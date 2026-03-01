Новини
Дълга опашка от блокирани кораби в Персийския залив! Взривен петролен танкер потъва в Ормузкия проток

Дълга опашка от блокирани кораби в Персийския залив! Взривен петролен танкер потъва в Ормузкия проток

1 Март, 2026 17:05 4 284 88

През Ормузкия проток обичайно преминават около 20 процента от световните доставки на петрол

Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранската държавна телевизия съобщи днес за танкер, който потъва в Ормузкия проток, след като е бил поразен, тъй като е преминавал "незаконно" по този ключов за търговията с петрол морски маршрут, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Тя не даде подробности, като само публикува кадри, на които от горящ плавателен съд се издига гъст черен дим.

Вчера - на първия ден от атаката, която САЩ и Израел започнаха срещу Иран, който нанася в отговор удари в Близкия изток - Техеран обяви Ормузкия проток за затворен.

Британската Агенция за морски търговски операции междувременно съобщи за улучен от снаряд кораб на 17 морски мили (над 31 километра) северозападно от Мина Сакр в Обединените арабски емирства. На борда е избухнал пожар, който вече е потушен, и плавателният съд е продължил по пътя си, се казва в изявлението, цитирано от Ройтерс.

Петролен танкер, плаващ под флага на Палау, е бил ударен край полуостров Мусандам в Оман, ранявайки четирима души, съобщи Центърът за морска сигурност на страната, цитиран от Ройтерс. Атаката идва след удари с дронове в пристанището Дукм в Персийския залив.

Случаите отбелязват първия път, когато са поразени обекти в или близо до Оман във вълната от ответни удари на Техеран на територията на държавите от Персийския залив, последвала съвместните атаки на САЩ и Израел срещу Иран.

Двадесетчленният екипаж на танкера „Скайлайт“ (Skylight), съставен от 15 индийски и петима ирански граждани, е бил евакуиран след атаката, която е била на около 5 морски мили северно от пристанище Хасаб в Мусандам, съобщи Центърът за морска сигурност на Оман в публикация в „Екс“. Центърът не уточнява какво е ударило танкера.

Първоначалната информация разкрива, че четирима членове на екипажа са били ранени в различна степен, добавиха оттам.

Полуостров Мусандам, принадлежащ на Оман, споделя с Иран контрола над Ормузкия проток - стратегическа точка, през която бива превозвана приблизително една пета от петрола за световно потребление.

По-рано днес държавната информационна агенция на Оман съобщи, че търговското пристанище Дукм е било ударено с два дрона, ранявайки работник имигрант.

Отломки от друг дрон са паднали в район близо до резервоари за гориво в Дукм, но не са регистрирани жертви или материални загуби от този инцидент, добави агенцията.

Най-малко 150 танкера, включително за превоз на суров петрол и втечнен газ, спуснаха котви в открити води в Персийския залив, докато десетки други кораби остават от другата страна на Ормузкия проток – в Оманския залив. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на данни от платформата за проследяване на морския трафик „МаринТрафик“ (MarineTraffic), пише БТА.

Танкерите са се струпали в открити води край бреговете на Ирак, Саудитска Арабия и Катар, според анализ на Ройтерс, базиран на данните на „МаринТрафик“.

Струпването на кораби последва обявеното снощи от Иран спиране на корабоплаването през Ормузкия проток след започналите вчера американско-израелските удари срещу Иран, който отговори с въздушни атаки срещу редица страни в региона.

Министерството на транспорта на САЩ вчера препоръча товарните кораби да избягват Персийския залив, Ормузкия проток, Оманския залив и Арабско море, след като йеменските бунтовници хуси вчера се заканиха да възобновят атаките срещу кораби в Червено море и срещу Израел, в знак на съпричастност към Иран. Американското министерство призова още корабите да поддържат дистанция от най-малко 30 морски мили (около 55 километра) от американски военни плавателни съдове, „за да бъде намален рискът“.

