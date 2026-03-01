Новини
Доналд Тръмп заплаши Техеран: Ще ви ударим с невиждана досега сила, ако опитате отмъщение

1 Март, 2026 13:24

При атаката бе убит и върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей, а Техеран обеща да отмъсти за смъртта му

Доналд Тръмп заплаши Техеран: Ще ви ударим с невиждана досега сила, ако опитате отмъщение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Иран с яростен отговор, ако Техеран дръзне да нанесе ответен удар.

В социалната мрежа Truth Social той отбеляза, че Иран е дал заявка да отвърне на ударите от изминалия ден. Според него обаче е по-добре Техеран да не прави това, за да не се сблъска със сила, невиждана досега.

Припомняме, че след незадоволителните преговори в Женева, Израел и САЩ нанесоха превантивен удар по Иран на 28 февруари. Бяха ударени военни и ядрени обекти в няколко града в страната.

При атаката бе убит и върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Иран обеща да отмъсти за смъртта му.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....

    22 105 Отговор
    "Остта на злото" се пука по шевовете. Трети кремълски съюзник-диктатор е приключен. И това само за година. Тръмп и Натаняху - една особено сполучлива комбинация за прочистване от световните гадове. Имат много недостатъци, правили са тежки грешки, но тук са незаменими. Никой друг не посмя да направи това, което те направиха. И свършеното от тях помага не по-малко от даването на военна помощ на героична Украйна. Да, тя е от първостепенно значение, но и ликвидирането на съюзниците на Москва, които я снабдяват с оръжия има огромно значение. Трябва да сме обективни, за да правим правилните и точни изводи.

    Коментиран от #20, #97, #117

    13:24 01.03.2026

  • 3 Няма

    51 8 Отговор
    да ги изплаши .

    Коментиран от #39

    13:25 01.03.2026

  • 4 Махараминдри баба

    68 7 Отговор
    „Всевиждащото око“ - радара AN/FPS-132 в Катар.

    Този модернизиран радар за ранно предупреждение в Катар, струващ над 1,1 милиарда долара, беше американски радар за наблюдение на въздушната активност в целия регион на Персийския залив и Левант. Иран го унищожи в рамките на първите 2 часа като ответен удар.

    Това не е просто радар; това е „Гигантското око на Америка“ с обхват от 5000 км. Неговата единствена и жизненоважна функция е да открива изстрелвания на балистични ракети от далечни разстояния - от Иран, Русия и Китай.

    Коментиран от #26, #113

    13:25 01.03.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    49 7 Отговор
    Ти кой заплашваш, бе, едноух?!?🤣

    13:25 01.03.2026

  • 6 Махараминдри баба

    51 6 Отговор
    Ха ха, уркопитеченца гответе се за 5€ литър бензин. Вече е има ударен танкер в ормузкия проток има и видео дже. Тепърва ще става интересно

    Коментиран от #81

  • 7 Да ви е.а

    50 10 Отговор
    Смешник.Ще удариш една чИк...я на Путин.Кравите са история

    Коментиран от #12, #16

    13:27 01.03.2026

    17 41 Отговор
    Колко часа могат да издържат руснаците във военен конфликт срещу американците?

    Коментиран от #21, #50, #53, #64, #65, #71, #75

    13:27 01.03.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    Хиляди Томахавки ще полетят към Иран. Плюс 200 израелски самолета ще бомбят с нечувана мощ. Стелтове, Раптори, Ф35 тоже.

    Коментиран от #17, #42

    13:27 01.03.2026

  • 10 Нима светът е длъжен да търпи?

    58 9 Отговор
    От известно време се осъществява световен терор от двамата най-извpатени циoнистки педoфила, разконспирирани в досиетата на евреина Епщайн... Това как се нарича?!

