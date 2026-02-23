Новини
Иран и САЩ подготвят армиите си за военен сблъсък

23 Февруари, 2026 10:59 3 563 39

Напрежението между САЩ и Иран продължава да е водеща тема в западния печат

Напрежението около Иран продължава да се изостря, като се очаква в четвъртък представители на Вашингтон и Техеран да се срещнат в Женева за нов кръг от преговори за иранската ядрена програма. Въпреки това двете страни продължават да подготвят армиите си за евентуален военен сблъсък, като тази тема продължава да е във фокуса на редица западни издания, предаде БТА.

В. "Ню Йорк таймс" пише, че американският президент Доналд Тръмп е казал пред свои съветници, че ако дипломацията се провали и ако евентуални удари по определени обекти в Ислямската република не накарат иранското ръководство да се откаже от ядрената програма, Вашингтон ще обмисли възможността през следващите месеци да предприеме много по-голяма атака.

Очакваните в четвъртък преговори изглежда са последната възможност да се избегне военен конфликт, отбелязва изданието.

Въпреки че Тръмп не е взел окончателно решение, негови съветници казаха за "Ню Йорк таймс", че нещата клонят към нанасянето на първоначален удар в близките дни, за да се покаже на иранските лидери, че трябва да се откажат от разработването на ядрено оръжие.

Обмислят се редица мишени – от щабове на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), през ядрени съоръжения, до обекти, свързани с иранската програма за балистични ракети.

Тръмп е заявил пред съветниците си, че ако след тези удари Иран не приеме американските искания, по-късно тази година може да последва военна интервенция, насочена към отстраняването на върховния лидер аятолах Али Хаменей, пише още "Ню Йорк таймс".

Дори и в редиците на американската администрация обаче има съмнения, че тази цел може да бъде постигната единствено с въздушни удари, коментира изданието. "Ню Йорк таймс" също така отбелязва, че зад кулисите двете страни обмислят ново предложение, което може да предотврати военния конфликт – силно ограничена програма за обогатяване на уран, която Иран би могъл да реализира единствено за медицински цели.

"Вярвам, че все още има добър шанс за дипломатическо решение", цитира "Ню Йорк таймс" думите на иранския външен министър Абас Арагчи от излъчено вчера интервю за телевизия Си Би Ес. "Така че няма нужда от никакво струпване на военна мощ; това не може нито да помогне, нито да ни притисне", добави Арагчи.

Всъщност натискът е ключът към тези преговори, смята "Ню Йорк таймс". САЩ разположиха във водите около Иран най-голямата си военна сила в региона за последните 23 години. Това включва две самолетоносачни групи, десетки изтребители, бомбардировачи и самолети цистерни, както и противоракетни батареи, припомня изданието.

Американското правителство обаче не е дало ясно обяснение за военните си цели в Иран, чието население надхвърля 90 млн. души, отбелязва "Ню Йорк таймс". Президентът Тръмп често говори за предотвратяване на възможността Ислямската република да разработи ядрено оръжие. Държавният секретар Марко Рубио и други американски дипломати посочват редица други мотиви за военни действия: защита на протестиращите иранци от силите за сигурност, унищожаване на ракетния арсенал, който Иран може да използва за удари по Израел, и прекратяване на подкрепата на Техеран за "Хамас" и "Хизбула".

Европейски представители, които участваха в неотдавнашната Конференцията по сигурността в Мюнхен, изразиха съмнение, че военният натиск може да принуди иранското ръководство да се откаже от програма, която се е превърнала в символ на съпротивата срещу САЩ, пише още "Ню Йорк таймс". Но евентуалните американски военни действия могат също така да предизвикат националистическа реакция, дори сред иранците, които с нетърпение очакват края на бруталното управление на аятолах Хаменей, прогнозира "Ню Йорк таймс".

"Война на няколко фронта – това е сценарият, който тревожи Израел от няколко дена", пише германският в. "Франкфуртер алгемайне цайтунг" (ФАЦ).