Ормузкия проток между Иран и Оман е един от най-стратегическите морски пътища в света и единственият експортен морски маршрут за енергийни доставки от страните в Персийския залив - Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства, Кувейт, Ирак, Катар и Иран.

През Ормузкия проток обичайно преминават около 20 процента от световните доставки на петрол.


  • 1 Българин

    21 85 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове копейкаджии.

    Коментиран от #10, #36, #46, #74

    17:06 01.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    82 4 Отговор
    Чакай малко, нали тръмпи и исраел победиха. С тази мантра ни занимават цял ден жинжиляка.

    17:08 01.03.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    93 7 Отговор
    Много добре! Европа да плаща!

    Стигнахме до там Иран да се бори с изродите от листа на Епщейн - побъркани старци, които изнасилват деца и бомбардират деца!

    Коментиран от #7, #12

    17:08 01.03.2026

  • 4 Сталин

    63 5 Отговор
    Бегайте да пълните резервоарите ,аз вече напълних резервоара и още 5 туби по 20 литра ,от утре цената на бензина отива с стратосферата ,ако изобщо има

    Коментиран от #28

    17:08 01.03.2026

  • 5 БОЛШЕВИК

    49 3 Отговор
    Потъва и капитализма, жалко само за обикновените хорица, че пак кой оцелее всичко ще почва отначало!

    17:08 01.03.2026

  • 6 Значи скоро няма да има и Хуси

    5 45 Отговор
    Това е лечението на Зомбираните Фанатици

    17:09 01.03.2026

  • 8 Вашето мнение

    59 6 Отговор
    Евреите дълго време ще поживеят в канализацията с плъховете, но така им се полага.

    17:10 01.03.2026

  • 9 Сталин

    41 3 Отговор
    "Человечеству предстоит либо перейти к социализму ,либо годами и даже десятилетиями переживать вооруженную борьбу "великих" держав за искусственное сохранение капитализма посредством колоний,монополий,привилегий и националньiх угнетений всяческого рода."

    -Владимир Илич Ленин

    Коментиран от #22

    17:10 01.03.2026

  • 10 Казанлъшкия

    38 9 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Така е ,но колкото са кретени копейките, толкова са и прозападните понита с не по-малко промити мозъци.

    Коментиран от #20, #47

    17:11 01.03.2026

  • 11 Пич

    59 4 Отговор
    Шушумигите САЩ и Израел няма ли да отблокират Ормузкия проток ?! Нали голям го вадеха...?! Егати и стратегическите малоумнци, тръгнали на война без войници !!!

    17:11 01.03.2026

  • 13 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    37 0 Отговор
    Анатолчооо, не разбрахме,колко от световните доставки на петрол преминава през протока...в статията,поне 20 пъти се споменава колко от световният петрол преминава през Ормузкия проток, де ееа и мисирката ти тъnа

    17:13 01.03.2026

  • 14 Последния Софиянец

    29 6 Отговор
    Литър бензин 5 евро

    Коментиран от #32

    17:13 01.03.2026

  • 15 мунчо в затвора!

    6 49 Отговор
    Дано Бог и Аллах пратят скоро путлер при Хаменей!

    Коментиран от #23, #31

    17:13 01.03.2026

  • 16 Олигавен в екстаз соросуит

    45 5 Отговор
    Какво стана бе нали Иран трябваше да се предаде! 🤣🤣🤣🤣🤣

    17:13 01.03.2026

  • 17 сега ес отде ще купува петрол

    39 5 Отговор
    от Русия ли ако нещата загрубеят

    През Ормузкия проток обичайно преминават около 20 процента от световните доставки на петрол.

    Коментиран от #43

    17:14 01.03.2026

  • 18 Рашка в колапс

    9 42 Отговор
    Па, ирански дрон бастиса танкера Skylight от руския сенчест флот.
    Ми, стават грешки, не ли?

