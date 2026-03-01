Новини
Директно попадение! Девет души са били убити при ирански ракетен удар в Централен Израел

1 Март, 2026 17:54

Иранските контраатаки се засилиха днес след убийството на върховния лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей, което постави бъдещето на режима в Техеран под въпрос и повиши риска от нестабилност в Близкия изток

Директно попадение! Девет души са били убити при ирански ракетен удар в Централен Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Девет души са били убити при ирански ракетен удар в град Бет Шемеш, Централен Израел, съобщи организацията "Маген Давид Адом" - израелският аналог на Червения кръст, цитирана от Франс прес, пише БТА.

Жилищна сграда е била улучена директно днес и в резултат се е срутила. Ранени са двадесет и осем човека, двама от които са в тежко състояние.

Журналисти от АФП са видели общо две разрушени сгради в този град западно от Йерусалим.

По-рано "Маген Давид Адом" съобщи за няколко ранени при ирански обстрел по Бет Шемеш.

Израелската пожарна служба обаче каза, че нейни екипи продължават да работят, за да извадят затрупани хора изпод развалини в този град в централната част на страната.

Иранските контраатаки се засилиха днес след убийството на върховния лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей, което постави бъдещето на режима в Техеран под въпрос и повиши риска от нестабилност в Близкия изток, отбелязва Асошиейтед прес. В Техеран се чуха няколко експлозии, след като Израел обяви, че ще атакува ключови обекти в иранската столица.

Израел е прехванал над Сирия изстреляна от Иран ракета, съобщи междувременно сирийското министерство на вътрешните работи, цитирано от АФП.


  • 1 Сатана Z

    60 4 Отговор
    Ударен е бункер в който са се криели агенти на МОСАД

    17:57 01.03.2026

  • 2 хехе

    73 5 Отговор
    тепърва ще става и по-весело за евреите.

    Коментиран от #6

    17:57 01.03.2026

  • 3 Ютюб кълекшън

    47 2 Отговор
    В Интернет пространство, има теория,че Иран имат ферма от сървъри, съдържащи информация за Епстийн и дълбоката държава

    17:57 01.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    58 6 Отговор
    Тел авив и Йерусалим горят.

    Коментиран от #12, #16, #51

    17:58 01.03.2026

  • 5 Българин

    59 5 Отговор
    Оказа се, че Железния купол е пак пробит. А Мохамед Халаф каза, че уж САЩ щели да блокират всички оръжия на Иран още в началото...

    Коментиран от #15

    17:58 01.03.2026

  • 6 Армагедон ☄

    42 3 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Време им е...често пропускат заря и веселба.

    17:58 01.03.2026

  • 7 Голем смех

    7 62 Отговор
    Израелците разсипаха аятоласите от удари, тия са радват на нещо елементарно.

    17:58 01.03.2026

  • 8 Конфети "Земя-въздух-земя "

    57 4 Отговор
    Купола пак стана на гевгир

    Коментиран от #38

    17:59 01.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Данко Харсъзина

    6 44 Отговор
    Израилтяните ще ги бухат яко. Те чакат това да им бъде разрешено отдавна. Сега им е паднало и друг такъв момент може и да нямат.

    17:59 01.03.2026

  • 11 ЗОРО

    48 0 Отговор
    Ал джазира съобщава за трима убити американски войници и пет ранени.

    17:59 01.03.2026

  • 12 Те са свикнали

    20 6 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    от 50 години живеят така. Нищо им няма.

    17:59 01.03.2026

  • 13 Кiро Украiнеца

    22 5 Отговор
    Аааа ета недопустiма.

    17:59 01.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Конфети "Земя-въздух-земя "

    44 3 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Купола стана пак на гевгир

    Коментиран от #43

    18:00 01.03.2026

  • 16 Я пъ тоа

    5 44 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    То целия Иран гори. Избиха им вождовете като на кино. Израел не ги мисли. Не им е за първи път.

    Коментиран от #25, #49

    18:00 01.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Путин

    4 29 Отговор
    Иранците искат противовъздушна отбрана, за да спрат бомбардировките на САЩ и Израел. Казах им, че това само ще удължи войната и че трябва да разменят земя за мир.

