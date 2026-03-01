Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иранският президент: Обявиха ни война!

Иранският президент: Обявиха ни война!

1 Март, 2026 15:54 3 442 100

  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • епичен гняв-
  • ормузки проток-
  • масуд пезешкиан-
  • аятолах али хаменей

Али Хаменей беше убит при вчерашните израелски и американски въздушни удари в Иран, при които бе поразена и резиденцията на върховния лидер в центъра на Техеран

Иранският президент: Обявиха ни война! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранският президент Масуд Пезешкиан нарече убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменей "открито обявяване на война" срещу Иран, предаде иранската държавна новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Пезешкиан подчерта, че убийството на Хаменей е акт срещу всички мюсюлмани, но най-вече срещу шиитите.

"Иран счита за свой дълг и законно право да предприеме ответни удари и да отмъсти на извършителите и организаторите на това престъпление", добави Пезешкиан. Той нарече аятолах Али Хаменей "мъченик", чиято непоколебимост ще бъде запомнена и увековечена в учебниците по история.

Хаменей беше убит при вчерашните израелски и американски въздушни удари в Иран, при които бе поразена и резиденцията на върховния лидер в центъра на Техеран.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    104 30 Отговор
    Тукашните "умни и красиви" са шокирани как Иран не се предавал и даже имал "наглостта" да отвърне на атаките. Това е цивилизация с хилядолетна история, а не сбирщина от същества, не знаещи от кой пол са.

    Коментиран от #31, #33, #50, #64, #90

    15:56 01.03.2026

  • 2 Ужас

    24 10 Отговор
    Искайте си обратно шахедите.

    Коментиран от #7

    15:56 01.03.2026

  • 3 Зевс

    90 17 Отговор
    Веднага да се уволни грозното Наде, че нарече Иран агресор.

    Коментиран от #75, #80

    15:56 01.03.2026

  • 4 Майна

    40 17 Отговор
    2% мислещи и знаещи:
    "Доверете се на западните лидери да направят най-лошото нещо, което биха могли да направят. Как се пише SAMODEFEATING? За пореден път виждаме, че олигархията е съставена от ИДИОТИ, които са откъснати от реалността! Това не говори много за нас, безпомощните западняци, управлявани от тези идиоти.

    Иронично е, че Тръмп най-накрая започна да затваря американски бази... по трудния начин!

    Това сега завършва с три резултата:

    1) Америка е прогонена от Западна Азия
    2) Израел престава да съществува
    3) Американската „република“ е разпусната.

    Времето ще зависи от това дали магьосниците на Уолстрийт ще контролират цените на петрола и златото и ще успеят да поддържат икономиката си, базирана на схемата на Понци. Ще зависи и от това колко дълго главните медии могат да покриват американските загуби.

    Вчера работех и беше сюрреалистично преживяване. Докато се опитвах да наваксам с всички новини, всички останали се държаха така, сякаш нищо не се е случвало.

    Независимо дали става въпрос за канадци, американци, европейци и т.н. ... говорим за хора, които са напълно невежи какво ще ги сполети. Докато шиитите са развълнувани от кризата, западняците ще претърпят психологически срив, когато реалността ги удари."

    Коментиран от #40, #52, #77

    15:56 01.03.2026

  • 5 реалистъ

    45 20 Отговор
    Израелската пропаганда пак лъже, че унищожила не знам колко ракети и поразила не знам какви обекти. При 12-дневната война лъжеха, че контролирали напълно иранското небе, че унищожили 2/3-ти от ракетите, преди да бъдат изстреляни, ама накрая свършиха ракетите за ПВО-то и се наложи да искат примирие, че Иран яко ги надупчи.

    15:57 01.03.2026

  • 6 На режима

    18 6 Отговор
    война - да

    15:57 01.03.2026

  • 7 2222

    14 28 Отговор

    До коментар #2 от "Ужас":

    Днес четох анализ, че русийката вече се научила как да прави дронове като иранските, и вече Иран не й бил необходим. Толкова.

    Коментиран от #49

    15:58 01.03.2026

  • 8 А не бе

    16 6 Отговор
    Специална военна операция!