    17:14 01.03.2026

  • 19 Слава на живият Бог

    10 3 Отговор
    Този свят ще отмине но божието слово няма да отмине. Много заблудени синове на този мимолетен сън наречен живот пишат тук и се мислят за умни но разочарованието им ще е огромно.

    Коментиран от #50

    17:14 01.03.2026

  • 20 Теория на конспирацията

    12 27 Отговор

    До коментар #10 от "Казанлъшкия":

    САЩ ще спечелят от затварянето на протока...петрола ще се вдигне и САЩ ще продават венецуелският...да не мислиш,че събитията са случайни?

    Коментиран от #33, #37, #61

    17:15 01.03.2026

  • 21 Вашето мнение

    33 5 Отговор
    Оказа се обаче, че американската армия е гола вода.

    17:16 01.03.2026

  • 22 БОЛШЕВИК

    30 3 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Човечеството ще трябва или да премине към социализъм, или да търпи години и дори десетилетия въоръжена борба между „великите“ сили за изкуствено запазване на капитализма чрез колонии, монополи, привилегии и национално потисничество от всякакъв вид.

    17:16 01.03.2026

  • 23 СССРБарета

    42 5 Отговор

    До коментар #15 от "мунчо в затвора!":

    Путин се оказа най-великият лидер след като не чакаше краварника да се подготви в Украйна, а ги удари предварително! И както казва петербургския шахматен гений "ако битката изглежда неизбежна, трябва да удариш първи" Аз ако съм на Путин на мястото повече няма да преговарям! Тези нещастници мислят Как да те убият докато преговарят с теб!

    Коментиран от #35, #53

    17:16 01.03.2026

  • 25 СССРБарета

    23 10 Отговор
    Най-големият смешник в случая е Ердоган! Под носа му трепят братята му мюсюлмани, а той гледа тъпо и не разбира че след това е негов ред!

    17:18 01.03.2026

  • 27 Ха Ха

    23 1 Отговор
    Народа ще спре леките коли.

    17:19 01.03.2026

  • 28 Интересно

    3 23 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Бензин има. Вероятно ще поскъпва за известно време. Да му мислят индийци и китайци.

    17:20 01.03.2026

  • 29 СССРБарета

    25 5 Отговор
    Иранците трябваше да нападнат първи А не да чакат да ги нападнат тях! Чаках самолетоносача с Л.АЙ.НАТА да му оправят тръбите, да се подготви че да мога да ги бомбардира по спокойно! Я ГИ УДАРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЧЕ ТО ТАКА И ТАКА ЩЕ ИМА ВОЙНА ПОНЕ ДА СИ ПЪРВИ!

    17:20 01.03.2026

  • 30 3333

    5 11 Отговор
    Протока вече не е блокиран.

    17:21 01.03.2026

  • 32 Интересно

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    В Индия и Китай ще е 4€

    17:22 01.03.2026

  • 33 Пич

    14 3 Отговор

    До коментар #20 от "Теория на конспирацията":

    Стига бе...!? Че те отказаха фирмите на САЩ!!! Нито искат да го добиват, нито могат да го преработват!!! Инвеститорите за да могат, бяха сто милиарда!!! Отказаха!

    Коментиран от #63

    17:22 01.03.2026

  • 35 Путин е най-великият овчар!

    5 29 Отговор

    До коментар #23 от "СССРБарета":

    Отглежда 144 милиона овце.Изкла един милион от тях,а останалите го молят да ги нахрани.
    Путин върши перфектно работата на САЩ по разсипването на държавата си.

    Коментиран от #44

    17:23 01.03.2026

  • 37 В 120 мин

    23 2 Отговор

    До коментар #20 от "Теория на конспирацията":

    Светльи обяви, че досега петролаe вдигнал в БГ с 20% от началото на год. А сега на борсите се вдигнал с още 10%. Честито!!!

