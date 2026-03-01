Доналд Тръмп заплаши Техеран: Ще ви ударим с невиждана досега сила, ако опитате отмъщение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Иран с яростен отговор, ако Техеран дръзне да нанесе ответен удар.
В социалната мрежа Truth Social той отбеляза, че Иран е дал заявка да отвърне на ударите от изминалия ден. Според него обаче е по-добре Техеран да не прави това, за да не се сблъска със сила, невиждана досега.
Припомняме, че след незадоволителните преговори в Женева, Израел и САЩ нанесоха превантивен удар по Иран на 28 февруари. Бяха ударени военни и ядрени обекти в няколко града в страната.
При атаката бе убит и върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Иран обеща да отмъсти за смъртта му.
1 .....
Коментиран от #20, #97, #117
13:24 01.03.2026
3 Няма
Коментиран от #39
13:25 01.03.2026
4 Махараминдри баба
Този модернизиран радар за ранно предупреждение в Катар, струващ над 1,1 милиарда долара, беше американски радар за наблюдение на въздушната активност в целия регион на Персийския залив и Левант. Иран го унищожи в рамките на първите 2 часа като ответен удар.
Това не е просто радар; това е „Гигантското око на Америка“ с обхват от 5000 км. Неговата единствена и жизненоважна функция е да открива изстрелвания на балистични ракети от далечни разстояния - от Иран, Русия и Китай.
Коментиран от #26, #113
13:25 01.03.2026
5 Евгени от Алфапласт
13:25 01.03.2026
6 Махараминдри баба
Коментиран от #81
13:25 01.03.2026
7 Да ви е.а
Коментиран от #12, #16
13:27 01.03.2026
8 Серсем
Коментиран от #21, #50, #53, #64, #65, #71, #75
13:27 01.03.2026
9 Данко Харсъзина
Коментиран от #17, #42
13:27 01.03.2026
10 Нима светът е длъжен да търпи?
Коментиран от #70
13:28 01.03.2026
11 Малко
13:28 01.03.2026
12 Вечният русофилски цирк
До коментар #7 от "Да ви е.а":Готово!
Путин изрази съболезнования във връзка с убийството на върховния ръководител на Ислямска република Иран Али Хаменей, съобщава ТАСС. 🤪
Единственото, което му стиска да направи на Путин, е да изрази съболезнование и да ударят по една чаша водка с Медведев за упокой на аятолаха. 🙃
Коментиран от #23
13:28 01.03.2026
13 ОПИТ
13:28 01.03.2026
14 отмъщение а? Терорист сбъркан
Коментиран от #29
13:28 01.03.2026
15 Мимч
13:30 01.03.2026
17 Хаярсъзино,
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Твоят Биби от банкя няма ли да прати на помощ нелетящите Ф16 блок не знам кой си, че нали били уж по-модерни и двойно по-скъпи от Ф35?
Коментиран от #61
13:30 01.03.2026
18 Любовницата на Епщайн
19 Баш Хайдутин и действащ комунист
Коментиран от #24, #32
13:31 01.03.2026
20 Учуден
До коментар #1 от ".....":Защо ли нашите козячета толкова ги е страх да се покажат със собствен ник о пишат безниково или крадат от "копейките" - някое ще ми каже ли защо такъв страх ги тресе.
13:31 01.03.2026
21 Зависи
До коментар #8 от "Серсем":Зависи от къде излитат американските бомбандировачи
13:31 01.03.2026
22 да питам
13:31 01.03.2026
23 Да ви е.а
До коментар #12 от "Вечният русофилски цирк":Нямаш вид на банкомат и ще си остаеш детствен СОРИ
13:32 01.03.2026
24 Зевзек
До коментар #19 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":Както цялото НАТО се крие в Украйна ли?
25 Тоя побъркания
Да се тзсипат едни ракети на територията на САЩ- друга песен ще запее.
Коментиран от #98
13:32 01.03.2026
26 Баричело
13:32 01.03.2026
27 Бесни кучета не се лекуват
13:32 01.03.2026
28 Пешо
13:32 01.03.2026
29 Така е, обаче русофилите
До коментар #14 от "отмъщение а? Терорист сбъркан":съсвсем друго говореха допреди 2 дни. Че Украйна нямала право да се отбранява, да произвежда оръжия, да има армия, да стреля по руска територия. Явно има това право. Поне това вече е неоспоримо право.
Коментиран от #36
13:33 01.03.2026
30 И аз да попитам
До коментар #22 от "да питам":А верно ли че "великото" НАТО ще спаси приятеля си зеления.
Коментиран от #37
13:34 01.03.2026
31 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
13:34 01.03.2026
32 Русия и Китай се крият ката мишки
До коментар #19 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":сложи и САЩ, и ще намериш отговора!
