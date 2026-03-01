Иранският президент: Обявиха ни война!

Иранският президент Масуд Пезешкиан нарече убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменей "открито обявяване на война" срещу Иран, предаде иранската държавна новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Пезешкиан подчерта, че убийството на Хаменей е акт срещу всички мюсюлмани, но най-вече срещу шиитите.

"Иран счита за свой дълг и законно право да предприеме ответни удари и да отмъсти на извършителите и организаторите на това престъпление", добави Пезешкиан. Той нарече аятолах Али Хаменей "мъченик", чиято непоколебимост ще бъде запомнена и увековечена в учебниците по история.

Хаменей беше убит при вчерашните израелски и американски въздушни удари в Иран, при които бе поразена и резиденцията на върховния лидер в центъра на Техеран.