    Коментиран от #65

    17:24 01.03.2026

  • 39 "И Белгия конфискува руски танкер.

    4 22 Отговор
    Белгия конфискува танкер от руски "сенчест" флот. Франция също е участвала в операция Blue Intruder. „През последните няколко часа нашите военни, подкрепени от френските отбранителни сили, се качиха на петролен танкер, принадлежащ на руския „сенчест флот“. Корабът сега се ескортира до пристанището на Зебрюге, където ще бъде конфискуван. "

    Коментиран от #58

    17:24 01.03.2026

  • 40 Аятоласите приключиха

    5 20 Отговор
    Факт.

    17:25 01.03.2026

  • 41 Гробар

    16 4 Отговор
    Евроатлантически карантии се валят по жълтите павета, червеите лазят, кучетата ръфат, гарваните пируват, народът се валя пиян от щастие и блаженство. Чудесен ден за българската демокрация.

    17:26 01.03.2026

  • 42 Сега бай Доналд ще ни разказва тъпи крав

    25 4 Отговор
    краварски смешки! Персите ще ви преземят и то много по бързо от колкото сте очаквали нещастни ненормални кравира

    17:27 01.03.2026

  • 43 Русия петрол

    9 6 Отговор

    До коментар #17 от "сега ес отде ще купува петрол":

    го приключиха вече. Но има много петрол, продават хората. Не е като да няма :))))))

    Коментиран от #48

    17:27 01.03.2026

  • 44 Гробар

    10 5 Отговор

    До коментар #35 от "Путин е най-великият овчар!":

    Червените комунета от атлантическия клуб висят по дърветата, месата им капят, народът празнува. Прекрасна гледка.

    17:27 01.03.2026

  • 45 Сега бай Доналд ще ни разказва тъпи крав

    16 4 Отговор
    краварски смешки! Персите ще ви преземят и то много по бързо от колкото сте очаквали нещастни ненормални кравари

    17:27 01.03.2026

  • 46 Трябва да се застъпиш за Украйна

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Съединените щати и федералната република ясно заявиха че нямат възможност да предоставят ракети патриоти на руската област крайна защото нямат на лични такива. Твоят корумпиран приятел зеленски реве и усеща че нещата стават много дълги дебели и никой вече не го счита за девица А за корумпирана шмъркаща кралица. Защитавай крайнината не се занимавай с мъжки неща между персийци и американци а си гледай прайда който наближава и кметчето ще ви отпусне е Враца за да се чекнете

    17:29 01.03.2026

  • 49 Ха Ха

    10 7 Отговор
    Навлизаме в ВТОРАТА ФАЗА на ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА , първата беше НАПАДЕНИЕТО НА ЮГОСЛАВИЯ и завладяването на ресурса на ИЗТОКА, без резолюция на СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ и ООН ! ТРЕТАТА ФАЗА ШЕ Е С ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕУТРИННО и ЯДЕРЕННО ОРЪЖИЕ и така ще тръгнем към КРАЯ на съществуването на човечеството ! Който има средство да напусне пределите на Земята и да се засели на друга подобна планета , ще има шанс да се радва на ЖИВОТА 🙂

    17:30 01.03.2026

  • 50 ало о о о

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Слава на живият Бог":

    не богохулствай!

    17:31 01.03.2026

  • 52 У КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    8 1 Отговор
    3 Е за литър добре ли ви е?

    17:32 01.03.2026

  • 53 Многоходовото

    3 16 Отговор

    До коментар #23 от "СССРБарета":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега ще проси заеми от господаря си Китай.

    17:32 01.03.2026

  • 54 КАКВО СТАНА

    10 6 Отговор
    Техеран за три дейс??

