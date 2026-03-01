Новини
Израелският министър на отбраната: Ликвидирането на аятолах Хаменей е повратна точка във войната

1 Март, 2026 18:24

Али Хаменей ръководеше кампания на унищожение срещу Израел, той беше архитектът на цялата ос на злото, която ни обграждаше, заяви Израел Кац

Израелският министър на отбраната: Ликвидирането на аятолах Хаменей е повратна точка във войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Елиминирането на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, чиято смърт беше потвърдена днес от властите в Техеран, представлява "повратна точка" във войната, която Израел и САЩ започнаха срещу Ислямската република, заяви израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес, пише БТА.

"Али Хаменей ръководеше кампания на унищожение срещу Израел, той беше архитектът на цялата ос на злото, която ни обграждаше. Неговото елиминиране бележи решителен обрат и ние се надяваме това да доведе до резултата, който търсим, а именно иранският народ да може да свали от власт режима за свое собствено добро, за нас и за целия свят", гласи съобщение на канцеларията на Кац.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ХиХи

    21 6 Отговор
    То ако тъй става Руснаците да цапардосат Банкова утре и готово

    Коментиран от #5, #8

    18:25 01.03.2026

  • 2 Атина Палада

    12 23 Отговор
    Владимир Владимирович не знае къде се намира.

    Коментиран от #4, #12, #18

    18:25 01.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Цомчо Плюнката

    12 26 Отговор

    До коментар #1 от "ХиХи":

    Руснаците са неможачи.Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.

    18:27 01.03.2026

  • 6 Пич

    25 7 Отговор
    Е, а дано това поне в Израел да минава, но - нада ли!!! Накрая на Нетаняху ще поискат сметка израелците !!! Тази нощ ще умрат още много от тях!!! Иран ще засилва натиска постоянно, и неумолимо!!! Лакомите най често се задвят!!!

    Коментиран от #17

    18:27 01.03.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    35 9 Отговор
    Заедно с аятолаха са убити и дъщеря му, зетя и внучката. Да, повратна точка е. Дори опозицията разбра що за стока са убийците. 86 годишен старец си е бил така или иначе с некролога в джоба, ама семейството защо избиха. Превърнаха го в мъченик.

    18:28 01.03.2026

  • 8 Едно е да искаш,

    10 26 Отговор

    До коментар #1 от "ХиХи":

    съвсем друго е да можеш. Русия не знае как да воюва, няма как да я сравняваме с такива богати и високо технологични държави като Израел и САЩ. Те са в друго измерение.

    Коментиран от #22, #40, #45

    18:28 01.03.2026

  • 9 Българин

    9 19 Отговор
    Тук е развъдник на смахнати копейкаджии.

    18:28 01.03.2026

  • 10 Копейки,

    6 21 Отговор
    Биби тръгва на лов.

    Коментиран от #15, #25, #30

    18:29 01.03.2026

  • 11 Някой вярва ли

    22 9 Отговор
    Убийството на някакъв 86-годишен старец било повратна точка?
    Обаче, като за жълтопаветни дърти пияници става като обяснение.

    Коментиран от #24, #34

    18:29 01.03.2026

  • 12 Многоходовото

    6 18 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега ще проси заеми от господаря си Китай.

    18:29 01.03.2026

  • 13 Българин

    20 5 Отговор
    И кое му е повратното? След 1-2 дни казаха, че ще изберат нов аятолах.

    Коментиран от #31

    18:29 01.03.2026

  • 14 Евросатанистки

    9 3 Отговор
    Ценности,щъкаш насам натам и ликвидираш.и тези са ни съюзници. СССР там и позор за цялата мация

    Коментиран от #26

    18:30 01.03.2026

  • 15 Санитаря

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Копейки,":

    И ние идваме с линейката и оная нощница с дългите ръкави.

    18:30 01.03.2026

  • 16 Ицо

    3 12 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    18:30 01.03.2026

  • 17 Ужас

    19 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Ако имат и една едничка атомна да разкрасят и осветлят тел авив....после защо са най-мразени еврейчетата, тепърва ще става още по-зле за тях, аушвиц ще им се стори 5звезди курорт4

    Коментиран от #47

    18:30 01.03.2026

  • 18 Архимандрисандрит Бибиян

    2 15 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Путилифонът батю Путйо каза каде е на минус деветия етаж у московскио метрополитен и тихо пропръцква у гомночемодана ,кой е положен у блиндирания долап на стената зад гардеропа доставен од Европа.