Според съобщения в медиите в средата на януари израелският премиер Бенямин Нетаняху е посъветвал президента Тръмп да не предприема атака срещу Иран, като причина за това са опасенията, че израелската противоракетна защита не е достатъчно добре подготвена. В хода на 12-дневната война между Израел и Ислямската република през юни, иранските ракети с голям обсег нанесоха някои опустошителни удари, пише ФАЦ.

Още по-опасна от израелска гледна точка е възможността този път да се намеси и най-важното иранско прокси – "Хизбула". КГИР са въоръжили ливанската шиитска групировка с ракети и дронове, за да може тя да открие още един фронт в случай на американско и най-вече на израелско нападение срещу Ислямската република, продължава германското издание.

"Хизбула" загуби част от ударната си сила, след като през есента на 2024 г. израелската армия порази тежко шиитската групировка. Ракетният арсенал на "Хизбула" е значително намален и почти цялото ѝ ръководство е ликвидирано. Но в Израел не е избледнял напълно споменът за събитията от предходните месеци, когато северната част на страната бе редовно атакувана с дронове и ракети, изстрелвани от територията на Южен Ливан, и десетки хиляди израелци трябваше да напуснат домовете си, добавя ФАЦ. Израелската армия редовно нарушава влязлото в сила през ноември 2024 г. спиране на огъня, като често обосновава действията си с предотвратяването на планирани от "Хизбула" нападения, пише още германският вестник.

В последно време Израел предприе по-твърд подход, като някои наблюдатели свърват това със заплахите на Тръмп срещу Иран, коментира ФАЦ. Ливански медии съобщават за засилени израелски въздушни удари. Освен това се твърди, че Израел е изготвил със списък от около 1200 цели в Ливан, които могат да бъдат атакувани, ако "Хизбула" се включи в конфликта. Израелската армия е изготвила подробен план за атака и е подобрила отбранителните си системи, посочва изданието.

Американският в. "Уолстрийт джърнъл" също се спира на въпроса за външната подкрепа, която Иран би могъл да получи при евентуален американски удар.

Иран от години се опитва да изгради близки военни връзки с Китай и Русия, но мощните приятели на Ислямската република проявяват нерешителност да действат в подкрепа на режима, който е изправен пред най-сериозната заплаха за оцеляването си от десетилетия, пише в "Уолстрийт джърнъл".

Русия и Иран неотдавна проведоха малко съвместно военно учение в Оманския залив, което изданието определя като "демонстрация на сила, бледнееща пред разположената в региона военна мощ на САЩ". Ирански държавни медии съобщиха, че скоро в Ормузкия проток ще има и съвместно военно учение на Китай, Русия и Иран.

Според анализатори Иран се е опитал да възстанови запасите си от ракети, противовъздушната си отбрана и другите си военни способности с помощта на Китай и Русия след сериозните щети, които понесе по време на 12-дневната война с Израел и САЩ. Но Пекин и Москва не са демонстрирали значителна готовност да предоставят на Техеран пряка военна помощ, ако президентът Тръмп наистина разпореди атака срещу Иран, казват анализатори.

"Те няма да жертват собствените си интереси за иранския режим", каза за "Уолстрийт джърнъл" Дани Ситринович, бивш служител на израелското военно разузнаване и старши изследовател в Института за национални проучвания в Тел Авив. "Те се надяват, че режимът няма да бъде свален, но определено няма да се противопоставят военно на САЩ", добави израелският експерт.

Американското сп. "Тайм" поставя въпроса дали президентът Тръмп има правни основания да нанесе военен удар по Иран. "Краткият отговор е не. Няма индикации, че съществуват обстоятелства, които биха дали на президента едностранна власт да разпореди военни действия", каза в интервю за изданието Дейвид Яновски, представител на базираната във Вашингтон неправителствена организация "Проект за надзор на дейността на правителството". "Вярно е, че президентите имат известна власт да разполагат с военни сили в качеството си на главнокомандващи, но тя е ограничена до истински извънредни обстоятелства", добави американския експерт. По думите му става въпрос за ситуации като атака, която трябва да бъде отблъсната, а случаят с Иран е различен.

