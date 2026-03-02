Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Очаква се тази седмица вторият удължителен закон за бюджета да влезе за обсъждане в НС

2 Март, 2026 07:24 456 7

Първо финансовата рамка ще се разгледа от бюджетната комисия в Народното събрание, а след това предстои и гласуване от депутатите в пленарната зала.

Снимка: БГНЕС
Очаква се тази седмица вторият удължителен закон за бюджета да влезе за обсъждане в парламента, съобщават от БНТ. Първо финансовата рамка ще се разгледа от бюджетната комисия в Народното събрание, а след това предстои и гласуване от депутатите в пленарната зала.

В средата на миналата седмица служебният кабинет прие законопроекта и го внесе в Народното събрание. Новият удължителен закон за бюджета ще важи до приемането на редовния бюджет за 2026 г. Целта е да се гарантира, че няма да се прекъсва работата на държавата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Туньо

    6 0 Отговор
    Абе скоро не сте вдигали заплатите на всички възможни “шапки”! Я дайте пак по едни 50-100%, че много работят:) А работещите те да се спасяват!

    07:56 02.03.2026

  • 3 ристю

    4 0 Отговор
    НС ще почива ли днес и утре?Като учениците в училищата?

    Коментиран от #6

    07:59 02.03.2026

  • 4 До другарите депутати

    5 0 Отговор
    Да не забравите да гласувате за увеличение на заплатите ви.
    Не се притеснявайте,ние вече сме в "КЛУБА НА БОГАТИТЕ " и можем да ви ги плащаме.
    Щом плащаме по 500 € сметки за ток, при 600 € заплата,значи можете да издържаме и вас.
    Дори може от 240 да си увеличите бройката на 480.....ВСЕ пак сме 5 млн......

    07:59 02.03.2026

  • 5 ПиПи

    1 0 Отговор
    Суафчо 3-фоноф ша ги критикува ли?!

    08:02 02.03.2026

  • 6 Полага им се

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ристю":

    ...с тези ниски заплати трябва да почиват повече,все пак се изморяват от скандалите и плюскането на кюфтета по 50 стотинки.

    08:04 02.03.2026

  • 7 въпросче

    2 0 Отговор
    Колко ще е дълъг тоя за кон?От тука до Бургас ли?!

    08:07 02.03.2026