13:35 01.03.2026
33 .....
До коментар #20 от "Учуден":Направо чак и аз се разтреперих,ама нали мунчаците трябва да се изкажат
13:35 01.03.2026
34 Световните злодеи:
13:35 01.03.2026
35 Данко Харсъзина
Коментиран от #43, #54
13:36 01.03.2026
36 Така е обаче козячетата
До коментар #29 от "Така е, обаче русофилите":съсвсем друго говореха допреди 2 дни. Че Иран нямал право да се отбранява, да произвежда оръжия, да има армия, да стреля по еврейска територия. Явно има това право. Поне това вече е неоспоримо право.
13:36 01.03.2026
37 Матрьошкин
До коментар #30 от "И аз да попитам":Здравейте русофили, путинисти и вся остальная св оло чь! Вижте го! Любимият ви фюрер! Непогрешимият "окурок"(фас)! За по-малко от два месеца, успешно загуби Венецуела, Куба и е на път да загуби Иран! Преди това, загуби Сирия и от мен да го знаете, ще загуби и в Украйна! Ма йн ата ви, русофили!
Коментиран от #48, #60, #109, #110
13:37 01.03.2026
38 Ото фон Бломберг
13:38 01.03.2026
39 Мимч
До коментар #3 от "Няма":Вие само обещавате,а на практика само имитирате отмъщение за пред простолюдието.Едно нищо не правите,само празни приказки. .
13:38 01.03.2026
40 Конфети "Земя-въздух-земя "
13:38 01.03.2026
41 Сатана Z
13:39 01.03.2026
42 По полека като не разбираш дечко!
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Как мислиш се изстрелват хиляди томахавки, ако предположим, че ги имат?
13:39 01.03.2026
43 Българин
До коментар #35 от "Данко Харсъзина":България е благословена от Бога че откакто сме лоялни съюзници на краварите стана по-бедна и от Гана и намаляхме с една трета за 36 години и ще изчезнем като нация и България просто ще е една територия окупирана от краварите.
Коментиран от #56
13:39 01.03.2026
44 Па съм я бе
13:40 01.03.2026
45 Бат Дончо
13:40 01.03.2026
46 Соваж бейби
13:41 01.03.2026
47 Помните ли,
Кой все още е мало умен да вярва на юдео-ционисти и сатанисти от блатото на американската дълбока държава, в което е затънал до шията самият Тръмп?
Когато Тръмп плюе по демократите от блатото на Дълбоката държава, никой да не забравя, самият Тръмп как е затънал в това, същото блато!
На евреи и на американци не може да се вярва.
13:42 01.03.2026
48 Зевзек
До коментар #37 от "Матрьошкин":"и от мен да го знаете, ще загуби и в Украйна"
Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - още 2022 обещавахте че до 3 месеца "Русия ЩЕ фалира и ЩЕ се разпадне" пък то ЕС фалира и НАТО се разпадна - сменете врачката че не познава ама хич.
Коментиран от #57
13:43 01.03.2026
49 Атина Палада
До коментар #27 от "Бесни кучета не се лекуват":Много си е наред човека.Освобождава САЩ от колониалното робство на Лондонсити...
Войната е между САЩ и Англия ..Ще го разберете скоро ..
13:43 01.03.2026
50 Дио
До коментар #8 от "Серсем":Да те питам колко биха устискали краварите.
13:47 01.03.2026
51 Как реститутите скапаха София
13:47 01.03.2026
52 Любовницата на Епщайн
До коментар #18 от "Любовницата на Епщайн":бил Сергей Лавров, според последните отворени файлове на Епстийн :)
Коментиран от #77
13:48 01.03.2026
53 си пън
До коментар #8 от "Серсем":сирсемино,един орешник в жълтия камък и са история краварите
13:48 01.03.2026
54 Бензъл
До коментар #35 от "Данко Харсъзина":Харсъзино я кажи за избитите милиони индианци
13:49 01.03.2026
55 Софиянец
Коментиран от #93
13:50 01.03.2026
56 България
До коментар #43 от "Българин":се развива супер. Особено по време на войната, толкова много снаряди и боеприпаси продаваме, за десетки милиарди евро. Така че не само САЩ и Европа печелят от войната, България печели дори повече от много други европейски държави. Единствения губещ е Русия. Тя просто фалира.
Коментиран от #66, #87
13:51 01.03.2026
57 хаха 🤣
До коментар #48 от "Зевзек":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣 🤣 🤣
Коментиран от #63, #76
13:53 01.03.2026
60 Гост
До коментар #37 от "Матрьошкин":И на вас май.... та ви кравари. Скоро ще висите по дърветата.
