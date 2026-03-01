Иран: Най-вероятните сценарии след смъртта на Хаменей

Новини
1 Март, 2026 18:54

Повечето експерти обаче смятат, че е малко вероятно режимът да се срине, системата на управление се е укрепила значително през почти 50-те години от революцията насам

Най-влиятелният човек в Иран е мъртъв, след като близо четири десетилетия бе на власт. Али Хаменей ръководеше страната с твърда ръка. Какви са сценариите за Иран занапред и може ли да се очаква радикален обрат.

Аятолах Али Хаменей налагаше своя решаващ отпечатък върху властта в Иран в продължение на десетилетия. Като върховен духовен водач и държавен глава на Иран той бе смятан за недосегаем и имаше последната дума по всички важни въпроси. Както президентът, така и правителството му бяха подчинени.

Ролята на Хаменей

Външната политика на Али Хаменей издигна в ръководен принцип борбата срещу „вечните врагове“ Израел и САЩ. Той превърна Революционната гвардия във водеща военна сила и влиятелен партньор в икономиката.

От 1990-те години Техеран подкрепяше свързани с Иран милиции и бунтовнически групировки в Ирак, Йемен, Сирия, Ливан и земите на палестинската автономия – като средство за борба срещу Израел.

Редом с оспорваната иранска атомна програма Хаменей ускори и производството на балистични ракети.

Какво означава смъртта на Хаменей за Иран?

Смъртта на Хаменей бележи повратна точка за Иран – това е епохална промяна, чиито последствия все още не са предвидими. Повечето експерти обаче смятат, че е малко вероятно режимът да се срине. Системата на управление се е укрепила значително през почти 50-те години от революцията насам.

Герлинде Гроитл, политолог в Университета в Регенсбург, описва иранския режим като изключително устойчив. В Иран явно са отчитали възможността Хаменей да бъде елиминиран, поради което още миналата година той е посочил кандидати, които да го заместят в случай, че бъде убит.

Какви са възможните сценарии за бъдещето?

Агенция ДПА обобщава най-вероятните:

- Връщане към старото статукво: съставя се ново държавно ръководство, протестите в страната биват потушени с насилие, а Техеран продължава да нанася въздушни контраудари. Това би могло да доведе дотам, че замесените в конфликта страни подемат нова посредническа инициатива.

- Дворцов преврат в Техеран: Поне на теория е възможно отделно крило във властовата система на Иран да се разбунтува и да поеме управлението, например с помощта на военните или Революционната гвардия. Досега обаче ръководните кръгове в страната винаги са били лоялни към системата в Ислямската република, а пукнатини в тази система не се забелязват.

- Ново лице, нов курс: Според експерти е възможно САЩ и Израел да продължат своите военни удари, докато някоя по-умерена фигура в ръководството в Техеран не поеме властта и не се съгласи на диалог с атакуващите – най-вече по отношение на атомната програма на Иран и производството на балистични ракети.

- Синът на шаха като преходна фигура: Живеещият от 1989 година в изгнание син на сваления от власт шах Реза Пахлави влиза в играта като преходен управляващ. По неговите собствени думи той би желал да проправи пътя към нова конституция и свободни избори под международно наблюдение. Пахлави е една от най-популярните фигури сред иранската опозиция в изгнание, но колко голямо е влиянието му в самата страна, не е ясно.

Какво е необходимо за политически обрат?

Сред експертните кръгове е разпространено мнението, че истинска смяна на режима в Иран е малко вероятна, докато няма бунт в ръководните кръгове на властта или Революционната гвардия не застане на страната на опозицията.

Израелският анализатор Раз Цимт не вижда сериозна заплаха за стабилността на израелското държавно ръководство. Но ако то приложи насилие срещу опозицията, рискува да провокира нови американски реакции, заяви експертът пред списание „Шпигел“.

„Радостта на хората по улиците е едно, но да се накара Революционната гвардия да премине на страната на опозицията – съвсем друго“, казва политоложката Герлинде Гроитл, която не смята, че „с въздушни удари може да се предизвика смяна на режима“. Според нея снимките на ликуващите хора в Техеран не бива да бъдат възприемани като начало на края на иранския режим.


  • 1 Българин

    10 11 Отговор
    Тук е развъдник на смахнати копейкаджии.

    18:56 01.03.2026

  • 2 Джи

    13 10 Отговор
    Днес иранска ракета е ударила сграда в Израел и загиналите са десетки израелци? Преди това бяха казали че са само девет но в последствие преди малко коригираха новината че става на въпрос за десетки загинали! Вижда се че Иран работи и без Аятолах!

