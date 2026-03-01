Израелският министър на отбраната: Ликвидирането на аятолах Хаменей е повратна точка във войната

Елиминирането на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, чиято смърт беше потвърдена днес от властите в Техеран, представлява "повратна точка" във войната, която Израел и САЩ започнаха срещу Ислямската република, заяви израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес, пише БТА.
"Али Хаменей ръководеше кампания на унищожение срещу Израел, той беше архитектът на цялата ос на злото, която ни обграждаше. Неговото елиминиране бележи решителен обрат и ние се надяваме това да доведе до резултата, който търсим, а именно иранският народ да може да свали от власт режима за свое собствено добро, за нас и за целия свят", гласи съобщение на канцеларията на Кац.
1 ХиХи
Коментиран от #5, #8
18:25 01.03.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #4, #12, #18
18:25 01.03.2026
5 Цомчо Плюнката
До коментар #1 от "ХиХи":Руснаците са неможачи.Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.
18:27 01.03.2026
6 Пич
Коментиран от #17
18:27 01.03.2026
7 РЕАЛИСТ
18:28 01.03.2026
8 Едно е да искаш,
До коментар #1 от "ХиХи":съвсем друго е да можеш. Русия не знае как да воюва, няма как да я сравняваме с такива богати и високо технологични държави като Израел и САЩ. Те са в друго измерение.
Коментиран от #22, #40, #45
18:28 01.03.2026
9 Българин
18:28 01.03.2026
10 Копейки,
Коментиран от #15, #25, #30
18:29 01.03.2026
11 Някой вярва ли
Обаче, като за жълтопаветни дърти пияници става като обяснение.
Коментиран от #24, #34
18:29 01.03.2026
12 Многоходовото
До коментар #2 от "Атина Палада":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега ще проси заеми от господаря си Китай.
18:29 01.03.2026
13 Българин
Коментиран от #31
18:29 01.03.2026
14 Евросатанистки
Коментиран от #26
18:30 01.03.2026
15 Санитаря
До коментар #10 от "Копейки,":И ние идваме с линейката и оная нощница с дългите ръкави.
18:30 01.03.2026
16 Ицо
18:30 01.03.2026
17 Ужас
До коментар #6 от "Пич":Ако имат и една едничка атомна да разкрасят и осветлят тел авив....после защо са най-мразени еврейчетата, тепърва ще става още по-зле за тях, аушвиц ще им се стори 5звезди курорт4
Коментиран от #47
18:30 01.03.2026
18 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #2 от "Атина Палада":Путилифонът батю Путйо каза каде е на минус деветия етаж у московскио метрополитен и тихо пропръцква у гомночемодана ,кой е положен у блиндирания долап на стената зад гардеропа доставен од Европа.
18:30 01.03.2026
19 Путин го изостави
Гледайте и мислете кой какъв приятел е
18:31 01.03.2026
20 Решително обратен
18:31 01.03.2026
21 Констатация
Коментиран от #33
18:31 01.03.2026
22 Звездоброец
До коментар #8 от "Едно е да искаш,":Абе не сещам нещо , колко е дълга богатите и технологични ....
18:31 01.03.2026
23 смешник
Може и да има някаква част от иранците, която да е доволна. Но, по-голямата част в момента е готова да тръгне на свещенна война с евреите. Някои са готови заради аятолаха, други заради удара по девическото училище и избиването на невинни деца.
Явно евреите са си правили сметката без кръчмаря
18:32 01.03.2026
24 Най-важното е
До коментар #11 от "Някой вярва ли":че иранците се радват и танцуват. Още не могат да повярват, че мракобесния убиец Хаменей вече го няма. Благодарение на САЩ ще имат възможността да бъдат свободни, а това е най-важното за всеки един народ.
Коментиран от #28
18:32 01.03.2026
26 Смях в залата
До коментар #14 от "Евросатанистки":"Действащият агент на КГБ Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло. "
😁
18:34 01.03.2026
27 Обтегач
Коментиран от #62
18:35 01.03.2026
28 не мисля
До коментар #24 от "Най-важното е":че либералния свят е успял да маргинализира иранците.
Там няма да намериш голямо мнозинство от хора, които са готови да приема 79 пола или да са готови да се навеждат пред неверника само защото им е бомбил държавата за едните ресурси, докато му е обещавал свобода и криворазбрана демокрация. Не си мисли, че иранците не знаят какво се случва с държавите, "освободени" от САЩ. Имат си пример с Ирак, съвсем до тях.
Може и да има много хора, които не са харесвали аятолаха, но едва ли са маргинали.
Коментиран от #52
18:41 01.03.2026
29 Хеми значи бензин
18:42 01.03.2026
30 Дио
До коментар #10 от "Копейки,":В Германия бибито ще го прекучат тамошните илсямисти .Видя зора и избяга при швабите
18:43 01.03.2026
31 Соваж бейби
До коментар #13 от "Българин":🤣 точно написано ,ама няма страшно Тръмп велики е предвидил всичко!Се избият по между си пижамите няма да им остане време да избират друг,не мога да повярвам че е истина това гледам по телевизията.