    Коментиран от #25

    15:58 01.03.2026

  • 9 Господи Исусе Христе помилуй нас грешнит

    22 13 Отговор
    Сега петрола ще спре. цените на енергията ще станат ужасно високи и агенда 2030 продължава с пълна сила. Само нашият господ Исус Христос може да спре мръсните кабалисти последователи на талмуда. Тези ужасни издънки на човешкият род искат не само телата нк но и душите ни. Но който е на господа Исуса Христа няма да имат влияние над него.

    Коментиран от #85

    15:58 01.03.2026

  • 10 празнословията

    14 2 Отговор
    Многото пара в клаксона на парния локомотив води до загуба на мощност в парния двигател.

    15:59 01.03.2026

  • 11 Софийски

    12 21 Отговор
    СВО три часово, ако беше война нямаше да можеш да плещиш глупости и да пускаш анимации. Ред е на вова, м арт или април ;);

    15:59 01.03.2026

  • 12 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    22 18 Отговор
    Гяуро Кюмюро на ППДБ и Росен Хаяши на ГЕРБСДС+ДПС продадоха България на цион!

    Коментиран от #36, #86

    15:59 01.03.2026

  • 13 баба Вуна

    53 18 Отговор
    Убиха един 86-годишен болен старец, и вместо да разклатят "режима", консолидираха народа срещу агресорите. Е, разбира се и там се намират шепа подскачащи "протестъри" като тукашните от сектата на ппдб-то, ама всяко стадо си има мърша.

    Коментиран от #44, #89

    16:00 01.03.2026

  • 14 Последния Софиянец

    11 16 Отговор
    ПП и ДБ излязоха с пост да се включим активно във войната.

    Коментиран от #23

    16:00 01.03.2026

  • 15 Мхмм

    36 12 Отговор
    Мръсната сган чифутска вавилонска е като проклятие за тази планета.

    16:00 01.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Движение

    16 20 Отговор
    Народът на Иран ти обяви война и ти изби 30 000. Какво не си разбрал?

    Коментиран от #32, #59

    16:01 01.03.2026

  • 18 Ако искат да спрат нападенията на САЩ

    23 12 Отговор
    Трябва да ги ударят на тяхна територия и то лошо ,а не. Само военните им бази по света

    16:01 01.03.2026

  • 19 Соваж бейби

    15 16 Отговор
    Как ще си отмъстите с молитви по 5 пъти на ден ли ?

    16:02 01.03.2026

  • 20 ТелАвив гори

    15 10 Отговор
    Факти пускат само лъженовини.

    16:02 01.03.2026

  • 21 Пустиня(к)

    8 4 Отговор
    Аре са, война! Операция неква там, военна. Голееем праз.

    16:03 01.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Йок

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Плоско е, очевидно си последният софиянец дошъл да види свето.

    Коментиран от #78

    16:03 01.03.2026

  • 24 хъхъ

    25 13 Отговор
    На мястото на базата на ФАЩ в Бахрейн в момента зее една голяма дупка. Пентагонът не очаквал Иран да реагира толкова решително и едновременно да атакува ФАЩ-ските бази в близост до територията си.

    Коментиран от #91

    16:03 01.03.2026

  • 25 Запознат

    24 14 Отговор

    До коментар #8 от "А не бе":

    Нищо не постигнаха господарите ти с убийството на аятолаха - те се надяваха че техните марионетки ще се надигнат обаче стана точно обратното - по улиците на Техеран има протести против краварите и евреите.

    А краварите или евреите няма да се решат на сухопътна операция - така че загубиха тази война.

    Коментиран от #38

    16:04 01.03.2026

  • 26 Йок

    4 3 Отговор
    Плоско е, очевидно си последният софиянец дошъл да види свето.