    13:28 01.03.2026

  • 11 Малко

    6 4 Отговор
    По-късно през деня ще ви надупя окончателно с президента

    13:28 01.03.2026

    До коментар #7 от "Да ви е.а":

    Готово!
    Единственото, което му стиска да направи на Путин, е да изрази съболезнование и да ударят по една чаша водка с Медведев за упокой на аятолаха. 🙃

    Коментиран от #23

    13:28 01.03.2026

  • 13 ОПИТ

    36 4 Отговор
    Както ИЗБЯГАГА от ВИЕТНАМ и АФГАНИСТАН така ще остават ПЕРСИЯ/Иран.

    13:28 01.03.2026

  • 14 отмъщение а? Терорист сбъркан

    52 3 Отговор
    Пълно право има Иран да се отбранява срещу агресорите терористи и нацисти

    Коментиран от #29

    13:28 01.03.2026

  • 15 Мимч

    9 6 Отговор
    Вие само обещавате,а на практика само имитирате отмъщение за пред простолюдието.Едно нищо не правите,само празни приказки. .

    13:30 01.03.2026

  • 17 Хаярсъзино,

    37 4 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Твоят Биби от банкя няма ли да прати на помощ нелетящите Ф16 блок не знам кой си, че нали били уж по-модерни и двойно по-скъпи от Ф35?

    Коментиран от #61

    13:30 01.03.2026

  • 18 Любовницата на Епщайн

    31 1 Отговор
    Тръмпи да мълчи ! Ааааа.....

    Коментиран от #52

    13:30 01.03.2026

  • 19 Баш Хайдутин и действащ комунист

    10 27 Отговор
    Русия и Китай се крият ката мишки

    Коментиран от #24, #32

    13:31 01.03.2026

  • 20 Учуден

    32 3 Отговор

    До коментар #1 от ".....":

    Защо ли нашите козячета толкова ги е страх да се покажат със собствен ник о пишат безниково или крадат от "копейките" - някое ще ми каже ли защо такъв страх ги тресе.

    Коментиран от #33

    13:31 01.03.2026

  • 21 Зависи

    16 1 Отговор

    До коментар #8 от "Серсем":

    Зависи от къде излитат американските бомбандировачи

    13:31 01.03.2026

  • 22 да питам

    4 34 Отговор
    А верно ли Пуся ще спаси приятелите си Мадуро, Мигел и Аятолаха ?

    Коментиран от #30

    13:31 01.03.2026

  • 23 Да ви е.а

    13 2 Отговор

    До коментар #12 от "Вечният русофилски цирк":

    Нямаш вид на банкомат и ще си остаеш детствен СОРИ

    13:32 01.03.2026

  • 24 Зевзек

    20 2 Отговор

    До коментар #19 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":

    Както цялото НАТО се крие в Украйна ли?

    13:32 01.03.2026

  • 25 Тоя побъркания

    35 2 Отговор
    Да не се заканва, че накрая всички ще се обърнат соещу него!
    Да се тзсипат едни ракети на територията на САЩ- друга песен ще запее.

    Коментиран от #98

    13:32 01.03.2026

  • 26 Баричело

    3 22 Отговор

    До коментар #4 от "Махараминдри баба":

    Сащ ще го възстановят,но аятолаха няма да се възстанови .

    Коментиран от #58, #78, #105

    13:32 01.03.2026

  • 27 Бесни кучета не се лекуват

    34 3 Отговор
    Те се приспиват а Тръмп е точно това. Дано в САЩ по скоро да го осъзнаят. Тоя човек определено не е у ред

    Коментиран от #49

    13:32 01.03.2026

  • 28 Пешо

    34 3 Отговор
    Нали знаете кой е най добрия старчески дом-белия дом.

    13:32 01.03.2026

  • 29 Така е, обаче русофилите

    5 24 Отговор

    До коментар #14 от "отмъщение а? Терорист сбъркан":

    съсвсем друго говореха допреди 2 дни. Че Украйна нямала право да се отбранява, да произвежда оръжия, да има армия, да стреля по руска територия. Явно има това право. Поне това вече е неоспоримо право.

    Коментиран от #36

    13:33 01.03.2026

  • 30 И аз да попитам

    25 3 Отговор

    До коментар #22 от "да питам":

    А верно ли че "великото" НАТО ще спаси приятеля си зеления.