13:55 01.03.2026
61 Интересно
До коментар #17 от "Хаярсъзино,":Е как да прати чертежи?
13:56 01.03.2026
62 Европеец
До коментар #2 от "Дедо Байдънчо миролюбеца":Бай Данчо "миротвореца", от ядрен терорист сега стана и убиец на 86-годишен ръководител на суверенна държава.... Рекетира Иран да започнат преговори ,а с тия преговори притъпи вниманието на иранците, както първия път и ги удари безмилостно..... Продължава да заплашва, а и вероятно ще удари персите отново.... Въобще бай Дончо е луд за връзване и е опасен за целия свят..... Чудя се на акъла на руския президент Владимир Путин, че преговаря с него...... В Заключение да кажа, персите допуснаха голяма грешка, че досега не се сдобиха с атома..... Първо атомната програма, после правата на човека, последва рекет за отказ от балистичните ракети, та се стигна до убийството на първия човек в Иран..... Всичко е много просто взема не на чуждия петрол и газ.... Ако Иран оцелее като държавност, краварите няма да се спрат докато разпарчетосат страната, затова примери много....
Коментиран от #118
13:58 01.03.2026
63 Мокой
До коментар #57 от "хаха 🤣":Яко сте обсебени от Русия... Тъжно...
13:58 01.03.2026
64 Аоо
До коментар #8 от "Серсем":Лошото е че ние сме на първа линия и бомбите ще падат върху нас, а не върху евреите в Америка. Ама -важно е на Вуте да му е зле.
13:58 01.03.2026
66 Българин
До коментар #56 от "България":"Особено по време на войната, толкова много снаряди и боеприпаси продаваме"
И кой ги плаща тези снаряди и боеприпаси ще ми кажеш ли или не са ти го разяснили от посолството - зеления няма пари и не плаща, американците спряха парите.
Или то чак толкова акъл няма
13:59 01.03.2026
67 Риторичен въпрос
13:59 01.03.2026
68 Скоро
Няма да мине много време.
13:59 01.03.2026
69 ха ха
14:00 01.03.2026
70 Аоо
До коментар #10 от "Нима светът е длъжен да търпи?":Прав си- Епщайн убива и от отвъдния свят!
14:00 01.03.2026
72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Всички българи разбират от футбол, Жени и политика- обаче футбола има само едно четвърто место, населението на малява, щото са големите мъже, а политиката е Na Du p wane
14:01 01.03.2026
73 Така Така
14:02 01.03.2026
74 Това са Перси!!? Преди 2000 год са
Коментиран от #112
14:02 01.03.2026
75 Ами
До коментар #8 от "Серсем":Колкото може да издържи женати на трима роми с големи паламарки
14:03 01.03.2026
76 Зевзек
До коментар #57 от "хаха 🤣":"и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни"
Аз знам че ВСВ приключи с парад на "руските крепостни" в Берлин и купони за хляб за германците. Купони за хляб е имало в Англия чак до 1958.
Коментиран от #79
14:03 01.03.2026
77 Аоо
До коментар #52 от "Любовницата на Епщайн":На малкото пръстче на лавров не могат да стъпят всички евреи от САЩ, барабар с рижия и другите дружки на евреите като клинтънови, а и сенилния байдън. Интелект и американец са несъвместими.
14:04 01.03.2026
79 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #76 от "Зевзек":Купоните след втората световна са отменени първо в СССР
Коментиран от #82, #111
14:06 01.03.2026
80 Козячета
Коментиран от #84
14:07 01.03.2026
81 Интересно
До коментар #6 от "Махараминдри баба":Нали вече преживяхме 10 лева при спирането на руския петрол. Ще издържиме пак. Какво ли ще правят индийци, китайци и др. ?
Коментиран от #90
14:08 01.03.2026
82 Зевзек
До коментар #79 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Знам, ама нашите козячета не знаят - спуснали са им опорката за купоните и те я повтарят (даже е копи-пейст от флашката) - това е, защото за повече няма акъл.
14:11 01.03.2026
83 Защо
Коментиран от #88
14:12 01.03.2026
86 37.51т
14:13 01.03.2026
87 Ажо
До коментар #56 от "България":И къде отиват тези много пари? За чертежи на ефките, за скъп втечнен газ от Америка, за нефелни експертизи относно атомната ни централа, които струват стотици милиони и други подобни. Само последните спирания на АЕЦ заради някаква си мембрана струват стотици милиони на енергетиката.
Коментиран от #92
14:14 01.03.2026
89 Айгедотор
14:15 01.03.2026
90 Шофьор
До коментар #81 от "Интересно":Ха ха ха при спирането на руския петрол имаше Ирански и от СА и Катар. Сега освен че няма руски няма да има и от тези. Остават краварския и от северно море а те и до сега са най скъпите.