18:43 01.03.2026
32 Поздрави
18:43 01.03.2026
33 Син Дзъ
До коментар #21 от "Констатация":да ама в Китай генералите с лопата да ги ринеш...
18:44 01.03.2026
34 Хм Хм
До коментар #11 от "Някой вярва ли":Не завиждай. Да си учил и ти.
18:45 01.03.2026
36 оня ‼️
Коментиран от #49
18:45 01.03.2026
38 Този новият, дето ще го избират
18:47 01.03.2026
39 стоян георгиев
1995: „Иран е само на седмици от създаването на ядрена бомба.“
2006: „Иран е само на дни от създаването на ядрена бомба.“
2012: „Иран е само на седмици от създаването на ядрена бомба.“
2015: „Иран е само на дни от създаването на ядрена бомба.“
2018: „Иран е само на седмици от създаването на ядрена бомба.“
2025: „Иран е само на дни от създаването на ядрена бомба.“
Коментиран от #44, #48
18:47 01.03.2026
40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Едно е да искаш,":Дали нямаш НИК защото нямаш и познания 🤔
ИвреитИ и американосите воюват срещу друга вяра, срещу друг етнос❗ Русия воюва срещу своята кръв,своята вяра❗
Трудно е да проУМееш разликата, когато нямаш УМ‼️
18:50 01.03.2026
41 Последния Софиянец
18:50 01.03.2026
42 нещастници
18:51 01.03.2026
43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Калния бункер е наред, ботокса трепери под миндера‼️
Коментиран от #46
18:52 01.03.2026
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #39 от "стоян георгиев":Хубав пример, колега❗
Ядрената програма на Иран е само ФЕЙК-мотива за война срещу Иран, както онази епруветка с Отровните веществата на Ирак ❗
18:53 01.03.2026
45 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "Едно е да искаш,":Крепостните технологично в 19 век, сега бункерното ги връща в средновековието.
Коментиран от #50
18:54 01.03.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️
До коментар #43 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ех НИКоКРАДЛО, ти нито от МЛАТЕНЕ разбираш,
нито от €-бане се насищаш‼️
18:55 01.03.2026
47 Това ще е
До коментар #17 от "Ужас":чисто самоубийство. Ако се опитат да използват ЯО, САЩ ще ги заличат тотално. Не си струва, а и нищо няма да постигнат.
18:56 01.03.2026
48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #39 от "стоян георгиев":Но трябва терористите да си зачистват до крак, сато се почне от калното мазе под кремль, там се крие голямото зло което скоро ще бъде унищожено❗
Коментиран от #56
18:56 01.03.2026
49 И Путин иска да е
До коментар #36 от "оня ‼️":като САЩ и Израел, завижда им на възможностите, но само толкова. За Русия такива операции са мисия невъзможна :)))
Коментиран от #53
18:58 01.03.2026
50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️
До коментар #45 от "РЕАЛИСТ":До това ги докара милиционера с токчетата за 27г терор и властване, дамо копейките прегладнели им завиждат на мизерията и клошарията❗
Коментиран от #58
18:58 01.03.2026
52 Иранците се радват
До коментар #28 от "не мисля":като луди, не ги видя. Танци, щастие...
Коментиран от #54
19:00 01.03.2026
53 оня ‼️
До коментар #49 от "И Путин иска да е":Путлера иска само дворците и яхните да са ок, за ватат не му пука,
19:00 01.03.2026
54 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️
До коментар #52 от "Иранците се радват":Така ще се радват и блатните като провесят ботокса от башнята, малко му остава, пролетта дойде ‼️
Коментиран от #59
19:02 01.03.2026
56 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️оригиналът
До коментар #48 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Че има ли по ;големи Т-ЕРОР-ИСТИ от
ИвреитИ и американосите❗
19:05 01.03.2026
57 Тракиец 🇮🇷
Коментиран от #63
19:07 01.03.2026
59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️‼️
До коментар #54 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️":Така ще се радваме и пишещите тук,
когато на НИКоКРАДЛИТЕ ви счупят ръчичките и няма да можете да пишете‼️
Коментиран от #64
19:11 01.03.2026
61 коко
19:20 01.03.2026
62 Съвет
До коментар #27 от "Обтегач":Ами покажи се де не лай само Фаши …
19:21 01.03.2026
63 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️оригиналът
До коментар #57 от "Тракиец 🇮🇷":Преди него ще е бункерния страхливец с токчетата, изтича му времето, а беше тръгнал да граби Киев за 3 дена‼️‼️
Коментиран от #65
19:22 01.03.2026
64 Бла бла
До коментар #59 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️‼️":Прах на тупан от един откровен нарцис на фашагите ….
19:24 01.03.2026
