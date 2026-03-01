Иран: Най-вероятните сценарии след смъртта на Хаменей

Най-влиятелният човек в Иран е мъртъв, след като близо четири десетилетия бе на власт. Али Хаменей ръководеше страната с твърда ръка. Какви са сценариите за Иран занапред и може ли да се очаква радикален обрат.

Аятолах Али Хаменей налагаше своя решаващ отпечатък върху властта в Иран в продължение на десетилетия. Като върховен духовен водач и държавен глава на Иран той бе смятан за недосегаем и имаше последната дума по всички важни въпроси. Както президентът, така и правителството му бяха подчинени.

Ролята на Хаменей

Външната политика на Али Хаменей издигна в ръководен принцип борбата срещу „вечните врагове“ Израел и САЩ. Той превърна Революционната гвардия във водеща военна сила и влиятелен партньор в икономиката.

От 1990-те години Техеран подкрепяше свързани с Иран милиции и бунтовнически групировки в Ирак, Йемен, Сирия, Ливан и земите на палестинската автономия – като средство за борба срещу Израел.

Редом с оспорваната иранска атомна програма Хаменей ускори и производството на балистични ракети.

Какво означава смъртта на Хаменей за Иран?

Смъртта на Хаменей бележи повратна точка за Иран – това е епохална промяна, чиито последствия все още не са предвидими. Повечето експерти обаче смятат, че е малко вероятно режимът да се срине. Системата на управление се е укрепила значително през почти 50-те години от революцията насам.

Герлинде Гроитл, политолог в Университета в Регенсбург, описва иранския режим като изключително устойчив. В Иран явно са отчитали възможността Хаменей да бъде елиминиран, поради което още миналата година той е посочил кандидати, които да го заместят в случай, че бъде убит.

Какви са възможните сценарии за бъдещето?

Агенция ДПА обобщава най-вероятните:

- Връщане към старото статукво: съставя се ново държавно ръководство, протестите в страната биват потушени с насилие, а Техеран продължава да нанася въздушни контраудари. Това би могло да доведе дотам, че замесените в конфликта страни подемат нова посредническа инициатива.

- Дворцов преврат в Техеран: Поне на теория е възможно отделно крило във властовата система на Иран да се разбунтува и да поеме управлението, например с помощта на военните или Революционната гвардия. Досега обаче ръководните кръгове в страната винаги са били лоялни към системата в Ислямската република, а пукнатини в тази система не се забелязват.

- Ново лице, нов курс: Според експерти е възможно САЩ и Израел да продължат своите военни удари, докато някоя по-умерена фигура в ръководството в Техеран не поеме властта и не се съгласи на диалог с атакуващите – най-вече по отношение на атомната програма на Иран и производството на балистични ракети.

- Синът на шаха като преходна фигура: Живеещият от 1989 година в изгнание син на сваления от власт шах Реза Пахлави влиза в играта като преходен управляващ. По неговите собствени думи той би желал да проправи пътя към нова конституция и свободни избори под международно наблюдение. Пахлави е една от най-популярните фигури сред иранската опозиция в изгнание, но колко голямо е влиянието му в самата страна, не е ясно.

Какво е необходимо за политически обрат?

Сред експертните кръгове е разпространено мнението, че истинска смяна на режима в Иран е малко вероятна, докато няма бунт в ръководните кръгове на властта или Революционната гвардия не застане на страната на опозицията.

Израелският анализатор Раз Цимт не вижда сериозна заплаха за стабилността на израелското държавно ръководство. Но ако то приложи насилие срещу опозицията, рискува да провокира нови американски реакции, заяви експертът пред списание „Шпигел“.

„Радостта на хората по улиците е едно, но да се накара Революционната гвардия да премине на страната на опозицията – съвсем друго“, казва политоложката Герлинде Гроитл, която не смята, че „с въздушни удари може да се предизвика смяна на режима“. Според нея снимките на ликуващите хора в Техеран не бива да бъдат възприемани като начало на края на иранския режим.