    18:30 01.03.2026

  • 19 Путин го изостави

    5 14 Отговор
    Педофилията изостави най верният си Другар
    Гледайте и мислете кой какъв приятел е

    18:31 01.03.2026

  • 20 Решително обратен

    7 7 Отговор
    Сега политиката в Иран ще претърпи решителен обрат на 360 градуса.

    18:31 01.03.2026

  • 21 Констатация

    13 2 Отговор
    Абе Аятоласи у Иран с Лопата да ги ринеш, туй им е най-малкия проблем на иранците, виж, с генералите е друго, щото от всеки, добър Генерал не става, а е нужно и време!

    Коментиран от #33

    18:31 01.03.2026

  • 22 Звездоброец

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Едно е да искаш,":

    Абе не сещам нещо , колко е дълга богатите и технологични ....

    18:31 01.03.2026

  • 23 смешник

    17 1 Отговор
    Израел Кац се чуди как да насъска иранците да му свършат мръсната работа. Ми няма да стане!
    Може и да има някаква част от иранците, която да е доволна. Но, по-голямата част в момента е готова да тръгне на свещенна война с евреите. Някои са готови заради аятолаха, други заради удара по девическото училище и избиването на невинни деца.

    Явно евреите са си правили сметката без кръчмаря

    18:32 01.03.2026

  • 24 Най-важното е

    7 20 Отговор

    До коментар #11 от "Някой вярва ли":

    че иранците се радват и танцуват. Още не могат да повярват, че мракобесния убиец Хаменей вече го няма. Благодарение на САЩ ще имат възможността да бъдат свободни, а това е най-важното за всеки един народ.

    Коментиран от #28

    18:32 01.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Смях в залата

    6 11 Отговор

    До коментар #14 от "Евросатанистки":

    "Действащият агент на КГБ Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло. "

    😁

    18:34 01.03.2026

  • 27 Обтегач

    4 12 Отговор
    Изправям криви руzофилски кратуни!Изгодно.

    Коментиран от #62

    18:35 01.03.2026

  • 28 не мисля

    9 2 Отговор

    До коментар #24 от "Най-важното е":

    че либералния свят е успял да маргинализира иранците.
    Там няма да намериш голямо мнозинство от хора, които са готови да приема 79 пола или да са готови да се навеждат пред неверника само защото им е бомбил държавата за едните ресурси, докато му е обещавал свобода и криворазбрана демокрация. Не си мисли, че иранците не знаят какво се случва с държавите, "освободени" от САЩ. Имат си пример с Ирак, съвсем до тях.
    Може и да има много хора, които не са харесвали аятолаха, но едва ли са маргинали.

    Коментиран от #52

    18:41 01.03.2026

  • 29 Хеми значи бензин

    2 3 Отговор
    Браво. Дано евреите да нападнат и избият и тъ пите алжирци.

    18:42 01.03.2026

  • 30 Дио

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Копейки,":

    В Германия бибито ще го прекучат тамошните илсямисти .Видя зора и избяга при швабите

    18:43 01.03.2026

  • 31 Соваж бейби

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    🤣 точно написано ,ама няма страшно Тръмп велики е предвидил всичко!Се избият по между си пижамите няма да им остане време да избират друг,не мога да повярвам че е истина това гледам по телевизията.

    18:43 01.03.2026

  • 32 Поздрави

    3 6 Отговор
    за Мосад, най-добрите са!!! Имали са екип на място, маркирали са Чалмата и сградата и ...бау.... 1000 девственици!

    18:43 01.03.2026

  • 33 Син Дзъ

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Констатация":

    да ама в Китай генералите с лопата да ги ринеш...

    18:44 01.03.2026

  • 34 Хм Хм

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Някой вярва ли":

    Не завиждай. Да си учил и ти.

    18:45 01.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 оня ‼️

    2 5 Отговор
    Едно нещо харесвам на Нетаняху - тръгне ли - спиране няма ...А Путин само ги бави зельовците и ...те така ....

    Коментиран от #49

    18:45 01.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този новият, дето ще го избират

    3 5 Отговор
    Давам му три дни, но американците едва ли ще са толкова щедри.