    Коментиран от #16, #30

    18:56 01.03.2026

  • 3 Карго 200

    9 8 Отговор
    Патриарх Даниил(Сатанаил руски)

    А когато аятоласите бесеха хора по крановете, когато арестуваха, изнасилваха и убиваха жени и то за "неправилно" носене на хиджаб и тн!?
    А за ужаса клането предизвиква русия в Украйна!?
    Или КГБ Кирил не ти дава да говориш за тези случай.

    18:56 01.03.2026

  • 4 Заека

    6 5 Отговор
    Кои са най - вероятните сценарии за бъдещето на семейството Бекъм?

    Коментиран от #32

    18:57 01.03.2026

  • 5 Неутрален

    8 9 Отговор
    Оранжевият и Биби не трябва спират!Бой до спукване!!!

    18:58 01.03.2026

  • 6 Яшар

    6 7 Отговор
    Сашт постъпиха глупаво , а коварните евреи се възползваха ..Иран не харесвам ,но ги разбирам ...Иран няма да спре ,ще има много жертви в Америка и Европа

    Коментиран от #11

    18:58 01.03.2026

  • 7 Операцията изпреварва Очакванията дори

    5 8 Отговор
    На Тръмп
    Всички по списък се ликвидират предсрочно
    Скоро ударите ше утихнат и народът ще заживее свободно и достойно
    Слава САЩ. Бог с Вам

    18:59 01.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хеми значи бензин

    2 4 Отговор
    Ще ги скапят с два удара Сащ и Израел

    19:02 01.03.2026

  • 10 Е видяхме че

    3 3 Отговор
    Бункерът не спасява!!!!!
    Най добре е белият байряк и при ком чан ун

    19:02 01.03.2026

  • 11 Няма за какво да прощават,

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Яшар":

    те са супер благодарни на САЩ. Радват се и танцуват по улиците в момента.

    Коментиран от #25

    19:02 01.03.2026

  • 12 Госあ

    5 3 Отговор
    О, богове ! трябва ли да повярваме в “Радостта на хората по улиците” докато терористите бомбардират училища и загиват децата на тези хора ???

    19:03 01.03.2026

  • 13 СВО по Американски

    4 6 Отговор
    Гледайте и Мучете
    Путин гласът му треперя

    Коментиран от #20

    19:03 01.03.2026

  • 14 С А Щ

    4 7 Отговор
    Най-великата държава в Света !

    Коментиран от #26

    19:03 01.03.2026

  • 15 Путин праща Кавалерията

    5 3 Отговор
    Всичко приключва като стигнат след 3 месеца

    19:04 01.03.2026

  • 16 Госあ

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Джи":

    Дано има повече такива новини !

    19:04 01.03.2026

  • 17 ВЪЗМОЖНОСТИ МНОГО.

    3 3 Отговор
    НО НА ВЪЗМОЖНОТО Е АТЕНТАТИ И УБИЙСТВА. ТРЪМП НАТАНЯХО ВКАРАХА ВЪЛКЪТ В КОШАРАТА СИ.

    19:05 01.03.2026

  • 18 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Иранският аятолах Ширази обяви джихад срещу САЩ и Израел
    Иранският аятолах Насер Макарем Ширази обяви джихад срещу САЩ и Израел. Това е посочено във фетва, която той издаде, адресирана до мюсюлманите, според информационната агенция Mehr. В документа той нарече бившия президент на САЩ Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху „врагове на Аллах“ и призова за конфронтация с тях.

    По-рано беше обявена смъртта на върховния лидер Али Хаменей. Аятолах Алиреза Арафи е назначен за изпълняващ длъжността лидер.

    Разпраят,че САШТ били убили аятоласите

    19:06 01.03.2026

  • 19 Гост от Силистра

    6 1 Отговор
    През 80 г имахме обща фирма с Иран ..Българо иранска търговска компания ...славни времена ..фирмата има точно търговско име на английски но факти ме трият ..такава имахме и с Кувейт ..

    19:06 01.03.2026

  • 20 Пак аз бе

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "СВО по Американски":

    Едно по едно отпадат руските проксита.фсб мижитурката превзема Донбас за три дни.Или май бяха до Киев два дня? Съвсем да се объркат човек.

    19:07 01.03.2026

  • 21 демократ

    0 0 Отговор
    ревът на Лъва

    19:08 01.03.2026

  • 22 Соваж бейби

    0 3 Отговор
    Нали никой не си мисли че ще всичко ще свърши за два дни ,тепърва започва !Да е жив и здрав Тръмп !