    Коментиран от #37

    13:34 01.03.2026

  • 31 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    21 7 Отговор
    Рижия си подписа смъртттната присъда с тази атака...

    13:34 01.03.2026

  • 32 Русия и Китай се крият ката мишки

    6 18 Отговор

    До коментар #19 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":

    сложи и САЩ, и ще намериш отговора!

    13:35 01.03.2026

  • 33 .....

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "Учуден":

    Направо чак и аз се разтреперих,ама нали мунчаците трябва да се изкажат

    13:35 01.03.2026

  • 34 Световните злодеи:

    31 3 Отговор
    Юдео-сатанистите и ционистите - такива като Епщайн, Зеленски и Нетаняху (в които са се вселили демони на дявола) и тяхното рижо куче Доналд...

    13:35 01.03.2026

  • 35 Данко Харсъзина

    9 29 Отговор
    България е благословена от Бога, че е лоялен съюзник на най-великата и могъща държава в света - Съединените американски щати.

    Коментиран от #43, #54

    13:36 01.03.2026

  • 36 Така е обаче козячетата

    22 3 Отговор

    До коментар #29 от "Така е, обаче русофилите":

    съсвсем друго говореха допреди 2 дни. Че Иран нямал право да се отбранява, да произвежда оръжия, да има армия, да стреля по еврейска територия. Явно има това право. Поне това вече е неоспоримо право.

    13:36 01.03.2026

  • 37 Матрьошкин

    6 24 Отговор

    До коментар #30 от "И аз да попитам":

    Здравейте русофили, путинисти и вся остальная св оло чь! Вижте го! Любимият ви фюрер! Непогрешимият "окурок"(фас)! За по-малко от два месеца, успешно загуби Венецуела, Куба и е на път да загуби Иран! Преди това, загуби Сирия и от мен да го знаете, ще загуби и в Украйна! Ма йн ата ви, русофили!

    Коментиран от #48, #60, #109, #110

    13:37 01.03.2026

  • 38 Ото фон Бломберг

    22 2 Отговор
    Смешник жалък ..тепърва ви започват сериозните проблеми ..жалка картинка..ционистка гад

    13:38 01.03.2026

  • 39 Мимч

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Няма":

    Вие само обещавате,а на практика само имитирате отмъщение за пред простолюдието.Едно нищо не правите,само празни приказки. .

    13:38 01.03.2026

  • 40 Конфети "Земя-въздух-земя "

    17 0 Отговор
    Така се печели Нобел за мир 😂

    13:38 01.03.2026

  • 41 Сатана Z

    12 6 Отговор
    Аятолах Али Хаменей вече е в компанията на 69 девици на небето,а Бай Дончо горе го чака неговия авер Дйефри Епстийн .

    13:39 01.03.2026

  • 42 По полека като не разбираш дечко!

    14 3 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Как мислиш се изстрелват хиляди томахавки, ако предположим, че ги имат?

    13:39 01.03.2026

  • 43 Българин

    19 4 Отговор

    До коментар #35 от "Данко Харсъзина":

    България е благословена от Бога че откакто сме лоялни съюзници на краварите стана по-бедна и от Гана и намаляхме с една трета за 36 години и ще изчезнем като нация и България просто ще е една територия окупирана от краварите.

    Коментиран от #56

    13:39 01.03.2026

  • 44 Па съм я бе

    14 1 Отговор
    Ще пламне света

    13:40 01.03.2026

  • 45 Бат Дончо

    19 1 Отговор
    Пробвай сухопътна атака.С ракети отдалече е лесно.

    13:40 01.03.2026

  • 46 Соваж бейби

    11 2 Отговор
    Ами какъв беше лафа в един филм Пуцай, куме!Най хубавият политически и военен сезон до сега ,гледам с интерес 🍿.

    13:41 01.03.2026

  • 47 Помните ли,

    25 2 Отговор
    че преди около месец Сатаняху обеща, че Израел няма пръв да започне война срещу Иран, след като Иран заяви, че няма пръв да започне война срещу Израел..?