    16:04 01.03.2026

  • 27 Хахахахаха

    23 18 Отговор
    Американци и израелците са разбиване от Иран и се молят на иранското население да им спечели войната хахахха аххаах, как да приема на сериозно тея две държави, тръгнали на военен конфликт и се молят на цивилното население на нападната държава, Нато така се молиха на американците да им помогне в Украйна, ама руснаците бързо показаха че при тях няма страх и чичо тръмпчо си купи памперси с цялото нато

    16:04 01.03.2026

  • 28 Майна

    11 17 Отговор
    Аятоласите отказаха да подпишат договор за военна отбрана с Путин..
    Той им оказва просто техническа помощ, те не го искаха..(?!)
    Аятоласите дойдоха на власт с " лондонсити"
    Ислямизъм насочен към християнството и САЩ

    Забележете- срещу САЩ ...( не срещу лондонсити)
    Тръмп искаше директна среща като с Путин и Си
    Те отказаха..

    Аз съм за Тръмп и Путин..
    Те чудесно си партнират
    Идва Нова Епоха..

    Коментиран от #41, #53

    16:04 01.03.2026

  • 29 Клoшар-шeкелджия от жълтия пaваж

    13 6 Отговор
    В сектатана лама Мирчев и лама Василев сме много притеснени! Вече втори ден няма и ред в новините за нашия любим наркос Зеленко! Какво става?! Превзе ли вече Масквата? Да не умря от свръхдоза в бункера в Краков?

    16:05 01.03.2026

  • 30 Червените Хълмове

    1 5 Отговор
    Фелина Надя Емилова Ванина Ани от Тик Така Лили Ина Елена Василена И Ели са мойте Жени

    16:05 01.03.2026

  • 31 Още 3 дена ше лаят Кучетата

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    И керванът ще ги прегази

    16:06 01.03.2026

  • 32 Зевзек

    11 3 Отговор

    До коментар #17 от "Движение":

    Народът на Украйна обяви война на хунтата и тя изби 14 000. Какво не си разбрал?

    16:06 01.03.2026

  • 33 Еми, ще се борят

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    какво има толкова. Украйна как вече пет години се бие на фронта. И аятоласите имат това право, нека да се защитават, никой не им казва да не го правят.

    Коментиран от #67

    16:07 01.03.2026

  • 34 Наивник

    2 3 Отговор
    Тинтири минтири... Никой не вярва на приказки, а на действия...
    Тръмп и Путлер го доказаха много пъти.

    16:07 01.03.2026

  • 35 Нюз

    24 6 Отговор
    Тел Ави-то е в пламъци, а жертвите се увеличават. Израел изключи живото предаване на всички камери, но снимки и видеа все пак изтичат в интернет пространството. Грингосите са избягали от базите си в региона, а двата самолетоносача са в обсега на иранските ракети. Посолството на САЩ в Пакистан за малко да бъде щурмувано от гневни тълпи, протести има и в Ирак. Оранжевият клоун от бялата къща искаше да свали режима в Иран, ама май неговия режим ще се сгромоляса.

    16:08 01.03.2026

  • 36 касата

    9 11 Отговор

    До коментар #12 от "Нито глас за oкраинците от ППДБ!":

    първо да пратим руските палячовци от В ъзраждане и други видове копейки, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им, после ще се оправяме с ППДБ 🤡😂

    Коментиран от #45, #96

    16:08 01.03.2026

  • 37 Достатъчно

    11 8 Отговор
    е да ударят здраво ционистите в тел авив и американците ще ги зарежат. Обикновеният Джо няма и понятие защо сънародниците му са в тази част на света и водят войни там. Американците започват да се пробуждат за суровата истина, кой точно ги управлява.

    16:09 01.03.2026

  • 38 Соваж бейби

    10 7 Отговор

    До коментар #25 от "Запознат":

    Ами как няма се надигнат това е болен народ силно ислямизиран ,то само знае си бие главата в килима на пода по далеко не мисли.

    16:09 01.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Така е

    13 13 Отговор

    До коментар #28 от "Майна":

    много лоши времена настанаха за Путин. Тук говорим вече, не само за унижението и фалита, причинени на Русия от Тръмп и ЕС, но и за реална опасност за Режима в Кремъл. Руснаците може и да не са съгласни, да падат на нивото на севернокорейците и осъзнават, че натам отиват нещата.

    16:11 01.03.2026

  • 42 Хората

    7 8 Отговор
    арабите в региона ще ги изгонят оттам и ще ги върнат обратно в Европа. Натаниау направи голяма грешка, тъй като е вече с големи психически проблеми.

