Иран: Най-вероятните сценарии след смъртта на Хаменей

Най-влиятелният човек в Иран е мъртъв, след като близо четири десетилетия бе на власт. Али Хаменей ръководеше страната с твърда ръка. Какви са сценариите за Иран занапред и може ли да се очаква радикален обрат.
Аятолах Али Хаменей налагаше своя решаващ отпечатък върху властта в Иран в продължение на десетилетия. Като върховен духовен водач и държавен глава на Иран той бе смятан за недосегаем и имаше последната дума по всички важни въпроси. Както президентът, така и правителството му бяха подчинени.
Ролята на Хаменей
Външната политика на Али Хаменей издигна в ръководен принцип борбата срещу „вечните врагове“ Израел и САЩ. Той превърна Революционната гвардия във водеща военна сила и влиятелен партньор в икономиката.
От 1990-те години Техеран подкрепяше свързани с Иран милиции и бунтовнически групировки в Ирак, Йемен, Сирия, Ливан и земите на палестинската автономия – като средство за борба срещу Израел.
Редом с оспорваната иранска атомна програма Хаменей ускори и производството на балистични ракети.
Какво означава смъртта на Хаменей за Иран?
Смъртта на Хаменей бележи повратна точка за Иран – това е епохална промяна, чиито последствия все още не са предвидими. Повечето експерти обаче смятат, че е малко вероятно режимът да се срине. Системата на управление се е укрепила значително през почти 50-те години от революцията насам.
Герлинде Гроитл, политолог в Университета в Регенсбург, описва иранския режим като изключително устойчив. В Иран явно са отчитали възможността Хаменей да бъде елиминиран, поради което още миналата година той е посочил кандидати, които да го заместят в случай, че бъде убит.
Какви са възможните сценарии за бъдещето?
Агенция ДПА обобщава най-вероятните:
- Връщане към старото статукво: съставя се ново държавно ръководство, протестите в страната биват потушени с насилие, а Техеран продължава да нанася въздушни контраудари. Това би могло да доведе дотам, че замесените в конфликта страни подемат нова посредническа инициатива.
- Дворцов преврат в Техеран: Поне на теория е възможно отделно крило във властовата система на Иран да се разбунтува и да поеме управлението, например с помощта на военните или Революционната гвардия. Досега обаче ръководните кръгове в страната винаги са били лоялни към системата в Ислямската република, а пукнатини в тази система не се забелязват.
- Ново лице, нов курс: Според експерти е възможно САЩ и Израел да продължат своите военни удари, докато някоя по-умерена фигура в ръководството в Техеран не поеме властта и не се съгласи на диалог с атакуващите – най-вече по отношение на атомната програма на Иран и производството на балистични ракети.
- Синът на шаха като преходна фигура: Живеещият от 1989 година в изгнание син на сваления от власт шах Реза Пахлави влиза в играта като преходен управляващ. По неговите собствени думи той би желал да проправи пътя към нова конституция и свободни избори под международно наблюдение. Пахлави е една от най-популярните фигури сред иранската опозиция в изгнание, но колко голямо е влиянието му в самата страна, не е ясно.
Какво е необходимо за политически обрат?
Сред експертните кръгове е разпространено мнението, че истинска смяна на режима в Иран е малко вероятна, докато няма бунт в ръководните кръгове на властта или Революционната гвардия не застане на страната на опозицията.
Израелският анализатор Раз Цимт не вижда сериозна заплаха за стабилността на израелското държавно ръководство. Но ако то приложи насилие срещу опозицията, рискува да провокира нови американски реакции, заяви експертът пред списание „Шпигел“.
„Радостта на хората по улиците е едно, но да се накара Революционната гвардия да премине на страната на опозицията – съвсем друго“, казва политоложката Герлинде Гроитл, която не смята, че „с въздушни удари може да се предизвика смяна на режима“. Според нея снимките на ликуващите хора в Техеран не бива да бъдат възприемани като начало на края на иранския режим.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
18:56 01.03.2026
2 Джи
Коментиран от #16, #30
18:56 01.03.2026
3 Карго 200
А когато аятоласите бесеха хора по крановете, когато арестуваха, изнасилваха и убиваха жени и то за "неправилно" носене на хиджаб и тн!?
А за ужаса клането предизвиква русия в Украйна!?
Или КГБ Кирил не ти дава да говориш за тези случай.
18:56 01.03.2026
4 Заека
Коментиран от #32
18:57 01.03.2026
5 Неутрален
18:58 01.03.2026
6 Яшар
Коментиран от #11
18:58 01.03.2026
7 Операцията изпреварва Очакванията дори
Всички по списък се ликвидират предсрочно
Скоро ударите ше утихнат и народът ще заживее свободно и достойно
Слава САЩ. Бог с Вам
18:59 01.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хеми значи бензин
19:02 01.03.2026
10 Е видяхме че
Най добре е белият байряк и при ком чан ун
19:02 01.03.2026
11 Няма за какво да прощават,
До коментар #6 от "Яшар":те са супер благодарни на САЩ. Радват се и танцуват по улиците в момента.
Коментиран от #25
19:02 01.03.2026
12 Госあ
19:03 01.03.2026
13 СВО по Американски
Путин гласът му треперя
Коментиран от #20
19:03 01.03.2026
14 С А Щ
Коментиран от #26
19:03 01.03.2026
15 Путин праща Кавалерията
19:04 01.03.2026
16 Госあ
До коментар #2 от "Джи":Дано има повече такива новини !
19:04 01.03.2026
17 ВЪЗМОЖНОСТИ МНОГО.
19:05 01.03.2026
18 Сатана Z
Иранският аятолах Насер Макарем Ширази обяви джихад срещу САЩ и Израел. Това е посочено във фетва, която той издаде, адресирана до мюсюлманите, според информационната агенция Mehr. В документа той нарече бившия президент на САЩ Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху „врагове на Аллах“ и призова за конфронтация с тях.
По-рано беше обявена смъртта на върховния лидер Али Хаменей. Аятолах Алиреза Арафи е назначен за изпълняващ длъжността лидер.
Разпраят,че САШТ били убили аятоласите
19:06 01.03.2026
19 Гост от Силистра
19:06 01.03.2026
20 Пак аз бе
До коментар #13 от "СВО по Американски":Едно по едно отпадат руските проксита.фсб мижитурката превзема Донбас за три дни.Или май бяха до Киев два дня? Съвсем да се объркат човек.
19:07 01.03.2026
21 демократ
19:08 01.03.2026
22 Соваж бейби
19:08 01.03.2026
23 Карго 200
19:08 01.03.2026
24 Отмъчението ма Персите
Не вярвам, че не е имал възможност да се скрие в бункер, както някога е направил Зеленски. Аятолахът вероятно е имал резервни командни пунктове някъде под земята. Но самият той е избрал да не се крие. Развивайки аргумента си, той отбелязва, че това е фактор, който американците никога не вземат предвид, когато атакуват други държави. Това е фактор на манталитет, културен код, религиозност и дори фанатизъм, ако щете. Като атакуват суверенна държава, която все още не е нападнала никого, те са искали да изведат хиляди протестиращи на улицата. Но са постигнали обратния ефект. Стотици хиляди персийци в Иран искат отмъщение.
19:09 01.03.2026
25 Яшар
До коментар #11 от "Няма за какво да прощават,":Говориш ангро ...тук където сме в ЕС ..закачи някой амжа от Делиормана ,помакия или каржали ....
19:10 01.03.2026
26 Помак
До коментар #14 от "С А Щ":На кой свят е най велика ??? На оня ли бате
19:11 01.03.2026
27 ами сега
Иран може да се превърне във втора Украйна според колумниста на изданието Давид Шивари
Коментиран от #33
19:11 01.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Сатана Z
Сега САЩ ще сменят режима в Иран и ще получат контрол както над петролните запаси, така и над пролива. Ще вдигнат санкциите и пазарът ще бъде залят с петрол. Това ще им даде възможност напълно да ни изгонят (Русия) от петролния пазар. А загубените обеми лесно могат да бъдат заменени с ирански петрол. И Китай вече няма да получава евтин петрол от Иран. Така работят нещата.
19:14 01.03.2026
30 111
До коментар #2 от "Джи":Вече над 200 иранци дадоха фира, жертви ще има и от двете страни, ясно беше от самото начало. Е, и ?
19:15 01.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Евгени от Алфапласт
До коментар #4 от "Заека":Мара Тутар ми е по-интересна. Има ли някаква информация кога пак ще си развява мензuсните гащи?
19:15 01.03.2026
33 Лъжат
До коментар #27 от "ами сега":Иран няма нужда от доставки на нищо, имат си всичко.
19:16 01.03.2026
34 Поне улиците на Иран
Не е ясно защо еврейските медии до мислят, че заблуждават някого с откровени измишльотини.
19:18 01.03.2026
35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
19:25 01.03.2026
36 Няма изненади
19:25 01.03.2026
37 сценариите са САМО ЕДИН ...........
19:26 01.03.2026
38 Последния Софиянец
19:26 01.03.2026
39 Защо
19:27 01.03.2026
40 Сатана Z
19:27 01.03.2026
41 Ще има ли
19:30 01.03.2026