    18:47 01.03.2026

  • 39 стоян георгиев

    8 2 Отговор
    Говорейки за иранската ядрена бомба Шрьодингер. Малко история в контекста на изявлението на Тръмпака и исраелският психопат Нетаняху
    1995: „Иран е само на седмици от създаването на ядрена бомба.“
    2006: „Иран е само на дни от създаването на ядрена бомба.“
    2012: „Иран е само на седмици от създаването на ядрена бомба.“
    2015: „Иран е само на дни от създаването на ядрена бомба.“
    2018: „Иран е само на седмици от създаването на ядрена бомба.“
    2025: „Иран е само на дни от създаването на ядрена бомба.“

    Коментиран от #44, #48

    18:47 01.03.2026

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Едно е да искаш,":

    Дали нямаш НИК защото нямаш и познания 🤔
    ИвреитИ и американосите воюват срещу друга вяра, срещу друг етнос❗ Русия воюва срещу своята кръв,своята вяра❗
    Трудно е да проУМееш разликата, когато нямаш УМ‼️

    18:50 01.03.2026

  • 41 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Бой с лопатата по копейките озверели.

    18:50 01.03.2026

  • 42 нещастници

    6 1 Отговор
    Бог ще ви оправи вас след тази повратна точка!!!

    18:51 01.03.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 5 Отговор
    Само от млатене разбират блатарите и слугите им продажни‼️
    Калния бункер е наред, ботокса трепери под миндера‼️

    Коментиран от #46

    18:52 01.03.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    Хубав пример, колега❗
    Ядрената програма на Иран е само ФЕЙК-мотива за война срещу Иран, както онази епруветка с Отровните веществата на Ирак ❗

    18:53 01.03.2026

  • 45 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Едно е да искаш,":

    Крепостните технологично в 19 век, сега бункерното ги връща в средновековието.

    Коментиран от #50

    18:54 01.03.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ех НИКоКРАДЛО, ти нито от МЛАТЕНЕ разбираш,
    нито от €-бане се насищаш‼️

    18:55 01.03.2026

  • 47 Това ще е

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ужас":

    чисто самоубийство. Ако се опитат да използват ЯО, САЩ ще ги заличат тотално. Не си струва, а и нищо няма да постигнат.

    18:56 01.03.2026

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 4 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    Но трябва терористите да си зачистват до крак, сато се почне от калното мазе под кремль, там се крие голямото зло което скоро ще бъде унищожено❗

    Коментиран от #56

    18:56 01.03.2026

  • 49 И Путин иска да е

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "оня ‼️":

    като САЩ и Израел, завижда им на възможностите, но само толкова. За Русия такива операции са мисия невъзможна :)))

    Коментиран от #53

    18:58 01.03.2026

  • 50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "РЕАЛИСТ":

    До това ги докара милиционера с токчетата за 27г терор и властване, дамо копейките прегладнели им завиждат на мизерията и клошарията❗

    Коментиран от #58

    18:58 01.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Иранците се радват

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "не мисля":

    като луди, не ги видя. Танци, щастие...

    Коментиран от #54

    19:00 01.03.2026

  • 53 оня ‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "И Путин иска да е":

    Путлера иска само дворците и яхните да са ок, за ватат не му пука,

    19:00 01.03.2026

  • 54 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    2 3 Отговор

    До коментар #52 от "Иранците се радват":

    Така ще се радват и блатните като провесят ботокса от башнята, малко му остава, пролетта дойде ‼️

    Коментиран от #59

    19:02 01.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️оригиналът

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Че има ли по ;големи Т-ЕРОР-ИСТИ от
    ИвреитИ и американосите❗

    19:05 01.03.2026

  • 57 Тракиец 🇮🇷

    3 0 Отговор
    Скоро и Нетаняху терориста ще бъде ликвидиран и ще е повратна точка докато тече импийчмънта на другия международен терорист Тръмп

    Коментиран от #63

    19:07 01.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️‼️

    0 2 Отговор

    До коментар #54 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️":

    Така ще се радваме и пишещите тук,
    когато на НИКоКРАДЛИТЕ ви счупят ръчичките и няма да можете да пишете‼️

    Коментиран от #64

    19:11 01.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 коко

    0 0 Отговор
    Шебек си,драги анатолчо!

    19:20 01.03.2026

  • 62 Съвет

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Обтегач":

    Ами покажи се де не лай само Фаши …

    19:21 01.03.2026

  • 63 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️оригиналът

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Тракиец 🇮🇷":

    Преди него ще е бункерния страхливец с токчетата, изтича му времето, а беше тръгнал да граби Киев за 3 дена‼️‼️

    Коментиран от #65

    19:22 01.03.2026

  • 64 Бла бла

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️‼️":

    Прах на тупан от един откровен нарцис на фашагите ….

    19:24 01.03.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.