    Кой все още е мало умен да вярва на юдео-ционисти и сатанисти от блатото на американската дълбока държава, в което е затънал до шията самият Тръмп?

    Когато Тръмп плюе по демократите от блатото на Дълбоката държава, никой да не забравя, самият Тръмп как е затънал в това, същото блато!

    На евреи и на американци не може да се вярва.

    13:42 01.03.2026

  • 48 Зевзек

    17 2 Отговор

    До коментар #37 от "Матрьошкин":

    "и от мен да го знаете, ще загуби и в Украйна"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - още 2022 обещавахте че до 3 месеца "Русия ЩЕ фалира и ЩЕ се разпадне" пък то ЕС фалира и НАТО се разпадна - сменете врачката че не познава ама хич.

    Коментиран от #57

    13:43 01.03.2026

  • 49 Атина Палада

    6 11 Отговор

    До коментар #27 от "Бесни кучета не се лекуват":

    Много си е наред човека.Освобождава САЩ от колониалното робство на Лондонсити...
    Войната е между САЩ и Англия ..Ще го разберете скоро ..

    13:43 01.03.2026

  • 50 Дио

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Серсем":

    Да те питам колко биха устискали краварите.

    13:47 01.03.2026

  • 51 Как реститутите скапаха София

    3 8 Отговор
    Техеран няма технологиите да се оправят

    13:47 01.03.2026

  • 52 Любовницата на Епщайн

    2 14 Отговор

    До коментар #18 от "Любовницата на Епщайн":

    бил Сергей Лавров, според последните отворени файлове на Епстийн :)

    Коментиран от #77

    13:48 01.03.2026

  • 53 си пън

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Серсем":

    сирсемино,един орешник в жълтия камък и са история краварите

    13:48 01.03.2026

  • 54 Бензъл

    17 1 Отговор

    До коментар #35 от "Данко Харсъзина":

    Харсъзино я кажи за избитите милиони индианци

    13:49 01.03.2026

  • 55 Софиянец

    15 3 Отговор
    Рижавия педофил се развихри 😂 ционистите го държат за старите топки с компромати

    Коментиран от #93

    13:50 01.03.2026

  • 56 България

    3 12 Отговор

    До коментар #43 от "Българин":

    се развива супер. Особено по време на войната, толкова много снаряди и боеприпаси продаваме, за десетки милиарди евро. Така че не само САЩ и Европа печелят от войната, България печели дори повече от много други европейски държави. Единствения губещ е Русия. Тя просто фалира.

    Коментиран от #66, #87

    13:51 01.03.2026

  • 57 хаха 🤣

    2 13 Отговор

    До коментар #48 от "Зевзек":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣 🤣 🤣

    Коментиран от #63, #76

    13:53 01.03.2026

  • 60 Гост

    8 0 Отговор

    До коментар #37 от "Матрьошкин":

    И на вас май.... та ви кравари. Скоро ще висите по дърветата.

    13:55 01.03.2026

  • 61 Интересно

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хаярсъзино,":

    Е как да прати чертежи?

    13:56 01.03.2026

  • 62 Европеец

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дедо Байдънчо миролюбеца":

    Бай Данчо "миротвореца", от ядрен терорист сега стана и убиец на 86-годишен ръководител на суверенна държава.... Рекетира Иран да започнат преговори ,а с тия преговори притъпи вниманието на иранците, както първия път и ги удари безмилостно..... Продължава да заплашва, а и вероятно ще удари персите отново.... Въобще бай Дончо е луд за връзване и е опасен за целия свят..... Чудя се на акъла на руския президент Владимир Путин, че преговаря с него...... В Заключение да кажа, персите допуснаха голяма грешка, че досега не се сдобиха с атома..... Първо атомната програма, после правата на човека, последва рекет за отказ от балистичните ракети, та се стигна до убийството на първия човек в Иран..... Всичко е много просто взема не на чуждия петрол и газ.... Ако Иран оцелее като държавност, краварите няма да се спрат докато разпарчетосат страната, затова примери много....

