастче, колко цента гепи?

    19:26 01.03.2026

  • 65 българина

    4 0 Отговор
    саудитците си мислят, че са на правилната страна

    19:26 01.03.2026

  • 66 Боко

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    За това с лапането не мога да споря с тебе , то и друг не се сещам да може 🥸 по ЛАПАНЕ си топ 🙌

    19:26 01.03.2026

  • 67 Използването на ЯО

    1 6 Отговор

    До коментар #32 от "Затова на Иран":

    чисто самоубийство за държавата, която дори си помисли да го използва. Ако се опитат да използват ЯО, САЩ ще ги заличат превантивно и тотално. Не си струва, а и дори Иран да имаше ЯО и дори да успее да го използва, не само че нищо няма да постигне, ами рискува съществуването на цялата държава. ЯО е отживелица. Съвременната война е съвсем друго нещо - високо технологични конвенционални оръжия.

    Коментиран от #81

    19:26 01.03.2026

  • 68 Мадуро

    3 0 Отговор
    Наредил съм спешна операция .....отвличане на тръмпясалия и нетаняху и цял свят ше кротне !!!!!

    19:27 01.03.2026

  • 69 Ами

    5 0 Отговор
    Нещо за американските бази в залива.
    Като например в Бахрейн и Катар.
    Или те не са от значение.

    19:27 01.03.2026

  • 70 Артилерист

    9 0 Отговор
    Трима са недостатъчно американците да почувстват насрещния удар, както във Виетнам, откъдето избягаха като бити...джендъри...

    19:27 01.03.2026

  • 71 Копейкотрошач

    0 3 Отговор

    До коментар #61 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Виждал ли си тесла?

    19:27 01.03.2026

  • 72 Артилерист

    0 5 Отговор
    А бункерното прати в крематорките над милион вата и пак нищо не разбра!

    19:29 01.03.2026

  • 73 А ти кога

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    при Кобзон?

    Коментиран от #76

    19:30 01.03.2026

  • 74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 3 Отговор
    А пиянатя от пасьола вика, че всичко е па граэик+

    19:30 01.03.2026

  • 75 ТРЪМП

    3 0 Отговор
    Искам си нобеловата награда за мир ......заслужил съм си я !

    19:31 01.03.2026

  • 76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 5 Отговор

    До коментар #73 от "А ти кога":

    Има си ред, след блатарите сте копейките, после пошлата ви челяд..

    19:31 01.03.2026

  • 77 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Американосите винаги започват с някаква малка бройка ъбити ,но с всеки ден я увеличават.Така беше и при миналогодишната атака по тяхна база в Катар когато обявиха 8 загинали ,а само след 3 месеца вече бяха 110 US bodies

    19:31 01.03.2026

  • 78 Не смеят

    5 0 Отговор
    по суша да нападнат. Ще бъдат изколени до крак

    19:32 01.03.2026

  • 79 И двамата убийци са за затвора

    1 0 Отговор
    Гъстаците крава и нетаняху !

    19:32 01.03.2026

  • 80 Мол ния!

    0 4 Отговор
    Всички военни бази в Иран са унищожени, военни заводи, летища, повече от 78 установки С--300,. десетки самолети в хангарите! Всички казарми и лагери са поразени!
    ИРАН е на колене;

    Коментиран от #84, #85, #86

    19:35 01.03.2026

  • 81 Четенето с разбиране се учи в първи клас

    4 0 Отговор

    До коментар #67 от "Използването на ЯО":

    Смисъла е, че държава която разполага с ядрено оръжие, не я напада терориста САЩ, а не, че ще ги ползват. На колко си години? Звучиш по детски! ЯО не е игра на компа!

    19:35 01.03.2026

  • 82 Дън Бай

    1 2 Отговор
    Самолетоносач с балистична ракета?! Това е като да убиеш муха с бренеке, няма как!

    19:36 01.03.2026

  • 83 Като

    3 0 Отговор
    свършат ракетите ще се прибират в къщи. Сухопътна война в 90 милионен Иран не е по силите на САЩ, още по-малко на малък Израел

    19:36 01.03.2026

  • 84 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Мол ния!":

    ако е така, както са ти докладвали от разузнаването защо не пуснат пехотата американосите

    19:38 01.03.2026

  • 85 И като се събуди

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Мол ния!":

    ко стана? 😄 Виж за снижанка ко пише пале.

    19:38 01.03.2026

  • 86 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Мол ния!":

    и предния път така се хвалиха юдеите , но се оказа съвсем друго.

    19:39 01.03.2026

  • 87 Следващият път

    4 0 Отговор
    САЩ като поиска примирие, Иран трябва да продължи да ги дъни, а не да се съгласява. На тази из мет не може да се вярва!

    19:41 01.03.2026

  • 88 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    Янките много лъжат , все пак са прихванали нещо "хубаво" от надрусаняка дето казва че сваля всяко врабче литнало във покрайна със пво- то !!!!

    19:57 01.03.2026

  • 89 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор
    Истината е в детайлите❗
    Трима са загинали "при операцията срещу Иран" 🤔
    А колко са загинали при отговора на Иран- не се споменава🤔❗

    19:58 01.03.2026

  • 90 Тръмп

    1 0 Отговор
    Самолетоносача Линкълн потъна , но не от ракетите на Иран а защото екипажа се напил и празнувал пълната победа !!!!!!

    19:59 01.03.2026

  • 91 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор
    Но трябва да признаем, че загубите са несравними с с тези на СВЖто на бункерния геостратег, над милион вата са при кабзоня за 4 г, а още по три в колички без крайници, а ботокса вика , че такъв е плана, аз вече не му вярвам‼️🤔❗

    20:02 01.03.2026

  • 92 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Краварска карантия в името на педофила тръмп

    20:03 01.03.2026