    19:08 01.03.2026

  • 23 Карго 200

    2 3 Отговор
    Иранците искат противовъздушна отбрана, за да спрат бомбардировките на САЩ и Израел. Казах им, че това само ще удължи войната и че трябва да разменят земя за мир.

    19:08 01.03.2026

  • 24 Отмъчението ма Персите

    4 3 Отговор
    Иран официално призна смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей. Тялото му е намерено под руините на собствената му резиденция. Военният журналист Александър Коц посочва този факт. Според него това показва преди всичко, че 86-годишният ирански религиозен лидер сам е избрал тази съдба.

    Не вярвам, че не е имал възможност да се скрие в бункер, както някога е направил Зеленски. Аятолахът вероятно е имал резервни командни пунктове някъде под земята. Но самият той е избрал да не се крие. Развивайки аргумента си, той отбелязва, че това е фактор, който американците никога не вземат предвид, когато атакуват други държави. Това е фактор на манталитет, културен код, религиозност и дори фанатизъм, ако щете. Като атакуват суверенна държава, която все още не е нападнала никого, те са искали да изведат хиляди протестиращи на улицата. Но са постигнали обратния ефект. Стотици хиляди персийци в Иран искат отмъщение.

    19:09 01.03.2026

  • 25 Яшар

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Няма за какво да прощават,":

    Говориш ангро ...тук където сме в ЕС ..закачи някой амжа от Делиормана ,помакия или каржали ....

    19:10 01.03.2026

  • 26 Помак

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "С А Щ":

    На кой свят е най велика ??? На оня ли бате

    19:11 01.03.2026

  • 27 ами сега

    1 3 Отговор
    The Jerusalem Post гърми: Китай и Пакистан са започнали тайни военни доставки за Иран

    Иран може да се превърне във втора Украйна според колумниста на изданието Давид Шивари

    Коментиран от #33

    19:11 01.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Сметката на миротворецът Тръмп изглежда така:

    Сега САЩ ще сменят режима в Иран и ще получат контрол както над петролните запаси, така и над пролива. Ще вдигнат санкциите и пазарът ще бъде залят с петрол. Това ще им даде възможност напълно да ни изгонят (Русия) от петролния пазар. А загубените обеми лесно могат да бъдат заменени с ирански петрол. И Китай вече няма да получава евтин петрол от Иран. Така работят нещата.

    19:14 01.03.2026

  • 30 111

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Джи":

    Вече над 200 иранци дадоха фира, жертви ще има и от двете страни, ясно беше от самото начало. Е, и ?

    19:15 01.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Заека":

    Мара Тутар ми е по-интересна. Има ли някаква информация кога пак ще си развява мензuсните гащи?

    19:15 01.03.2026

  • 33 Лъжат

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "ами сега":

    Иран няма нужда от доставки на нищо, имат си всичко.

    19:16 01.03.2026

  • 34 Поне улиците на Иран

    3 3 Отговор
    се виждат хиляди, които са излезли да изразят гнева и възмущението си от убийството на своя държавен глава. Други не се виждат.
    Не е ясно защо еврейските медии до мислят, че заблуждават някого с откровени измишльотини.

    19:18 01.03.2026

  • 35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор
    Копейките рлавославни и съдрани оплакват чълмъта, а онова с ботокса целува корана хихии‼️

    19:25 01.03.2026

  • 36 Няма изненади

    1 0 Отговор
    Влизам само да видя, дали и тука козяшкия трол замерга с копейки и е наспамил коментарите с плюене по Русия, защото няма какво да коментира по войната между Иран и оста на злото Обора-израел

    19:25 01.03.2026

  • 37 сценариите са САМО ЕДИН ...........

    0 1 Отговор
    ОМРАЗА КЪМ ИЗРАЕЛ И САЩ ! ГЛОБАЛНА ОМРАЗА .

    19:26 01.03.2026

  • 38 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    А какво ще стане след като обесят бунккерния престъпник от башнята пред кремль!

    19:26 01.03.2026

  • 39 Защо

    1 0 Отговор
    до измислят. По улиците на Иран няма танцуващи и радостни хора. Има хиляди, които оплакват убитите си сънародници, политици.

    19:27 01.03.2026

  • 40 Сатана Z

    1 1 Отговор
    До като не се унищожи главата на тероризма в мцква мир няма да има!

    19:27 01.03.2026

  • 41 Ще има ли

    0 0 Отговор
    инвазия по суша. Защото там е истината. Размяната на въздушни удари не е истинска война. Без контрол върху територията на противника няма победа. Има набег.

    19:30 01.03.2026

