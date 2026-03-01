Директно попадение! Девет души са били убити при ирански ракетен удар в Централен Израел

Девет души са били убити при ирански ракетен удар в град Бет Шемеш, Централен Израел, съобщи организацията "Маген Давид Адом" - израелският аналог на Червения кръст, цитирана от Франс прес, пише БТА.
Жилищна сграда е била улучена директно днес и в резултат се е срутила. Ранени са двадесет и осем човека, двама от които са в тежко състояние.
Журналисти от АФП са видели общо две разрушени сгради в този град западно от Йерусалим.
По-рано "Маген Давид Адом" съобщи за няколко ранени при ирански обстрел по Бет Шемеш.
Израелската пожарна служба обаче каза, че нейни екипи продължават да работят, за да извадят затрупани хора изпод развалини в този град в централната част на страната.
Иранските контраатаки се засилиха днес след убийството на върховния лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей, което постави бъдещето на режима в Техеран под въпрос и повиши риска от нестабилност в Близкия изток, отбелязва Асошиейтед прес. В Техеран се чуха няколко експлозии, след като Израел обяви, че ще атакува ключови обекти в иранската столица.
Израел е прехванал над Сирия изстреляна от Иран ракета, съобщи междувременно сирийското министерство на вътрешните работи, цитирано от АФП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
17:57 01.03.2026
2 хехе
Коментиран от #6
17:57 01.03.2026
3 Ютюб кълекшън
17:57 01.03.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #16, #51
17:58 01.03.2026
5 Българин
Коментиран от #15
17:58 01.03.2026
6 Армагедон ☄
До коментар #2 от "хехе":Време им е...често пропускат заря и веселба.
17:58 01.03.2026
7 Голем смех
17:58 01.03.2026
8 Конфети "Земя-въздух-земя "
Коментиран от #38
17:59 01.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Данко Харсъзина
17:59 01.03.2026
11 ЗОРО
17:59 01.03.2026
12 Те са свикнали
До коментар #4 от "Последния Софиянец":от 50 години живеят така. Нищо им няма.
17:59 01.03.2026
13 Кiро Украiнеца
17:59 01.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Конфети "Земя-въздух-земя "
До коментар #5 от "Българин":Купола стана пак на гевгир
Коментиран от #43
18:00 01.03.2026
16 Я пъ тоа
До коментар #4 от "Последния Софиянец":То целия Иран гори. Избиха им вождовете като на кино. Израел не ги мисли. Не им е за първи път.
Коментиран от #25, #49
18:00 01.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Путин
18:01 01.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Пораен е самолетоносачът Абрахам Линкълн
Коментиран от #32
18:01 01.03.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ДрайвингПлежър
Не ми позволяват да напиша нищо друго! Цензурата е брутална
Коментиран от #63
18:02 01.03.2026
27 Хабиби
18:03 01.03.2026
28 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
18:03 01.03.2026
29 демократ
Коментиран от #64
18:03 01.03.2026
30 Гюро кюмюро
18:03 01.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гробар
До коментар #23 от "Пораен е самолетоносачът Абрахам Линкълн":Както се казва в лъжата за Жуков “Бабы еще нарожают».
Коментиран от #52
18:03 01.03.2026
33 Леле мале
18:04 01.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Руски колхозник
18:05 01.03.2026
36 Сатана Z
Коментиран от #53
18:05 01.03.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Нека да пиша
До коментар #8 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":Ти гледай си в България ,че падне ракета ще напълниш потурите.
18:06 01.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 демократ
Коментиран от #48
18:06 01.03.2026
41 УДРРРЙ
СЛАВА на ИРАН
18:07 01.03.2026
42 Изрихелците
18:09 01.03.2026
43 Нищо им
До коментар #15 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":няма. Цяла живот са така, всяка къща е със собствен бункер. За Израел войната е ежедневие. Не се впечатлявайте толкова много.
Коментиран от #59
18:09 01.03.2026
44 Евгени от Алфапласт
18:10 01.03.2026
45 Щом не искаш мира на ти секира
18:10 01.03.2026
46 Зеленски е много радостен
До коментар #19 от "Володимир Зеленски офiцiальнъй":има публикации с негови изказвания в други медии. Нормално.
18:11 01.03.2026
47 УдоМача
18:12 01.03.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Тоя, па Я
До коментар #16 от "Я пъ тоа":То целия израел пръщи, гърми гори. Избиха им наглите еврейски зурли Не като на кино ами на Истинско.
ИРАН не ги мисли. Имат Подкрепата на Нормалният Източен Свят.
израел потъват и Не им е за първи път.
Коментиран от #65
18:12 01.03.2026
50 Бравоооо
18:12 01.03.2026
51 Джихади Йово
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Браво!!
18:14 01.03.2026
52 Естет
До коментар #32 от "Гробар":9 канал на uзр@ел съобщава, че Иран е атакувал самолетоносача на ВМС на САЩ USS "Абрахам Линкълн“ в Арабско море.
Коментиран от #56
18:15 01.03.2026
53 Гробар
До коментар #36 от "Сатана Z":Ппдб ликвидираха Лама Иво да не ги издаде за педофилските оргии преди изборите. Иначе той можеше да помогне с трафика.
18:15 01.03.2026
54 Карго 200
Дори не знам как да коментирам това учтиво.
Коментиран от #66
18:15 01.03.2026
55 Учуден
18:16 01.03.2026
56 Гробар
До коментар #52 от "Естет":Въпрос на време беше тези самолетоносачи да бъдат потопени. Това е само началото. Русия и Китай още не са се включили в купона.
18:17 01.03.2026
57 Ал Саид
18:17 01.03.2026
58 Баба Яга
18:22 01.03.2026
59 Възмутен
До коментар #43 от "Нищо им":"За Израел войната е ежедневие"
Те защото са най-миролюбивите "демократи" нали. Само не знам дали е ежедневие девет убити и 28 ранени.
18:23 01.03.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 нещо техния щит
щом успяват да поразяват при ирански ракетен удар
Коментиран от #68
18:24 01.03.2026
62 Бащата на някаква Саяна
18:24 01.03.2026
63 Адрес 4000
До коментар #26 от "ДрайвингПлежър":Пиши пиши
Това ти остава
С Аятоласите е свършено
Куба е следващата
A в следващите месеци ще видим
18:25 01.03.2026
64 Млъквай
До коментар #29 от "демократ":Хибриден Ϭоклук!
18:25 01.03.2026
65 Я пъ тоа
До коментар #49 от "Тоя, па Я":Как ИЗТочния свят подкрепя Иран....с декларации....голем смех
18:25 01.03.2026
66 Читател
До коментар #54 от "Карго 200":"Дори не знам как да коментирам това учтиво"
Ами като не стига мозъчето пробвай пък неучтиво - те нашите козячета толкова си могат.
18:25 01.03.2026
67 Калъчев
18:26 01.03.2026
68 Болен мозък
До коментар #61 от "нещо техния щит":Щита на Израел не го мисли...къде го щита на Иран....Избиха им ръководителите от раз.....
.
18:27 01.03.2026
69 Тъкмо вече никой
Нетаняху
Да удря по Иранските Братюшки.
Иран още много Ракети ще изяде .
Няма Връщане Назад .
18:27 01.03.2026
70 Гледайте
18:27 01.03.2026