    17:34 01.03.2026

  • 55 Тракиец 🇺🇦

    19 2 Отговор
    Терористите Тръмп и масовия убиец на деца Нетаняху не само унищожават хора но и еко системата вече..минаха на друг левъл ...тези международни престъпници Тръмп и Нетаняху трябва да бъдат заловени незабавно от ООН и да бъдат предадени на съда в Хага ..Европа ДА СЕ СЪБУДИ НЕЗАБАВНО И ДА АРЕСТУВАТ НЕТАНЯХУ И ТРЪМП

    Коментиран от #57

    17:34 01.03.2026

  • 56 А ГДЕ

    19 2 Отговор
    Герганчето Паси?

    17:35 01.03.2026

  • 59 Копейка

    1 6 Отговор

    До коментар #57 от "Гробар":

    Преди два месец ни казваха да викаме за САЩ? А сега защо не ? объркахме се

    Коментиран от #62

    17:38 01.03.2026

  • 60 франце

    14 1 Отговор
    То затова сега иранците бомбят френски бази.

    17:39 01.03.2026

  • 61 плевен

    11 1 Отговор

    До коментар #20 от "Теория на конспирацията":

    Ти сигурно незнаеш че венецуелският
    нефт е тежък и трябва да се смеси
    с лекият арабски нефт за да се
    произведе бензин и всички други
    продукти ама ти от къде да знаеш
    това не се учи вече в у- ще
    п

    Коментиран от #69

    17:40 01.03.2026

  • 63 Теория на конспирацията

    9 1 Отговор

    До коментар #33 от "Пич":

    Точно за това...само Китай мисля че имаше такава технология за преработка на тежкият петрол от Венецуела.Това е удар и към Китай

    17:44 01.03.2026

  • 64 Наблюдател

    2 4 Отговор
    Иран потвърди смъртта на началника на генералния щаб ген. Абдулрахим Мусави.

    Загинал е също така и министърът на отбраната Азиз Насирзаде, както и главнокомандващият Революционната гвардия Мохамад Пакпур.

    17:45 01.03.2026

  • 65 Теория на конспирацията

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "В 120 мин":

    Няма нищо случайно

    17:45 01.03.2026

  • 67 Пустиня(к)

    6 1 Отговор
    Некой беше казал, че 2-3 месеца сме "пей сърце", нема ядове с тунджата. А оно кво стана, заебu.

    17:46 01.03.2026

  • 68 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Град Козлодуй":

    боли ли като те нацепи магарето ?

    17:46 01.03.2026

  • 69 Теория на конспирацията

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "плевен":

    Както отговорих на колегата, тежкият петрол от Венецуела, мисля,че само Китай има такава технология за преработка му оттам, това е удар и за Китай, но както сам каза,това не се учи в училище,маук.

    17:47 01.03.2026

  • 70 Осторожно!

    14 3 Отговор
    Призоваваме другаря Путин спешно да вземе пример от своите американски и израелски колеги и да започне преговори за мир със Зеленски, на втория ден от които да го изпари от лицето на земята с две - три ракети Орешник и да прекрати тази 3 годишна война в украйна за 2-3 дена, защото искаме да ходим на море в Одеса

    Коментиран от #73

    17:51 01.03.2026

  • 71 Сатана Z

    9 2 Отговор
    Разправят,че на Тръмп ще назначи зет си да управлява Иран охраняван от Горски Рейнджъри

    Коментиран от #75

    17:51 01.03.2026

  • 72 Макробиолог

    2 0 Отговор
    Oбичайно преминават,а необичайно може и да спрат.,и тогава ще започне интересното.Не е много сигурно кой кой е в тия сценарии,щот ко@вида може и да не успя да спре напълно свет икономика ,но този пролив може да го направи.