    18:01 01.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пораен е самолетоносачът Абрахам Линкълн

    35 5 Отговор
    с няколко Ирански ракети. Не се знае, колко са убитите американци. Екипажът е от 4500 човека.

    Коментиран от #32

    18:01 01.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ДрайвингПлежър

    29 1 Отговор
    Добро начало!

    Не ми позволяват да напиша нищо друго! Цензурата е брутална

    Коментиран от #63

    18:02 01.03.2026

  • 27 Хабиби

    5 15 Отговор
    В Русия съм.. в Русия съм

    18:03 01.03.2026

  • 28 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    28 3 Отговор
    Знаете...ще се съберат отново на конференция да обсъдят ситуацията 🥂😂

    18:03 01.03.2026

  • 29 демократ

    17 11 Отговор
    За Иран не знам и Израел дано българите обаче намалеят че по прости го веда не съм виждал.

    Коментиран от #64

    18:03 01.03.2026

  • 30 Гюро кюмюро

    16 4 Отговор
    Остро осъждаме иранската агресия,ша кажа на памперса Запрянов да пали страйкъра и да дойде да 2а натр се шка

    18:03 01.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гробар

    6 14 Отговор

    До коментар #23 от "Пораен е самолетоносачът Абрахам Линкълн":

    Както се казва в лъжата за Жуков “Бабы еще нарожают».

    Коментиран от #52

    18:03 01.03.2026

  • 33 Леле мале

    6 26 Отговор
    Какво ще става в Иран тази нощ.

    18:04 01.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Руски колхозник

    20 2 Отговор
    Има клип от българи в Дубай,че е ударен Бурж Ал Араб от отломки на ирански дрон

    18:05 01.03.2026

  • 36 Сатана Z

    18 1 Отговор
    Външно министерството на Надка ще наемат професионални каналджии да преведат през граница бг туристите от Дубай

    Коментиран от #53

    18:05 01.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Нека да пиша

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    Ти гледай си в България ,че падне ракета ще напълниш потурите.

    18:06 01.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 демократ

    6 23 Отговор
    Аятолаха падна. Сега ще потече евтин петрол и газ. Добре че си запазих осмака. Следва Ким дебелия накрая Русия и Китай за десерт.

    Коментиран от #48

    18:06 01.03.2026

  • 41 УДРРРЙ

    22 6 Отговор
    УДРРРИИЙ
    СЛАВА на ИРАН

    18:07 01.03.2026

  • 42 Изрихелците

    18 2 Отговор
    Нали искат война и удрят девически училища. Получават си я. Все те и краварците с мечта за война.

    18:09 01.03.2026

  • 43 Нищо им

    7 7 Отговор

    До коментар #15 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    няма. Цяла живот са така, всяка къща е със собствен бункер. За Израел войната е ежедневие. Не се впечатлявайте толкова много.

    Коментиран от #59

    18:09 01.03.2026

  • 44 Евгени от Алфапласт

    15 4 Отговор
    Една добра новина за българската демокрация.😎

    18:10 01.03.2026

  • 45 Щом не искаш мира на ти секира

    17 4 Отговор
    Каквото повикало такова се обадило

    18:10 01.03.2026

  • 46 Зеленски е много радостен

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Володимир Зеленски офiцiальнъй":

    има публикации с негови изказвания в други медии. Нормално.

    18:11 01.03.2026

  • 47 УдоМача

    14 2 Отговор
    Супер!! Това е само началото - Иран обяви джихад на израел и америка. Да си бяха мирно седяли, не биха чудо видяли!!

    18:12 01.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тоя, па Я

    15 4 Отговор

    До коментар #16 от "Я пъ тоа":

    То целия израел пръщи, гърми гори. Избиха им наглите еврейски зурли Не като на кино ами на Истинско.
    ИРАН не ги мисли. Имат Подкрепата на Нормалният Източен Свят.
    израел потъват и Не им е за първи път.

    Коментиран от #65

    18:12 01.03.2026

  • 50 Бравоооо

    6 1 Отговор
    Но трябва още

    18:12 01.03.2026

  • 51 Джихади Йово

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Браво!!

    18:14 01.03.2026

  • 52 Естет

    11 0 Отговор

    До коментар #32 от "Гробар":

    9 канал на uзр@ел съобщава, че Иран е атакувал самолетоносача на ВМС на САЩ USS "Абрахам Линкълн“ в Арабско море.

