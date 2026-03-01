Доналд Тръмп заплаши Техеран: Ще ви ударим с невиждана досега сила, ако опитате отмъщение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Иран с яростен отговор, ако Техеран дръзне да нанесе ответен удар.

В социалната мрежа Truth Social той отбеляза, че Иран е дал заявка да отвърне на ударите от изминалия ден. Според него обаче е по-добре Техеран да не прави това, за да не се сблъска със сила, невиждана досега.

Припомняме, че след незадоволителните преговори в Женева, Израел и САЩ нанесоха превантивен удар по Иран на 28 февруари. Бяха ударени военни и ядрени обекти в няколко града в страната.

При атаката бе убит и върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Иран обеща да отмъсти за смъртта му.