    17:52 01.03.2026

  • 73 Гаварит Масква

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "Осторожно!":

    Идеята ви е добра👍

    17:54 01.03.2026

  • 74 Уникално

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Да,прав си. И всички са играли за зелена карта,ама са нямали късмет. Ще им се някой бащица да ги оправя, за това кълвят на диктатори

    17:55 01.03.2026

  • 75 Руски колхозник

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "Сатана Z":

    Вероятно от Петрохан?🤔

    17:55 01.03.2026

  • 76 не може да бъде

    7 0 Отговор
    По Ал Джазира съобщиха че в момента стотици кораби -танкери контейнеровози различни товарни кораби - са блокирани в пристанища и открито море...и аз не можах да повярвам на числото ...реших че или съм видял /превел неправилно или има грешка в телевизията !?Оказа се вярно и освен това големите застрахователни компании масово анулират застрахователни полици!?Другото което е интересно че иранците са атакували самолетоносача Ейбрахъм Линкълн с 4 ракети...според американски източници ракетите са свалени без да причинят щети...но има убити 3 и ранени 5 души от обслужващия персонал!?И друго -Иран атакува с ракети и дронове всички товарни пристанища в Кувейт Катар ОАЕ и Саудитска Арабия и вече има нанесени щети!?Интересно е да видим колко ще скочи цената на петрол в близките дни...горчиво интересно разбира се !?...За мен лично от техническа гледна точка е интересно също какво би се получило при атака срещу самолетоносача ако иранците имаха руските ракети Циркон!?

    Коментиран от #82, #83, #84

    17:56 01.03.2026

  • 78 Поразен е самолетоносачът Абрахам Линкъл

    0 1 Отговор
    с 4 -ри модернизированные баллистические ракеты Qadr 380,

    18:08 01.03.2026

  • 79 Урсула

    0 0 Отговор
    Никакъв петрол и газ от Русия, само демократичен от арабите, ако някога има такъв.

    18:11 01.03.2026

  • 80 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Иран удари френска военна база Camp de la paix в Абу Даби, ОАЕ. Това е първата атака по натовска държава, макар НАТО официално да не участва във агресията срещу Иран. Вече е напълно възможно да долети нещо и по летище София!

    Техеран атакува с чегири балистични ракети и американския самолетоносач "Ейбрахам Линкълн".

    Френската база гори, за самолетоносача чакаме подробности....

    18:12 01.03.2026

  • 81 Отстрани

    0 0 Отговор
    Русия печели най-много от ситуацията, защото остава единствен доставчик за Китай и Индия. Европа увисва без петрол и газ и минава на дърва и въглища следващите 10 години.

    18:12 01.03.2026

  • 82 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "не може да бъде":

    Ама петрола само за ЕС ли ще поскъпне? Щото 80% от този в Залива отива в Азия

    Коментиран от #87, #88

    18:14 01.03.2026

  • 83 Курд Околянов

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "не може да бъде":

    Сомолетоносачите са отживелица на прехвалената гордост на американците. Сега са само плаващи ковчези, има предвид циркони, посейдони ...

    18:17 01.03.2026

  • 84 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "не може да бъде":

    Какво ще се получи ако ударените страни реагират военно.

    18:18 01.03.2026

  • 85 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Ударен е втори танкер. Този е под флага на Маршалските Острови. Ударена е база на френските ВМС в Абу Даби. Гори.

    18:19 01.03.2026

  • 86 Страхотен капан

    0 0 Отговор
    Личи си къде са обучавани!
    Пак Путин е виновен!

    18:23 01.03.2026

  • 87 Курд Околянов

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Интересно":

    Тия ог Азия нямат проблем да получават петрол от Русия, ама урсула не иска недемокретичен ---

    18:25 01.03.2026

  • 88 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Интересно":

    Съвсем естествено -НЕ!?Ще бъдат засегнати особено Китай Япония Южна Корея Виетнам -цяла Азия!?...Но тъй като стана дума за ЕС -това ще бъде много много сериозен удар - по отношение и на петрола и на газа!?...Бих им препоръчал да мислят какво да правят със Северните потоци и други потоци от Русия!?....но не съм сигурен в мисленето им ...както е казал Шопът .-а бе седим и мислим седим и мислим и след това се оказа че само седим!?

    18:26 01.03.2026