    Коментиран от #56

    18:15 01.03.2026

  • 53 Гробар

    7 2 Отговор

    До коментар #36 от "Сатана Z":

    Ппдб ликвидираха Лама Иво да не ги издаде за педофилските оргии преди изборите. Иначе той можеше да помогне с трафика.

    18:15 01.03.2026

  • 54 Карго 200

    0 5 Отговор
    „В глобалния хаос Русия трябва да остане остров на мъдростта и стабилността“, каза Песков.

    Дори не знам как да коментирам това учтиво.

    Коментиран от #66

    18:15 01.03.2026

  • 55 Учуден

    6 2 Отговор
    Какво стана със "железния купол" и прехвалените Пейтриъти бе господа козячета - май се оказаха като сито. Те краварите за това ли изтеглиха самолетоносача.

    18:16 01.03.2026

  • 56 Гробар

    6 1 Отговор

    До коментар #52 от "Естет":

    Въпрос на време беше тези самолетоносачи да бъдат потопени. Това е само началото. Русия и Китай още не са се включили в купона.

    18:17 01.03.2026

  • 57 Ал Саид

    3 0 Отговор
    Е това вече е новина

    18:17 01.03.2026

  • 58 Баба Яга

    2 0 Отговор
    Джахудите са най-големи подлеци. Вчера нарочно са ударили девическо училище в Техеран и са убили 160 деца.

    18:22 01.03.2026

  • 59 Възмутен

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Нищо им":

    "За Израел войната е ежедневие"

    Те защото са най-миролюбивите "демократи" нали. Само не знам дали е ежедневие девет убити и 28 ранени.

    18:23 01.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 нещо техния щит

    0 1 Отговор
    дава фира
    щом успяват да поразяват при ирански ракетен удар

    Коментиран от #68

    18:24 01.03.2026

  • 62 Бащата на някаква Саяна

    1 1 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:24 01.03.2026

  • 63 Адрес 4000

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "ДрайвингПлежър":

    Пиши пиши
    Това ти остава
    С Аятоласите е свършено
    Куба е следващата
    A в следващите месеци ще видим

    18:25 01.03.2026

  • 64 Млъквай

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "демократ":

    Хибриден Ϭоклук!

    18:25 01.03.2026

  • 65 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Тоя, па Я":

    Как ИЗТочния свят подкрепя Иран....с декларации....голем смех

    18:25 01.03.2026

  • 66 Читател

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Карго 200":

    "Дори не знам как да коментирам това учтиво"

    Ами като не стига мозъчето пробвай пък неучтиво - те нашите козячета толкова си могат.

    18:25 01.03.2026

  • 67 Калъчев

    1 2 Отговор
    Дивият запад, паднал в ръчичиките на глобалния ционизъм са подлеци. Стана им много лесно и гаден навик, през време на преговори да започват агресия. На преговори с руснаците англосаксите задействат своите марионетки от укравермахта и атакуват резиденцията на Путин за да го убият. През време на преговори за мир с жидоянките, и когато аятолахът сутринта е събрал в личната му резиденция хората по религиозни теми, подлите ционисти от Тел Афиф нападат и убиват аятолаха, неговата рода и ред други висши лица, присъстващи на мероприятието.

    18:26 01.03.2026

  • 68 Болен мозък

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "нещо техния щит":

    Щита на Израел не го мисли...къде го щита на Иран....Избиха им ръководителите от раз.....
    .

    18:27 01.03.2026

  • 69 Тъкмо вече никой

    0 0 Отговор
    В Израел няма да е против
    Нетаняху
    Да удря по Иранските Братюшки.

    Иран още много Ракети ще изяде .
    Няма Връщане Назад .

    18:27 01.03.2026

  • 70 Гледайте

    0 0 Отговор
    АЛ ДЖАЗИРА. ДУБАЙ ГОРИ, ЛЕТИЩЕ ВЪВ ДУБАЙ ВЕЧЕ НЕ ПОТРЕБНО, ОМАН ГОРИ, ТАНКЕР СЪС НЕФТ ГОРИ, ТЕЛ АВИВ ГОРИ, НЕ САМО ТЕХЕРАН.

    18:27 01.03.2026