    Коментиран от #54

    16:11 01.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Тоалетна Хартия

    18 8 Отговор

    До коментар #13 от "баба Вуна":

    Той, аятолаха искаше да се превърне в мъченик и за това не се скри, а остана с народа!! Краварите не разбарат психологията на мюсюлманате!!!

    16:12 01.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ....

    4 2 Отговор
    Персия с тебе, без табе пак ще я има.

    16:14 01.03.2026

  • 47 Този

    5 1 Отговор
    Г-н Тръмп, докарайте един самолетоносач в Черно море. Имате един голям "Симпатизант" който живее в кв. Кайсиева градина в град Варна. ЦРУ ще ви подскаже за номера на блока.

    16:14 01.03.2026

  • 48 Обикновените

    4 6 Отговор
    американци няма да търпят това положение повече. Те са горди хора и това унижение да бъдат инструмент на световното еврейство им дойде в повече.

    16:14 01.03.2026

  • 49 Къде го чете?

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "2222":

    На някой стар вестник от преди 3 години ли ? Дето си ги забучвате на пирона в тоалетната ли ? -))

    16:14 01.03.2026

  • 50 Хорхе

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    И те са поробени от шайка лапачи

    16:14 01.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Говори Москва

    9 10 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    Путин направи най Правилният стратегически ход като нападна Украйна като изключим почти пълното Унищожение на Руската армия и икономика многоходовият направи НАТО невиждано по голямо от създаването му Русия унизена както никога до сега загуба на влияние по целият 3-ти Комунистически свят и скорошен Разпад на Русия ако позволят САЩ!
    Браво на Путин. Велик лидер!!

    16:15 01.03.2026

  • 53 БОЛШЕВИК

    8 12 Отговор

    До коментар #28 от "Майна":

    Каква нова епоха с лудия Кравар и див капитализъм? Новата епоха ще дойде, когато олигарсите, капиталистите и робовладелците бъдат събрани на едно и заровени в едно заедно с идеологията капитализъм.

    Коментиран от #72

    16:15 01.03.2026

  • 54 Всички араби в региона

    11 7 Отговор

    До коментар #42 от "Хората":

    са съюзници и лични приятели на Тръмп. Даже и президенстки самолет му подараха. И дума не може да става за изгонване. Арабите са против Иран, а не против САЩ.

    Коментиран от #62, #73

    16:15 01.03.2026

  • 55 Ми ми ми

    3 1 Отговор
    СВО.

    16:16 01.03.2026

  • 56 Пич

    10 5 Отговор
    Според международното право, правото е на страната, която е атакувана!!! А според устава на ООН, оръжие се използва правомерно само при две условия - когато държава се защитава от нападение, или когато употребата на оръжие е санкционирана от съвета на ООН!!! Кръволоците от Козяк и Израел отново започнаха да избиват без Иран да ги е предузвикал по никакъв начин!!! Претенциите им към ядреният потенциал на Иран са смехотворни !!! Ако САЩ и Израел се откажат от собствените си ядрени оръжия, само тогава могат да имат претенции към чуждите!!!

    16:16 01.03.2026

  • 57 Евреите

    10 6 Отговор
    не разбират саможертвата на Хамейни. Техният култ са парите, насилието и доминацията. Досега бяха насърчавани, но предстои да бъдат наказани.

    Коментиран от #76

    16:16 01.03.2026

  • 58 Факти

    8 3 Отговор
    Преди близо година на Тръмп беше казано да не пипа Върховния лидер на Исляма и тогава той отказа убийство, сега обаче отново от Нетаняхо бе излъган и извършиха двамата тази жестокост. Всички лидери смятаха въпроса от миналото за приключен веднъж за винаги и както видяхте кога реагираха. Що се отнася до режим той не е на Аятолаха и Нетаняхо знае това.