"Става въпрос за планирана атака срещу суверенна държава, а това казано с прости думи, е акт на война. Конституцията дава изключителното право да обявява война на Конгреса, а не на президента. Това е нещо, което изисква гласуване и одобрение от Конгреса", обясни Яновски за сп. "Тайм".


  • 1 Край това е

    31 54 Отговор
    Путин ще утече у кАнала

    Коментиран от #13, #14, #17

    11:01 23.02.2026

  • 2 Атина Палада

    37 52 Отговор
    След Иран е ред и на Русия.....

    Коментиран от #10, #39

    11:01 23.02.2026

  • 3 Ще има чалми на Луната

    31 41 Отговор
    То е ясно
    Иран ще стане съюзник на САЩ

    11:02 23.02.2026

  • 4 Малко по малко

    14 44 Отговор
    Диктатурата напуска планетата ни

    Коментиран от #15

    11:02 23.02.2026

  • 5 Розовото фламинго Джилязку

    44 5 Отговор
    Вижте братя българи, розовото фламинго Джилязку с неговия подпис, къде ни набута

    Коментиран от #38

    11:02 23.02.2026

  • 6 Пич

    29 3 Отговор
    Телевизионните войници нещо ги е шубе! Купувайте пуканки, и да гледаме...

    11:03 23.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Джобният Бункер

    9 31 Отговор
    Се чуди кога е той на ред

    11:03 23.02.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    45 5 Отговор
    Е нали преди месец ТръмПета обяви, че
    в резултат на ударите на иSSраел и американосите с ядрената програма на Иран е приключено‼️

    11:03 23.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Еййй попиляха я тази Русия

    10 26 Отговор
    Накрая ще я разцепят и освободят
    То е ясно вече

    Коментиран от #16, #18

    11:04 23.02.2026

  • 12 Трол

    6 26 Отговор
    Иран застрашава сигурността на САЩ.

    Коментиран от #23

    11:05 23.02.2026

  • 13 Кая к

    5 16 Отговор

    До коментар #1 от "Край това е":

    То това Путин го прави нарочно
    Сега САщ като унищожът иран той няма да плати за Въоражава ето му
    Хахахаха
    Мозък си е

    11:06 23.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    34 5 Отговор

    До коментар #4 от "Малко по малко":

    И разумът също❗
    Не се ли замисляш, а може би нямаш с какво, как така все ръководители на страни които не преотстъпват на ШАШт петрола си или територия за бази ВНЕЗАПНО СТАВАТ ДИКТАТОРИ🤔❗

    11:07 23.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Вата в Гроб

    9 24 Отговор

    До коментар #1 от "Край това е":

    Те преди 2 месеца го бомбиха
    Но Тръмп каза че не ще да сваля властта
    Трябваше тогава още да го изкарат от Бункера и разстрелят като Путин на бетона

    11:08 23.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ру БЛАТА

    2 16 Отговор
    За к00пейките новата година не започна добре.. натресоха им лошото евро и сега още един съюзник на путлр си отиде

    11:27 23.02.2026

  • 21 Краварят

    27 1 Отговор
    Сатанистите от САЩ ще взривят отново Близкия изток и след още 100 години там няма да има мир. Целта им е да си присвоят огромните залежи на нефт които има Иран.

    11:28 23.02.2026

  • 22 Даа!

    14 2 Отговор
    Проблем може да получат богоизбраните.Там е заровено кучето! Тяхното лоби в щатите притиска бай Дончо.Но има един незаобиколим фактор: персиеца разполага с внушително количество от тежки ракетни системи,със среден обсег.Изтича инфо,от разузнаването,че над две хиляди броя,са калибрирани,като цел , стратегически обекти в сраел.Това е чудовищно количество,което може да удари за броени часове така,че никакъв железен купол няма да устои.При тази мижава територия,концентрирана в няколко области,като отбранителна,индустриална ,и стратегически важна инфраструктура, буквално могат да сринат цял сраел.Без да ги интересуват последиците.Няма доказани факти,дали Дракона и мечока не са им подали техни ПВО системи,и други тежки системи за нападение.Със сигурност се знае,че на база двустранни договори, руснаците са доставили няколко дивизионна С-400.А това е страховито оръжие,срещу въздушни цели,както и надводни такива.