    Коментиран от #118

    13:58 01.03.2026

  • 63 Мокой

    5 9 Отговор

    До коментар #57 от "хаха 🤣":

    Яко сте обсебени от Русия... Тъжно...

    13:58 01.03.2026

  • 64 Аоо

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Серсем":

    Лошото е че ние сме на първа линия и бомбите ще падат върху нас, а не върху евреите в Америка. Ама -важно е на Вуте да му е зле.

    13:58 01.03.2026

  • 66 Българин

    13 0 Отговор

    До коментар #56 от "България":

    "Особено по време на войната, толкова много снаряди и боеприпаси продаваме"

    И кой ги плаща тези снаряди и боеприпаси ще ми кажеш ли или не са ти го разяснили от посолството - зеления няма пари и не плаща, американците спряха парите.

    Или то чак толкова акъл няма

    13:59 01.03.2026

  • 67 Риторичен въпрос

    11 0 Отговор
    И какво? Като се откажат да отговорят иранците по техния си начин с тъй наречения "опустошителен" огън, ще си хванат ли пътя обратно американците към къщи, към индианската земя? Пародия на демокрация....

    13:59 01.03.2026

  • 68 Скоро

    8 0 Отговор
    ще му направят шапката сирак на рижавия.
    Няма да мине много време.

    13:59 01.03.2026

  • 69 ха ха

    7 0 Отговор
    дончо знае че няма да отиде в Рая , но за такива няма място и в Ада , душите на такива ще бъдат заличавани от Историята и Времето

    14:00 01.03.2026

  • 70 Аоо

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нима светът е длъжен да търпи?":

    Прав си- Епщайн убива и от отвъдния свят!

    14:00 01.03.2026

  • 72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 0 Отговор
    Пълно е тука със специалисти от държава претърпяла последните 100 г ТРИ!!! НАЦИОНАЛНИ КАТАСТРОФИ!!!
    Всички българи разбират от футбол, Жени и политика- обаче футбола има само едно четвърто место, населението на малява, щото са големите мъже, а политиката е Na Du p wane

    14:01 01.03.2026

  • 73 Така Така

    6 0 Отговор
    Ква сила сте бе байо добре че имате ядрено оръжие иначе сте тор оборска тор.

    14:02 01.03.2026

  • 74 Това са Перси!!? Преди 2000 год са

    7 0 Отговор
    Покалазали Кои са и какво могат! Те са Плашени и от други!

    Коментиран от #112

    14:02 01.03.2026

  • 75 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Серсем":

    Колкото може да издържи женати на трима роми с големи паламарки

    14:03 01.03.2026

  • 76 Зевзек

    5 5 Отговор

    До коментар #57 от "хаха 🤣":

    "и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни"

    Аз знам че ВСВ приключи с парад на "руските крепостни" в Берлин и купони за хляб за германците. Купони за хляб е имало в Англия чак до 1958.

    Коментиран от #79

    14:03 01.03.2026

  • 77 Аоо

    13 0 Отговор

    До коментар #52 от "Любовницата на Епщайн":

    На малкото пръстче на лавров не могат да стъпят всички евреи от САЩ, барабар с рижия и другите дружки на евреите като клинтънови, а и сенилния байдън. Интелект и американец са несъвместими.

    14:04 01.03.2026

  • 79 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 0 Отговор

    До коментар #76 от "Зевзек":

    Купоните след втората световна са отменени първо в СССР

    Коментиран от #82, #111

    14:06 01.03.2026

  • 80 Козячета

    13 0 Отговор
    Какво стана нали Русия била агресор защото нападнала Украйна - сега кой е агресора или тази опорка е вече стара.

    Коментиран от #84

    14:07 01.03.2026

  • 81 Интересно

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Махараминдри баба":

    Нали вече преживяхме 10 лева при спирането на руския петрол. Ще издържиме пак. Какво ли ще правят индийци, китайци и др. ?