    16:18 01.03.2026

  • 59 Атина Палада

    9 4 Отговор

    До коментар #17 от "Движение":

    И кога Иран е обявявал война на Израел? Миналата година Израел нападна Иран...И след седмица Израел молеше за примирие,защото и САЩ не можаха да му помогнат ..Иран им прати "купилите " у въздуха.
    А сега с този дядка Хаменей ..дори и да не е убит ,както пишат Ал Джазира и някои други медии от близкия Изток че не бил убит,ефекта от разпространението за убийството му сплоти още повече иранския народ срещу агресорите -САЩ и Израел...Персите не са диви ислямисти а хилядолетна цивилизация и шега с тях не бива да се прави,още повече пък залязващите САЩ ..
    Иранеца преди няколко седмици нали им каза на американците:-"Вие не сте това,което бяхте преди 30 години и ние го знаем..".

    Коментиран от #69

    16:18 01.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Громико

    3 0 Отговор
    Стига бе,не ги е срам

    16:18 01.03.2026

  • 62 Да, обаче

    6 3 Отговор

    До коментар #54 от "Всички араби в региона":

    не са приятели на лудия Натаниау, нали. Всъщност нито една арабска държава не е признала Израел до днес. Нали така

    16:19 01.03.2026

  • 63 Свети Петър чака много кравари

    8 5 Отговор
    Прегоря ло кравешко се носи из въздуха

    Коментиран от #70

    16:19 01.03.2026

  • 64 Ихууууу ганьовото

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Ми те тези дето не знаят от кой пол са,веднъж ги млатиха,но този път ще им е за последно на помагачите на Русия!

    16:20 01.03.2026

  • 65 Точката

    6 2 Отговор
    Досега след всеки военен подъл удар срещу Иран международната общност веднага надава силен вой каква заплаха бил и призиви и закани да НЕ ЕСКАЛИРА ситуацията. Винаги. Типично демократично поведение,……или не!!!!!!!

    16:20 01.03.2026

  • 66 БеГемот

    1 0 Отговор
    И Ко толкуз ....той при началника и при девиците сега....

    16:21 01.03.2026

  • 67 Е как така ,,никой"...?!

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Еми, ще се борят":

    ,,нека да се защитават, никой не им казва да не го правят."
    Самият Тръмп,им казва да се предадат и сложат оръжие...!

    16:21 01.03.2026

  • 68 КДЕ???

    1 1 Отговор
    Са ви геенералите....
    Килимари с молци.....

    16:22 01.03.2026

  • 69 ,,,,,,

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Атина Палада":

    На 7.10

    Коментиран от #87

    16:22 01.03.2026

  • 70 А бре

    2 3 Отговор

    До коментар #63 от "Свети Петър чака много кравари":

    По кротко бре.да не налапаш това на бика.

    16:23 01.03.2026

  • 71 Деций

    3 0 Отговор
    Какво искате в отговор на поредното нападение на Израел ,не е нужно да го казвате,вземете и свършете нещо.До сега трябваше да сте изстреляли поне половината си ракети по ционистите,а не да ми дрънкате глупости.

    16:23 01.03.2026

  • 72 Всички копейки до

    7 4 Отговор

    До коментар #53 от "БОЛШЕВИК":

    вчера твърдяхте, че Тръмп е миротворец... 😁
    Така е като не знаете, че политиците правят обратното на това което говорят.

    16:25 01.03.2026

  • 73 Атина Палада

    3 7 Отговор

    До коментар #54 от "Всички араби в региона":

    Арабите застанаха зад Иран..Спиш ли?
    А гледа ли в Бахрейн как хората там ликуват/радват се за унищожението на 5-ти американски флот? Ами в Катар ? Същата работа ..

    Коментиран от #81

    16:25 01.03.2026

  • 74 Българин

    1 4 Отговор
    Никой не им е обявявал война! Предлагаха им мир, но аятолаха демонстративно потъпка всичкк предложения.

    16:25 01.03.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Евреите":

    Аааа те техните уж лидери били червиви от банкови сметки и имоти в цял свят.

    16:25 01.03.2026

  • 77 Пръдльооо

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Майна":

    Разказвай фантазиите си в тайгата на пейката!Тук НЕ ВЪРВИШ!!

    16:25 01.03.2026

  • 78 Последния Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Йок":

    Виж сайта на ДСБ.Призив да се включим активно във войната

    Коментиран от #82

    16:26 01.03.2026

  • 79 Ми ми ми

    2 0 Отговор
    СВО.

