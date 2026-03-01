Дълга опашка от блокирани кораби в Персийския залив! Взривен петролен танкер потъва в Ормузкия проток

Иранската държавна телевизия съобщи днес за танкер, който потъва в Ормузкия проток, след като е бил поразен, тъй като е преминавал "незаконно" по този ключов за търговията с петрол морски маршрут, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Тя не даде подробности, като само публикува кадри, на които от горящ плавателен съд се издига гъст черен дим.
Вчера - на първия ден от атаката, която САЩ и Израел започнаха срещу Иран, който нанася в отговор удари в Близкия изток - Техеран обяви Ормузкия проток за затворен.
Британската Агенция за морски търговски операции междувременно съобщи за улучен от снаряд кораб на 17 морски мили (над 31 километра) северозападно от Мина Сакр в Обединените арабски емирства. На борда е избухнал пожар, който вече е потушен, и плавателният съд е продължил по пътя си, се казва в изявлението, цитирано от Ройтерс.
Петролен танкер, плаващ под флага на Палау, е бил ударен край полуостров Мусандам в Оман, ранявайки четирима души, съобщи Центърът за морска сигурност на страната, цитиран от Ройтерс. Атаката идва след удари с дронове в пристанището Дукм в Персийския залив.
Случаите отбелязват първия път, когато са поразени обекти в или близо до Оман във вълната от ответни удари на Техеран на територията на държавите от Персийския залив, последвала съвместните атаки на САЩ и Израел срещу Иран.
Двадесетчленният екипаж на танкера „Скайлайт“ (Skylight), съставен от 15 индийски и петима ирански граждани, е бил евакуиран след атаката, която е била на около 5 морски мили северно от пристанище Хасаб в Мусандам, съобщи Центърът за морска сигурност на Оман в публикация в „Екс“. Центърът не уточнява какво е ударило танкера.
Първоначалната информация разкрива, че четирима членове на екипажа са били ранени в различна степен, добавиха оттам.
Полуостров Мусандам, принадлежащ на Оман, споделя с Иран контрола над Ормузкия проток - стратегическа точка, през която бива превозвана приблизително една пета от петрола за световно потребление.
По-рано днес държавната информационна агенция на Оман съобщи, че търговското пристанище Дукм е било ударено с два дрона, ранявайки работник имигрант.
Отломки от друг дрон са паднали в район близо до резервоари за гориво в Дукм, но не са регистрирани жертви или материални загуби от този инцидент, добави агенцията.
Най-малко 150 танкера, включително за превоз на суров петрол и втечнен газ, спуснаха котви в открити води в Персийския залив, докато десетки други кораби остават от другата страна на Ормузкия проток – в Оманския залив. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на данни от платформата за проследяване на морския трафик „МаринТрафик“ (MarineTraffic), пише БТА.
Танкерите са се струпали в открити води край бреговете на Ирак, Саудитска Арабия и Катар, според анализ на Ройтерс, базиран на данните на „МаринТрафик“.
Струпването на кораби последва обявеното снощи от Иран спиране на корабоплаването през Ормузкия проток след започналите вчера американско-израелските удари срещу Иран, който отговори с въздушни атаки срещу редица страни в региона.
Министерството на транспорта на САЩ вчера препоръча товарните кораби да избягват Персийския залив, Ормузкия проток, Оманския залив и Арабско море, след като йеменските бунтовници хуси вчера се заканиха да възобновят атаките срещу кораби в Червено море и срещу Израел, в знак на съпричастност към Иран. Американското министерство призова още корабите да поддържат дистанция от най-малко 30 морски мили (около 55 километра) от американски военни плавателни съдове, „за да бъде намален рискът“.
Ормузкия проток между Иран и Оман е един от най-стратегическите морски пътища в света и единственият експортен морски маршрут за енергийни доставки от страните в Персийския залив - Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства, Кувейт, Ирак, Катар и Иран.
През Ормузкия проток обичайно преминават около 20 процента от световните доставки на петрол.