    Коментиран от #90

    14:08 01.03.2026

  • 82 Зевзек

    10 0 Отговор

    До коментар #79 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Знам, ама нашите козячета не знаят - спуснали са им опорката за купоните и те я повтарят (даже е копи-пейст от флашката) - това е, защото за повече няма акъл.

    14:11 01.03.2026

  • 83 Защо

    13 0 Отговор
    Тръмп се криеше гузно под шапката си, когато даваше интервю за Иран!

    Коментиран от #88

    14:12 01.03.2026

  • 86 37.51т

    9 0 Отговор
    За всички империи си има "вандали" рано или късно....жалко за невинните,,,,,,абсурдът е жесток и поетичен момент от нашето съществуване(Фр.Дюренмат)

    14:13 01.03.2026

  • 87 Ажо

    13 0 Отговор

    До коментар #56 от "България":

    И къде отиват тези много пари? За чертежи на ефките, за скъп втечнен газ от Америка, за нефелни експертизи относно атомната ни централа, които струват стотици милиони и други подобни. Само последните спирания на АЕЦ заради някаква си мембрана струват стотици милиони на енергетиката.

    Коментиран от #92

    14:14 01.03.2026

  • 89 Айгедотор

    8 0 Отговор
    Слава на Иран, потомци на персите!! Скоро кравария ще гори!!

    14:15 01.03.2026

  • 90 Шофьор

    9 0 Отговор

    До коментар #81 от "Интересно":

    Ха ха ха при спирането на руския петрол имаше Ирански и от СА и Катар. Сега освен че няма руски няма да има и от тези. Остават краварския и от северно море а те и до сега са най скъпите.

    Май забрави над 150 долара за барел

    Коментиран от #101

    14:16 01.03.2026

  • 91 Мимчят

    7 1 Отговор
    Циничното е това,че охраната на аятолаха го остави нарочно да бъде убит и уж да свърши всичко,но дълбоко са се заблудили и всички там са за разстрел по ирански....

    14:16 01.03.2026

  • 92 Америка владее света

    0 7 Отговор

    До коментар #87 от "Ажо":

    Иран тръгва по пътя на демокрацията.

    Коментиран от #95

    14:17 01.03.2026

  • 93 Жжж

    5 0 Отговор

    До коментар #55 от "Софиянец":

    Тоя сигурно е ял деца на острова на Епщайн.

    14:17 01.03.2026

  • 94 Миротворец

    0 6 Отговор
    Тръмп елиминира един по един съюзниците на Кремъл.

    14:19 01.03.2026

  • 95 Путин е гола вода

    0 6 Отговор

    До коментар #92 от "Америка владее света":

    Ще намери края си в Украинските блата.

    Коментиран от #99

    14:19 01.03.2026

  • 96 Па па пааа па па

    3 0 Отговор
    каза татко паток и се изка в езерото 😉

    14:19 01.03.2026

  • 97 Софийски селянин,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от ".....":

    Голям тъпунгел се извъди,ти друга работа нямаш ли..
    Да дремеш в телефона и да чакаш на гюме,точно в 13:24...
    Простотията край няма,особено такива като тебе..

    14:20 01.03.2026

  • 98 хаха 🤣

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Тоя побъркания":

    Още ли си мислите чу Путин ще спечели?
    Този рушки президент е убил моя Лама Калушев, който беше единствената ми любов и винаги съм си правил клизми преди да правим любов. Моя Лама, кой ще го замени?🤣 🤣 🤣

    Коментиран от #107

    14:21 01.03.2026

  • 99 Путин е гол охлюв

    0 8 Отговор

    До коментар #95 от "Путин е гола вода":

    Ще бъде смачкан от НАТО накрая. Бай Дончо му е взел мярката.

    Коментиран от #103

    14:22 01.03.2026

  • 100 Козячета

    9 0 Отговор
    Сега ще има ли помощи за иранците които се борят срещу агресора САЩ който нападна суверенна държава. Ще има ли санкции срещу агресора САЩ, ще има ли замразяване на американските активи и конфискация на яхтите на американски олигарси. Някоя декларацийка от "атлантическия клуб" заклеймяваща агресора САЩ няма ли да има. Какво стана с "евроатлантическите ценности"

    14:23 01.03.2026

  • 101 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Шофьор":

    Просто казах че както издържахме тогава, ще издържим и сега. Ще има доста по зле от нас.