    16:26 01.03.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Руската пропаганда

    3 4 Отговор

    До коментар #73 от "Атина Палада":

    Има за цел само глупаците.

    16:27 01.03.2026

  • 82 Ха,ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Последния Софиянец":

    Тоя па, тва са стари сметки за оправяне

    16:28 01.03.2026

  • 83 Как

    2 1 Отговор
    Ще подчинят 90 милионен народ евреите не е много ясно. Стратегията им е няма никаква. Хаосът е временно явление. Едва ли разчитат на това. Не са май много умни.
    .

    16:29 01.03.2026

  • 84 Ясно

    3 0 Отговор
    като бял ден е, че Иран няма да приеме талмуда. На какво точно се надяват в тел авив?

    16:29 01.03.2026

  • 85 Сельооо

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "Господи Исусе Христе помилуй нас грешнит":

    Без руска пропаганда! Тук тя не върви!

    Коментиран от #88

    16:30 01.03.2026

  • 86 Сульо красний

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Нито глас за oкраинците от ППДБ!":

    първобитен,моментално напусни държавата,да не стане по трудния начин!Хората не могат да ви понасят!!

    16:33 01.03.2026

  • 87 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от ",,,,,,":

    Това 7 октомври ли визираш,когато Англия с Хамас избомбиха с английските ракети Израел ли?И всичко контролираха от базите си в Кипър.
    Когато концерта или кво беше там в последния ден от вътрешността на Израел го преместиха до границата- там да се проведе..
    Лондонсити играе срещу Израел .А Вашингтон пък срещу Лондонсити....Война между еврейските лобита .Междудругото в Техеран живеят 300 хиляди евреи от едното воюващо еврейско лоби..

    Коментиран от #97

    16:33 01.03.2026

  • 88 Това е човешка пропаганда не руска

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "Сельооо":

    Господарите ти ще ти вземат и гащите но ти най вероятно от малък си научен да лижеш з..... Може и да ти хвърлят по някой залък.бабати и дядо ти лижеха з.. на комунистите а ти сега на новите.. от поколения сте такива недъгави.

    16:34 01.03.2026

  • 89 Ихууууу

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "баба Вуна":

    Кога тръгваш за отвъдното,искащ ли помощ?

    16:34 01.03.2026

  • 90 Ердоган

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Ние сме за мир. Никой да не дава или продава оръжия на Иран, за да се приключи по-бързо и да няма повече жертви и от двете страни.

    16:35 01.03.2026

  • 91 Сульооо

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "хъхъ":

    Хъхъхъкащ,голямата дупка е в главата ти! Стига с тези оремащки брътвежи.

    16:37 01.03.2026

  • 92 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Имате всички основания по международното право да мачкате краварите и еврейските фашисти. Направете им допълнителен Холокост понеже не е имало друг.

    16:38 01.03.2026

  • 93 Ако иска този свят

    4 0 Отговор
    да живее справедливо, трябва да защити Иран и да изолират злото САЩ и Израел!

    16:41 01.03.2026

  • 94 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 95 737373737272

    1 0 Отговор
    Докато САЩ не бъдат пряко засегнати и войната не се води на тяхна територия, техният елит ще си позволява провокации и да се представя за най‑силната държава. Има коментатори от двете страни, които всяват различни мнения, но малко осъзнават, че днешната световна обстановка не е само за разпределение на икономически зони — тя е и за господство над продоволствията и енергията. Тези ресурси са основните двигатели на прогреса и богатството на една държава: който може да произвежда собствена храна и енергия, придобива независимост и сила и няма да се прекланя пред никого."

    16:45 01.03.2026

  • 96 Само Възраждане!

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "касата":

    Единствената опозиция в България! Слава на Русия, нашата Освободителка! Вечна слава! За предателите има само една участ,и тя ще ги застигне!Скоро!

    Коментиран от #100

    16:46 01.03.2026

  • 97 Майна

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Атина Палада":

    Нещата са много по сложни...
    Много..

    16:47 01.03.2026

  • 98 Гуру Гарабед

    2 0 Отговор
    Не е война бе урко,това е сво-специална военна операция .хахаахаха

    16:48 01.03.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания