Очаква се тази седмица вторият удължителен закон за бюджета да влезе за обсъждане в НС

Очаква се тази седмица вторият удължителен закон за бюджета да влезе за обсъждане в парламента, съобщават от БНТ. Първо финансовата рамка ще се разгледа от бюджетната комисия в Народното събрание, а след това предстои и гласуване от депутатите в пленарната зала.
В средата на миналата седмица служебният кабинет прие законопроекта и го внесе в Народното събрание. Новият удължителен закон за бюджета ще важи до приемането на редовния бюджет за 2026 г. Целта е да се гарантира, че няма да се прекъсва работата на държавата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Туньо
07:56 02.03.2026
3 ристю
Коментиран от #6
07:59 02.03.2026
4 До другарите депутати
Не се притеснявайте,ние вече сме в "КЛУБА НА БОГАТИТЕ " и можем да ви ги плащаме.
Щом плащаме по 500 € сметки за ток, при 600 € заплата,значи можете да издържаме и вас.
Дори може от 240 да си увеличите бройката на 480.....ВСЕ пак сме 5 млн......
07:59 02.03.2026
5 ПиПи
08:02 02.03.2026
6 Полага им се
До коментар #3 от "ристю":...с тези ниски заплати трябва да почиват повече,все пак се изморяват от скандалите и плюскането на кюфтета по 50 стотинки.
08:04 02.03.2026
7 въпросче
08:07 02.03.2026