Май забрави над 150 долара за барел
Коментиран от #101
14:16 01.03.2026
91 Мимчят
14:16 01.03.2026
92 Америка владее света
До коментар #87 от "Ажо":Иран тръгва по пътя на демокрацията.
Коментиран от #95
14:17 01.03.2026
93 Жжж
До коментар #55 от "Софиянец":Тоя сигурно е ял деца на острова на Епщайн.
14:17 01.03.2026
94 Миротворец
14:19 01.03.2026
95 Путин е гола вода
До коментар #92 от "Америка владее света":Ще намери края си в Украинските блата.
Коментиран от #99
14:19 01.03.2026
96 Па па пааа па па
14:19 01.03.2026
97 Софийски селянин,
До коментар #1 от ".....":Голям тъпунгел се извъди,ти друга работа нямаш ли..
Да дремеш в телефона и да чакаш на гюме,точно в 13:24...
Простотията край няма,особено такива като тебе..
14:20 01.03.2026
98 хаха 🤣
До коментар #25 от "Тоя побъркания":Още ли си мислите чу Путин ще спечели?
Този рушки президент е убил моя Лама Калушев, който беше единствената ми любов и винаги съм си правил клизми преди да правим любов. Моя Лама, кой ще го замени?🤣 🤣 🤣
Коментиран от #107
14:21 01.03.2026
99 Путин е гол охлюв
До коментар #95 от "Путин е гола вода":Ще бъде смачкан от НАТО накрая. Бай Дончо му е взел мярката.
Коментиран от #103
14:22 01.03.2026
100 Козячета
14:23 01.03.2026
101 Интересно
До коментар #90 от "Шофьор":Просто казах че както издържахме тогава, ще издържим и сега. Ще има доста по зле от нас.
Коментиран от #106
14:24 01.03.2026
102 За инф
14:25 01.03.2026
103 Зевзек
До коментар #99 от "Путин е гол охлюв":"Ще бъде смачкан от НАТО"
Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - ама защо ли нито едно ЩЕ на нашите козячета до сега не се е сбъднало.
14:26 01.03.2026
104 Борец за мир
14:28 01.03.2026
106 Шофьор
До коментар #101 от "Интересно":"Ще има доста по зле от нас"
Едва ли да има по зле от ЕС - Индия и Китай имат опцията руски нефт а ние сме при монополист защото всички алтернативи вече са при краварите - а когато си при монополист нали знаеш какво става.
Коментиран от #108, #114
14:29 01.03.2026
107 Зевзек
До коментар #98 от "хаха 🤣":Още ли си мислите че НАТО е силно и сплотено и ЕС не е фалирал. Още ли си мислите че не са зарязали вече зеления наркоман.
14:32 01.03.2026
108 Интересно
До коментар #106 от "Шофьор":Започнаха опорките. Руски петрол. Капацитет? Доставка? Цена?
14:36 01.03.2026
109 Поведение на
До коментар #37 от "Матрьошкин":Бясно куче
14:39 01.03.2026
110 А ти
До коментар #37 от "Матрьошкин":какво спечели от цялата работа забогатя ли нещо още даже ти искат визи краварите понеже много те обичат по голяма част от тях даже и не знаят къде се намира България
14:40 01.03.2026
111 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
До коментар #79 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
14:41 01.03.2026
112 И най-важното
До коментар #74 от "Това са Перси!!? Преди 2000 год са":Надживяли са всеки враг
14:43 01.03.2026
113 Сериозно ли ?
До коментар #4 от "Махараминдри баба":и що трябва да ти вярваме ? Дай някаква минимална причина да се вържем на глупотевините ти .
14:53 01.03.2026
114 Интересно
До коментар #106 от "Шофьор":Все пак 75% от петрола и природния газ който минава от там отива в Китай, Индия, Япония и Южна Корея.
14:54 01.03.2026
115 КОЛЬО ПАРЪМА
15:03 01.03.2026
116 Служител- разносвач
15:05 01.03.2026
117 Шоколадова глазура
До коментар #1 от ".....":Младеж, забърши си сопола и след 10 години заповядай пак да кажеш нещо, но този път първо провери фактите или попитай някой на годините на двамцата "герои", на които се възхити в този коментар и без да знаеш нищо по въпроса.
15:05 01.03.2026
118 аз смятам ,че иран има атомно оръжие!
До коментар #62 от "Европеец":ти сигурен ли си ,че иран няма атомно оръжие???това ,че не го показва не означава ,че го няма.....
15:10 01.03.2026