    Коментиран от #24, #31

    11:40 23.02.2026

  • 23 Гражданин

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Трол":

    Всяка терористична диктатура е заплаха за свободните граждани!

    11:41 23.02.2026

  • 24 Гражданин

    2 15 Отговор

    До коментар #22 от "Даа!":

    Тези опорки са пълни глупости. Фактите са, че руските ПВО проспаха тотално първия удар на САЩ и Израел срещу Иран. А иранските ракети - от над 420 изстреляни само пет! преминаха на израелска територия.

    11:44 23.02.2026

  • 25 САЩ са агресор

    16 0 Отговор
    Иран се готви за отбрана. Агресора е проблема естествено. Къв го дири въобще САЩ там? Както и на времето във Виетнам

    11:48 23.02.2026

  • 26 САЩ са агресор

    14 0 Отговор
    Окупатор и терорист. Всичко най гнусно което може човек да си представи. Коптор управляван от смахнат нацист и ционист

    11:50 23.02.2026

  • 27 пиночет

    2 13 Отговор
    Този път терористите -палячовци от Хизбула и Хамас в Иран и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло!

    11:53 23.02.2026

  • 28 Град Козлодуй

    11 0 Отговор
    Ха ха ха! Пък нашите "натювци" щяли да правят ремонт на отводнителните шахти на летище "В.Левски".....то и за друго не ги бива.....

    12:03 23.02.2026

  • 29 пиночет

    3 10 Отговор
    Нали самолетите щели сме да товарят копейките към Москалия?

    12:11 23.02.2026

  • 30 Мишел

    7 1 Отговор
    САЩ срещу Иран, Китай, Русия и Северна Корея е невъзможен сблъсък поради подвита опашка на щатите.

    12:33 23.02.2026

  • 31 Мишел

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "Даа!":

    Китай и Пакистан са доставили на Иран китайски ПВО. Какво е доставила Северна Корея ще видим САЩ ще сеоткажат от атаки срещу Иран.

    Коментиран от #37

    12:44 23.02.2026

  • 32 Град Козлодуй

    4 1 Отговор
    Краварите ядоха як пердах във Виетнам.....после едва смогнаха да избягат от Афганистан.....сеа обаче ще си намерят МАЙСТОРА в Иран! Иранците не са нито Панама,нито Афганистан,Сърбия,Ирак,Либия или Венецуела!Тук ще лапат яко дървото!

    13:10 23.02.2026

  • 33 явер

    2 8 Отговор
    Как някой въобще може да си помисли, че Китай и Русия ще помагат на Иран. Русия няма с какво, те иранците предоставяха помощ на руснаците. Китайците са силни на книга и последните 200 години са яли бой от тоз, който ги хване. Просто военните обекти на Иран ще са сравнени със земята най - вероятно тази събота срещу неделя между 03.00-04.00 часа.

    Коментиран от #34, #35

    13:17 23.02.2026

  • 34 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #33 от "явер":

    Това от съзвездието Кентвър ли ти го казаха.......или от съзвездието Луда Крава?!

    13:21 23.02.2026

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #33 от "явер":

    Знаеш ли , че обектите които визираш са не НАД, а ДЪЛБОКО под земята🤔❗

    13:22 23.02.2026

  • 36 Кой кого

    3 0 Отговор
    ще блъска?

    13:26 23.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Много

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Розовото фламинго Джилязку":

    си прав, дано българският народ да разбира, какво точно се случва.

    17:46 23.02.2026

  • 39 Би ли дал(а)

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    малко повече информация? Пе(де) ра с. киньо ?

    17:51 23.02.2026