    Коментиран от #106

    14:24 01.03.2026

  • 102 За инф

    5 0 Отговор
    Тоя рижавшят се извърга като .К..ИКИЯ НА ПЯСЪК

    14:25 01.03.2026

  • 103 Зевзек

    4 1 Отговор

    До коментар #99 от "Путин е гол охлюв":

    "Ще бъде смачкан от НАТО"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - ама защо ли нито едно ЩЕ на нашите козячета до сега не се е сбъднало.

    14:26 01.03.2026

  • 104 Борец за мир

    7 0 Отговор
    Ама че нагъл е този значи той ще ги бомбандира а те да седят и да чакат да ги избие да не се съпротивляват .Най накрая ще си намери майстора ще има втори Виетнам

    14:28 01.03.2026

  • 106 Шофьор

    6 0 Отговор

    До коментар #101 от "Интересно":

    "Ще има доста по зле от нас"

    Едва ли да има по зле от ЕС - Индия и Китай имат опцията руски нефт а ние сме при монополист защото всички алтернативи вече са при краварите - а когато си при монополист нали знаеш какво става.

    Коментиран от #108, #114

    14:29 01.03.2026

  • 107 Зевзек

    6 0 Отговор

    До коментар #98 от "хаха 🤣":

    Още ли си мислите че НАТО е силно и сплотено и ЕС не е фалирал. Още ли си мислите че не са зарязали вече зеления наркоман.

    14:32 01.03.2026

  • 108 Интересно

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "Шофьор":

    Започнаха опорките. Руски петрол. Капацитет? Доставка? Цена?

    14:36 01.03.2026

  • 109 Поведение на

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Матрьошкин":

    Бясно куче

    14:39 01.03.2026

  • 110 А ти

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "Матрьошкин":

    какво спечели от цялата работа забогатя ли нещо още даже ти искат визи краварите понеже много те обичат по голяма част от тях даже и не знаят къде се намира България

    14:40 01.03.2026

  • 111 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    0 6 Отговор

    До коментар #79 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    14:41 01.03.2026

  • 112 И най-важното

    5 0 Отговор

    До коментар #74 от "Това са Перси!!? Преди 2000 год са":

    Надживяли са всеки враг

    14:43 01.03.2026

  • 113 Сериозно ли ?

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Махараминдри баба":

    и що трябва да ти вярваме ? Дай някаква минимална причина да се вържем на глупотевините ти .

    14:53 01.03.2026

  • 114 Интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #106 от "Шофьор":

    Все пак 75% от петрола и природния газ който минава от там отива в Китай, Индия, Япония и Южна Корея.

    14:54 01.03.2026

  • 115 КОЛЬО ПАРЪМА

    3 0 Отговор
    Абе перчем миришеш на пръст и ти

    15:03 01.03.2026

  • 116 Служител- разносвач

    1 0 Отговор
    Данчо,почвай да спестяваш евраци,че ще ни накарат пак ние да им платим масрафа на Епщайновците.Я ще ни продадат два бракувани самолета за 5-6 трилиона $ ,я нещо друго ще ни наврът изотзад.А ти се радвай щом така ти харесва.

    15:05 01.03.2026

  • 117 Шоколадова глазура

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от ".....":

    Младеж, забърши си сопола и след 10 години заповядай пак да кажеш нещо, но този път първо провери фактите или попитай някой на годините на двамцата "герои", на които се възхити в този коментар и без да знаеш нищо по въпроса.

    15:05 01.03.2026

  • 118 аз смятам ,че иран има атомно оръжие!

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Европеец":

    ти сигурен ли си ,че иран няма атомно оръжие???това ,че не го показва не означава ,че го няма.....

    15:10 01.03.2026